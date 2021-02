Wochenblick

Obwohl die Meldungen von abgesagten Demonstrationen sich zuletzt regelrecht überschlagen haben, findet am heutigen Samstag dennoch eine Kundgebung in Wien statt: Bei der „Demonstration für die Freiheit unserer Kinder“ bringen Eltern ihren Protest gegen Masken- und Testzwang in Schulen auf die Straße. Der Wochenblick ist für Sie vor Ort: Die wichtigsten Entwicklungen erfahren Sie hier in Echtzeit!

13:20 Es werden immer mehr Menschen: Insgesamt sind es nun etwa 500 Personen vor Ort. Achtung: An den U-Bahn-Haltestellen soll die Polizei streng kontrollieren!

13:15 Die Veranstaltung ist offiziell eröffnet. Es wird darum ersucht, die Verordnungen hinsichtlich Abständen und Maskenpflicht einzuhalten.

13:10 Aus großen Lautsprechern dringt Musik von Radio SOL. Und auch der neugierige Überwachungswagen ist wieder mit von der Partie…

13:05 Die Gruppe vor Ort ist bunt gemischt…

13:00 Bisher haben sich etwa 300 Personen zusammengefunden.

12:50 Natürlich ist auch die Polizei vor Ort…

12:45 Die Menschen strömen Richtung Resselpark zusammen.