Kitzbühel ist ein sehr beliebtes Reiseziel und eine Kleinstadt in den Alpen. Gerade durch das sehr bekannte „Hahnenkamm-Skirennen“ hat die Stadt einen noch höheren Bekanntheitsgrad, gerade bei den Liebhabern des Skisports. Doch nicht nur das Rennen ist das Highlight in der Kleinstadt, denn es gibt auch sehr viele andere Freizeitmöglichkeiten, die gerade für Touristen und Familien sehr interessant sind. Kitzbühel liegt im Nordosten Tirols und hat ca. 66.000 Einwohner.

Doch nicht nur der Wintersport ist für viele Touristen einladend, sondern auch im Sommer gibt es sehr viele sportliche Aktivitäten, die sich für Singles, Paare oder die ganze Familie eignen. Doch es gibt nicht nur sportliche Aktivitäten, sondern auch kulturelle Sehenswürdigkeiten, geschichtliche Sehenswürdigkeiten oder aber auch tierischer Spaß. Kitzbühel hat aber auch ein großes, leckeres kulinarisches Angebot und für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Welche Attraktivitäten laden Touristen am meisten nach Kitzbühel ein?

1. Der Wintersport – Ski- oder Snowboard fahren

Natürlich ist einer der größten Reisegründe für Touristen das Kitzbühler Skigebiet. Mit über 200 Abfahrtskilometern ist die Skiwelt Kitzbühels sehr bunt und vielfältig. 54 Seilbahnen fahren auf die schönsten Berge Tirols. Das Skigebiet erstreckt sich über die berühmte Hahnenkamm-Bahn, das Kitzbühler Horn bis nach Salzburg. Auf einigen Strecken sollten besonders sehr aktive Snowboard- oder Skifahrer Halt machen, denn es gibt einige Snowparks auf den Pisten.

Diese sorgen für eine geballtes Actionangebot für klein- und groß. Die Pisten haben alle einen unterschiedlichen Schweregrad. Ob für sehr Fortgeschrittene Skifahrer, die eher sehr steile schwarze Pisten bevorzugen oder aber auch für Anfänger, die sich eher auf dem Kitzbühler Horn aufhalten sollten. Wer die Skipiste der ganz Großen fahren möchte, kann natürlich auch die Rennstrecke des Hahnenkammrennens auf sich nehmen.

Doch die Seilbahnen haben natürlich nicht nur ihren Nutzen im Winter, sondern können auch im Sommer gefahren werden, besonders für Wanderer. Auch hierfür biete sich die Hahnenkamm-Bahn an.

2. Die Kitzbüheler Innenstadt

Die schöne Altstadt von Kitzbühel ist ein besonderer Ort, der gerne auch als „der Fotospot“ benutzt wird. Ganz besonders auffällig sind hier die bunten Häuserfassaden, die Kutschen und die teuren Geschäfte, die mit ihren Handtaschen, Immobilien, Schmuck oder Parfüms werben. Die Stadtmauer mit dem Jochberger Tor sind der älteste Teil der Stadt. Auch schon im Jahre 1120 stand die Burg bereits in der Stadt.

Gerade während der Saison stellen hochklassige Designer ihre Mode zur Schau und Cafés oder Italiener laden dazu ein, sich niederzulassen und die Sonne zu genießen. Wollen Sie doch mehr Action, so würde sich auch eine Kutschfahrt durch die Stadt anbieten. Diese wird von der Stadt oder aber auch von unterschiedlichen Hotels angeboten. Die Kosten einer Kutschfahrt durch die schöne Stadt Kitzbühels belaufen sich zwischen 70,00 und 300,00 Euro.

3. Die Streif-Wanderung in Kitzbühel

Die Streif-Wanderung ist gerade im Sommer für Touristen eine tolle sportliche Aktivität. Doch kann man ja auch „gemütlich“ wandern, sodass alle Fitnesslevel mithalten können. Während des Wanderns kann die Skistrecke der Profis begutachtet werden. Die Strecke ist ca. 4km lang und hat 900 Höhenmeter. Es sollte schon ein gewisses Fitnesslevel erreicht vorhanden sein, damit die Streif-Wanderung Freude macht.

