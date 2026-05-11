Glamping in Österreich ist perfekt für alle, die die Natur lieben, aber nicht auf Annehmlichkeiten wie ein bequemes Bett, Strom oder ein eigenes Bad verzichten möchten.

Die besten Gründe für Glamping sind:

Natur & Luxus: Sie können Natur unmittelbar erleben, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen – im Gegenteil!

Sie können Natur unmittelbar erleben, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen – im Gegenteil! Romantik, Abenteuer und Entspannung: Glamping in Österreich ist ideal für Paare, Familien oder Alleinreisende, die etwas Besonderes suchen.

Glamping in Österreich ist ideal für Paare, Familien oder Alleinreisende, die etwas Besonderes suchen. Nachhaltigkeit : Viele Glamping-Angebote setzen auf Öko-Freundlichkeit und achten darauf, die Natur zu schonen.

: Viele Glamping-Angebote setzen auf Öko-Freundlichkeit und achten darauf, die Natur zu schonen. Einzigartige Locations: Sowohl im Sommer als auch im Winter lohnt sich Glamping – genießen Sie je nach Jahreszeit Bergen, Wälder und Seen.

Was ist Glamping?

Glamping ist eine Kombination aus “Glamour” und “Camping” – also ein luxuriöseres, komfortableres Camping-Erlebnis. Statt in einem einfachen Zelt oder Schlafwagen zu übernachten, bietet Glamping hochwertige Unterkünfte wie:

Safari-Zelte mit richtigen Betten, Möbeln und manchmal sogar Klimaanlage

mit richtigen Betten, Möbeln und manchmal sogar Klimaanlage Baumhäuser oder Holzhütten mit moderner Ausstattung

oder mit moderner Ausstattung Jurten , Tipis oder Kuppelzelte mit stilvollem Interieur

, oder mit stilvollem Interieur Tiny Houses oder Luxus-Cabins mit Bad, Küche und oft sogar Whirlpool

oder mit Bad, Küche und oft sogar Whirlpool Floating Houses (Häuser auf dem Wasser) oder Glas Iglus für besondere Naturerlebnisse

Welche Glamping-Unterkünfte gibt es?

Im Folgenden erfahren Sie mehr zu den verschiedenen Glamping-Unterkunftstypen mit ihren Besonderheiten und Vorteilen im Detail.

Zelte

Wer seinen Glamping-Urlaub in einem Zelt verbringen möchte, hat dafür verschiedene Varianten zur Verfügung.

Safari-Zelte

Wer kein Freund vom Übernachten mit Schlafsäcken auf dem kalten und harten Erdboden ist, für den ist vielleicht die Luxusvariante vom Zelten eine Möglichkeit: Die großzügigen, stabilen Zelte (oft aus Canvas oder wasserdichtem Stoff) haben einen festen Boden, echte Betten, Möbel und manchmal sogar ein kleines Bad. Sie sind häufig auf Holzplattformen gebaut, um Schutz vor Feuchtigkeit zu bieten.

Vorteile:

Authentisches Camping-Feeling: Zelten, aber mit Komfort wie Matratzen, Strom und oft Heizung/Klimaanlage.

Naturverbundenheit: Durch große Fenster oder Moskitonetze bleibt die Umgebung erlebbar.

Familienfreundlich: Oft ist Platz für mehrere Personen und sogar separate Schlafbereiche.

Flexibel: Die Zelte können in Naturschutzgebieten oder abseits von Hotels aufgestellt werden.

Geeignet für: Abenteurer, die Luxus mögen, Familien, Paare, die Safari-Atmosphäre erleben wollen.

Jurten

Die exotische Variation von Glamping in Österreich sind Jurten, runde, traditionelle Zelte mit Holzgestell und Filz- oder Stoffbespannung, inspiriert von nomadischen Kulturen (z. B. Mongolei). Sie sind luxuriös ausgestattet, z. B. mit Teppichen, Öfen, elektrischem Licht und gemütlichen Sitzgelegenheiten.

Vorteile:

Spirituelle Atmosphäre: Die runde Form der Zelte schafft eine besondere Energie.

Gemütlichkeit: Dicke Teppiche, Kissen und Decken, Holzöfen, Laternen und natürliche Materialien machen Jurten besonders heimelig.

