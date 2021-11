Bild: Freepik

Dänemarks Corona-Freiheit könnte bald wieder enden. Grund dafür: trotz der hohen Impfrate von 75% der Bevölkerung steigen die Covid-Fälle, insbesondere bei geimpften Personen. Der sozialistische Gesundheitsminister, Magnus Heunicke, versucht davon abzulenken. Er geht auf die nicht geimpften Menschen los und droht mit einem Lockdown, sollte die Impfrate nicht steigen. Im September wurden alle Corona-Beschränkungen aufgehoben.

Von Kornelia Kirchweger

Aus der liberal-konservative Oppositionspartei „Venstre“ kam umgehend scharfe Kritik: Gesundheitssprecher Martin Geertsen sprach von einer „völlig verrückten Botschaft“. Der Minister breche sein Versprechen, wonach der Lockdown beendet werde, wenn viele Menschen geimpft sind. Allan Randrup Thonsen, Professor für Virologie, an der Universität von Kopenhagen, wies darauf hin, dass es vor allem bei geimpften Menschen aktuell „unerwartet viele“ Covid-19-Erkrankungen gebe.

Trotz hoher Impfraten gab es in den letzten Wochen täglich 1000 neue Corona-Fälle. Dänemark folgt damit dem Muster „durchgeimpfter“ Staaten, wie Irland oder Israel, wo parallel zu steigenden Impfraten die Corona-Fälle zunehmen. Eine schlüssige Erklärung dafür lieferte bisher niemand. Heunicke, seit 2019 Gesundheitsminister, stellte zwar klar, die Impfung werde weiterhing freiwillig bleiben. In Richtung „Impfverweigerer“ äußerst er sich bedrohlich: Das werde auf Dauer nicht mehr funktionieren, sagte er bei einem TV-Auftritt.

Die dänische Regierung plante zu Beginn der Pandemie die weltweit brutalsten Maßnahmen: sie wollte ein Gesetz durchboxen, das eine Zwangsimpfung von Menschen, mit physischer Gewalt, erlaubt hätte. Die Regierung hätte bestimmte Bevölkerungsgruppen für eine Impfung definieren können. Die Polizei wäre befugt gewesen, diese in Quarantänelager zu verfrachten und ihnen dort – mit Zwang – die Nadel in den Arm rammen zu lassen. Als Reaktion darauf gab es neun Tage lang Massenproteste. Das Gesetz wurde ad acta gelegt. Dass sich Dänemark, als „Demokratie“ bezeichnet, ist angesichts solcher Überlegungen geradezu ein Hohn.

Auf Twitter argumentierte Heunicke mit den Inzidenzen: sie liege bei nicht geimpften Menschen über 12 Jahren bei 398 pro 100.000 Personen. Bei vollständig geimpften Personen über 12 Jahren nur 113. Seine Schlussfolgerung: die Epidemie nehme wieder zu die Impfstoffe wirken weiterhin sehr gut.

Incidensen for uvaccinerede borgere over 12 år er 398 pr. 100.000 mens incidensen for færdigvaccinerede borgere over 12 år er 113 pr. 100.000. Altså klare indikationer på at epidemien er i vækst, og at der stadig er stor effekt af vaccinerne. #COVID19dk

— Magnus Heunicke (@Heunicke) October 28, 2021