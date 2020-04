Bild: pixabay.de / Tumiso

Während man auch in Österreich mit Corona-Lockerungen wieder eine „neue Normalität“ ermöglichen will, warnt die UNO-Weltgesundheitsbehörde (WHO) davor: Das Schlimmste stehe erst bevor. Man müsse die Tragödie verhindern. Es sei ein Virus, das viele Menschen noch nicht verstehen. Was man nicht verstehe, wurde nicht gesagt. Und sie bekräftigte: das Virus stamme von Tieren. Was sich sonst so tut, in der Corona-Welt, ist auch interessant:

Ein Beitrag von Kornelia Kirchweger

USA – Trump stoppt Einwanderung

US-Präsident Donald Trump nennt das Virus den „Großen Feind“. Um den endgültig zu bekämpfen, lässt er vorläufig keine Einwanderung mehr zu. Die USA hat bisher 42.000 Corona-Tote. Verglichen damit ist Europa Spitzenreiter: nur drei Länder – Italien (24.114), Spanien (21.282) und Frankreich (20.265) kommen fast auf das Doppelte.

Deutschland – kein Oktoberfest

In Bayern wurde die Bierparty des Jahres abgesagt. 6 Mio Menschen pilgern jährlich dorthin. 1 Mrd. Umsatz sind damit futsch. Frau Bundesregentin Angela Merkel ist indes verschnupft wegen der anlaufenden „Öffnungsdiskussionsorgien“. Der ARD bezeichnete ihre Aussage als Unverschämtheit.

Frankreich: Keine Lockerung für Risikogruppen

Ausgangsbeschränkungen für die Franzosen gelten noch bis 11. Mai. Nicht so für die 18 Mio Menschen umfassenden Risikogruppen, die da wären: Fettleibige, Menschen mit Vorerkrankungen und junge Menschen mit Krankheitsbild (Pathologie)! Kuriosum: ein an COVID-19 erkrankter Neunjähriger in Ost-Frankreich, gab die Ansteckung nicht weiter, obwohl er mit 170 Leuten in Kontakt war und Kinder als Super-Verbreiter gelten.

Italien: Nord-Süd Krieg bahnt sich an

In Italien droht ein Nord-Süd-Krieg. Wegen der im Norden ab 4. Mai geplanten Corona-Lockerungen, geriet man im weniger betroffenen Süden in Panik. Weil Corona aus dem Norden eingeschleppt werden könnte, will man ganze Regionen absperren. Italiener könnten bald Psycho-Tests absolvieren müssen – der Staat will herauszufinden, wie lange sie den „Lockdown“ noch aushalten. In Italien gibt es eine Rekordzahl von 24.114 Corona-Toten.

Singapur: Neuer Corona-Ausbruch bei Gastarbeitern

Singapur erlebt nach guten Ergebnissen eine Welle von Re-Infektionen. Über 1.426 neue Fälle seit vergangenem Samstag – vorwiegend unter Wanderarbeitern. 80% der Infektionen treten in dieser Gruppe auf. Die Corona- Einschränkungen wurden bis 1. Juni verlängert.

Indonesien: Kein Heimaturlaub zum Fastenbrechen

Im vorwiegend muslimischen Indonesien hat der Präsident den jährlichen Heimatbesuch der zig-Millionen Wanderarbeiter zum Fest des Fastenbrechens nach dem Ramadan (Eid-al-Fitr) am 22./24. Mai wegen Corona untersagt. Der 264 Mio Einwohner-Staat hat bisher 590 Corona-Tote.

Briten-Prinz Harry im Corona-Fettnäpfchen

Briten-Prinz Harry, der mit seiner Meghan in einer Villa in Los Angeles neben Elton John wohnt, fiel mit einem Podcast ungut auf, weil er glaubt, die Corona-Krise in Großbritannien sei nicht so arg, wie Medien „aus einer bestimmten Ecke“ das darstellen. Seine Landsleute haben hervorragend, und sehr „britisch“ gehandelt.