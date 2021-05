Bild: Freepik

Es muss nicht immer gleich die Impfung sein! Diese wird gerne als alternativlos dargestellt, doch wie Wochenblick schon mehrfach berichtete, stimmt das nicht. Unter anderem gibt es auch ein Zistrosen-Präparat namens „Cystus 052“, das bereits seit dem Vorjahr vom Fraunhofer-Institut Leipzig auf seine Wirksamkeit gegen das Corona-Virus geprüft wird. Die mittlerweile vorliegenden Ergebnisse sind sensationell!

Der Extrakt „Cystus 052“ aus der „Graubehaarten Zistrose“ (Handelsname „Cystus-Pandalis“), die mit Ausnahme der Iberischen Halbinsel im gesamten Mittelmeerraum beheimatet ist, zeigt eine phänomenale Wirkung gegen Bakterien und Viren im Allgemeinen und wurde nun auch auf seine Effektivität gegen SARS-CoV-2 untersucht.

Werbung

Wirksamkeit seit 2005 bekannt

Dabei zeigte sich, dass das Präparat eine 100-fach stärkere Wirkung hat als sogenannte Neuraminidasehemmer, wie z.B. Tamiflu, welche die Vermehrung des Virus hemmen, wie Prof. Stephan Ludwig von der Universität Münster feststellte. Die enthaltenen Polyphenole und Flavonoide seien der Grund für die Wirksamkeit gegen eine Virusinfektion. Schon 2005 konnten Virologen der Universitäten in Tübingen und Münster sowie auch das Helmholtzzentrum in München diese Wirksamkeit gegen Viren bestätigen, berichtet das Haller Kreisblatt.

Zistrosen wachsen fast überall im Mittelmeerraum:

Wikimedia: Haplochromis, CC BY-SA 3.0

Zu 100 Prozent wirksam

Im Jahr 2011 wurde in einer gemeinsamen Studie der Universität Münster, des Friedrich-Löffler-Instituts Tübingen und der Charité in Berlin belegt, dass „Cystus 052“ ein „effizientes antivirales Potenzial“ hat und gegen Adeno-, Rhino- und auch Coronaviren wirksam ist. Seit dem Vorjahr wurde auch die Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 untersucht und eine Hemmung der Virusvermehrung nachgewiesen – ohne Nebenwirkungen. Bei richtiger Wirkstoffdosierung konnte diese Vermehrung zu 100% gestoppt werden, heißt es im Bericht. „Bislang ist unklar, auf welchem genauen Mechanismus dieser Effekt beruht“, wird Prof. Jens-Martin Träder vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein zitiert, der davon ausgeht, „dass der Extrakt die Fähigkeit des Virus zur Anheftung an die Zellen hemmt.“ Zur vorbeugenden Anwendung empfiehlt er, den Pflanzenwirkstoff in Form von Lutschtabletten – dreimal zwei Tabletten pro Tag – einzunehmen.

Krankheitsdauer wird massiv verkürzt

In einer Praxisstudie mit 125 Teilnehmern wurde kein einziger krank und das, obwohl die Probanden teilweise mit Covid-19-Erkrankten in einem Haushalt lebten. „Die Wirksamkeit des Extrakts „Cystus 052“ ist bei viralen und bakteriellen Erregern vergleichbar stark. Während ein viraler Infekt des oberen Respirationstrakts im Allgemeinen nach zehn Tagen von selbst abklingt, geschieht dies mit dem Extrakt „Cystus 052“ schon ab dem dritten Tag und ist bereits nach fünf bis sechs Tagen ganz abgeklungen“, berichtet Prof. Ludwig auf naturheilbund.de.

Schon viele Impf-Alternativen bekannt

Das Pflanzenheilmittel reiht sich damit in eine lange Liste an Alternativen zur Corona-Impfung ein. Wie Wochenblick berichtete, sind unter anderen auch ein Nasenspray aus Rotalgen, ein Asthma-Spray, Mundspülungen, der Nasenspray Halodine, ein in Madagaskar entwickelter Kräutersirup aus Artemisia annua hochwirksam gegen Corona und verhindern den Ausbruch oder mildern und verkürzen den Krankheitsverlauf. Auch das Medikament Hydroxychloroquin, welches der damalige US-Präsident Donald Trump als Alternative vorschlug, hat sich in Studien, aber auch der Praxis bewährt. Ebenso das von Fakten-Checkern bekämpfte Ivermectin ist gegen Covid-19 wirksam, wie auch eine Kombination der Wirkstoffe Kurkuma und Artemisin. Mündspülungen mit dem Desinfektionsmittel Chlordioxid hat auch Prof. Sucharit Bhakdi empfohlen, um einer Corona-Infektion vorzubeugen.

Dass das Mantra „impfen, impfen, impfen” also nicht der Weisheit letzter Schluss ist, konnte schon vielfach bestätigt werden, auch wenn die Impfindustrie diese Tatsachen zu leugnen versucht. In untenstehendem Video wird die Wirkweise von „Cystus 052“ („Cystus-Pandalis“) im Detail erklärt.

Mehr zum Thema: