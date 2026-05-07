Falstaff als Leitmedium für Genusskultur

Das Falstaff Magazin zählt heute zu den einflussreichsten Publikationen im Bereich Wein, Kulinarik, Reisen und Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Was einst als spezialisiertes Weinmagazin begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer umfassenden Medienmarke entwickelt, die weit über Österreich hinaus Wirkung entfaltet.

Im Zentrum steht dabei nicht nur die Bewertung von Weinen oder Restaurants, sondern die gesamte Kultur des Genusses. Falstaff hat sich als Plattform etabliert, die Produzenten, Gastronomen und Konsumenten miteinander verbindet und Orientierung in einer zunehmend komplexen Genusswelt bietet.

Die Entwicklung dieses Magazins ist eng verknüpft mit dem Wandel der europäischen Ess- und Trinkkultur sowie der steigenden Bedeutung von Lifestyle- und Qualitätsjournalismus im Premiumsegment.

Die Gründung von Falstaff: Ursprung einer österreichischen Medienmarke

Das Falstaff Magazin wurde im Jahr 1980 in Österreich gegründet. Der Name geht auf die literarische Figur Sir John Falstaff aus den Werken von William Shakespeare zurück – ein lebenslustiger, genussorientierter Charakter, der perfekt zum thematischen Schwerpunkt des Magazins passt.

Zielsetzung der Gründung

Die ursprüngliche Idee hinter Falstaff war es, ein hochwertiges Medium zu schaffen, das sich intensiv mit Weinqualität beschäftigt. In einer Zeit, in der Weinbewertungen und Fachinformationen nur eingeschränkt zugänglich waren, entstand der Bedarf nach einem unabhängigen, fundierten und gleichzeitig verständlichen Magazin.

Die Gründer verfolgten dabei mehrere Ziele:

Vermittlung von Weinwissen für ein breites Publikum

Bewertung und Einordnung von Weinen aus Österreich und international

Förderung der Weinkultur und regionaler Produzenten

Aufbau eines kritischen, unabhängigen Bewertungssystems

Damit positionierte sich Falstaff früh als Bindeglied zwischen Produzenten und Konsumenten.

Entwicklung vom Weinmagazin zur Lifestyle-Medienmarke

Ursprünglich konzentrierte sich Falstaff ausschließlich auf Wein. Doch im Laufe der Jahre wurde das Themenportfolio kontinuierlich erweitert. Diese Entwicklung war nicht zufällig, sondern spiegelte gesellschaftliche Veränderungen wider.

Erweiterung der Themenbereiche

Heute umfasst das Magazin unter anderem:

Weinbewertungen und Verkostungen

Restaurant- und Gourmetkritiken

Reisereportagen

Hotelbewertungen

Lifestyle- und Genusskultur

Spirituosen und alkoholfreie Genussprodukte

Diese Erweiterung machte Falstaff zu einem umfassenden Genussmedium, das weit über klassische Weinpublikationen hinausgeht.

Aufbau und Inhalte des Falstaff Magazins

Das Magazin ist in verschiedene redaktionelle Bereiche gegliedert, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Genusskultur abdecken.

1. Wein-Sektionen

Der Kernbereich des Magazins bleibt die Weinwelt. Hier werden regelmäßig:

Neue Jahrgänge bewertet

Internationale Weinregionen vorgestellt

Verkostungsnotizen veröffentlicht

Winzer porträtiert

Besonders bekannt ist das Falstaff-Bewertungssystem, das Weine nach einem 100-Punkte-Schema beurteilt. Dieses System hat sich im deutschsprachigen Raum stark etabliert und wird häufig als Referenz herangezogen.

2. Restaurant- und Gastronomiekritik

Ein weiterer zentraler Bestandteil ist die Bewertung von Restaurants. Falstaff testet und bewertet:

Fine-Dining-Restaurants

Regionale Küche

Internationale Gastronomie

Innovative Food-Konzepte

Die Bewertungen erfolgen nach strengen Kriterien, die Qualität, Kreativität, Service und Weinangebot berücksichtigen.

