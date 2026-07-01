Stand-Up-Paddling, häufig auch als SUP bezeichnet, zählt seit Jahren zu den beliebtesten Wassersportarten Europas. Österreich bietet dafür ideale Voraussetzungen. Glasklare Bergseen, ruhige Badeseen, beeindruckende Alpenpanoramen und zahlreiche Flüsse schaffen perfekte Bedingungen für Anfänger, Familien und erfahrene Paddler gleichermaßen. Vom türkisfarbenen Achensee bis zum warmen Wörthersee gibt es unzählige Möglichkeiten, die Landschaft aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben.

Gerade im Sommer zieht Stand-Up-Paddling zahlreiche Urlauber nach Österreich. Die Kombination aus sportlicher Aktivität, Naturerlebnis und Erholung macht SUP zu einer Freizeitbeschäftigung, die nahezu jedes Alter anspricht. Viele Seen verfügen über Verleihstationen, Einsteigerkurse und ausgewiesene Einstiegsstellen, sodass auch Anfänger problemlos aufs Wasser kommen.

Warum Österreich zu den besten SUP-Destinationen Europas gehört

Österreich gehört zu den schönsten Reisezielen für Stand-Up-Paddling in Europa. Während viele Länder hauptsächlich Küstengewässer anbieten, überzeugt Österreich mit einer einzigartigen Kombination aus Bergwelt und kristallklaren Seen.

Besonders beliebt sind die Seen im Salzkammergut, in Kärnten und Tirol. Das Wasser besitzt häufig Trinkwasserqualität und sorgt für außergewöhnlich gute Sichtverhältnisse. Viele Seen sind zudem windgeschützt, wodurch sie sich hervorragend für Einsteiger eignen.

Ein weiterer Vorteil liegt in der hervorragenden touristischen Infrastruktur. Rund um die beliebtesten Seen finden sich Hotels, Campingplätze, Restaurants, Bootsverleihe und Strandbäder, sodass sich ein SUP-Ausflug problemlos mit einem Tagesausflug oder einem längeren Urlaub verbinden lässt.

Was ist Stand-Up-Paddling überhaupt?

Beim Stand-Up-Paddling steht eine Person auf einem speziellen, breiten Surfbrett und bewegt sich mithilfe eines langen Paddels über das Wasser. Im Gegensatz zum klassischen Surfen werden keine Wellen benötigt. Dadurch eignet sich SUP hervorragend für ruhige Seen, Flüsse und Buchten.

Neben dem klassischen Freizeitpaddeln gibt es zahlreiche Varianten des Sports. Dazu gehören Touren über mehrere Kilometer, Yoga auf dem Board, Fitnessprogramme, Wettkämpfe oder entspannte Sonnenuntergangsfahrten.

Gerade auf österreichischen Seen erfreuen sich gemütliche Panorama-Touren großer Beliebtheit.

Für wen eignet sich Stand-Up-Paddling?

Stand-Up-Paddling zählt zu den wenigen Sportarten, die nahezu jeder ausprobieren kann. Sowohl Kinder als auch Senioren finden schnell Spaß an dieser Aktivität. Die Bewegungsabläufe sind leicht zu erlernen und bereits nach wenigen Minuten gelingt meist das sichere Stehen auf dem Board.

Auch Familien profitieren von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Viele Boards bieten ausreichend Platz für ein Kind oder sogar einen Hund. Dadurch wird ein gemeinsamer Ausflug auf dem Wasser zu einem besonderen Urlaubserlebnis.

Sportlich ambitionierte Paddler können längere Touren unternehmen oder spezielle Race-Boards nutzen, während Erholungssuchende gemütlich entlang des Ufers gleiten und die Landschaft genießen.

Welche Ausrüstung wird zum Stand-Up-Paddling benötigt?

Für eine sichere SUP-Tour wird nur wenig Ausrüstung benötigt. Das wichtigste Element ist selbstverständlich das passende Stand-Up-Paddle-Board. Anfänger entscheiden sich meist für breite Allround-Boards, da diese besonders stabil auf dem Wasser liegen.

Hinzu kommen ein höhenverstellbares Paddel, eine Sicherheitsleine (Leash), eine Schwimmhilfe sowie wetterangepasste Kleidung. Bei längeren Touren empfiehlt sich außerdem ein wasserdichter Packsack für Handy, Schlüssel, Getränke und Wechselkleidung.

Viele Verleihstationen in Österreich stellen komplette Sets zur Verfügung, sodass Urlauber keine eigene Ausrüstung mitbringen müssen.