Platzwunder: Kein Engegefühl wie in herkömmlichen Zelten: Die Jurten sind überraschend geräumig und haben oft einen getrennten Schlaf- und Wohnbereich.

Kultur-Erlebnis: Ein Aufenthalt in einer Jurte fühlt sich an wie eine Reise in ferne Länder.

Geeignet für: Yoga-Retreat-Teilnehmer, Paare, die eine besondere Nacht verbringen wollen, Gruppen.

Tipis

Die rustikalen Tipis sind kegelförmige Zelte aus Holzstangen und Segeltuch oder Leder, wie sie ursprünglich von indigenen Völkern Nordamerikas genutzt wurden. Die Glamping-Varianten sind oft modern und manchmal mit Holzböden und Möbeln ausgestattet.

Vorteile:

Weite und Freiheit – die hohe Spitze gibt ein Gefühl von Offenheit.

Robustheit und Flexibilität: Die Tipis halten Wind und Wetter stand und sind aufgrund ihrer Größe flexibel zu platzieren.

Feuerstelle integrierbar: Für noch mehr Gemütlichkeit bieten manche Tipis eine zentrale Feuerstelle.

Ästhetik: Die hohen Zelte sehen spektakulär aus, besonders mit Lichterketten oder Fellen.

Geeignet für: Abenteurer, die Wildnis-Romantik suchen, Gruppen (z. B. für Workshops).

Kuppelzelte

Eine weitere Variante sind halbrunde, futuristisch aussehende Zelte aus stabilen Metall- oder Kunststoffstangen mit manchmal durchsichtigen Wänden. Andere haben alternativ Panoramafenster. Die Kuppeln sind transparent, so dass man wie unter freiem Himmel schläft, ohne der Witterung ausgesetzt zu sein.

Vorteile:

360° Panorama-Blick: Dank der transparenten Kuppel können Sie Sternenhimmel und Natur erleben. Besonders gemütlich wird es bei Regen.

Stabilität: Keine Sorge müssen Sie auch bei starkem Regen und Wind haben, die Zelte sind sehr stabil.

Modernes Design: Dank des futuristischen Designs fühlt man sich wie in einer Raumstation oder einem Observatorium.

Ganzjährig nutzbar: Die Zelte sind von Frühjahr bis Winter nutzbar. Sie sind gut isoliert und haben Heizmöglichkeiten.

Geeignet für: Sternenbeobachter, Fotobegeisterte, Paare, die eine ungewöhnliche Nacht wollen.

Baumhäuser

Keine Sorge, Sie müssen nicht auf Bäume klettern. Die Häuser, die in oder zwischen Bäumen gebaut sind, sind bequem per Treppe zu erreichen. Stilistisch reichen sie von rustikal bis modern und sind aus nachhaltigen Materialien wie Holz gefertigt. Je nach Ausstattung haben sie sogar eine Terrasse und große Fenster.

Vorteile:

Einzigartige Perspektive: Aus der Höhe haben Sie je nach Standort einen Ausblick über Wipfel, Seen oder Täler.

Privatsphäre: Anders als die meisten anderen Camping-Unterkünfte sind die Baumhäuser abgeschieden und nicht für Nachbarn einsehbar.

Romantik und Abenteuer: Baumhäuser sind perfekt für Paare oder alle, die sich wie im Märchen fühlen wollen oder einen Kindheitstraum leben möchten.

Nachhaltigkeit: Viele Baumhäuser nutzen Solarenergie oder Regenwassersysteme.

Geeignet für: Romantiker, Naturliebhaber, die Höhe und Aussicht lieben, Familien mit älteren Kindern, Menschen, die Privatsphäre schätzen.

Tiny Houses und Luxus Cabins

Wer ein richtiges Haus bevorzugt, für den sind Tiny Houses und Luxus Cabins eine gute Wahl. Es handelt sich um kleine, aber voll ausgestattete Häuser (oft auf Rädern) oder Blockhütten mit Küche, Bad, Schlafzimmer und manchmal sogar Sauna oder Whirlpool. Auch ein befestigter Außenbereich, z. B. eine Holzterrasse, gehört oft zur Ausstattung. Diese Möglichkeit ist für einen längeren Aufenthalt besonders zu empfehlen.

Vorteile:

Vollständiger Komfort: Hier müssen Sie auf nichts verzichten. Sie haben ein vollständig ausgestattetes Mini-Ferienhaus mitten in der Natur.

Familiengerechte Ausstattung: Sie haben eine eigene Küche, ein komfortables Bad und manchmal sogar Wasch- und Spülmaschine. Besonders für Familien mit Kindern ist dies praktisch.

Design-Vielfalt: Welcher Stil gefällt Ihnen am besten? Von skandinavisch schlicht bis rustikal-luxuriös sind verschiedenste Stilrichtungen vorhanden.

Geeignet für: Langzeit-Glampers, Digital Nomads, Familien, die Unabhängigkeit schätzen.

Floating Houses

Schwimmende Häuser auf Seen, Flüssen oder im Meer haben einen besonderen Reiz. Floating Houses haben verschiedene Ausstattungen für unterschiedliche Ansprüche und Budgets – Sie haben die Auswahl von einfachen Floßhütten bis hin zu luxuriösen Villen mit Terrasse.

Vorteile:

Einzigartige Lage: Direkt auf dem Wasser, mit unverstelltem Blick auf Sonnenaufgänge oder Tierbeobachtungen können Sie Ruhe und Abgeschiedenheit genießen.

Beruhigende Atmosphäre: Das sanfte Schaukeln und das Plätschern des Wassers wirken entspannend.

Privatsphäre: Die Häuser liegen oft abgelegen oder versteckt und sind nur per Boot erreichbar.

Abenteuer, Entspannung und Luxus: Ein Floating House kombiniert das Gefühl einer Bootsreise mit vollem Hotelkomfort.

Geeignet für: Wasserliebhaber, Angler, Paare und Singles, die absolute Ruhe suchen.

Glass Igloos (Glas-Iglus)

An sehr kalten Wintertagen in den Bergen, wenn ein Kuppelzelt nicht ausreicht, können Sie Glas-Iglus buchen. Es handelt sich um durchsichtige Kuppeln aus Glas mit Bett, Heizung und manchmal Sauna. Mit vollem Komfort können Sie im Schnee kampieren, den Sternenhimmel oder Himmelsereignisse wie Nordlichter ungestört genießen.

Vorteile:

Unter (fast) freiem Himmel: Dank der Glaskuppel genießen Sie einen ungestörten Blick in den Himmel.

Wärme und Komfort: Trotz eisiger Außentemperaturen ist es warm und gemütlich drinnen.

Instagram-tauglich: Wer spektakuläre Urlaubsfotos machen möchte, ist hier an der richtigen Stelle.

Exklusivität: Entspannen Sie sich ohne Menschenmassen. Es sind oft nur wenige Iglus pro Standort verfügbar.

Geeignet für: Romantiker, Fotografen, Abenteurer, die Polarlichter erleben wollen.

Checkliste: Welche Unterkunft passt zu Ihnen?

Finden Sie heraus, welche der vorgestellten Unterkünfte für Sie geeignet ist:

Sie suchen … Das eignet sich Natur pur und Komfort Safari-Zelt oder Tiny House Romantik und tolle Aussicht Baumhaus oder Glass Igloo Gruppenerlebnis Tipi oder Jurte Freie Sicht auf den Sternenhimmel Kuppelzelt Wasser und Abgeschiedenheit Floating House Luxus und Komfort für die ganze Familie Luxus Cabin oder Tiny House

Die besten Glamping-Orte in Österreich

In Österreich gibt es zahlreiche traumhafte Glamping-Spots, die Luxus und Natur perfekt verbinden.

Lakeside Petzen Glamping (Kärnten)

Lage: Direkt am Pressegger See, umgeben von Bergen und Wald.

Unterkünfte:

Luxus-Safari-Zelte mit Holzboden, echten Betten und Terrasse

Himmelchalets (moderne Holzhütten mit Panoramafenstern)

Besonderheiten:

Privater Seezugang mit Steg und Liegewiese.

Nachhaltigkeit: Solarstrom, Regenwassernutzung.

Aktivitäten: Stand-Up-Paddling, Wandern, Radfahren.

Preis: Ab € 65 / Nacht (je nach Saison).

Alpencamping Nenzing (Vorarlberg)

Lage: Im Großwalsertal, umgeben von Alpenpanorama.

Unterkünfte:

Baumhäuser mit Terrasse und Bergblick.

Glamping-Pods (kompakte, isolierte Holzkugeln mit Bett und Heizung).

Besonderheiten:

Bio-Frühstück mit regionalen Produkten.

Wanderparadies: Direkt an Wanderwegen wie dem Alpenpanoramaweg.

Familienfreundlich: Spielplatz und Tiergehege.

Preis: Ab € 80 / Nacht.

Sonnenplateau Camping Gerhardhof (Oberösterreich)

Lage: Auf einem sonnigen Plateau nahe Linz, mit Blick auf die Donau.

Unterkünfte:

Luxus-Zelte mit Bett, Sitzgruppe und Strom.

Tiny Houses mit Küche und Bad.

Besonderheiten:

Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool.

Radfahrer-Paradies: Direkt an Donau-Radweg.

Kulinarik: Restaurant mit regionaler Küche.

Preis: Ab € 75 / Nacht.

Ferienparadies Natterer See (Tirol)

Lage: Am Natterer See bei Innsbruck, mit Blick auf die Nordkette.

Unterkünfte:

Seeblick-Chalets mit Terrasse und Feuerstelle.

Glamping-Barrel (Fass-hütten mit Rundumblick).

Besonderheiten:

Privater Strandabschnitt mit Liegen.

Aktivitäten: Segeln, Tauchen, Bergtouren.

Stadtnahe Lage: Nur 10 Minuten von Innsbruck entfernt.

Preis: Ab € 90 / Nacht.

Ötscherland Camping (Niederösterreich)

Lage: Im Naturpark Ötscher-Tormäuer, umgeben von wildromantischen Flüssen.

Unterkünfte:

Jurten mit Ofen und gemütlichen Sitzkissen.

Blockhäuser mit Sauna.

Besonderheiten:

Abenteuer-Aktivitäten: Rafting, Canyoning, Klettersteige.

Natur pur: Direkt am Fluss mit Badestellen.

Hundefreundlich.

Preis: Ab € 70 / Nacht.

Chaletpark Petzen (Kärnten)

Lage: Am Faaker See, mit Blick auf die Karawanken.

Unterkünfte:

Alm-Chalets mit Küche, Bad und Kamin.

Luxus-Zelte mit Seeblick.

Besonderheiten:

Gourmet-Angebot: Käseverkostung und Almfrühstück.

Wander- und Bike-Trails direkt vor der Tür.

Familienfreundlich: Spielplatz und Ponyreiten.

Preis: Ab € 85 / Nacht.

Nachhaltiges Glamping in Österreich

Viele dieser Orte setzen auf Öko-Standards:

Solarenergie und Regenwassernutzung.

Regionale, bio-zertifizierte Lebensmittel.

Mülltrennung und Kompostierung.

Mehr Infos: Ecobnb – Nachhaltiges Glamping

Tipps für die Glamping-Reise in Österreich

Beste Reisezeit: Mai–September für Seen und Wandern. Dezember–März für Winter-Glamping (z. B. Igloos oder beheizte Baumhäuser).

Buchung: Früh buchen – besonders in der Hochsaison (Juli/August) sind die besten Spots schnell ausgebucht.

Früh buchen – besonders in der Hochsaison (Juli/August) sind die besten Spots schnell ausgebucht. Ausrüstung: Meist alles vor Ort, aber Badesachen, Wanderschuhe und eine Taschenlampe nicht vergessen!

Glamping in Österreich mit Kindern

Wenn Sie mit Kindern glampen möchten, sind familienfreundliche Glamping-Spots mit Sicherheit, Aktivitäten für Kinder und Komfort besonders wichtig. Hier sind die besten Orte in Österreich für Familien – basierend auf Ausstattung, Lage und Angeboten für Kinder:

Lakeside Petzen Glamping (Kärnten)

Warum perfekt für Kinder?

Direkt am Pressegger See mit flachem, kindersicherem Ufer.

Spielplatz und Tiergehege (Ziegen, Hasen) zum Streicheln.

Familien-Zelte mit separatem Schlafbereich für Eltern und Kinder.

Aktivitäten: Stand-Up-Paddling für Kinder (mit Schwimmwesten). Kinder-Yoga oder Naturworkshops. Abendliche Lagerfeuer mit Stockbrotbacken.



