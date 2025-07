Heiraten. Für viele Menschen das schönste Event ihres Lebens. Eine Erfahrung die viele nur ein einziges Mal machen wollen. Sich das Ja-Wort geben und eine Ehe führen. Die große Frage nach der Hochzeitslocation ist immer wieder ein riesiges Thema und erfordert Zeit und Geld. Für viele Paare ist es der absolute Traum die Hochzeit in einem anderen Land zu feiern. Ganz hoch im Kurs ist hier oft Österreich. Die Berge, das Panorama, Sonne und ein Hauch von Tradition empfinden viele als den Ort schlechthin, um sich das Ja-Wort zu geben.

In diesem Beitrag wollen wir Ihnen einige Hochzeitslocations im österreichischen Raum und an wunderschönen Orten dort näher bringen und Empfehlungen aussprechen, solltet ihr mit dem Gedanken einer Berghochzeit spielen. Ob Standesämter oder aber für die große Feier, für eine kirchliche oder freie Trauung, hier gibt es die passenden Infos die euch bei der Wahl eurer Hochzeitslocation unterstützen sollen.

Welche Hochzeitslocation passt zu mir?

Doch woher weiß ich überhaupt, welche Hochzeitslocation am geeignetsten für mich ist? Was passt zu uns als Paar und welche Überlegungen spielen mit in die Entscheidung rein? Was besonders hilfreich ist, ist eine Checkliste mit allen Wünschen von dir und deinem Partner oder deine Partnerin. Was sind eure individuellen Vorstellungen? Jeder sollte sich im Alleingang darüber Gedanken machen wie er oder sie sich den perfekten Tag vorstellt, losgelöst davon, was die andere Person möchte.

Am Ende der von euch erstellten Checkliste könnt ihr eure Wünsche nebeneinanderlegen und schauen, ob die Infos übereinstimmen. Die Punkte die bei euch beiden gleich sind, könnt ihr in einer bestimmten Farbe markieren. Diese Planung ist fix. Wenn es Abweichungen gibt, ist es ganz wichtig, dass ihr über diese sprecht. Gibt es vielleicht sogar Punkte, die du in deiner Liste vergessen hast und die dein Partner aufgegriffen hat?

Oder habt ihr Abweichungen, die dir sogar auch gefallen könnten? Solltet ihr euch bei manchen Themen nicht einig sein oder ihr habt eine andere Auffassung, was bei einer Hochzeit allgemein oder bei der Hochzeitslocation nicht fehlen darf, dann sprecht miteinander und schaut, ob ihr bei den Ungleichheiten Übereinstimmungen findet, die zu euch beiden passen würden.

In aller erste Linie, sollten das Paar wissen, welche Art von Hochzeit es gerne hätte. Das könnte zum Einen „nur“ eine standesamtliche Hochzeit sein oder aber auch eine große, freie Zeremonie. Viele Paare die heiraten entscheiden sich für eines der beiden Feiern oder verbinden beides zusammen. Doch was gibt es in Österreich zu beachten, wenn ich mich dort als Deutscher verheiraten lassen möchte und welche Location ist am besten geeignet?

1. Schloss Leopoldskron in Salzburg

Eine sehr beliebte Hochzeitslocation, die prunkvoll und märchenhaft empfunden wird ist das Schloss Leopoldskron in Salzburg. Es befindet sich, wie der Name schon verrät im Salzburger Land. Das Zentrum ist 10 Minuten entfernt und das Schloss liegt am Wasser. Das Schloss ist geschichtlich gesehen sehr besonders. Es wurde im Jahre 1736 erbaut und prahlt mit seinem Barock-Stil.

Oftmals wird dieser wunderschöne Fleck auch als Drehort für große Hollywood-Produktionen gemietet. Viele mögen die Verbundenheit von Intimität und das Gefühl von Privatsphäre, trotz des großen, prunkvollen Anwesens. Dennoch besticht es mit seinem beeindruckenden Stil und den hohen Decken.

Die Terrasse ermöglicht einen direkten Blick auf den See und ist ebenfalls sehr beliebt als einzelne Location im Schloss. Weitere Highlights sind die verspiegelten Räume, die sich insbesondere bei einer märchenhaften Hochzeit hervorragend als Fotokulisse eignen.

Für viele Hochzeitspaare ist die Miete des gesamten Schlosses viel zu teuer, weswegen es auch die Möglichkeit gibt, zwischen verschiedenen Räumen auszuwählen, in denen man feiern kann. Hier gibt es unter anderem, wie bereits oben erwähnt, den Spiegelsaal, der sehr beeindruckend ist. Da viele Paare die Sommerzeit für eine Hochzeit bevorzugen, bietet sich auch die Sonnenterasse an, mit direktem Blick auf das Wasser. Diese Alternative ist besonders für freie Zeremonien sehr einzigartig und beliebt. Solltet ihr Gäste erwarten, die eine Übernachtungsmöglichkeit benötigen, so können auch Zimmer im Schloss gemietet werden, in denen einige Gäste nächtigen können.

Somit wird das Schloss nicht nur als romantischer, hervorragender Ort für Paare und ihren einzigarten Tag bewundert, sondern es ist auch ein toller Tag und eine erlebnisreiche Nacht für die Gäste, die an diesem Tag mit dem Brautpaar gemeinsam feiern. Insgesamt gibt es 24 Zimmer und auch ein Frühstück für die Brautgäste ist am nächsten Tag möglich.

Sollte nur die standesamtliche Hochzeit im Schloss stattfinden und hierfür eine Hochzeitslocation gesucht werden, so ist Leopoldskron dennoch eine Möglichkeit. Standesbeamte können „gebucht“ werden und vermählen zukünftige Brautpaare in dieser Location.

Wenn eine kirchliche Trauung vor der großen Hochzeitsfeier erwünscht ist, so stellt dies auch kein Problem dar. Der Salzburger Dom ist in fußläufiger Nähe.

Auch für eine große Party ist das Schloss Leopoldskron eine wunderbare Hochzeitslocation. In den Räumlichkeiten kann bis tief in die Nacht gefeiert werden. Hierfür müssten externen Caterer oder Partyfirmen organisiert werden. Viele Brautpaare bevorzugen in dieser märchenhaften, barocken Kulisse ein Candlelight-Dinner, welches ebenfalls problemlos ausgerichtet werden kann.

Wenn ihr eine große Feier in diesem Stil geplant habt, losgelöst davon, ob es eine rein standesamtliche Trauung sein soll, eine freie Zeremonie oder auch beides, empfiehlt es sich, rechtzeitig die Location zu buchen und sich zu informieren. Gerade wenn es sich um sehr beliebte Hochzeitslocations handelt, sind diese meist ein Jahr im Voraus mindestens abzuklären, da der Andrang an Interessenten sehr hoch ist.

2. Schloss Fuschl



Um im Salzburger Land zu heiraten, so bietet sich auch die sehr beliebte Hochzeitslocation „Schloss Fuschl“ an. Das Hotel liegt in Hof bei Salzburg und ist ungefähr 20 Minuten von der Salzburger Innenstadt entfernt. Das Hotel hat seine Besonderheit, dass es unmittelbar am Wasser liegt. Der See Fuschl ist eine traumhafte Location und lädt zum Verweilen ein.

Auch hier herrscht eine märchenhafte Stimmung und bietet für Hochzeitsgäste ein kaiserliches Flair. Das Schloss wurde im Jahre 1500 erbaut. Wer besondere Exklusivität möchte, der kann das Schloss für den großen Tag alleine mieten. Planen sie jedoch eine gesittetere Hochzeit, mit weniger Gästen oder kleinerem Budget, so bietet diese wunderbare Hochzeitslocation ebenfalls die Möglichkeit, nur vereinzelnde Räumlichkeiten zu mieten.

Was das Schloss Fuschl im Salzburger Land sehr besonders macht, ist der tolle, dazugehörige Schlosspark und die Terrasse, mit besonderem Blick auf den See. In den Sommermonaten schwärmen die Hochzeitsgäste und die Hochzeitspaare eines märchenhaften Sonnenuntergangs. Sonnenuntergang, gepaart mit einem kaiserlichen Schloss bietet eine ganz besonders romantische Stimmung und weckt für viele Frauen den Traum von einer Prinzessinnenhochzeit.

Die Terrasse und der dazugehörige Garten wird besonders gerne für die freie Trauung gemietet. Aber auch das Schlossrestaurant ist wunderbar. Das Hotel bietet sogar eine kleine Kapelle, in der man sich kirchlich trauen und sich den Segen Gottes abholen kann.

Wer ganz klassisch und romantisch mit einem Boot ankommen möchte, so wie es in Liebesfilmen wie „Ein einziger Tag“ zu sehen ist, kann auch den dazugehörigen Bootssteeg mieten.

Die passende Hochzeitslocation steht und fällt also damit, wie die Hochzeit gefeiert werden möchte und in welchem Stil man es sich vorstellt. Im Hotel Fuschl ist die Übernachtungsmöglichkeit für Gäste perfekt, da das Hotel für viele Gäste ausgerichtet ist. Es hat insgesamt 110 Zimmer und Suiten, die sich über ein wunderschönes, naturbelassenes Grundstück erstrecken.

Das Hotel selbst bietet einen unfassbar schönen Spa-Bereich, den die Gäste oder auch das Brautpaar für volle Entspannung vor- oder aber auch nach der Trauung und den Feierlichkeiten nutzen können.

Hier wird auch ein tolles Freizeitprogramm geboten. Seien es Bootstouren auf dem Fuschlsee, Spa- und Wellness oder für die Aktiven Wanderungen und Sportprogramm. Bei dieser Location bleibt die Mischung aus märchenhaftem Prinzessinnenflair, toller Natur und unendliche viele Möglichkeiten und Aktivitäten für jedermann nicht aus. Die Gäste können in ihrem eigenen Tempo, nach eigenem Interesse ihren Vorstellungen und Wünschen nachgehen. So lässt es sich nicht nur für einen schönen Hochzeitstag aushalten, sondern auch für ein gemeinsames Wochenende.

3. Almdorf Seinerzeit in Kärnten

Das Almdorf Seinerzeit liegt in Kärnten, in der Region Nockenberge. In der Hochzeitswelt gilt das Almdorf als der romantische Hochzeitsspot schlechthin. Die Location ist ca. eine Stunde von der Stadt Klagenfurt entfernt und liegt inmitten toller Almwiesen in der grünen Natur. Die Besonderheit an dieser Hochzeitslocation ist, dass das Almdorf wie eine kleine Stadt aufgebaut ist.

Das Almdorf hat eine eigene, kleine Kapelle, ein Wirtshaus und Panoramaplätze, an denen man die atemberaubende Aussicht genießen kann und die tollenKärtner Alpen sehen. Das interessante am Almdorf ist, dass die Hütten sehr rustikal und urig aufgebaut sind, während die Innenausstattung sehr neumodisch und modern gehalten sind. Die Chalets haben Luxus-Ausstattung, Saunen und auch, wenn das gewünscht ist, einen eigenen Butler Service.

Auch im Almdorf ist die ausgewählte Hochzeitslocation abhängig von der Größe der gewünschten Hochzeit. Ob das ganze Almdorf gemietet wird, oder aber nur einzelne Bereiche, wie die Kapelle oder eine Almwiese gemietet wird, für eine freie Zeremonie, obliegt dem Brautpaar.

Insgesamt können 40 Hütten gemietet werden und es hat Platz für ca. 100- 120 Gäste. Allerdings ist diese Location am besten ausgelastet, wenn ca. 80 Personen untergebracht sind. Was im „Seinerzeit“ ein tolles Add-On ist, ist die tolle Haubenküche und das ausgezeichnete, angebotene Menü.

4. Jufenalm Die Boho-Hochzeitslocation wenn Alpine auf ibizenkischen Stil trifft

Die schöne Boho-Alm liegt in Maria Alm auf 1150m im Salzburger Land. Das Hotel verkörpert den Boho-Stil in vollen Zügen und dennoch kann man die schöne Bergaussicht und das Alpine Österreichgefühl leben. Das Hotel ist umgeben von schöner Natur und Tieren. Die gesamte Hotelanlage ist sehr ruhig und einsam gelegen, sodass dort ungestört eine Hochzeit gefeiert werden kann.

Die Jufenalm bietet den Hochzeitspaaren sogar eine kleine Kapelle, die es ermöglicht, sich auch das kirchliche Ja-Wort inmitten den Bergen zu geben. Die Kapelle hat eine Kapazität von ca. 12 Personen. Dort kann es auch für eine etwas kleinere Trauung durchaus romantisch sein. Nicht nur die kirchliche Trauung, sondern auch das Standesamt kann hier verrichtet werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass besondere Richtlinien für Deutsche gelten, die sich in Österreich trauen lassen.

Wer lieber eine reine freie Zeromonie feiern möchte, kann dies auf dem hauseigenen Plateau des Hotels tun. Hier hat es Platz bis zu 80 Personen und man kann nach Belieben schmücken und festlich gestalten. Der 360 Grad Blick auf das Alpenpanorama ist besonders einzigartig und wird von vielen Gästen als liebste Location verwendet. Anschließend kann im Hotel gefeiert und gespeist werden. Hierfür gibt es unterschiedliche Räumlichkeiten. Unter anderem die Hirschalm, in der insgesamt 95 Personen Platz finden.

Es gibt aber auch eine Treetop Bar oder das Modern Treehouse für an die 125 Gäste. In einem Hotel zu feiernbietet immer die Möglichkeit Schlafplätze für Familie, Freunde oder Trauzeugen anzubieten. Solltet ihr euch für die ibizenkische Boho-Alm entscheiden, so steht euch ein gesondertes Hotelkontigent zur Verfügung. Wer gerne allein mit den Gästen feiern möchte und sich mehr Exklusivität wünscht, der hat sogar die Möglichkeit die Jufenalm komplett zu buchen. Und das auch nicht nur für einen Tag, sondern auch für ein gesamtes Wochenende.

Hier haben Familienmitglieder und Freunde, sowie das Brautpaar die Möglichkeit die Feierlichkeiten zusammen zu verbringen, die Tage gemeinsam ausklingen zu lassen, essen zu gehen und den Spa- und Saunabereich für sich zu beanspruchen. Somit steht einem entspannten Hochzeitswochenende nichts mehr im Wege und auch die Gäste und die Familie kommt nach eurem besonderen Ehrentag erholt von der Hochzeitsfeier zurück. Der Naturbadeteich hat 130m2 mit einem unglaublichen Bergblick. Auch Whirlpool, ein Ruheraum und verschiedene Saunen stehen euch zur Verfügung für maximale Entspannung.

Das Menü kann an diesem Tag mit der Küche abgestimmt werden. Auch ein Probeessen wird gerne empfohlen und wird auch oftmals als sinnvoll erachtet. Hier erwartet euch ein leckeres, 3-5 Gänge Menü, dass mit viel Kreativität, Liebe zu den Bergen und zum Essen verbunden ist. Der Umfang des Essens, der Getränke und auch der Übernachtungspauschale ist vom gebuchten Paket abhängig. Das exklusive Paket bietet sogar einen Helikopterflug über die wunderschöne Berglandschaft an. Auch ein Hochzeitsauto steht dem Brautpaar zur Verfügung.

Da es sich um ein Hotel handelt, ist auch das Parken dort gut möglich. Auch E-Ladestationen für Elektroautos stehen zur Verfügung und können benutzt werden.

Das Team der Jufenalm ist sehr gut ausgestattet und ist ein eingespieltes Team, sodass es euch an diesem bedeutenden Tag an nichts mangelt.

Welche Hochzeitslocation geeignet ist, muss man am Ende des Tages selbst entscheiden. Wichtig ist zu wissen, wie möchten wir heiraten und was ist uns besonders wichtig. Wollen wir standesamtlich heiraten, eine freie Trauung haben, im kleinen oder großen Kreis heiraten, im Sommer oder Winter.

Auch die vermeintlich eher unattraktiven Wintermonate können in Österreich wunderschön sein. Wenn Kaiserwetter ist oder Schnee fällt, verwandeln sich die Locations in ein Winterparadies und die Stimmung ist sehr romantisch. Gerade in Schlössern oder auf österreichischen Almen, kann dieses Wetter auch zu einer unvergesslichen Feier einladen.



Wichtig ist, dass man sich vorher gemeinsam abstimmt mit dem Partner und entscheidet, was einem wichtig ist und was nicht. Auf was legt man besonderen Wert? Gibt es Dinge, auf die verzichtet werden kann? Wollen wir den Tag für uns gestalten und wie wichtig ist uns der Komfort der Gäste?

Was gibt es, besonders für ausländische Hochzeitspaare zu beachten, wenn man sich standesamtlich oder kirchlich trauen lässt?

Gerade wenn man sich für eine ausländische Hochzeit entscheidet, ist es essentiell, einen Weddingplanner zu organisieren, der sich in der Gegend und in der Location gut auskennt. Was gibt es für eine Schlechtwetter Alternative, wie kann man den Tag gestalten, welche Programmpunkte passen am besten zusammen und auf was muss ich besonderen Wert legen bei der Planung?

Es gibt so viele Fragen, die man sich stellt und an diesem besonderen Tag darf auf keinen Fall in Vergessenheit geraten, dass auch das Brautpaar die Möglichkeit haben soll, durchzuatmen, sich auszuruhen und den Tag in vollen Zügen zu genießen. Stimme dich mit einem Weddingplanner ab, bindet eure Trauzeugen oder aber auch das geschulte Personal in eurer Hochzeitslocation mit ein und traut euch, fragen zu stellen. Lieber zu viel Fragen als zu wenig. Ihr sollt ein gutes Gefühl haben, euch wohlfühlen und auf den Tag freuen, ohne euch Gedanken zu machen, was vielleicht noch geplant werden muss.

Die Hochzeitspaare vergessen oft, dass sie der Mittelpunkt der Feier sind. Es wird die Liebe eines Pärchens gefeiert, das Zusammensein von Familie und Freunden. Die Planung der Hochzeitspaare artet meist so aus, dass nur noch auf das Wohlergehen der Gäste geachtet wird und dabei in den Schatten rutscht, wer sich eigentlich an diesem Tag erfreuen sollte. Sprecht euch vorher ab, was euch wichtig ist, worauf ihr besonderen Wert legt und wie man möglichst alle Interessen so gut es geht vertreten könnte.

Jeder Gast wird sich am Ende seine eigene Meinung bilden und sicherlich wird es auch einige Gäste geben, die ihren eigenen Tag vielleicht anders verbringen würden. Dies sollte eure eigene Entscheidung für eine passende Hochzeitslocation nicht beeinflussen. Am ende des Tages erinnern sich die Gäste nicht mehr oft an das bezaubernde Essensmenü, sondern sie erinnern sich daran, ob ihr euch ehrlich liebt, an den Spaß und die Liebe, das Glücklichsein, was euch als frisch vermähltes Paar ins Gesicht geschrieben steht.

Emotionen sind das Entscheidende und das bleibt im Herzen. Sowohl bei euch, als auch bei eurer Familie, bei euren Trauzeugen und Trauzeuginnen und euren gemeinsamen Freunden. Seid echt, fühlt euch wohl und seht es als Fest der Liebe, der Bereicherung und des Glücks. Alles andere kommt von allein.