Welche Arten von SUP-Boards gibt es?

Nicht jedes Board eignet sich für jede Situation. Wer regelmäßig paddelt, sollte die verschiedenen Boardtypen kennen.

Allround-Boards sind die beliebtesten Modelle für Anfänger und Freizeitpaddler. Sie bieten hohe Stabilität und eignen sich für nahezu alle Seen Österreichs.

Touring-Boards besitzen eine längere Bauform und gleiten deutlich effizienter durchs Wasser. Sie sind ideal für längere Strecken auf großen Seen.

Race-Boards richten sich an sportliche Fahrer und ermöglichen hohe Geschwindigkeiten, verlangen jedoch deutlich mehr Gleichgewicht.

Yoga-Boards verfügen über besonders rutschfeste Oberflächen und mehr Platz für Übungen auf dem Wasser.

Wann ist die beste Reisezeit zum Stand-Up-Paddling in Österreich?

Die SUP-Saison beginnt meist im Mai und endet im September. In warmen Jahren sind viele Seen sogar bis in den Oktober hinein angenehm befahrbar.

Der Hochsommer zwischen Juni und August bietet die höchsten Wassertemperaturen und die längsten Tage. Allerdings sind viele Seen dann besonders gut besucht.

Wer ruhige Bedingungen bevorzugt, sollte die Monate Mai, Juni oder September wählen. Das Wetter ist häufig stabil, die Seen weniger überlaufen und die Natur zeigt sich von ihrer schönsten Seite.

Zu welcher Tageszeit sind die Bedingungen am besten?

Die frühen Morgenstunden gelten als ideale Zeit für Stand-Up-Paddling. Der Wind ist meist schwach, das Wasser nahezu spiegelglatt und die Temperaturen angenehm.

Auch der Abend eignet sich hervorragend für eine entspannte Tour. Besonders Sonnenuntergänge auf österreichischen Bergseen zählen zu den schönsten Naturerlebnissen des Landes.

Am Nachmittag entstehen durch thermische Winde häufig kleine Wellen. Für Anfänger können diese Bedingungen das Paddeln erschweren.

Welche Seen eignen sich besonders gut für Anfänger?

Nicht jeder See bietet die gleichen Voraussetzungen. Anfänger profitieren von ruhigem Wasser, flachen Einstiegsstellen und wenig Bootsverkehr.

Besonders empfehlenswert sind kleinere Seen oder geschützte Buchten größerer Gewässer. Viele österreichische Badeseen verfügen über ausgezeichnete Bedingungen für die ersten SUP-Versuche.

Auch zahlreiche Strandbäder bieten abgegrenzte Bereiche, in denen Anfänger gefahrlos üben können.

Welche Sicherheitsregeln gelten beim Stand-Up-Paddling?

Sicherheit sollte stets oberste Priorität besitzen. Wetterumschwünge können insbesondere in alpinen Regionen sehr schnell auftreten. Bereits innerhalb weniger Minuten können kräftige Windböen entstehen.

Vor jeder Tour empfiehlt sich deshalb ein Blick auf die Wettervorhersage. Gewitter sollten grundsätzlich vermieden werden.

Ebenso wichtig ist das Tragen einer Schwimmhilfe sowie einer Sicherheitsleine. Diese verhindert, dass das Board nach einem Sturz davontreibt.

Ausreichend Trinkwasser, Sonnenschutz und ein aufgeladener Mobiltelefon-Akku gehören ebenfalls zur Grundausstattung.

Darf überall in Österreich Stand-Up-Paddling betrieben werden?

Grundsätzlich ist SUP auf vielen österreichischen Seen erlaubt. Dennoch existieren regionale Unterschiede.

Einige Naturschutzgebiete dürfen nicht befahren werden. Ebenso gelten auf manchen Seen zeitliche Einschränkungen oder besondere Regeln zum Schutz von Tieren und Pflanzen.

In bestimmten Bereichen teilen sich Stand-Up-Paddler das Wasser mit Seglern, Motorbooten oder Berufsschifffahrt. Hier ist besondere Rücksicht erforderlich.

Vor dem Start empfiehlt sich daher stets ein Blick auf die örtlichen Bestimmungen.

Was ist bei Wind und Wetter zu beachten?

Wind stellt die größte Herausforderung beim Stand-Up-Paddling dar. Bereits mäßiger Gegenwind kann den Rückweg erheblich erschweren.

Besonders auf großen Seen entstehen durch Thermik häufig starke Nachmittagswinde. Deshalb beginnen erfahrene Paddler ihre Touren meist früh am Morgen.