Preis: Ab € 65 / Nacht (Familienpakete verfügbar).

Ferienparadies Natterer See (Tirol)

Warum perfekt für Kinder?

Eigener Sandstrand mit flachem Wasser – ideal für kleine Kinder.

Ponyreiten und Ziegenfütterung (täglich um 16 Uhr).

Seeblick-Chalets mit Küche (praktisch für Babykost oder Snacks).

Aktivitäten: Kinder-Disco (1x pro Woche). Schatzsuchen im Wald. Basteln mit Naturmaterialien.



Preis: Ab € 90 / Nacht (inkl. Kinderprogramm).

Sonnenplateau Camping Gerhardhof (Oberösterreich)

Warum perfekt für Kinder?

Riesenrutsche und Trampolin auf dem Gelände.

Tiny Houses mit Kinderzimmern (Bettchen, Spielzeug-Ecke).

Direkt am Donau-Radweg – perfekt für Fahrradausflüge mit Kindern (Leihräder verfügbar).

Aktivitäten: Bachforscher-Touren (mit Kescher und Lupe). Pizza backen im Steinofen. Abendliche Märchenstunde am Lagerfeuer.



Preis: Ab € 75 / Nacht (Kinder unter 6 oft kostenlos).

Ötscherland Camping (Niederösterreich)

Warum perfekt für Kinder?

Wildwasser-Camping mit eigenem Kinder-Abenteuerpfad (Seilbrücken, Balancieren).

Jurten mit Ofen – gemütlich auch bei kühleren Nächten.

Fließendes Wasser zum Planschen (flache Bachstellen).

Aktivitäten: Goldwaschen im Fluss (mit Sieb und Schale). Nachtwanderungen mit Taschenlampen. Bogenschießen (für Kinder ab 8 Jahren).



Preis: Ab €70 / Nacht (inkl. Kinderprogramm).

Chaletpark Petzen (Kärnten)

Warum perfekt für Kinder?

Alm-Chalets mit Spielzimmer (Brettspiele, Malutensilien).

Eigener Streichelzoo (Schafe, Kaninchen, Ponys).

Faaker See in Gehweite – Sandstrand mit Spielbereich.

Aktivitäten: Käse selbst machen (Workshop für Kinder). Schatzsuche am See (mit Karte und Belohnung). Laternenwanderung bei Einbruch der Dunkelheit.



Preis: Ab € 85 / Nacht (Familienermäßigungen).

Alpencamping Nenzing (Vorarlberg)

Warum perfekt für Kinder?

Baumhäuser mit Treppen (sicher für Kinder ab 4 Jahren).

Bio-Bauernhof in der Nähe – Kühe melken oder Hühner füttern.

Wanderwege mit Märchenstationen (z. B. „Hexenpfad“).

Aktivitäten: Brot backen im Steinofen. Wald-Rallye mit Aufgabenheft. Bach-Staudamm bauen (mit Holz und Steinen).



Preis: Ab € 80 / Nacht.

Worauf soll ich bei Glamping mit Kindern achten?

Je nach Alter und Interessen der Kinder können Sie verschiedene Orte in Erwägung ziehen:

Wasserliebhaber : Ferienparadies Natterer See oder Lakeside Petzen

: Ferienparadies Natterer See oder Lakeside Petzen Abenteurer und Naturforscher : Ötscherland Camping

: Ötscherland Camping Tierfans : Chaletpark Petzen oder Alpencamping Nenzing

: Chaletpark Petzen oder Alpencamping Nenzing Radfahrer: Sonnenplateau Camping Gerhardhof

Wichtige Hinweise zum Glampen mit Kindern

Wenn Sie Glamping in Österreich mit kleinen Kindern genießen möchten, haben wir in diesem Abschnitt einige Tipps für Sie. Beachten Sie Folgendes:

Sicherheit: Flache Gewässer oder bewachte Badestellen. Feuerstellen mit Schutzgittern. Unterkünfte ohne steile Treppen (z. B. ebenerdige Tiny Houses).

Ausstattung: Küche in der Unterkunft (für Milchflaschen, Snacks). Separate Schlafmöglichkeiten (z. B. Kinderbettchen oder Stockbetten). Waschmöglichkeiten (für schmutzige Kinderkleidung).