3. Reisen und Hotellerie

Falstaff hat sich auch als Reise- und Lifestylemagazin etabliert. In diesem Bereich werden vorgestellt:

Luxushotels und Boutiquehotels

Kulinarische Reiseziele

Weinregionen als Destinationen

Städte mit besonderer Gastronomie-Szene

Dabei steht der Genussaspekt im Mittelpunkt jeder Reiseempfehlung.

4. Spirituosen und neue Genusskultur

Neben Wein widmet sich Falstaff zunehmend auch anderen Genussprodukten:

Whisky

Gin

Rum

Craft Spirits

alkoholfreie Alternativen

Damit reagiert das Magazin auf veränderte Konsumgewohnheiten und neue Trends im Getränkesegment.

Das Falstaff-Bewertungssystem: Orientierung für Konsumenten

Ein zentrales Element der Marke ist das Punktebewertungssystem, das Weine und Gastronomiebetriebe vergleichbar macht.

100-Punkte-System

Weine werden nach einem präzisen Schema bewertet, das Faktoren wie:

Aroma

Struktur

Balance

Abgang

Reifepotenzial

berücksichtigt.

Je höher die Punktzahl, desto höher die Qualität. Dieses System hat sich als Orientierungshilfe für Konsumenten etabliert und beeinflusst Kaufentscheidungen im Handel sowie in der Gastronomie.

Bedeutung für die Branche

Das Bewertungssystem hat mehrere Effekte:

Erhöhung der Transparenz im Weinmarkt

Förderung hochwertiger Produzenten

Stärkung regionaler Weingüter

Internationale Vergleichbarkeit von Weinen

Damit ist Falstaff nicht nur Beobachter, sondern aktiver Gestalter des Marktes.

Wie Falstaff auf den Markt kam und wuchs

Der Erfolg des Magazins basiert auf mehreren Faktoren, die zusammenwirkten:

1. Frühzeitige Spezialisierung

Schon in den 1980er-Jahren fokussierte sich Falstaff auf ein klares Nischenthema: Wein. Diese Spezialisierung ermöglichte eine starke Positionierung im Fachjournalismus.

2. Qualität statt Massenmarkt

Falstaff setzte von Anfang an auf hochwertige Inhalte und professionelle Verkostungen statt auf oberflächliche Berichterstattung.

3. Erweiterung der Zielgruppe

Mit der Zeit wurde das Magazin für ein breiteres Publikum geöffnet – von Fachleuten über Gastronomen bis hin zu Genussinteressierten.

4. Digitalisierung und Medienwandel

Mit dem Aufkommen digitaler Medien wurde Falstaff früh auch online aktiv und baute eine starke digitale Präsenz auf. Dadurch konnte die Reichweite international erweitert werden.

Internationale Expansion und heutige Reichweite

Obwohl Falstaff in Österreich gegründet wurde, ist die Marke längst international aktiv.

Heute erscheint Falstaff unter anderem in:

Deutschland

Schweiz

Italien (teilweise Kooperationen)

Internationalen Online-Ausgaben

Die Marke hat sich damit von einem nationalen Magazin zu einer deutschsprachigen Genussplattform mit internationalem Einfluss entwickelt.

Falstaff als Medienmarke: Print, Digital und Events

Falstaff ist heute weit mehr als ein klassisches Printmagazin.

Printmedien

Das Magazin erscheint regelmäßig in hochwertigen Printausgaben, die sich durch umfangreiche Reportagen und hochwertige Fotografie auszeichnen.

Digitale Plattform

Die Online-Präsenz umfasst:

Restaurant- und Weindatenbanken

Bewertungen und Rankings

News aus der Gastronomie- und Weinwelt

Digitale Guides und Empfehlungen

Events und Auszeichnungen

Ein wichtiger Bestandteil der Marke sind eigene Events:

Falstaff Restaurant- und Wein-Galas

Verkostungen und Wettbewerbe

Branchentreffen

Diese Veranstaltungen haben sich zu wichtigen Terminen in der Gastronomie- und Weinbranche entwickelt.

Bedeutung von Falstaff für die Gastronomie- und Weinbranche

Die Rolle von Falstaff geht weit über klassische Berichterstattung hinaus.

Einfluss auf Produzenten

Weinbewertungen können erhebliche Auswirkungen auf:

Absatzmärkte

Preisgestaltung

internationale Wahrnehmung

haben.