Wer „gemütlich“ geht, kann die 4km in ca. 2,5 Stunden hinter sich legen. Dadurch, dass die Strecke teilweise 85% Steigung hat, ist auf jeden Fall entsprechende Kleidung und festes Schuhwerk notwendig. Die Strecke beginnt an der Hahnenkamm-Bahn in der Stadt Kitzbühels. Damit Sie ausreichend hydriert sind, empfiehlt es sich, Getränke mitzunehmen. Für gemütliche Wanderer gibt es aber auch die Möglichkeit eines Zwischenstopps auf der Seidlalm. Hier können fleißige Wandernde eine Rast einlegen und auf der Alm zu Kräften kommen.

4. Der Schwarzsee

Eine weitere Atrraktion,besonders im Sommer, ist der Schwarzsee. Er ist 2km von der Stadt entfernt und ist ein Moorsee. Er ist ca. 16 Hektar groß und hat eine Tiefe von knapp sieben Metern. Um den Schwarzsee herum führt ein toller Wanderweg, der den See von allen Seiten gut sichtbar macht. Gerade im Sommer wir der wunderschöne Schwarzsee als Badesee verwendet. Aufgrund des hohen Moorgehalts hat er in den Sommermonaten eine sehr warme Temperatur, die bis zu 27 Grad Celisus reichen kann.

Dadurch, dass der See so nah an der Stadt ist, haben viele Touristen die Möglichkeit den See zu besichtigen oder sogar hinzulaufen oder mit dem Rad zu fahren. In seiner „schwarzen“ Farbe erscheint der See, wenn man den Rundweg drumherum läuft. Doch viele Touristen fragen sich, wieso der Schwarzsee so aussieht, wie er aussieht. Blaues, kristallklares Wasser ist hier nicht zu erkennen. Die Farbe des Sees stammt auch von dem hohen Moorgehalt. Die Bäume und der Wald drumherum reflektieren natürlich auch, weswegen der See noch dunkler aussieht. Viele ekeln sich vielleicht vor dem dunklen Moorwasser, es ist jedoch sehr gesundheitsfördernd.

5. Der Wildpark in Aurach

Gerade der Wildpark in Aurach ist für Familien eine absolute Attraktivität. Doch nicht nur für Familien, sondern auch für Menschen die gerne in der Natur oder einfach sehr tierlieb sind. Den Wildpark gibt es seit 1971. Er wurde von Alois und Elisabeth Pletzer gegründet. Die Gründung geschah in enger Zusammenarbeit mit Zusammenarbeit mit Heinrich III. DDr. Prinz Reuss. Wichtig ist zu wissen, dass die Kosten, um den Tierpark zu erhalten, lediglich aus den Einnahmen von Spenden, Eintrittsgeldern, Tierpatenschaften oder Sponsoringpaketen erworben werden.

Die Tierbewohner werden artgerecht gehalten, gefüttert und haben genügend Auslauf. Besonders beliebt sind auch die Tierpatenschaften. Mit der Tierpatenschaft übernimmt man Teile der Futterkosten. Die Tierpatenschaft geht jedoch nicht mit Kosten oder jeglicher Verantwortung einher. Bei besonderen Wünschen bekommt man eine Urkunde oder wird auf der Patenschaftstafel erwähnt.

Im Tierpark gibt es sehr viele Tiere, die man besuchen kann. Was besonders auffällig ist, sind die freilaufende Rehe und Hirsche, sobald man den Wildpark betritt. Hier findet auch jeden Samstagmittag eine Fütterung statt. Alle Rehe, Hirsche und auch Ziegen kommen zur Futterstelle und können beobachtet oder sogar gestreichelt werden.

Es gibt aber auch noch den Luchs, die Bisons, Mufflons, Eulen, Esel, Alpaka und sogar einen kleinen Streichelzoo mit Hasen, Schäfchen und Mini-Ponys. Wer sich gerne bewegen möchte und wandern mag, kann auch den Rundweg um den Wildpark laufen und kommt so an allen Käfigen vorbei. Inmitten des Parks gibt es auch tolle Aussichtspunkte und auch einen kleinen Teich, in dem Enten schwimmen und wo auch eine Rast gemacht werden kann.



