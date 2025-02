Wie prägt eine künstlerische Revolution das kulturelle Erbe einer Stadt? Die Wiener Secession, geboren aus einem Aufbruch in eine neue Ära der Kunst und des Denkens, war nicht nur ein Wendepunkt in der Kunstgeschichte, sondern auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Veränderungen ihrer Zeit. Noch heute wirkt sie auf das moderne Wien – in Kunst, Kultur und Architektur. In diesem Artikel beleuchten wir diese einzigartige Epoche und ihre geschichtliche Bedeutung näher.

„Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit“ – Die Gründung der Wiener Secession

Die Wiener Secession war eine bedeutende künstlerische Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts entstand und einen Wendepunkt in der Kunstgeschichte der Stadt darstellte. Dabei bezeichnet der Begriff einerseits die „Vereinigung bildender Künstler Wiener Secession“, wie der vollständige Name der Künstlervereinigung lautet, andererseits auch das Gebäude, das die Künstler im folgenden Jahr als Ausstellungsgebäude errichtet haben. „Secession“, also Abspaltung deshalb, weil sich die Mitglieder vom konservativen Wiener Künstlerhaus abheben und befreien wollten.

Die Gründung fand statt am 03. April 1897, die Mitglieder der ersten Stunde waren Gustav Klimt, Joseph Maria Ulbricht, Anton Nowak und noch viele weitere. Einzigartig ist, dass die Gruppe nicht nur aus Künstlern bestand, sondern auch von Architekten geprägt wurde. Sogar eine eigenen Kunst- und Literaturzeitschrift wurde gegründet, die berühmte „Ver Sacrum“

Nicht nur die eigene Kunst haben die Mitglieder der Wiener Secession ausgestellt, sondern auch dafür gesorgt, dass die Menschen weitere moderne Kunst bestaunen konnten, wie beispielsweise Werke der französischen Impressionisten wie Paul Cezanne und Claude Monet, aber auch Vincent van Gogh. Noch heute finden bis zu 14 Ausstellungen jährlich in dem historischen Gebäude statt. Besonders berühmt ist die sogenannte „Beethovenausstellung“ von 1902, in der dem Komponisten Ludwig van Beethoven heute weltberühmte Werke gewidmet wurden. Im Haus ist der sogenannte Beethovenfries von Klimt zu bewundern, die eindrucksvolle Beethovenstatue von Max Klinger steht heute in Leipzig.

Dass die Wiener Secession so einflussreich war, ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass sie wegen Unstimmigkeiten bezüglich der Kunstauffassungen der Mitglieder bereits 1905 wieder aufgelöst wurde. Als Wien Österreich angeschlossen wurde, wurde die Vereinigung endgültig aufgelöst und ging ins Künstlerhaus über, nach dem 2. Weltkrieg wurde sie aber erneut gegründet. Hier finden Sie eine Liste aller Künstler, die der Vereinigung angehörten.

Die folgende Tabelle bietet einen kompakten Überblick über die Entwicklung und die wesentlichen Ereignisse der Wiener Secession.

Zeitraum Ereignis 1897 Gründung der Wiener Secession von Künstlern wie Gustav Klimt, Koloman Moser und Otto Wagner. 1898 Eröffnung des Secession-Gebäudes, entworfen von Joseph Maria Olbrich, mit markanter Goldkuppel. 1898 und später Durchführung erster Ausstellungen, Förderung von Jugendstil und neuartigen künstlerischen Ausdrucksformen. 1902 Schaffung des „Beethoven-Fries“ von Gustav Klimt für die 14. Secessionsausstellung. 1900-1910 Blütezeit der Secession mit zahlreichen Ausstellungen und internationalem Ansehen. 1914-1918 Erster Weltkrieg führt zu Rückgang der Aktivitäten; viele Mitglieder verlassen die Bewegung. 1918-1930 Nachkriegszeit und Erneuerung; Integration neuer Künstlertrends und experimenteller Kunstformen. 1938-1945 Schließung der Secession durch den Nationalsozialismus; Verfolgung vieler Künstler. 1945 Wiedereröffnung des Gebäudes nach dem Zweiten Weltkrieg; Neubelebung zeitgenössischer Kunst. Heute Die Wiener Secession ist ein wichtiges kulturelles Zentrum, das neue Künstler und Innovationen fördert.

