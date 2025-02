Bonus

Bonusangebot bei Spins of Glory 1. Dieses Angebot gilt nur für Neukunden, die sich auf unserer Website registriert und dort ihre erste Echtgeld-Einzahlung getätigt haben. 2. Der maximale Bonusbetrag beläuft sich auf 500 EUR. 3. Mit der ersten Einzahlung in Höhe von mindestens 10 EUR erhältst du 1 Gratis-Pick bei der Bonuskrabbe. Ein Spieler kann sie nutzen, indem er den Bereich Bonuskrabbe besucht. 4. Die Mindesteinzahlung, die nötig ist, um 100% Ersteinzahlungsbonus und 200 Freispiele zu erhalten, beträgt 20 EUR. 5. Nachdem die qualifizierende Einzahlung getätigt wurde, erhält der Spieler die Möglichkeit, den Einzahlungsbonus und die Freispiele nacheinander im Profilbereich zu aktivieren. 5.1. Bonus-Spins für die erste Einzahlung werden 10 Tage lang als Block von 20 pro Tag hinzugefügt - insgesamt 200 Bonus-Spins. Die ersten 20 Bonus-Spins können ab dem Moment der qualifizierenden Einzahlung für die nächsten 24 Stunden in Anspruch genommen werden. Die folgenden Aufladungen von 20 Bonus-Spins können an jedem der nächsten 9 Tage nach der genauen Stunde, zu der die erste Einzahlung getätigt wurde, innerhalb der nächsten 24 Stunden erneut in Anspruch genommen werden (zum Beispiel: wenn Sie Ihre erste Einzahlung heute um 10:30 Uhr tätigen kann der erste Block von Bonus-Spins von heute 10:30 Uhr bis morgen 10:29 Uhr beansprucht werden. Der zweite Block kann morgen von 10:30 Uhr bis 10:29 Uhr am folgenden Tag beansprucht werden. 5.2. Jeder Block von 20 Bonus-Spins kann innerhalb von 24 Stunden nach Verfügbarkeit beansprucht werden, andernfalls verfallen die Spins. 6. Der Bonus wird sofort nach einer erfolgreichen Einzahlung gutgeschrieben. Bitte kontaktieren Sie uns per Live-Chat oder E-Mail unter support@spinsofglory.com, sollte der Bonus nicht gutgeschrieben werden. 7. Der Willkommensbonus kann nur eingefordert werden, bevor die qualifizierende Einzahlung für Einsätze verwendet wurde. 8. Eine Auszahlungsanforderung vor Inanspruchnahme des Bonus oder nach Aktivierung des Bonus führt zur Aufhebung der Bonusberechtigung. 9. Einzahlungen über Neteller oder Skrill berechtigen nicht zur Teilnahme an dieser Aktion. 10. Ein Spieler kann einen aktiven Bonus jederzeit im Profilbereich oder durch Kontaktaufnahme mit unserem Support-Team stornieren. Durch die Stornierung des Bonus wird der gesamte Betrag im Casino-Bonusguthaben ungültig. 11. Der maximale Einsatz, der während eines aktiven Casino-Bonus erlaubt ist, beträgt 5 EUR. 12. Die Wettbedingungen sind das 35-fache des ursprünglichen Einzahlungsbetrags und des erhaltenen Bonus. Die Wettbedingungen für Gewinne aus Bonus-Spins sind x40. 13. Verschiedene Spiele tragen unterschiedlich zur Bonusfreigabe bei. Die vollständigen Bedingungen für den Casino-Bonus finden Sie in Abschnitt 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 14. Die Umsatzbedingungen für einen Bonus müssen innerhalb von 10 Tagen nach Aktivierung des Bonus erfüllt erden. Sollte der Umsatz in diesem Zeitraum nicht erfüllt werden, werden der Bonusbetrag und mögliche Gewinne ungültig. 15. Dieser Bonus kann nicht gleichzeitig mit anderen Boni (Aktionen) kombiniert werden. Wenn Sie einen anderen Bonus aktivieren oder Freispiele beanspruchen, während Sie einen aktiven Bonus haben, werden der aktuelle aktive Bonus und alle entsprechenden Gewinne automatisch aufgehoben. 16. Diese Werbeaktion ist nicht befristet. Unsere Website behält sich jedoch das Recht vor, die Aktion nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und zu beenden. 17. Diese Werbeaktion gilt in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.