Gewitter gehören zu den größten Gefahren auf dem Wasser. Sobald dunkle Wolken oder Donner erkennbar sind, sollte das Wasser unverzüglich verlassen werden.

Wie gelingt der Einstieg auf das SUP-Board?

Der Einstieg erfolgt idealerweise im knietiefen Wasser. Zunächst wird das Board stabilisiert und anschließend kniend betreten.

Nach einigen Paddelschlägen sorgt das Board bereits für ausreichend Stabilität. Erst dann erfolgt das langsame Aufstehen.

Der Blick sollte dabei nach vorne gerichtet bleiben. Wer ständig auf die Füße schaut, verliert schneller das Gleichgewicht.

Mit leicht gebeugten Knien und entspannter Körperhaltung fällt das Halten der Balance deutlich leichter.

Welche Kleidung eignet sich für Stand-Up-Paddling?

Im Sommer genügt meist leichte Sportbekleidung oder Badekleidung. Sonnenschutz spielt jedoch eine entscheidende Rolle, da die UV-Strahlung auf dem Wasser zusätzlich reflektiert wird.

An kühleren Tagen empfiehlt sich ein dünner Neoprenanzug oder funktionelle Sportkleidung.

Rutschfeste Wasserschuhe erleichtern den Einstieg und schützen gleichzeitig vor Steinen oder Muscheln.

Stand-Up-Paddling als Ganzkörpertraining

SUP trainiert nahezu sämtliche Muskelgruppen gleichzeitig. Besonders Bauch-, Rücken-, Bein- und Schultermuskulatur werden kontinuierlich beansprucht.

Zusätzlich verbessert der Sport Gleichgewicht, Koordination und Ausdauer. Da die Bewegungen fließend erfolgen, gilt Stand-Up-Paddling als besonders gelenkschonend.

Viele Sportwissenschaftler empfehlen SUP deshalb auch als ideales Training zur Verbesserung der Rumpfstabilität.

Warum Stand-Up-Paddling perfekt für den Urlaub geeignet ist

Kaum eine Wassersportart verbindet Entspannung und Bewegung so harmonisch wie Stand-Up-Paddling. Bereits nach kurzer Zeit entsteht ein Gefühl von Ruhe, während gleichzeitig der gesamte Körper aktiv arbeitet.

Auf österreichischen Seen kommen zusätzlich beeindruckende Landschaften hinzu. Die Kombination aus Bergen, klarem Wasser und frischer Luft macht jede Tour zu einem besonderen Naturerlebnis.

Für Urlauber bietet SUP außerdem maximale Flexibilität. Ob eine einstündige Rundfahrt oder eine ausgedehnte Tagestour – nahezu jede Region Österreichs hält passende Möglichkeiten bereit.

Die schönsten Stand-Up-Paddling-Spots in Österreich – Die besten Seen für Anfänger, Familien und Profis

Achensee – Tirols größter See begeistert mit alpinem Panorama

Der Achensee zählt zu den bekanntesten Seen Österreichs und wird oft als das „Tiroler Meer“ bezeichnet. Das glasklare Wasser und die beeindruckende Bergkulisse machen ihn zu einem der schönsten Orte für Stand-Up-Paddling. Besonders morgens zeigt sich der See häufig spiegelglatt und eignet sich hervorragend für ausgedehnte Touren.

Durch seine Größe kann der Achensee jedoch auch anspruchsvoll werden. Am Nachmittag entstehen regelmäßig kräftige Fallwinde, weshalb Einsteiger möglichst früh starten sollten. Für erfahrene Paddler bietet der See dagegen ideale Bedingungen für längere Touren entlang des Ufers.

Mehrere Verleihstationen, Strandbäder und Gastronomiebetriebe sorgen für eine ausgezeichnete Infrastruktur. Wer den Achensee besucht, kann den SUP-Ausflug ideal mit einer Wanderung oder einer Schifffahrt kombinieren.

Attersee – Türkisblaues Wasser und perfekte Bedingungen für lange Touren

Der Attersee im Salzkammergut gehört zu den schönsten Seen Österreichs und begeistert mit seinem intensiv türkisfarbenen Wasser. Aufgrund seiner hervorragenden Wasserqualität ist er besonders bei Naturliebhabern beliebt.

Stand-Up-Paddler finden hier zahlreiche Einstiegsstellen und lange Uferabschnitte, die sich hervorragend für entspannte Touren eignen. Besonders beeindruckend sind Fahrten entlang der steilen Felswände und kleinen Buchten.