Die Hintergründe der Wiener Secession

Die Wiener Secession entstand in einer Zeit des kulturellen Wandels und der künstlerischen Revolution. Ende des 19. Jahrhunderts befand sich Europa in einem tiefgreifenden Umbruch, der durch industrielle Fortschritte, soziale Veränderungen und eine zunehmende Globalisierung geprägt war. In Wien, der damaligen Hauptstadt des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs, spürten Künstler und Intellektuelle den Druck, sich von den starren Normen der Akademien und traditionellen Kunstformen zu befreien.

Diese Epoche war gekennzeichnet durch eine Suche nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen, die das individuelle und kollektive Bewusstsein widerspiegeln sollten. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich die Wiener Secession als Antwort auf die erstickenden Konventionen der Kunstszene. Künstler fühlten sich zunehmend frustriert von den Einschränkungen, die ihnen durch die akademischen Institutionen auferlegt wurden. Sie strebten danach, innovative Wege zu finden, um ihre Visionen zum Ausdruck zu bringen und die gesellschaftlichen Veränderungen ihrer Zeit zu reflektieren.

Historischer Kontext

Die gesellschaftlichen und politischen Umstände der Zeit trugen maßgeblich zur Gründung der Wiener Secession bei. Die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts waren geprägt von politischen Spannungen, dem Aufstieg nationaler Bewegungen und einer allgemeinen Unsicherheit über die Zukunft. In dieser Atmosphäre des Wandels entstand ein Bedürfnis nach Identität und kultureller Selbstbestimmung. Künstler begannen, sich von den traditionellen Themen und Techniken abzuwenden, die lange Zeit als Maßstab für künstlerische Exzellenz galten. Stattdessen suchten sie neue Inspiration in der Natur, der Psychologie und den sozialen Herausforderungen ihrer Zeit. Diese Entwicklungen führten zu einer kreativen Befreiung, die das Fundament für die Wiener Secession legte.

Gründung und Ziele

Die Gründung der Wiener Secession im Jahr 1897 war ein entscheidender Schritt in der Kunstgeschichte. Eine Gruppe von Künstlern, die sich von der konservativen Kunstszene abgrenzen wollte, versammelte sich, um eine neue Plattform für zeitgenössische Kunst zu schaffen. Die Gründer hatten das Ziel, innovative Künstler zu fördern und ihnen einen Raum zu bieten, um ihre Werke auszustellen. Die Secession sollte nicht nur als Ausstellungsgelände fungieren, sondern auch als ein Ort des Austauschs von Ideen und Inspirationen. Ein zentrales Anliegen war es, eine Verbindung zwischen Kunst und Leben herzustellen, indem man neue ästhetische Konzepte entwickelte, die den Puls der Zeit widerspiegelten.

Was ist der Jugendstil?

Die gesamte Epoche des Jugendstils, mit dem auch die Wiener Secession verbunden und stark geprägt war, besticht durch ihre Vielseitigkeit. Nicht nur Gemälde und Plastiken wurden geschaffen, berühmt sind auch die Illustrationen sowohl für literarische Werke als auch für die Werbung, wie beispielsweise die berühmten Plakate von Alfons Mucha. Ebenso Einzug hielt der Kunststil in die Architektur – Gebäude, Möbel und Gebrauchsgegenstände wie Geschirr, Besteck, Dosen und Verpackungen für Lebensmittel oder Hygieneartikel wurden in der Art des Jugenstils gestaltet.

Der Jugenstil ist keine homogene Kunstrichtung, sondern hat viele Ausprägungen. Allen ist aber der Fokus auf das Ornamentale, Abstrahierte und Stilisierte gemein, das ungewöhnliche und völlig neue Ausdrucksformen hervorbrachte. Dabei bestimmt aber besonders bei Gebäuden die Funktion auch die Form. Der auch „Art Noveau“ genannte Stil breitete sich in Europa und den USA rasch aus, kaum ein Land hat ihn nicht aufgegriffen. Während in Europa bereits mit dem Ersten Weltkrieg der Jugendstil endete, blieb er in den USA bis in die 50er Jahre erhalten. Noch heute kann man in vielen Städten Eurpoas Gebäude im Jugendstil bewundern, die meisten davon in Leipzig.