Für den Hunger davor oder auch danach gibt es am Wildpark direkt ein sehr leckeres Restaurant, die „Branderhofstube“, mit dazugehörigem Spielplatz, der gerade für die kleinen Besucher in Kitzbühel gerne genutzt wird. Die Eintrittskosten für den Wildpark sehen wir folgt aus:

Wie sind die Kosten im Tierpark – Tageskarten:



€ 13,00 Erwachsener

€ 12,00 Jugendliche und Schüler von 15 – 18 Jahren

€ 7,00 Kind von 6-14 Jahre (Kinder bis 5 Jahre sind kostenfrei)

Wer Tiere gerne hat, leckeres Essen und die Natur mag, der muss als Ausflugziel in Kitzbühel unbedingt den Wildpark ausprobieren und wird dort einen tollen Urlaubstag verbringen können.

6. Der Alpenblumengarten am Kitzbüheler Horn:

Wer Pflanzenliebhaber ist und gerne in der Natur unterwegs ist, der sollte sich auf jeden Fall den Alpenblumengarten am Kitzbüheler Horn anschauen. Der Garten befindet sich auf 1880 Metern Höhe am Kitzbüheler Horn. Dort gibt es über 300 unterschiedliche Pflanzenarten aus der ganzen Welt. Der Alpenblumengarten ist einer der schönsten in den europäischen Alpen und mit großer Sicherheit ein absolutes Erlebnis für Groß- und Klein.

Innerhalb des Gartens können alle Informationen rund um die Pflanzen nachgelesen werden. Sie sind überall ausgeschildert. Gerade im Sommer gibt es auch professionelle Führungen, die einen tieferen Einblick in die Flora der Alpen geben. Der große florale Garten kann über die Hornbahn oder die Horngipfelbahn erreicht werden. Für Familien scheint dieses Ausflugziel anfangs als „langweilig“, jedoch gibt es auch dort für die kleinen „Kitzbüheler-Fans“ einen Kids-Kletterpfad. Was auch sehr schön ist, ist das 360 Grad Panorama, für das es sich definitiv lohnt auf das Horn hochzufahren.

7. Das Museum in Kitzbühel:

Das Kitzbüheler Museum – Ausstellung Alfons Walde befindet sich auch in der schönen Stadt. Das Museum selbst ist ein tolles, historisches Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Früher diente dieses Gebäude als Getreidespeicher. Heute wird der architektonische Charme des historischen Gebäudes mit Kultur verbunden und bietet Touristen eine tolle Möglichkeit. Es handelt sich hierbei um das zweitälteste Gebäude der ganzen Stadt. Das Museum Kitzbühel wechselt auch regelmäßig die Ausstellungen, was für jede Menge Vielfalt sorgt. Es kann also im Winter eine andere Ausstellung angesehen werden als im Sommer.

Ein Grund diesen tollen Ort auch durchaus zweimal im Jahr zu besuchen und sich kulturell weiterzubilden und berieseln zu lassen. Die Ausstellungen sind beispielsweise über die Bronzezeit, über die Ski- oder Stadtgeschichte. Egal ob für Touristen, die gerne geschichtlich mehr Informationen erhalten wollen oder aber für Touristen, die sich besonders für sportliche Aktivitäten und sportlich, historische Ereignisse interessieren – für jeden stellt das Kitzbüheler Museum ein attraktives Ausflugziel dar.

Eine Herzensausstellung zeigt das „Kitzbüheler Skiwunderteam“. Dieses bestand in den 50er Jahren aus zB. Toni Sailer und zeigt Portraits der Herren dieser Zeit. Diese Fotos finden sich auch an den Skiliften oder in diversen Restaurants wieder. Das Skiwunderteam hat eine große Bedeutung für Tirol.

