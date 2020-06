Bild: Freepik

Dem „Star-Virologen“ Drosten fliegt nach der Schweinegrippe die nächste Pandemielüge um die Ohren. Seine wundersamen PCR-Tests waren von Anfang an eine der beiden „Mordwaffen“ in diesem „Kriminalfall“. Jetzt, wo die tatsächliche Aussagekraft seiner Tests auffliegt, rudert er zurück. Das Virus „könnte sogar zu einem ‚harmlosen Schnupfen‘ mutiert sein.“

Ein Gastkommentar von Peter Rapp

Werbung

Dr. Wolfgang Wodarg hatte von Anfang an Recht! Genau wie damals bei der Schweinegrippe! Er hat von einem ’normalen Grippevirus‘ gesprochen und musste sich deshalb auf einer Griechischen Insel verstecken.

Es ist einfach unfassbar, dass auf Basis von nie erprobten, kaum aussagekräftigen Tests und einer skandalös manipulativen Kampagne in den Mainstream-Medien von Regierungs-Politikern Entscheidungen getroffen wurden, die unsere Wirtschaft und zahllose Existenzen zerstört haben und unsere freie, demokratische Zivilisation in eine geschlossene Anstalt verwandeln.

Viele der völlig unsinnigen und für Gesundheit und Psyche desaströsen Maßnahmen wie z.B. Maskenpflicht und Abstands-„Regeln“ müssen sofort ersatzlos aufgehoben werden.

Die Pläne bzgl. ‚digitaler Identität‘, Überwachungs-Apps oder elektronischer Immunitätsnachweise inkl. Zwangsimpfung als Voraussetzung für den Genuss von in der Verfassung verankerten Grundrechten sind schonungslos aufzudecken. Politiker, die im Verdacht stehen, sich aktiv an der Umsetzung derartiger Vorhaben beteiligt zu haben, sind vom Untersuchungsausschuss öffentlich zu befragen.

Wehren wir uns gemeinsam – ganz im Sinne von George Orwell’s last warning:

„Don’t let it happen. It depends on you!“