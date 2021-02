Die Bilder der großen Kundgebungen in Berlin mit hunderttausenden von Teilnehmern gingen um die Welt. Doch diese Massen kamen nicht einfach aus dem Nichts. Seit dem letzten Frühjahr haben die Menschen ihren Unmut über die Corona-Zwangsmaßnahmen auf die Straße getragen, oftmals in ganz kleinen Gruppen – zumindest anfänglich. Wir wollten deshalb mehr über die Basis der Corona-Kritiker erfahren: Über ihre Motivation, ihren Standpunkt, ihre Aktionsformen…

Das neue „Wochenblick“-Spezialmagazin „Corona-Crash 2021“ lässt im Kapitel „Widerstand“ bekannte und weniger bekannte Kritiker und Initiativen ausführlich zu Wort kommen, wie die Bewegung für Freiheit und Wandlung in Niederbayern. Eine besonders rührige und kreative Basisgruppe von Corona-Kritikern gibt es im Bayerischen Wald, die in einer ländlichen Gegend mit Dörfern und Kleinstädten naturgemäß ganz andere Voraussetzungen für ihre Aktivitäten vorfanden, als die Organisatoren der Großkundgebungen in Berlin und anderen Metropolen.

Konrad Reisinger berichtet in seiner Reportage über die „Bewegung für Freiheit und Wandlung in Plattling“:

„Seit Ende Mai protestierten Deggendorfer Bürger mit Kundgebungen und Mahnwachen gegen die Überzogenheit der Corona-Maßnahmen immer am Montagabend am Luitpoldplatz in Deggendorf. Bei einem der Aktivisten der ersten Stunden, Herrn Wolfgang, bin ich zuhause auf eine Tasse Tee eingeladen.

‚Wir sind eine politisch und soziologisch bunt gemischte Truppe: eine Ärztin, ein Jäger, sogar ehemalige Grünwähler sind dabei!‘, erzählt er mir schmunzelnd in seiner gemütlichen Bauernstube in einer kleinen Ortschaft bei Deggendorf.

Viele hätten sich bis vor kurzem nicht vorstellen können, mit den jeweils anderen für ein gemeinsames Anliegen auf die Straße zu gehen. ‚Doch das Links-Rechts-Schema existiert bei uns in der Gruppe nicht mehr, hier ist es zu einem regelrechten Dammbruch gekommen‘, meint er.

Frauen, die Angst um ihre Kinder haben

Umso mehr würden die Medien – allen voran die ‚Passauer Neue Presse‘ – versuchen, die Gruppe mit der Faschismus-Keule nieder zu prügeln. Die Corona-Skeptiker seien aus allen Lagern zusammengekommen, eben auch ‚von den bösen, bösen Rechten‘, sagt der hochgewachsene, drahtige Mittfünfziger mit leicht sarkastischem Unterton und fügt sachlich hinzu, dass diese sich selbst schlicht als Patrioten ansehen würden.

Mich interessiert aber auch die Alters- und Geschlechterverteilung. ‚Der Protest wird überwiegend von Frauen getragen, die auch ihre Männer mitziehen‘, erzählt Wolfgang und bestätigt damit meine eigene Wahrnehmung, die ich auch andernorts gemacht habe. Es wären Frauen im mittleren Alter – so um die 35-50 – mit Kindern, um die sie nun Angst hätten: ‚Und das treibt sie an!‘ Der aktive Kern der Gruppe umfasse 20-25 Personen, das Organisationsteam 7-8.“