Die Wiener Secession – Aufbruch im Fin de Siècle

Der Stil der Wiener Secession zeichnet sich durch eine einzigartige Verbindung von Ornamentik und Funktionalität aus. Diese Bewegung, die als Gegenpol zu den traditionellen Kunstformen entstand, stellte die künstlerische Freiheit und das individuelle Schaffen in den Vordergrund. In der Malerei allerdings geht die Wiener Secession über das Ornamentale hinaus und erlaubt auch expressionistischen Stil.

Architektur

Die Architektur der Wiener Secession ist ein faszinierendes Beispiel für den Übergang zwischen Historismus und Moderne. Das bekannteste Bauwerk dieser Bewegung, das Secessionsgebäude, wurde 1897 nach den Entwürfen von Joseph Maria Olbrich errichtet und gilt als ein herausragendes Symbol für die Ideale der Wiener Secession. Die Fassade des Gebäudes ist mit goldenen Ornamenten geschmückt, die die Verbindung zur Natur und zur zeitgenössischen Kunst reflektieren. Besonders auffällig ist die Kuppel, die mit goldenen Blättern bedeckt ist und den Besucher bereits von weitem anzieht. Diese ornamentalen Elemente stehen im Kontrast zu den klaren Linien und der funktionalen Gestaltung des Gebäudes, was den Grundsatz der Secession verdeutlicht: Kunst soll sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional sein.

Im Inneren des Secessionsgebäudes finden sich großzügige Ausstellungsräume, die speziell für die Präsentation zeitgenössischer Kunst konzipiert wurden. Die Verwendung von Licht und Raum spielt eine entscheidende Rolle in der architektonischen Gestaltung. Große Fenster sorgen für eine helle und einladende Atmosphäre, die es den Besuchern ermöglicht, sich voll und ganz auf die ausgestellten Werke zu konzentrieren. Diese durchdachte Gestaltung spiegelt den Wunsch wider, einen Raum zu schaffen, der den kreativen Austausch fördert und neue künstlerische Strömungen unterstützt.

Malerei und Grafik

In der Malerei und Grafik spiegeln sich die Ideale der Wiener Secession in revolutionären Techniken und Themen wider. Die Mitglieder dieser Bewegung strebten danach, die Grenzen der traditionellen Malerei zu erweitern und neue Ausdrucksformen zu erforschen. Gustav Klimt, vielleicht der international prominenteste Vertreter der Wiener Secession, ist bekannt für seine einzigartigen Werke, die häufig mit goldenen Akzenten und komplexen Mustern versehen sind. Seine Gemälde sind nicht nur visuelle Meisterwerke, sondern auch tiefgründige Erkundungen menschlicher Emotionen und Erfahrungen.

Ein bemerkenswertes Beispiel für Klimts Stil ist das berühmte Werk „Der Kuss“, das eine intime Umarmung zwischen zwei Liebenden zeigt. Die Verwendung von Goldblatt und ornamentalen Mustern schafft eine traumhafte Atmosphäre, die den Betrachter in eine andere Welt entführt. Klimts Fähigkeit, emotionale Tiefe mit dekorativen Elementen zu verbinden, ist ein zentrales Merkmal des Secessionsstils und zeigt deutlich den Einfluss der Bewegung auf die Kunstszene.

Gustav Klimt, Der Kuss (Ausschnitt). Quelle: Wikipedia

Besonders Egon Schiele zeigt, was den Wiener Secession von anderen Kunstrichtungen des Jugenstils abhebt, indem er den Exressionismus einbringt. Anders als Klimts ornamentale Werke zeichnen sich seine Bilder durch oft verzerrte Formen und intensive Farben aus, die oft psychologische Aspekte des menschlichen Daseins thematisieren. Schieles Fähigkeit, innere Konflikte und Emotionen darzustellen, macht seine Arbeiten zu eindrucksvollen Zeugnissen seiner Zeit. Die Kombination aus Ausdruckskraft und technischer Virtuosität zeigt den innovativen Geist der Wiener Secession. Allerdings wurde Schiele erst nach dem Tod Klimts bekannter. Die 49. Ausstellung war ihm gewidmet.