Eine weitere, sehr interessante Ausstellung ist die Alfons Walde Ausstellung. Es handelt sich hierbei um seine eigenen Werke. Er ist einheimischer Maler und zeigt Zeichnungen, Grafiken oder Fotografien. Die Öffnungszeiten und die aktuellen Ausstellungen oder aber auch Sonderausstellungen können auf der eigenen Website entnommen werden.

8. Astberg Pony-Alm:

Gerade die Astberg Pony-Alm ist für die kleinen Touristen und Kitzbühel Fans ein ganz besonderes Reiseziel. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Kitzbühel und ist am Wilden Kaiser in Going angesiedelt. Gerade Familien und Pferdeliebhaber sollten hier auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Doch nicht nur die Alm als solches ist, interessant, denn das Abenteuer und der Spaß dieses beliebten Ausflugziels beginnt bereits mit dem Weg dorthin.

Die Alm ist mit einem Sessellift von Going aus zu erreichen. Es befindet sich unmittelbar an der Bahn die Möglichkeit, das Auto oder Fahrräder abzustellen. Was allerdings zu erwähnen ist, ist, dass die Bahn weder Rollstühle noch Kinderwägen transportieren kann. Darauf sollte, im Hinblick auf die Barrierefreiheit, Rücksicht genommen werden. Natürlich kann dieses Ausflugsziel auch mit dem Auto erreicht werden, was es für Gehbeeinträchtigte beispielsweise leichter macht.

Die Öffnungszeiten der Ponyalm sind immer saisonal abhängig und können über die Internetseite abgerufen werden. Natürlich können die Ponys von den kleinen Pferdeliebhabern auch geritten werden. Die Kosten für diesen Ausflug sind wie folgt aufgeteilt:

Preise für die Ponyalm in Going am Wilden Kaiser

Ponyreiten mit Aufstieg durch die Gondel Ca. 7,00 Euro p.P. Ponyreiten ohne Aufstieg mit der Gondel Ca. 25,00 Euro p.P. Bergbahn Erlebniskarte für Erwachsene Ca. 26,00 Euro p.P Bergbahn Erlebniskarte für Kinder- oder Jugendliche (2007-2017) Ca. 13,00 Euro p.P. Bergbahn Erlebniskarte für Kinder, die vor 2007 geboren sind Frei – es entstehen

9. Going als sehr beliebtes Ausflugsziel

Und wer ohnehin schon das Ponyreiten am Wilden Kaiser als ein Ausflugsziel bereist, der kann auch gleich in Going bleiben, denn auch dieses Örtchen hat viele schöne Ausflugziele für die ganze Familie. Wer ein großer Fan der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ ist, kann nun live mit dabei sein und sich den Drehort während eines schönen Spaziergangs durch die Berge anschauen. Der Bergdoktor hat im schönen Tirol mehrere Drehorte. Beginnen wir auf dem schönen Dorfplatz in Going wird gedreht. Hier befindet sich das fiktive Gasthaus „Wilder Kaiser“.

Eigentlich handelt es sich hierbei aber nicht um ein Gasthaus, sondern um ein altes Bauernhaus, welches schon viele Jahre im Dorfmittelpunkt steht und die kleine Stadt noch schöner macht. Sogar die Praxis des Bergdoktors kann besichtigt werden. Diese befindet sich in Ellmau, was auch nicht weit entfernt ist. Allerdings darf die Praxis nur besichtigt werden, wenn hier nicht gedreht wird. Doch selbst wenn gedreht werden sollte, ist die Praxis ein Besuch wert, denn auch hier mal dabei zu sein oder sich die Gerätschaften eines Drehs und die großen Kameras anzuschauen, ist sicherlich sehr spannend.

Für die ganz sportlichen Touristen gibt es sogar einen Bergdoktor Wanderweg. Er erstreckt sich über 11,4 km, ist aber als „leicht“ gekennzeichnet und sollte für bewegungsfreudige Menschen mit festem Schuhwerk definitiv zu meistern sein.