Einfluss auf Gastronomie

Restaurantbewertungen beeinflussen:

Gästezahlen

Reputation

Marketingstrategien

Orientierung für Konsumenten

Falstaff bietet eine zentrale Orientierungshilfe in einem Markt mit großer Vielfalt und komplexen Angeboten.

Kritik und Herausforderungen

Wie jedes einflussreiche Medium steht auch Falstaff in der Diskussion.

Kritikpunkte

Subjektivität von Bewertungen

Einfluss auf Preisentwicklung

Kommerzielle Kooperationen im Umfeld von Gastronomie und Wein

Konkurrenz durch digitale Bewertungsplattformen

Herausforderungen

Digitalisierung des Medienmarktes

Konkurrenz durch Social Media Influencer

Veränderung der Genusskultur bei jüngeren Zielgruppen

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Falstaff eine etablierte Größe im Markt.

Falstaff im Kontext moderner Genusskultur

Die Bedeutung des Magazins lässt sich nur im größeren Kontext der modernen Genusskultur verstehen.

Heute spielen folgende Trends eine Rolle:

steigendes Interesse an regionalen Produkten

wachsender Qualitätsanspruch im Essen und Trinken

zunehmende Internationalisierung der Gastronomie

Bedeutung von Nachhaltigkeit und Herkunft

Digitalisierung von Empfehlungen

Falstaff positioniert sich genau an der Schnittstelle dieser Entwicklungen.

Zukunftsperspektiven von Falstaff

Die Zukunft des Magazins wird maßgeblich von folgenden Faktoren bestimmt:

weitere digitale Expansion

stärkere internationale Ausrichtung

Ausbau von Datenbanken und Bewertungsplattformen

Integration neuer Genusskategorien (z. B. alkoholfrei, nachhaltige Gastronomie)

verstärkte Event- und Community-Formate

Damit bleibt Falstaff eine dynamische Marke im Wandel der Zeit.

Weitere wichtige Aspekte des Falstaff Magazins

Um die Bedeutung des Falstaff Magazins vollständig zu verstehen, lohnt sich ein tieferer Blick auf zusätzliche Strukturen, Entwicklungen und Besonderheiten, die bisher noch nicht behandelt wurden. Dazu gehören insbesondere die redaktionelle Organisation, die Methodik der Verkostungen, die wirtschaftliche Struktur der Marke, die Rolle der Community sowie die mediale Inszenierung von Genusskultur im digitalen Zeitalter.

Redaktionelle Struktur und Arbeitsweise

Hinter dem Falstaff Magazin steht eine international aufgestellte Redaktion mit Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Die redaktionelle Arbeit ist dabei klar in verschiedene Fachbereiche gegliedert, um eine hohe Spezialisierung und Qualität zu gewährleisten.

Fachredaktionen

Typischerweise bestehen folgende Ressorts:

Weinredaktion (Verkostungen, Jahrgänge, Regionen)

Gastronomie-Redaktion (Restaurants, Köche, Konzepte)

Reise- und Hotelredaktion

Spirituosen- und Trendredaktion

Digital- und Datenredaktion

Diese Struktur ermöglicht eine tiefe fachliche Auseinandersetzung mit jedem Themenfeld.

Internationale Korrespondenten

Falstaff arbeitet zudem mit freien Autoren und Korrespondenten aus verschiedenen Ländern zusammen. Dadurch werden:

internationale Weinregionen authentisch abgedeckt

globale Food-Trends früh erkannt

lokale Gastronomieszenen detailliert dokumentiert

Diese dezentrale Struktur trägt wesentlich zur Glaubwürdigkeit und Vielfalt der Inhalte bei.

Verkostungslogik und Qualitätskontrolle

Ein zentraler, aber oft unterschätzter Bestandteil des Falstaff Magazins ist die systematische Verkostungsmethodik.

Blindverkostungen

Ein Großteil der Weinbewertungen erfolgt als Blindverkostung, um subjektive Einflüsse zu minimieren. Die Weine werden dabei ohne Kenntnis von:

Produzent

Preis

Herkunftsetikett

verkostet.

Verkostungspanels

Falstaff arbeitet mit Verkostungspanels, die aus erfahrenen Sommeliers, Önologen und Fachjournalisten bestehen. Diese Panels:

bewerten Weine unabhängig voneinander

diskutieren Ergebnisse in moderierten Runden

legen finale Punktzahlen gemeinsam fest

Diese Methode soll die Objektivität der Bewertungen erhöhen.

Transparenz und Kritiksystem

Neben der Punktbewertung werden auch detaillierte Verkostungsnotizen im Falstaff Magazin veröffentlicht. Diese enthalten:

sensorische Beschreibungen

Stilistik des Weins

Alterungspotenzial

gastronomische Empfehlungen

Damit wird nicht nur ein Wert vermittelt, sondern eine nachvollziehbare Einordnung.

Falstaff Guides und Rankings als eigene Medienprodukte

Ein besonders wichtiger Bestandteil der Marke sind die sogenannten Falstaff Guides, die über das klassische Magazin hinausgehen.

Restaurantführer

Der Falstaff Restaurant Guide zählt heute zu den bedeutendsten Gastronomieführern im deutschsprachigen Raum. Er enthält:

tausende bewertete Restaurants

regionale Rankings

Auszeichnungen für Spitzenküche

Spezialkategorien wie „Best Newcomer“

Weinführer

Der Weinführer bietet:

strukturierte Jahrgangsbewertungen

Empfehlungen nach Preis-Leistungs-Verhältnis

regionale Toplisten

Hotel- und Reiseguides im Falstaff Magazin

Auch im Reisebereich werden umfangreiche Rankings veröffentlicht, die:

Hotels nach Qualität und Erlebniswert bewerten

kulinarische Reiseziele hervorheben

Geheimtipps abseits klassischer Tourismusstrukturen enthalten

Diese Guides haben sich als eigenständige Entscheidungsgrundlage für Konsumenten etabliert.

Bedeutung der Falstaff Awards

Ein weiteres zentrales Element sind die Falstaff Awards, die regelmäßig vergeben werden.

Kategorien der Auszeichnungen

Typische Kategorien umfassen:

Winzer des Jahres

Restaurant des Jahres

Sommelier des Jahres

Hotel des Jahres

Newcomer der Szene

Wirkung der Awards

Die Auszeichnungen haben eine hohe Branchenrelevanz, da sie:

internationale Aufmerksamkeit erzeugen

wirtschaftliche Vorteile für Gewinner schaffen

als Qualitätsnachweis dienen

Marketing- und PR-Effekte auslösen

Viele Betriebe nutzen Falstaff-Auszeichnungen aktiv in ihrer Außendarstellung.

Wirtschaftliche Struktur und Geschäftsmodell

Das Falstaff Magazin oder der Falstaff Kosmos ist nicht nur ein redaktionelles Medium, sondern auch eine wirtschaftlich breit aufgestellte Marke.

Einnahmequellen

Das Geschäftsmodell basiert auf mehreren Säulen:

Print- und Digitalabonnements

Anzeigen im Magazin und Onlinebereich

Event-Sponsoring

Kooperationen mit Gastronomie- und Tourismusbetrieben

Lizenzierung von Guides und Datenbanken

Balance zwischen Redaktion und Kommerz

Eine zentrale Herausforderung besteht darin, journalistische Unabhängigkeit mit wirtschaftlichen Interessen zu verbinden. Falstaff arbeitet daher mit klaren Trennlinien zwischen:

Redaktionellen Inhalten

Werblichen Kooperationen

Sponsored Content

Diese Trennung ist für die Glaubwürdigkeit entscheidend.

Rolle der Community und Leserbeteiligung

Ein wichtiger Bestandteil der modernen Falstaff-Strategie und auch des Falstaff Magazins ist die Einbindung der Nutzer.

Bewertungen durch Leser

Neben Expertenbewertungen existieren auch:

User-Ratings für Restaurants

Community-Kommentare

digitale Empfehlungen

Diese Rückmeldungen fließen teilweise in Rankings ein oder ergänzen sie.

Falstaff Magazin und die Veränderung der Genusskultur

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die kulturelle Wirkung des Magazins.

Demokratisierung von Genusswissen

Früher war Wein- und Gastronomiewissen stark elitär geprägt. Falstaff hat dazu beigetragen, dieses Wissen:

zugänglicher

verständlicher

breiter verfügbar

zu machen.

Verschiebung von Genussstandards

Durch Bewertungen und Rankings wurden auch Erwartungen verändert:

höhere Qualitätsansprüche in Restaurants

stärkere Differenzierung im Weinangebot

mehr Fokus auf regionale Herkunft und Handwerk

Falstaff wirkt damit indirekt als Treiber von Qualitätsentwicklung.

Bedeutung für Tourismus und Regionen

Auch für den Tourismus hat Falstaff eine wichtige Funktion.

Kulinarischer Tourismus

Regionen profitieren durch:

erhöhte Sichtbarkeit

Restaurantempfehlungen

Weinregion-Features

Wirtschaftlicher Effekt

Positive Bewertungen können:

Besucherzahlen steigern

regionale Produzenten stärken

internationale Aufmerksamkeit erzeugen

Besonders Weinregionen in Österreich, Italien und Deutschland profitieren stark davon.

Die 10 wichtigsten Fragen zum Falstaff Magazin:

Was ist das Falstaff Magazin? Das Falstaff ist eines der bekanntesten Magazine für Genuss, Kulinarik, Wein, Reisen und Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Es berichtet über Restaurants, Hotels, Weine, Bars und Gourmet-Trends. Welche Themen behandelt das Falstaff-Magazin? Falstaff deckt unter anderem folgende Bereiche ab:

– Fine Dining & Restaurants

– Wein & Spirituosen

– Gourmet-Reisen

– Luxus-Hotels

– Kulinarische Trends

– Genuss-Lifestyle

Bewertungen und Rankings In welchen Ländern erscheint das Falstaff Magazin? Das Magazin ist vor allem in:

– Österreich

– Deutschland

– Schweiz

– Italien (Südtirol)

bekannt und veröffentlicht regionale Guides sowie internationale Genussberichte. Wie bekannt sind die Falstaff Magazin Bewertungen? Die Bewertungen von Restaurants, Hotels und Weinen gelten in der Gourmet- und Genusswelt als sehr einflussreich. Besonders die Punktesysteme für Wein und Gastronomie genießen hohe Aufmerksamkeit. Wie funktioniert das Bewertungssystem? Falstaff arbeitet mit einem Punktesystem:

– Restaurants erhalten Punkte für Küche, Service, Ambiente und Weinkarte.

– Weine werden nach Qualität, Aromatik und Balance bewertet.

– Hotels werden nach Komfort, Design und Erlebnis beurteilt. Gibt es ein digitales Falstaff-Angebot? Ja. Neben dem Printmagazin bietet Falstaff:

– eine Website

– Restaurant- und Hotelguides

– Weinbewertungen

– Newsletter

– Social-Media-Inhalte

– digitale Magazine und Apps Wer liest das Falstaff Magazin? Die Zielgruppe besteht vor allem aus:

– Gourmets

– Weinliebhabern

– Reisenden

– Hotellerie- und Gastronomie-Interessierten

– Menschen mit Interesse an Premium-Lifestyle und Genusskultur Wie kann man im Falstaff Magazin erscheinen? Restaurants, Hotels oder Weingüter können:

– von der Redaktion getestet werden,

– an Verkostungen teilnehmen,

– PR-Material einsenden,

oder über Marketing- und Anzeigenkooperationen sichtbar werden.

Die redaktionellen Bewertungen erfolgen jedoch unabhängig. Gibt es Falstaff-Rankings und Auszeichnungen? Ja. Bekannt sind unter anderem:

– Restaurant-Guides

– Wein-Trophys

– Bar-Rankings

– Hotel-Auszeichnungen

– Gourmet- und Genussawards

Diese Rankings haben in der Branche einen hohen Stellenwert. Warum ist Falstaff Magazin in der Gastronomie wichtig? Ein positives Falstaff-Rating kann:

– die Bekanntheit steigern,

– neue Gäste anziehen,

– das Image stärken,

und die Positionierung im Premiumsegment verbessern.

Viele Betriebe nutzen gute Bewertungen aktiv für Marketing und Kommunikation.

Fazit

Die zusätzliche Betrachtung zeigt, dass das Falstaff weit mehr ist als ein klassisches Magazin. Vielmehr hat sich Falstaff in den vergangenen Jahren zu einem umfassenden Ökosystem entwickelt, das unterschiedliche Bereiche der Genuss- und Lifestylewelt intelligent miteinander verbindet. Die Marke vereint journalistische Kompetenz, digitale Reichweite, Community-Bildung sowie wirtschaftliche Relevanz in einer Form, die im deutschsprachigen Raum nahezu einzigartig ist.

Im Zentrum steht weiterhin die redaktionelle Arbeit des Falstaff Magazins. Hochwertige Beiträge über Restaurants, Spitzenköche, Weinregionen, Hotels und kulinarische Trends bilden die Grundlage der Markenidentität. Dabei geht es längst nicht mehr nur um klassische Berichterstattung. Das Falstaff Magazin versteht sich heute als kuratierende Instanz einer modernen Genusskultur. Leserinnen und Leser erwarten nicht nur Informationen, sondern Orientierung, Inspiration und eine glaubwürdige Einordnung innerhalb eines immer größer werdenden Angebots an Gastronomie-, Reise- und Lifestylekonzepten.

Besonders bedeutend ist zudem die Rolle als Bewertungsplattform. Die Rankings, Punktebewertungen und Empfehlungen des Falstaff Magazins haben sich in vielen Bereichen zu einem relevanten Qualitätsmaßstab entwickelt. Restaurants, Hotels, Weingüter und Bars profitieren von guten Bewertungen häufig durch erhöhte Sichtbarkeit, größere mediale Aufmerksamkeit und wirtschaftliche Vorteile. Gleichzeitig beeinflusst Falstaff aktiv Trends und Wahrnehmungen innerhalb der Branche. Neue Restaurantkonzepte, innovative Küchenstile oder aufstrebende Weinregionen erhalten durch die Berichterstattung oft zusätzliche Relevanz und Reichweite.

Darüber hinaus hat sich das Falstaff Magazin erfolgreich als digitale Datenplattform etabliert. Online-Guides, Bewertungsdatenbanken, Suchfunktionen und personalisierte Inhalte schaffen einen erheblichen Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer. Das Unternehmen verbindet klassische Medienkompetenz mit digitalen Services und schafft dadurch ein modernes Nutzungserlebnis, das weit über das traditionelle Printgeschäft hinausgeht. Besonders im Luxus-, Genuss- und Reisebereich gewinnt diese digitale Verknüpfung zunehmend an Bedeutung.

Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor liegt im Aufbau einer starken Community. Das Falstaff Magazin spricht nicht nur Leser an, sondern verbindet Menschen mit gemeinsamen Interessen an Kulinarik, Wein, Reisen und gehobenem Lifestyle. Verkostungen, Events, Preisverleihungen und Branchentreffen stärken diese emotionale Bindung zusätzlich. Dadurch entsteht ein Netzwerk aus Konsumenten, Produzenten, Gastronomen, Sommeliers und Tourismusanbietern, das die Marke nachhaltig trägt.

Auch wirtschaftlich nimmt das Falstaff Magazin eine besondere Rolle ein. Durch Kooperationen, Veranstaltungen, Premium-Partnerschaften und digitale Vermarktung hat sich Falstaff zu einer bedeutenden Plattform innerhalb der Genusswirtschaft entwickelt. Die Marke fungiert dabei nicht nur als Beobachter, sondern auch als aktiver Impulsgeber für Entwicklungen innerhalb der Gastronomie- und Weinbranche.

Insgesamt zeigt sich, dass das Falstaff Magazin heute weit über die Grenzen eines klassischen Mediums hinausgewachsen ist. Die Kombination aus journalistischer Qualität, Bewertungsautorität, digitaler Innovation, Community-Aufbau und wirtschaftlicher Vernetzung erklärt die starke Marktposition und den nachhaltigen Einfluss auf die moderne Genusskultur im deutschsprachigen Raum.

Das Falstaff prägt damit nicht nur die Wahrnehmung von Qualität und Genuss, sondern beeinflusst auch Kaufentscheidungen, Reisetrends und gastronomische Entwicklungen nachhaltig. Gerade in einer Zeit zunehmender Digitalisierung bleibt das Falstaff Magazin ein bedeutender Orientierungspunkt für anspruchsvolle Konsumenten und die gesamte Genussbranche.