Bild: Presskit Bungie.net

Computer- und Videospiele sind aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. 5,3 Millionen „Gamer“ gibt es alleine in Österreich. Trotzdem versuchen Politiker und Medien sehr oft, diesem Massenhobby die Schuld an Straftaten in die Schuhe zu schieben.

Eine Reportage von René Rabeder.

Hinter einem waldigen Hügel geht die Sonne auf, taucht die Welt rund um mich in ein dunkles Orange. Nachdenklich reite ich auf meinem Pferd durch den Nieselregen. Hinter mir liegt eine kostspielige Schlacht. Und eine Lektion, die auch im echten Leben gelernt werden will. Ich habe es überstanden, doch der Preis war zu hoch. Zu viele regenerierende Zaubertränke, zu viele Verbandspäckchen habe ich verbraucht. Meine Schwerter und meine Rüstung sind kaputt. Für neue fehlt das Geld. Und das alles, weil ich mich in einer unwichtigen Nebenmission verloren habe, für die mein Charakter noch nicht stark genug war. Weil ich ungeduldig, voreilig und schlecht vorbereitet war. Am Weg ins nächste Dorf gebe ich meinem virtuellen Pferd und mir selbst das Versprechen, in Zukunft bedachter zu handeln. Auch in der Realität.

„Der will doch nur spielen“

Es sind Erfahrungen wie diese, die ich im Videospiel „Witcher 3“ machen durfte, die mich auch mit 40 Jahren immer noch fesseln. Meine Generation ist die erste, die mit Computerspielen aufgewachsen ist und auch im Erwachsenenalter nicht damit aufgehört hat…