Egon Schiele, Tod und Mädchen (Ausschnitt). Quelle: Wikipedia

Darüber hinaus experimentierten viele Künstler innerhalb dieser Bewegung mit neuen Drucktechniken und Grafiken. Die Verwendung von Holzschnitt- oder Lithografietechniken ermöglichte es ihnen, ihre Ideen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Diese Entwicklungen trugen dazu bei, dass die Wiener Secession nicht nur in der Malerei, sondern auch in der Druckgrafik einen bedeutenden Einfluss ausübte.

Die stilistischen Merkmale der Wiener Secession sind somit vielfältig und reichen von beeindruckender Architektur bis hin zu innovativen Ansätzen in der Malerei und Grafik. Diese Bewegung hat nicht nur das künstlerische Schaffen ihrer Zeit geprägt, sondern auch einen bleibenden Einfluss auf nachfolgende Generationen von Künstlern hinterlassen.

Die Wiener Secession als kulturelles Phänomen

Die Wiener Secession war nicht nur eine künstlerische Bewegung, sondern auch ein kulturelles Phänomen. Diese Bewegung stellte einen entscheidenden Wendepunkt in der Kunstgeschichte dar und beeinflusste nicht nur die lokale, sondern auch die internationale Kunstszene. In einer Zeit, in der Wien als kulturelles Zentrum Europas galt, schufen die Mitglieder der Secession einen Raum, der neue Ideen und Perspektiven förderte. Die Wiener Secession wurde zu einem Symbol für den Aufbruch in eine moderne Ära, die sich durch Individualität und Kreativität auszeichnete. Künstler und Denker, die sich von den traditionellen Normen abgrenzen wollten, fanden hier eine Plattform, um ihre Visionen zu verwirklichen.

Einfluss auf andere Bewegungen

Die Ideen und Ästhetik der Wiener Secession beeinflussten zahlreiche andere Kunstbewegungen weltweit. Insbesondere der Jugendstil und der Expressionismus zeigen deutliche Parallelen zu den Prinzipien der Secession. Der Jugendstil, der in vielen europäischen Ländern populär wurde, übernahm die ornamentalen Elemente und den Fokus auf die Verbindung von Kunst und Leben, die für die Wiener Secession charakteristisch sind. Künstler wie Alfons Mucha in Tschechien und Hector Guimard in Frankreich ließen sich von den innovativen Ansätzen der Wiener Secession inspirieren und entwickelten eigene Stile, die die gleichen Werte verkörperten.

Darüber hinaus hatten die expressiven Techniken von Egon Schiele und anderen Mitgliedern der Bewegung einen nachhaltigen Einfluss auf den Expressionismus. Schieles Fähigkeit, Emotionen und innere Konflikte durch verzerrte Formen und kräftige Farben darzustellen, fand Nachahmer in vielen europäischen Ländern. Diese Künstler schufen Werke, die nicht nur individuelle Erfahrungen reflektierten, sondern auch gesellschaftliche Themen ansprachen. Die Wiener Secession fungierte somit als Katalysator für eine Vielzahl von künstlerischen Strömungen, die sich über die Grenzen Wiens hinaus verbreiteten.

Interdisziplinäre Verbindungen

Die Wiener Secession förderte auch den Austausch zwischen verschiedenen Kunstformen und Disziplinen. Diese Bewegung verstand Kunst nicht als isolierte Disziplin, sondern als ein integratives Konzept, das Architektur, Design, Malerei und Musik miteinander verband. In der Secession wurde erkannt, dass kreative Prozesse oft interdisziplinär sind und dass eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Künstlern zu neuen Ausdrucksformen führen kann. So arbeiteten beispielsweise Architekten wie Otto Wagner eng mit Malern und Grafikdesignern zusammen, um Gesamtkunstwerke zu schaffen, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend waren.

Die Wiener Secession war ein lebendiges Netzwerk von Künstlern und Denkern, das nicht nur die kulturelle Landschaft Wiens prägte, sondern auch einen bleibenden Einfluss auf die europäische Kunstszene ausübte.