Aktivitäten vor Ort: Kinderprogramm (z. B. Basteln, Tiere füttern). Spielplätze oder Spielzimmer. Natur-Erlebnisse (z. B. Insektenhotel bauen).

Lage: Nah an Attraktionen wie Seen, Bauernhöfen oder Freizeitparks. Gute Anbindung (nicht zu abgelegen, falls mal etwas fehlt). Kein schwieriges Gelände in den Bergen.



Top 3 Glamping-Destinationen mit Kindern von 0 bis 12+

Bedürfnis Bester Glamping-Spot Warum? Kleine Kinder (0–6 Jahre) Ferienparadies Natterer See Sandstrand, flaches Wasser, Ponyreiten Schulkinder (6–12 Jahre) Ötscherland Camping Abenteuerpfad, Goldwaschen, Bachforschen Teenager (12+ Jahre) Lakeside Petzen Glamping SUP, Klettersteige, Lagerfeuer

Extra-Tipps für Familien

Buchung: In den Sommerferien (Juli/August) schnell ausgebucht – mindestens 3 Monate vorher reservieren!

In den Sommerferien (Juli/August) schnell ausgebucht – mindestens 3 Monate vorher reservieren! Packliste für Kinder: Badesachen, Sonnenschutz, Mückenspray, Medikamente Warme Kleidung für kühle Nächte (auch im Sommer!) Lieblingsspielzeug oder Kuscheltier (für gemütliche Abende) Taschenlampe (für Nachtwanderungen oder Toilettengänge)

Ernährung: Viele Glamping-Spots bieten Kinder-Menüs oder Babykost an – vorher anfragen! Snacks für unterwegs einpacken (z. B. Müsliriegel, Obst).



Glamping im Sommer (Mai–September)

Sowohl im Sommer als auch im Winter können Sie in Österreich glampen. Hier sind unsere Tipps für den Sommer:

Natur und Landschaft

Blühende Almwiesen, smaragdgrüne Seen und dichte Wälder.

Lange Tage mit Sonnenuntergängen bis 21 Uhr (im Juni/Juli).

Tierbeobachtungen: Rehe, Murmeltiere, Adler oder Libellen an Seen.

Unterkünfte und Komfort

Offene, luftige Konstruktionen: Safari-Zelte mit Moskitonetzen für frische Luft. Baumhäuser mit Terrassen für Abendsonne. Kuppelzelte mit Panoramafenstern für Sternenhimmel.

Kühlung: Natürliche Belüftung durch Stoffwände (z. B. bei Jurten). Ventilatoren oder klimatisierte Tiny Houses.

Outdoor-Living: Hängematten, Liegestühle und Feuerstellen für gemütliche Abende. Außenküchen mit Grill oder Pizzaofen.



Aktivitäten

Stand-Up-Paddling, Kajakfahren oder Schwimmen in Seen (z. B. Pressegger See, Natterer See).

Floating Houses mit direktem Sprung ins kühle Nass.

Almwanderungen (z. B. im Großwalsertal oder Ötscherland).

E-Bike-Touren auf Alpenpässen oder entlang von Flüssen (z. B. Donau-Radweg).

Canyoning, Rafting oder Klettersteige (z. B. in der Gesäuse-Region).

Yoga oder Meditation in der Natur (viele Glamping-Spots bieten Kurse an).

Almfrühstück mit frischem Käse und Speck.

Grillabende mit regionalem Fleisch oder vegetarischen Spezialitäten.

Weinverkostungen (z. B. in der Steiermark oder am Neusiedler See).

Besonderheiten für Familien

Spielplätze, Tiere streicheln (z. B. Ziegen oder Ponys).

Naturworkshops für Kinder (z. B. Kräutersammeln, Insektenhotels bauen).

Sicherheit: Viele Camps haben flache Gewässer oder bewachte Badestellen.

Nachhaltigkeit im Sommer

Solarbetriebene Duschen oder Komposttoiletten.

Plastikfreie Ausstattung (z. B. Edelstahl-Flaschen statt Einwegplastik).

Regionale Produkte direkt vom Bauernhof.

Glamping im Winter (Dezember–März)

Für viele ist Glamping im Winter besonders reizvoll. Hier unsere Tipps:

Natur und Landschaft

Schneebedeckte Wälder und zugefrorene Seen (z. B. Faaker See).

