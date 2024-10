Ja, es ist schon (bald wieder) Weihnachten! Höchste Zeit also, die Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit zu planen, und Vorfreude ist bekanntermaßen die schönste Freude. Die Weihnachtsmärkte in Österreich sind nicht nur ein Ort für erholsame Stunden in der Vorweihnachtszeit, sie sind auch eine Gelegenheit, die traditionsreiche Kultur des Landes zu erleben. Mit einer Vielzahl an Angeboten, hübschen Lichtern und einer einladenden Atmosphäre ziehen diese Märkte jedes Jahr unzählige Besucher an.

Die Advent- und Christkindlmärkte verzaubern in der kalten Jahreszeit mit ihrem einzigartigen Charme und laden dazu ein, die festliche Atmosphäre zu genießen. Besonders in Städten wie Wien, Salzburg und den malerischen Orten Tirols erstrahlen historische Altstädte im Lichterglanz. Der Christkindlmarkt im Dezember, mit seinen kunstvoll gestalteten Ständen und leckeren kulinarischen Köstlichkeiten, zieht Besucher aus nah und fern an. In Niederösterreich entfalten die Adventmärkte ihre eigene Faszination, während das Schloss in Salzburg einen romantischen Rahmen für unvergessliche Erlebnisse bietet.

Bei den vielen Adventsmärkten fällt die Auswahl schwer, daher haben wir ein paar Tipps, welche Weihnachtsmärkte in Österreich sich besonders lohnen.

Tipps für den Besuch der Weihnachtsmärkte

Ein Besuch der Weihnachtsmärkte in Österreich verspricht unvergessliche Erlebnisse. Um Ihren Aufenthalt optimal zu gestalten, empfiehlt es sich, die Termine im Voraus zu planen, da viele Märkte bereits im November ihre Pforten öffnen. Besonders die Altstadt von Salzburg und die bunten Stände auf dem Christkindlmarkt in Wien ziehen zahlreiche Besucher an. Achten Sie auf die Öffnungszeiten der Adventmärkte, da diese je nach Stadt variieren können.

Eine frühe Anreise ermöglicht Ihnen, das Lichtermeer in Ruhe zu genießen und die wunderschöne Kulisse der historischen Schlösser und Kirchen zu bewundern. Die kulinarischen Köstlichkeiten, von Maroni bis Glühwein, sollten ebenfalls Teil Ihres Programms sein. Wenn Sie in einem der vielen Hotels in der Nähe übernachten, können Sie bequem mehrere Märkte erkunden. Gönnen Sie sich auch eine Pause und lassen Sie die festliche Atmosphäre der Weihnachtsmärkte auf sich wirken – ein wahrer Winterzauber!

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Österreich

Die kalte Jahreszeit ist in Österreich nicht nur für ihre schneebedeckten Berge und festlichen Bräuche bekannt, sondern vor allem auch für ihre bezaubernden Weihnachtsmärkte. Diese Märkte sind wahre Highlights der Adventszeit und bieten eine stimmungsvolle Atmosphäre, die Besucher in ihren Bann ziehen. Hier sind einige der besten Weihnachtsmärkte in Österreich , die Sie nicht verpassen sollten.

Wiener Christkindlmarkt

Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz ist mit Sicherheit einer der bekanntesten und beliebtesten Weihnachtsmärkte in Österreich. Hier erstrahlt die eindrucksvolle Kulisse des Rathauses in festlichem Licht, über 150 Stände bieten eine Vielzahl an Geschenken, handgefertigten Produkten und kulinarischen Spezialitäten wie Punsch und gebrannte Mandeln. Das abwechslungsreiche Programm mit Musik und Kinderaktivitäten macht den Besuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Wien hat neben dem Christkindlmarkt zahlreiche weitere Weihnachtsmärkte und Weihnachtsdörfer. Als das schönste gilt das Weihnachstdorf vor dem Schloss Belvedere, ganz stilecht in barocker Optik. Aber auch das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz besticht durch seine imperiale Kulisse.

Salzburger Christkindlmarkt

Salzburg ist nicht nur eine der schönsten Städte, sondern hat auch einige der bezaubernsten Weihnachtsmärkte in Österreich. Der Salzburger Christkindlmarkt findet im Herzen der Altstadt statt, wo Besucher die festlichen Klänge von Chorgesang und das Licht der schönen Weihnachtsdekoration genießen können. Der Markt erstreckt sich rund um den Dom und bietet ein reichhaltiges Angebot an Kunsthandwerk, traditionellen Leckereien wie Mozartkugeln und Glühwein. Die einzigartige Kulisse der Salzburger Festung, die im Hintergrund thront, verleiht diesem Markt einen besonderen Charme.

Urig geht es zu beim Salzburger Bergadvent, wo im Großarler Tal zahlreiche Weihnachtskrippen ausgestellt sind. Wenn Sie den Christkindlmarkt in Salzburg besuchen, sollten Sie sich auch dieses Erlebnis nicht entgehen lassen. Weitere Adventmärkte sind der Hellbrunner Adventzauber und der Weihnachtsmarkt am Mirabellenplatz.

Innsbrucker Christkindlmarkt

Innsbruck bietet mehrere Weihnachtsmärkte, wobei der größte am Marktplatz stattfindet. Umgeben von schneebedeckten Bergen und der beeindruckenden Skyline der Stadt können Besucher hier Produkte von lokalen Handwerkern, Tiroler Spezialitäten und köstliche Punschvariationen entdecken. Die Alpenfestung und die Altstadt mit festlichen Lichtinstallationen schaffen eine unvergleichliche Atmosphäre. Auswählen kann man ganz nach Geschmack, je nachdem, ob man eher traditionelle oder modernere Weihnachtsmärkte in Österreich besuchen möchte. Vom traditionellen in der Altstadt bis zur Lichterinstallation im Hofgarten ist für jeden Geschmack etwas dabei – da strahlen nicht nur Kinderaugen.

Weihnachtsmarkt in St. Wolfgang

Der Wolfgangsseer Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Österreich und ist geprägt von Tradition. Hier ist noch alles wie früher: In den malerischen Dörfern mit den Holzhütten der Weihnachtsbuden lässt sich so richtig schön urtümlich den Advent genießen. Mit dem Schiff kann man die drei Orte St. Gilgen, St. Wolfgang und Strobl besuchen und so auch noch zusätzlich eine Schifffahrt über den schönen Wolfgangssee erleben und die riesige Friedenslaterne mitten im Wasser bewundern. Eine der schönsten Kulissen für die besinnliche Adventszeit!

Grazer Weihnachtsmarkt

Graz ist jedes Jahr wieder im Weihnachtsfieber. Die ganze Altstadt verwandelt sich in ein Winterparadies, in dem man die Vorweihnachtszeit in vollen Zügen genießen kann. Der Hauptplatz und der Joanneumsviertel sind die zentralen Orte, an denen die vielen Stände stehen. Hier finden Besucher einzigartige handgemachte Geschenke, traditionelle Steirische Köstlichkeiten und ein reichhaltiges Programm mit Konzerten und kulturellen Veranstaltungen und auch internationale Angebote. Besonders schön ist das Lichtspiel auf den historischen Gebäuden der Altstadt, und für Eislauffans ist auch gesorgt in der Grazer Winterwelt. Weihnachtsmuffel sollten sich definitv in der Adventszeit von Graz fernhalten, denn hier gibt es wortwörtlich an jeder Ecke Weihnachtliches zu entdecken.

Weihnachtsmarkt in Klagenfurt

Auch Klagenfurt bietet eine wunderschöne Kulisse für weihnachtliche Stimmung. Hier gibt es nicht nur den traditionellen Weihnachtsmarkt in der Altstadt zu bewundern, auch hier verwandelt sich die ganze Stadt. Viele kleine Märkte in Innenhöfen, der Christkindlmarkt vor dem Rathaus, das “Hafenknistern” am Lendhafen und eine Adventsschiffart zu umliegenden Adventmärkten gehören mit zu den Highlights auf den Weihnachtsmärkten in Österreich. Natürlich darf auch festliche Beleuchtung nicht fehlen – besonders am Wasser ist diese wunderschön anzusehen.

Veldener Advent

Unter den zahlreichen wunderschönen Weihnachtsmärkten in Österreich ist der Veldener Advent etwas Außergewöhnliches. Die “Engelsstadt” trägt ihren Namen nicht umsonst – im Advent sind hier (mehr oder weniger echte) Engel unterwegs, die ganz besonders Kinder faszinieren. Es gibt in Velden sogar einen Kinderadvent mit zahllosen Veranstaltungen und Attraktionen speziell für Kinder. Aber auch die Erwachsenen werden die einzigartige, märchenhafte Feststimmung genießen, z. B. eine Bummelzugfahrt zur Entspannung und zum Staunen, ein Krampuslauf, Konzerte und Disko und natürlich der Adventmarkt. Die schöne Stadt am Wörthersee hat auch zur Vorweihnachtszeit jede Menge zu bieten.

Linzer Weihnachtsmarkt

Der Linzer Christkindlmarkt im Herzen der Stadt ist einer der schönsten Weihnachtsmärkte in Österreich und bietet eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne. Die festlich dekorierten Stände mit ihren goldenen beleuchteten Dächern bieten alles von Kunsthandwerk bis kulinarischen Köstlichkeiten. Die lebendige Atmosphäre wird durch zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte und Aktivitäten für Kinder bereichert, die den Markt zu einem besonderen Ort für Familien machen. Ein weiterer Adventsmarkt befindet sich im Volksgarten, ein traditioneller Familienmarkt mit faszinierenden Handwerksvorführungen, Krippenspiel und spaßiger Fahrgesschäfte, Schmuckherstellung und Schmiede – hier treffen Tradition und Moderne auf beste Art aufeinander.

Heilbrunner Weihnachtsmarkt

Der Heilbrunner Adventzauber ist ein ganz besonders märchenhafter Adventmarkt und einer der schönsten Weihnachtsmärkte in Österreich. Er findet im malerischen Schlosshof statt, und die Fenster des Schlosses verwandeln sich in einen überdimensionalen Adventskalender. Die wunderschöne Kulisse lädt zu Staunen ein, und wer mag, kann auch den Weihnachtswald erkunden, der vor dem Lustschloss Heilbrunn entsteht und mit tausenden roter Lichter geschmückt ist.

Zusätzlich gibt es noch jede Menge Programm und Attraktionen, ganz besonders für Kinder. Der Heilbrunner Adventmarkt ist einer der kinderfreundlichsten und ein schönes Erlebnis für die ganze Familie.

Adventmarkt in der Johannesbachklamm

Einer der eindrucksvollsten Weihnachtsmärkte in Österreich ist in der wildromantischen Johannesbachklamm zu finden. Tief verschneit, umgeben von dichtem Wald, schroffen Felsen Wasser, geschmückt mit warmen Lichtern gibt es hier 40 Stände, die zum Bummeln und Verweilen einladen – ein ganz besonderes Erlebnis. Ein Highlight ist der riesige, über 20 Meter hohe Weihnachtsbaum, der größte in Österreich, reich geschmückt und sehr beeindruckend. Wärmen kann man sich an offenem Feuer, was eine ganz besondere festliche Stimmung verbreitet. Ein idealer Weihnachstmarkt für alle, die dem Trubel der Städte entfliehen möchten und den Advent in einer wunderschönen Naturkulisse genießen möchten.

Was es zu kaufen gibt

Auf den Weihnachtsmärkten in Österreich erwartet Sie eine faszinierende Vielfalt an Handwerkskunst und liebevoll gestalteten Geschenkideen. Die Stände, die in den verwinkelten Gassen der Altstadt aufgestellt sind, laden dazu ein, lokale Künstler und deren beeindruckende Kreationen zu entdecken. Ob handgefertigte Holzspielzeuge, filigraner Schmuck oder traditionelle Christbaumschmuckartikel – hier finden Sie Unikate, die das Herz erwärmen.

Die Märkte erstrahlen im festlichen Glanz, während die kunstvollen Auslagen zum Stöbern und Verweilen einladen. Entdecken Sie regionale Spezialitäten und Kunsthandwerk, die die Traditionen der jeweilige Region widerspiegeln. Es lohnt sich, die Adventmärkte frühzeitig zu besuchen, um die schönsten Schätze zu ergattern und ein Stück österreichische Kultur in Form von liebevollen Geschenken mit nach Hause zu nehmen. Diese einzigartigen Erlebnisse machen jeden Besuch zu etwas ganz Besonderem und stimmen auf die festliche Zeit des Jahres ein.

Hier sind einige der häufigsten Artikel, die Sie auf diesen Märkten finden können:

Weihnachtsdekorationen : Von handgefertigten Christbaumschmuck, wie z. B. Glasornamenten und Holzfiguren, bis hin zu schön verzierten Adventskränzen und festlichen Kerzen gibt es viele Möglichkeiten, zu Hause für Weihnachtsstimmung zu sorgen.

: Von handgefertigten Christbaumschmuck, wie z. B. Glasornamenten und Holzfiguren, bis hin zu schön verzierten Adventskränzen und festlichen Kerzen gibt es viele Möglichkeiten, zu Hause für Weihnachtsstimmung zu sorgen. Kunsthandwerk : Viele Märkte bieten lokale Handwerkskunst an, darunter Töpferwaren, Schnitzereien, handgewebte Textilien, Schmuck und Kunstgegenstände. Diese einzigartigen Stücke sind oft perfekte Geschenke.

: Viele Märkte bieten lokale Handwerkskunst an, darunter Töpferwaren, Schnitzereien, handgewebte Textilien, Schmuck und Kunstgegenstände. Diese einzigartigen Stücke sind oft perfekte Geschenke. Weihnachtsdekoration: Glänzende und bunte Kugeln, Lichterketten, Kerzen, Teelichte, Weihnachtsfiguren und alles, was man für eine gelungene Adventsdeko braucht, haben die Weihnachtsmärkte in Österreich. Vieles ist handgemacht und abseits der Dinge, die man in Läden kaufen kann.

Glänzende und bunte Kugeln, Lichterketten, Kerzen, Teelichte, Weihnachtsfiguren und alles, was man für eine gelungene Adventsdeko braucht, haben die Weihnachtsmärkte in Österreich. Vieles ist handgemacht und abseits der Dinge, die man in Läden kaufen kann. Lebkuchen und Süßigkeiten : In vielen Regionen sind die traditionellen Lebkuchen, oft kunstvoll verziert und in verschiedenen Variationen, nicht wegzudenken. Auch andere Süßigkeiten, wie Schokolade, Marzipan und kandierte Früchte, sind beliebte Leckereien.

: In vielen Regionen sind die traditionellen Lebkuchen, oft kunstvoll verziert und in verschiedenen Variationen, nicht wegzudenken. Auch andere Süßigkeiten, wie Schokolade, Marzipan und kandierte Früchte, sind beliebte Leckereien. Kulinarische Spezialitäten : Die Märkte bieten eine Vielzahl von regionalen Köstlichkeiten, darunter Räucherfisch, Käse, Würste, und andere herzhafte Snacks. Oftmals werden auch saisonale Gerichte angeboten, die die festliche Atmosphäre unterstreichen.

: Die Märkte bieten eine Vielzahl von regionalen Köstlichkeiten, darunter Räucherfisch, Käse, Würste, und andere herzhafte Snacks. Oftmals werden auch saisonale Gerichte angeboten, die die festliche Atmosphäre unterstreichen. Glühwein und Punsch : Ein unverzichtbarer Teil der Weihnachtsmärkte in Österreich ist das Angebot an warmen Getränken. Punsch, Glühwein und heiße Schokolade sorgen für Wärme und Gemütlichkeit und sind oft in schönen Tassen erhältlich, die auch als Souvenir dienen können.

: Ein unverzichtbarer Teil der Weihnachtsmärkte in Österreich ist das Angebot an warmen Getränken. Punsch, Glühwein und heiße Schokolade sorgen für Wärme und Gemütlichkeit und sind oft in schönen Tassen erhältlich, die auch als Souvenir dienen können. Handgemachte Pflegeprodukte : Viele Märkte präsentieren auch natürliche Seifen, Öle, Lotionen und Badezusätze, die aus regionalen Zutaten hergestellt werden. Diese Produkte sind oft nachhaltig und umweltfreundlich.

: Viele Märkte präsentieren auch natürliche Seifen, Öle, Lotionen und Badezusätze, die aus regionalen Zutaten hergestellt werden. Diese Produkte sind oft nachhaltig und umweltfreundlich. Spielzeug und Bücher : Für Kinder gibt es oft handgemachtes Holzspielzeug, Puppen und andere Geschenke, während Bücher und Spiele für die ganze Familie angeboten werden.

: Für Kinder gibt es oft handgemachtes Holzspielzeug, Puppen und andere Geschenke, während Bücher und Spiele für die ganze Familie angeboten werden. Tees und Gewürze : Viele Märkte führen eine Auswahl an aromatischen Tees und einzigartigen Gewürzmischungen, die in der kalten Jahreszeit von innen wärmen.

: Viele Märkte führen eine Auswahl an aromatischen Tees und einzigartigen Gewürzmischungen, die in der kalten Jahreszeit von innen wärmen. Plätzchen und Gebäck: Neben Lebkuchen finden sich auch viele verschiedene Arten von Plätzchen, Strudel und anderes Gebäck, das man direkt vor Ort genießen oder als Geschenk mit nach Hause nehmen kann.

Diese Vielfalt an handgefertigten und regionalen Produkten trägt zur festlichen Atmosphäre der österreichischen Weihnachtsmärkte bei und macht sie zu beliebten Zielorten für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Ob als Geschenk oder für den eigenen Genuss – auf den Adventmärkten gibt es viele Schätze zu entdecken.

Weihnachtsmärkte in Österreich: Kulinarische Köstlichkeiten und festliche Atmosphäre

Die kulinarischen Köstlichkeiten auf den Weihnachtsmärkten sind ein wahrer Genuss und laden zum Schlemmen ein. Inmitten der festlich geschmückten Altstädte, wie in Salzburg oder Wien, können Sie sich von traditionellen Leckereien verzaubern lassen, die in der kalten Dezemberluft unwiderstehlich duften. Von herzhaften Speisen wie Bratwürsten und Käsespätzle bis hin zu süßen Verführungen wie Marzipan, gebrannten Mandeln und Lebkuchen – die Vielfalt ist beeindruckend.

Ein besonders beliebter Genuss der Weihnachtsmärkte in Österreich ist der Glühwein, der an kalten November- und Dezemberabenden für wohlige Wärme sorgt. Auf den Christkindlmärkten in Tirol und Niederösterreich finden Sie zudem regionale Spezialitäten, die jede Festlichkeit bereichern. Dazu passt die stimmungsvolle Atmosphäre, die durch Musik und festliche Lichter unterstrichen wird. Wenn Sie also einen der vielen Adventmärkte besuchen, lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, sich durch die kulinarischen Highlights zu probieren und das weihnachtliche Flair voll zu genießen.

Weihnachtsmärkte in Österreich – eine lange Tradition

Weihnachtsmärkte in Österreich haben eine eine lange Tradition, die bis ins späte Mittelalter zurückreicht. Die ersten dokumentierten Weihnachtsmärkte in Österreich wurden im 13. Jahrhundert erwähnt. Der älteste Weihnachtsmarkt, der auch heute noch existiert, ist der Wiener Adventmarkt, der im Jahr 1294 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Damals war es üblich, dass Händler in der Adventszeit Kleidung, Lebensmittel und andere Waren verkauften, um den Bedürftigen zu helfen und den Menschen Freude in der dunklen Jahreszeit zu bringen.

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich die Weihnachtsmärkte weiter. Im 19. Jahrhundert erlebten sie eine neue Blütezeit und wurden zu festlichen Veranstaltungen, die sowohl Einheimische als auch Touristen anzogen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Brauchtum und traditionellem Handwerk wurden die Märkte wichtiger für das soziale und kulturelle Leben der Gemeinden.

Heute stellen Weihnachtsmärkte in Österreich eine beliebte Tradition dar und sind in vielen Städten und Gemeinden verbreitet. Sie sind nicht nur ein Ort, an dem Produkte verkauft werden, sondern sie fördern auch die Gemeinschaft und die festliche Stimmung in der Adventszeit. Die Märkte sind bekannt für ihre festliche Atmosphäre, köstlichen Speisen und Getränke sowie für Handwerkskunst und Kunsthandwerk aus der Region und verzaubern in der dunklesten Zeit des Jahres mit Lichterglanz und Köstlichkeiten.

Welcher ist der schönste Weihnachtsmarkt?

Als der schönste aller Weihnachtsmärkte in Österreich gilt zweifellos der Christkindlmarkt vor dem Wiener Rathaus. Jedes Jahr zieht dieser Markt Besucher aus der ganzen Welt an, um die festliche Atmosphäre und die beeindruckende Kulisse zu genießen. Der Markt öffnet seine Pforten Ende November und bleibt bis kurz vor Weihnachten geöffnet. Die festlich dekorierten Stände bieten eine Vielzahl von handgefertigten Geschenken, traditionellen Weihnachtsleckereien und Glühwein an. Besonders beliebt sind die köstlichen Maroni und die verschiedenen Sorten von Punsch, die für Wärme an kalten Winterabenden sorgen.

Das Wiener Rathaus, das im neogotischen Stil erbaut wurde, bildet den perfekten Hintergrund für die festliche Beleuchtung und die zahlreichen Weihnachtsbäume, die den Platz schmücken. Abends erstrahlt der Markt in einem zauberhaften Licht, das die Besucher in eine Märchenwelt eintauchen lässt. Zusätzlich finden an bestimmten Tagen verschiedene kulturelle Veranstaltungen und Konzerte statt, die die Tradition und den Geist der Weihnacht zelebrieren. Die Kombination aus handwerklichen Produkten, kulinarischen Köstlichkeiten und einer einzigartigen Atmosphäre macht den Christkindlmarkt in Wien zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Welcher der schönste der Weihnachtsmärkte in Österreich ist, das ist sicher auch Geschmackssache. Der Wiener Christkindlmarkt ist mit Sicherheit der bekannteste und am meisten besuchte, kein Wunder in der Hauptstadt. Wer aber lieber kleinere Adventmärkte in malerischer Naturkulisse oder weniger überlaufenen Städte sucht, dem haben wir hoffentlich ein paar Anregungen geben können.

Fazit

Die Weihnachtsmärkte in Österreich sind ein faszinierendes Erlebnis, das Sie in eine märchenhafte und besinnliche Welt mit festlicher Stimmung eintauchen lässt. In den malerischen Altstädten erstrahlen die Märkte im Lichterglanz und verleihen der kalten Dezemberluft eine besondere Wärme. Besuchen Sie auch die kleineren charmanten Adventmärkte, wo kunstvoll gestaltete Stände einladende handgefertigte Geschenke und köstliche Kulinarik anbieten.

Der berühmte Christkindlmarkt am Salzburger Schloss verzaubert mit seinem historischen Ambiente und einem vielfältigen Programm an Veranstaltungen. In Niederösterreich und Tirol erwarten Sie weitere bezaubernde Weihnachtsmärkte, die durch ihre Tradition und Atmosphäre bestechen. Genießßen Sie die regionalen Spezialitäten und Sie einen Glühwein und andere wärmende Getränke, während Sie der festlichen Musik lauschen, einem Krippenspiel zuschauen und die Atmosphäre genießen. Diese Märkte sind nicht nur ein Ort des Einkaufens, sondern auch eine Möglichkeit, wertvolle Momente mit Freunden und Familie zu teilen und den Advent in seiner schönsten Form zu erleben.