Die Rezeption der Wiener Secession

Die Rezeption der Wiener Secession war von Anfang an sowohl positiv als auch negativ geprägt. Diese Bewegung, die in einer Zeit des kulturellen Wandels entstand, erregte sowohl Bewunderung als auch Kritik. Die Reaktion der Öffentlichkeit und der Kunstkritiker auf die Werke und Ideen der Secessionisten war vielfältig und spiegelte die Spannungen wider, die in der Gesellschaft jener Zeit herrschten. Während einige die innovative Herangehensweise an Kunst und Design feierten, sahen andere darin eine Bedrohung für die etablierten Werte und Traditionen:

Kritische Stimmen von konservativer Seite: Kritiker sahen in der Wiener Secession oft eine Bedrohung für traditionelle Werte. Viele konservative Stimmen in der Gesellschaft waren besorgt darüber, dass die neuen künstlerischen Ausdrucksformen die kulturellen Grundlagen gefährden könnten. Besonders in den ersten Jahren nach der Gründung war die Bewegung Zielscheibe von Spott und Ablehnung.

Kritiker sahen in der Wiener Secession oft eine Bedrohung für traditionelle Werte. Viele konservative Stimmen in der Gesellschaft waren besorgt darüber, dass die neuen künstlerischen Ausdrucksformen die kulturellen Grundlagen gefährden könnten. Besonders in den ersten Jahren nach der Gründung war die Bewegung Zielscheibe von Spott und Ablehnung. Vorwurf der Dekadenz: Einige Kritiker bezeichneten die Werke der Secessionisten als übertrieben oder gar dekadent, während andere die ornamentalen Elemente als überflüssig empfanden und einen Rückkehr zu einfacheren, traditionelleren Formen forderten.

Einige Kritiker bezeichneten die Werke der Secessionisten als übertrieben oder gar dekadent, während andere die ornamentalen Elemente als überflüssig empfanden und einen Rückkehr zu einfacheren, traditionelleren Formen forderten. Medien: Die scharfen Kontroversen um die Secession spiegelten sich auch in den Medien wider, wo oft hitzige Debatten über den Wert und die Bedeutung dieser neuen Kunstströmung geführt wurden. In vielen Fällen führte diese kritische Auseinandersetzung jedoch dazu, dass sich das öffentliche Interesse an der Wiener Secession erhöhte. Die Diskussionen über ihre Werke und deren Bedeutung trugen dazu bei, dass sich ein breiteres Publikum mit den Ideen und Zielen der Bewegung auseinandersetzte.

Langfristige Anerkennung

Trotz anfänglicher Widerstände hat sich die Wiener Secession als bedeutende Kraft in der Kunstgeschichte etabliert. Im Laufe der Zeit wandelte sich die Wahrnehmung der Bewegung, und viele ihrer Mitglieder wurden posthum für ihre Beiträge zur Kunst gefeiert. Die innovative Kraft und das unkonventionelle Denken der Secessionisten fanden zunehmend Anerkennung, nicht nur in Österreich, sondern auch international. Die Einflussnahme auf nachfolgende Generationen von Künstlern wurde immer deutlicher, und ihre Werke gelten heute als Meilensteine der modernen Kunst.

Die Wiener Secession hat nicht nur den Weg für neue künstlerische Strömungen geebnet, sondern auch eine tiefgreifende kulturelle Diskussion angestoßen, die weit über die Grenzen Wiens hinausging. Museen und Kunstinstitutionen weltweit begannen, Ausstellungen zu organisieren, die sich mit dem Erbe dieser Bewegung befassten. Diese retrospektiven Betrachtungen führten dazu, dass viele Werke der Secessionisten heute zu den bedeutendsten Sammlungen moderner Kunst zählen.

Die Wiener Secession heute

© C.Stadler/Bwag; CC-BY-SA-4.0

Heute ist die Wiener Secession ein bedeutender Bestandteil des kulturellen Erbes Wiens. Diese Bewegung, die einst als revolutionär galt, hat sich zu einem festen Bestandteil der Stadtlandschaft entwickelt und zieht weiterhin Kunstliebhaber aus aller Welt an. Die Relevanz der Secession ist nicht nur historischer Natur, sondern spiegelt sich auch in der lebendigen zeitgenössischen Kunstszene wider, die durch ihre Prinzipien inspiriert wird.