Wintersonne, die die Berge in Gold taucht.

Tierbeobachtungen: Spuren von Hasen, Füchsen oder Hirschen im Schnee.

Unterkünfte und Komfort

Gemütliche, isolierte Behausungen: Baumhäuser mit Kaminofen und Felldecken. Glass Igloos für Nordlicht-Beobachtung (z. B. in Lappland, aber auch in Österreichs Bergen). Blockhäuser oder Tiny Houses mit Fußbodenheizung.

Wärmequellen: Holzöfen (z. B. in Jurten oder Chalets). Infrarotheizungen oder elektrische Heizdecken.

Wintertaugliche Ausstattung: Schneeschuhe oder Schlitten zur Mitbenutzung. Thermokanister für warmes Wasser.



Aktivitäten

Skifahren oder Snowboarden (z. B. in Tirol oder Vorarlberg – viele Glamping-Spots liegen nahe Skigebieten).

Langlaufen auf gespurten Loipen (z. B. im Salzkammergut).

Schlittenfahren oder Rodeln (z. B. am Gerlosstein).

Sauna oder Whirlpool unter dem Sternenhimmel.

Glühwein am Lagerfeuer (viele Camps bieten Feuerstellen an).

Sternenbeobachtung (klare Winterluft = perfekte Sicht).

Weihnachtsmärkte besuchen (z. B. in Innsbruck oder Salzburg).

Traditionelle Hüttenabende mit Live-Musik (z. B. im Zillertal).

Pferdeschlittenfahrten oder Rentier-Trekking (in einigen Alpenregionen).

Fütterung von Wildtieren (z. B. in Nationalparks).

Besonderheiten für Paare & Romantik

Privatsphäre: Viele Winter-Glamping-Spots sind abgelegen und nur für wenige Gäste geöffnet.

Nordlicht-Chancen: In klaren Nächten (besonders im Jänner/Februar) sind sogar in Österreich Polarlichter sichtbar (z. B. in den Hohen Tauern).

Valentinsangebote: Viele Camps bieten Romantik-Pakete mit Candle-Light-Dinner oder Massagen.

Nachhaltigkeit im Winter

Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft für Öfen.

Energieeffiziente Heizsysteme (z. B. Pelletöfen).

Lokale Handwerkskunst: Viele Unterkünfte werden von regionalen Betrieben gebaut.

Glamping im Sommer vs. Winter: Direkter Vergleich

Kriterium Sommer-Glamping Winter-Glamping Landschaft Blühende Wiesen, Seen, grüne Wälder Schneelandschaft, zugefrorene Seen, Bergpanorama Unterkünfte Offene Zelte, Baumhäuser mit Terrassen Isolierte Hütten, Glass Igloos, beheizte Jurten Temperatur Warm (15–30°C), frische Nächte Kalt (-10 bis +5°C), gemütliche Wärme drinnen Aktivitäten Wandern, Schwimmen, Radfahren Skifahren, Sauna, Schlittenfahren Kulinarik Grillen, Almfrühstück, Wein Fondue, Glühwein, Kaminabende Stimmung Lebendig, gesellig Ruhig, romantisch, besinnlich Buchungstipps Früh buchen (Juli/August schnell ausgebucht) Spontane Buchung oft möglich (außer Weihnachten)

Tipps für beide Jahreszeiten

Packliste Sommer : Badesachen, Sonnencreme, Mückenschutz, leichte Kleidung für Tagsüber, warme Jacke für die Nächte.

: Packliste Winter : Thermokleidung, Handschuhe, Mütze, wasserdichte Schuhe, Thermoskanne für Tee.

: Anreise : Im Sommer oft mit Auto oder Fahrrad möglich. Im Winter auf Winterreifen und ggf. Schneeketten achten (manche Camps sind nur mit Allrad erreichbar).

:

Fazit: Welche Jahreszeit passt zu Ihnen?

Sommer-Glamping ist perfekt für Aktivurlauber, Familien und Naturliebhaber, die Abenteuer und Geselligkeit suchen.

Winter-Glamping ist ideal für Romantiker, Ruhesuchende und Wintersportfans, die Gemütlichkeit und magische Stimmung lieben.

Häufig gestellte Fragen zu Glamping in Österreich