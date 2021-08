Screenshot: Virales Video Flughafen Kabul

Eigentlich könnte nach der Herstellung von Ruhe und Ordnung das traurige Kapitel Afghanistan für den Westen endlich erledigt sein. Doch die Globalisten wollen das Zündeln nicht lassen. Die altbekannte Flüchtlingspropaganda läuft bereits auf Hochtouren. Die Mainstream-Medien arbeiten routiniert mit den Mächtigen zusammen und schwingen die Moralkeule, um einen weiteren Zuzug von Afghanen bei uns zu erpressen. Auch die Asylindustrie reibt sich bereits die Hände und hofft auf weitere Profite. Es werden momentan bis zu fünf Millionen Migranten aus Afghanistan erwartet. Doch das könnte erst der Startschuss für einen Sturm auf Europa sein, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Die globalistische „Strategie der Spannung“ setzt Europa rücksichtslos unter Druck.

Von Berthold Krafft

Der Rückzug der westlichen Besatzungstruppen lief chaotisch ab. Ebenso unkoordiniert verläuft die Flucht zahlreicher Afghanen, die jetzt nach der Befreiung von den USA die Gelegenheit nutzen, um nach Europa zu kommen. Erschreckende Bilder zeigen, wie Männerhorden Transportflugzeuge stürmen.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.

Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.https://t.co/pAgoGW7tos pic.twitter.com/4YGQd2iEzk

— The New York Times (@nytimes) August 16, 2021