Museum und Ausstellungen

Das Secessionsgebäude dient noch heute als Museum für zeitgenössische Kunst. Es beherbergt regelmäßig Ausstellungen, die sowohl historische als auch moderne Werke präsentieren. Diese Ausstellungen sind sorgfältig kuratiert und bieten den Besuchern die Möglichkeit, die Entwicklung der Kunst seit der Zeit der Secession zu verfolgen. Besonders hervorzuheben sind die temporären Ausstellungen, die oft Werke von Künstlern zeigen, die in direkter Beziehung zu den Idealen der Secession stehen. So wird ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart gefördert, der es den Besuchern ermöglicht, die Relevanz dieser Bewegung im Kontext der heutigen Kunst zu verstehen.

Das Secessionsgebäude selbst ist nicht nur ein Ort für Ausstellungen, sondern auch ein Raum für Veranstaltungen und Diskussionen. Hier finden regelmäßig Vorträge, Workshops und Symposien statt, die sich mit den Themen Kunst und Kultur auseinandersetzen. Diese Veranstaltungen ziehen nicht nur Künstler und Akademiker an, sondern auch ein breites Publikum, das an den Ideen und Konzepten der Wiener Secession interessiert ist. Der interaktive Austausch fördert ein tieferes Verständnis für die kulturellen Strömungen und Herausforderungen unserer Zeit.

Bildung und Forschung

Die Wiener Secession ist auch ein relevantes Thema in akademischen Kreisen. Universitäten und Kunsthochschulen in Österreich und darüber hinaus beschäftigen sich intensiv mit den Ideen und Prinzipien dieser Bewegung. Forschungsprojekte untersuchen nicht nur die historischen Aspekte der Secession, sondern auch deren Einfluss auf zeitgenössische Strömungen in der Kunst und Architektur. Diese wissenschaftliche Auseinandersetzung trägt dazu bei, das Erbe der Wiener Secession zu bewahren und weiterzugeben.

Darüber hinaus sind zahlreiche Publikationen über die Wiener Secession erschienen, die sowohl historische Analysen als auch kritische Betrachtungen aktueller künstlerischer Praktiken umfassen. Diese Literatur bereichert das Verständnis für das kulturelle Erbe Wiens und ermöglicht es den Lesern, sich mit den komplexen Zusammenhängen zwischen Kunst, Gesellschaft und Geschichte auseinanderzusetzen. Die Wiener Secession bleibt somit ein lebendiges Forschungsfeld, das kontinuierlich neue Perspektiven eröffnet.

Fazit

In der Betrachtung der Wiener Secession wird deutlich, dass diese künstlerische Bewegung nicht nur einen tiefgreifenden Einfluss auf die Kunstgeschichte hatte, sondern auch als kulturelles Phänomen weit über die Grenzen Wiens hinaus strahlte und immer noch strahlt. Die Wiener Secession bleibt ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte der Kunst, das durch seine radikale Abkehr von konventionellen Normen und seine Förderung neuer Ausdrucksformen geprägt ist. Entstanden in einer Zeit des Umbruchs, als Künstler nach neuen Wegen suchten, um ihre kreativen Visionen zu verwirklichen, war die Secession ein entscheidender Wendepunkt, der die Entwicklung der modernen Kunst maßgeblich beeinflusste.



Auch heute noch ist die Wiener Secession ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Erbes Wiens. Das Secessionsgebäude fungiert als Museum für zeitgenössische Kunst und zieht Besucher aus aller Welt an. Es bietet nicht nur Ausstellungen, die die Entwicklung der Kunst seit der Zeit der Secession dokumentieren, sondern auch Raum für Diskussionen und Veranstaltungen, die den Geist der Bewegung lebendig halten. In Anbetracht all dieser Aspekte wird klar, dass die Wiener Secession nicht nur eine historische Bewegung war, sondern eine Quelle der Inspiration bleibt – für Künstler und Kunstinteressierte gleichermaßen.

FAQ