10. Die Aquaarena in Kitzbühel

Sollte das Wetter in den Bergen mal nicht mitspielen, so ist das Erlebnisbad inmitten der Kitzbühel Stadt ein weiteres Ausflugsziel, was Spaß für die ganze Familie bringt. Die Aquaarena hat eine 25 Meter Sportbecken. Doch wer mehr nach Erholung strebt, der kann sich im Erholungsbecken mit Wasserfall und Massagedüsen entspannen und runterkommen. Es gibt auch für die ganz kleinen Wasserbegeisterten ein Babybecken und für die etwas älteren diverse Erlebnisrutschen.

Darüber hinaus glänzt die Aquaarena auch mit einer großzügigen Saunalandschaft mit Infrarot-Ruheraum, Hamam oder auch einem Dampfbad. Wer ohnehin im Skiurlaub unterwegs ist und sich auch schon einen Skipass gekauft hat, der bekommt eine Ermäßigung und zahlt somit nur die Hälfte des Eintritts. Sollte also mal kein Kaiserwetter sein, so bietet die Aquaarena ein weiteres Ausflugsziel für verschiedenste Bedürfnisse. Doch nicht nur der Winter ist dafür geeignet, denn die Ermäßigung gibt es auch bei einer Sommerkarte, die für die Bergbahnen und das Wandern genutzt werden. Sport und Spaß zu fairen Preisen für die ganze Familie.

Ist Kitzbühel für mich eine Reise Wert und wenn ja, warum?

Ob Ihnen das schöne Kitzbühel eine Reise Wert ist, sollte natürlich möglichst jede Familie für sich selbst testen. Es bietet definitiv tolle Ausflugsziele für Groß- und Klein, für die Sportlichen oder aber Naturverbundenden. Eintauchen in die schöne Flora und Faunas Tirols oder aber einen großartigen Einblick in die Welt der Tiere. Lassen Sie sich faszinieren und mitreißen. Für viele ist Kitzbühel ein rotes Tuch, da es leider den Ruf hat, dass der Urlaubsort für viele Reisende nicht erschwinglich und überteuert ist. Es gibt jedoch so viele schöne, kleine Hotels und Ferienunterkünfte, die viel Spaß machen und wo es auch möglich ist für kleineres Geld eine gute Zeit zu haben.

Zumal sich Ausflugslustige ohnehin nicht den ganzen Tag in ihren Hotelzimmern oder der Pension aufhalten. Die Nebensaison in Kitzbühel ist auch eine tolle Zeit. Hier ist es nicht so überfüllt im kleinen Städtchen, die Preise werden niedriger und die Unterkünfte. Aber auch ein Aufenthalt während der Saison ist eine Reise wert. Hierfür würde es sich auch lohnen zu sparen, denn Tirol und insbesondere Kitzbühel ist ein schönes, sehenswertes Fleckchen Erde.

Die Tiroler sind sehr nette, zuvorkommende und freundliche Menschen. Man darf nicht vergessen, dass die Gemeinde vom Tourismus lebt und auch darauf angewiesen ist, dass viele Touristen immer wieder vorbeikommen und diesen schönen Ort besuchen. Die Tiroler freuen sich also auf Familien oder auch Alleinreisende und haben hierfür auch ein breites Angebot im Petto.

Auch das Tiroler Nachtleben ist sehr breit aufgestellt und bietet eine große Spannbreite, je nach Genre, Club oder einfach eine gemütliche Bar, um sich austauschen zu können.

Ein weiterer Reisetipp: An vielen Stellen lässt sich auch Sparen, wie beispielsweise bei den Skitickets, die besser als Jahres- oder Saisonkarte erworben werden sollten. Auf längere Sicht und vielleicht auch eine zweite Reise ins schöne Tirol, macht das auf jeden Fall Sinn und bringt auch eine Ersparnis mit sich, was für den oder die ein/e oder andere auch interessant sein kann. Tauchen Sie in einen der schönsten Orte ein, lassen Sie sich inspirieren, erleben Sie Sauna, Fauna und ein einzigartiges Ausflugsangebot, unabhängig ob Sommer oder Winter. Familien, Alleinreisende oder Paare – für jeden Geschmack ist etwas dabei und Kitzbühel bietet große Abwechslung.