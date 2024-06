Die 8 einzigartigen Flüsse Österreichs

Die 10 größten Flüsse der Welt sind: 1. Der Amazonas in Südamerika mit einer Länge von etwa 7.062 Kilometern. 2. Der Nil in Afrika mit einer Länge von etwa 6.853 Kilometern. 3. Der Jangtsekiang in China mit einer Länge von etwa 6.300 Kilometern. 4. Der Mississippi-Missouri in Nordamerika mit einer Länge von etwa 6.275 Kilometern. 5. Der Jangtse in China mit einer Länge von etwa 6.300 Kilometern. 6. Der Ganges in Indien mit einer Länge von etwa 2.700 Kilometern. 7. Der Japurá-Solimões-Amazonas in Südamerika mit einer Länge von etwa 6.100 Kilometern. 8. Der Lena in Russland mit einer Länge von etwa 4.400 Kilometern. 9. Der Kongo in Afrika mit einer Länge von etwa 4.370 Kilometern. 10. Der Mekong in Südostasien mit einer Länge von etwa 4.350 Kilometern.