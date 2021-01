Screenshot: Youtube/Elsa Mittmannsgruber

Wochenblick-Redaktionsleiterin Elsa Mittmannsgruber ruft in einem kraftvollen Video zur Demo gegen Zwang und Willkür der Regierung auf. Am 31. Jänner 2021 geht sie in Wien auf die Straße. „Gemeinsam mit anderen wirklich freien Journalisten und Unternehmern planen wir für euch etwas ganz Großes“, kündigt sie an.

„Jeder von euch ist angesprochen – ob Schüler, Student, Hausfrau oder Hausmann, Arbeitnehmer, Arbeitsuchender oder Rentner. Es ist an der Zeit, endlich zu handeln! Jammern alleine bringt uns nicht weiter.“, stellt Elsa Mittmannsgruber klar.