Da der Attersee relativ groß ist, kann auch hier Wind zum Thema werden. Frühmorgens herrschen meist die besten Bedingungen.

Wolfgangsee – Einer der beliebtesten Seen Österreichs

Der Wolfgangsee gehört zu den bekanntesten Urlaubszielen Österreichs. Die Kombination aus historischen Orten, Bergen und kristallklarem Wasser macht ihn zu einem Traumziel für Stand-Up-Paddler.

Besonders rund um St. Wolfgang und Strobl finden sich zahlreiche Möglichkeiten zum Einsetzen des Boards. Viele Badeplätze bieten flache Zugänge und eignen sich ideal für Anfänger.

Während einer Tour eröffnen sich beeindruckende Ausblicke auf das Schafbergmassiv und die umliegenden Berge. Besonders bei Sonnenaufgang wirkt der Wolfgangsee nahezu märchenhaft.

Mondsee – Familienfreundliches SUP-Revier im Salzkammergut

Der Mondsee zählt zu den wärmsten Seen im Salzkammergut und eignet sich hervorragend für Familien mit Kindern.

Das ruhige Wasser und die zahlreichen Strandbäder schaffen ideale Voraussetzungen für erste SUP-Erfahrungen. Gleichzeitig bieten längere Uferabschnitte genügend Platz für entspannte Tagestouren.

Durch die gute touristische Infrastruktur finden Besucher zahlreiche Verleihstationen, Restaurants und Unterkünfte direkt am See.

Hallstätter See – Paddeln vor einer weltberühmten Kulisse

Kaum ein See Österreichs ist international so bekannt wie der Hallstätter See. Das historische Ortsbild von Hallstatt und die umliegenden Berge bilden eine einzigartige Kulisse.

Eine SUP-Tour entlang des Ufers gehört zu den schönsten Möglichkeiten, den See zu entdecken. Besonders in den frühen Morgenstunden spiegeln sich die Berge nahezu perfekt im Wasser.

Da der Hallstätter See vergleichsweise tief ist und Wetterumschwünge rasch auftreten können, empfiehlt sich eine sorgfältige Planung der Tour.

Traunsee – Eindrucksvolle Berglandschaften erleben

Der Traunsee begeistert mit seiner außergewöhnlichen Tiefe und der markanten Kulisse des Traunsteins.

Für erfahrene Stand-Up-Paddler bietet der See zahlreiche Möglichkeiten für längere Touren. Anfänger sollten windarme Tage wählen und möglichst in Ufernähe bleiben.

Besonders sehenswert sind die historischen Villen entlang des Ufers sowie die kleinen Buchten mit glasklarem Wasser.

Wörthersee – Karibikflair in Kärnten

Der Wörthersee gehört zu den beliebtesten Sommerdestinationen Österreichs. Das türkisfarbene Wasser erinnert vielerorts an mediterrane Urlaubsziele.

Stand-Up-Paddling erfreut sich hier großer Beliebtheit. Rund um Velden, Pörtschach und Klagenfurt finden sich zahlreiche Verleihstationen und Einstiegsmöglichkeiten.

Da auf dem Wörthersee auch Motorboote unterwegs sind, empfiehlt sich das Paddeln in den Morgenstunden, wenn der Bootsverkehr noch gering ist.

Faaker See – Türkisfarbenes Wasser und ruhige Bedingungen

Der Faaker See zählt zu den schönsten Badeseen Kärntens. Seine intensive türkise Farbe macht ihn zu einem beliebten Fotomotiv.

Motorboote sind hier nur eingeschränkt zugelassen, wodurch das Wasser häufig besonders ruhig bleibt. Das macht den See ideal für Anfänger und Familien.

Dank der angenehmen Wassertemperaturen gehört der Faaker See zu den beliebtesten SUP-Zielen Österreichs.

Weissensee – Naturparadies für Genießer

Der Weissensee gilt als einer der saubersten Seen Europas. Große Teile des Ufers stehen unter Naturschutz, wodurch sich eine besonders ruhige Atmosphäre ergibt.

Stand-Up-Paddler genießen hier unberührte Natur, kristallklares Wasser und zahlreiche kleine Buchten.

Da der See vergleichsweise wenig motorisierten Bootsverkehr aufweist, eignet er sich hervorragend für längere Touren.

Millstätter See – Entspanntes Paddeln mit Bergblick

Der Millstätter See verbindet warme Wassertemperaturen mit einer eindrucksvollen Alpenkulisse.

Mehrere Strandbäder bieten komfortable Einstiegsstellen. Besonders Familien schätzen die flachen Uferbereiche und die gute Infrastruktur.

Auch für längere SUP-Ausflüge bietet der See ideale Bedingungen.

Klopeiner See – Einer der wärmsten Seen Österreichs

Der Klopeiner See erreicht im Sommer häufig Wassertemperaturen von über 25 Grad und zählt damit zu den wärmsten Badeseen Österreichs.

Das ruhige Wasser macht ihn zu einem perfekten Ziel für Einsteiger. Gleichzeitig sorgen zahlreiche Freizeitangebote für einen abwechslungsreichen Urlaub.

Zeller See – Zwischen Gletscher und Bergen

Der Zeller See beeindruckt durch seine Lage zwischen Bergen und Gletschern. Das Panorama gehört zu den schönsten in ganz Österreich.

SUP-Touren entlang der Promenade oder in Richtung Thumersbach bieten beeindruckende Ausblicke auf die umliegenden Gipfel.

Besonders morgens herrschen ideale Bedingungen.

Fuschlsee – Kristallklares Wasser im Salzkammergut

Der Fuschlsee begeistert mit außergewöhnlich klarem Wasser und einer ruhigen Atmosphäre.

Die überschaubare Größe macht ihn besonders für Anfänger attraktiv. Gleichzeitig bieten kleine Buchten zahlreiche Möglichkeiten für entspannte Pausen auf dem Wasser.

Irrsee – Geheimtipp für Ruhesuchende

Der Irrsee zählt zu den ruhigeren Seen des Salzkammerguts und wird häufig unterschätzt.

Gerade Stand-Up-Paddler profitieren von der entspannten Atmosphäre und dem vergleichsweise geringen Besucheraufkommen.

Auch Familien finden hier ideale Bedingungen.

Neusiedler See – Österreichs größtes Steppengewässer

Der Neusiedler See unterscheidet sich deutlich von den alpinen Seen Österreichs. Das flache Gewässer bietet eine einzigartige Landschaft mit Schilfgürteln und weitem Horizont.

Für Anfänger eignet sich der See an windstillen Tagen hervorragend. Bei stärkerem Wind wird er hingegen schnell anspruchsvoll und zieht Windsurfer sowie Kitesurfer an.

SUP-Touren entlang der Schilfzonen gehören zu den beliebtesten Naturerlebnissen im Burgenland.

Alte Donau in Wien – Stand-Up-Paddling mitten in der Hauptstadt

Auch in Wien lässt sich hervorragend Stand-Up-Paddling betreiben. Die Alte Donau bietet ruhiges Wasser und zahlreiche Verleihstationen.

Vor allem Einsteiger profitieren von den geschützten Bedingungen. Gleichzeitig eröffnet sich ein außergewöhnlicher Blick auf die Wiener Skyline.

Restaurants und Cafés direkt am Wasser laden anschließend zum Verweilen ein.

Donau – Nur für erfahrene Paddler geeignet

Die Donau ist grundsätzlich befahrbar, stellt jedoch deutlich höhere Anforderungen als ein See.

Strömung, Schifffahrt und wechselnde Wasserstände machen den Fluss anspruchsvoll. Stand-Up-Paddling sollte hier ausschließlich mit entsprechender Erfahrung erfolgen.

Für Anfänger sind ruhige Seen die deutlich bessere Wahl.

Welche Seen eignen sich besonders für Anfänger?

Anfänger finden ideale Bedingungen am Faaker See, Klopeiner See, Mondsee, Weissensee, Fuschlsee sowie an der Alten Donau.

Diese Gewässer zeichnen sich durch ruhiges Wasser, flache Einstiegsstellen und eine gute touristische Infrastruktur aus.

Welche Seen sind für erfahrene Stand-Up-Paddler geeignet?

Wer bereits Erfahrung besitzt, findet am Achensee, Attersee, Traunsee, Hallstätter See und auf der Donau deutlich anspruchsvollere Bedingungen.

Größere Distanzen, wechselnde Windverhältnisse und offene Wasserflächen sorgen hier für abwechslungsreiche Touren.

Welche Seen sind besonders familienfreundlich?

Familien bevorzugen häufig Seen mit warmem Wasser, flachen Ufern und vielen Freizeitmöglichkeiten.

Besonders empfehlenswert sind der Mondsee, Wörthersee, Faaker See, Weissensee, Klopeiner See sowie der Millstätter See. Dort finden sich häufig Spielplätze, Strandbäder und Restaurants in unmittelbarer Nähe zum Wasser.

Die wichtigsten Fragen zum Thema Stand-Up-Paddling: