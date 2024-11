Reisen im Schlaf: Eine Reise mit dem Nachtzug ist nicht nur eine bequeme und umweltfreundliche Alternative zum Flugzeug, sie ist auch wesentlich entspannter und bietet noch eine Reihe weiterer Vorteile, die wir in diesem Artikel beleuchten wollen. Außerdem stellen wir Ihnen vor, welche Zugunternehmen Nachtreisen in Europa anbieten und welche Wahlmöglichkeiten es gibt.

Die Vorteile von Nachtzügen

Ob Sie die schönsten Städte Österreichs, Deutschlands, Frankreichs oder Italiens bereisen wollen – eine Fahrt mit dem Nachtzug ist die beste Lösung im Vergleich zum Auto oder Flugzeug. Umweltbewusstsein und Klimaschutz werden immer wichtiger, da bietet das Reisen mit dem Nachtzug eine umweltfreundliche Alternative zu anderen Verkehrsmitteln.

Zugreisen sind dazu noch eine deutlich stressfreiere Wahl. Sie können im Gegensatz zum Auto anstrengungslos große Distanzen zurücklegen, und Züge sind deutlich bequemer als ein Flugzeug – Sie können eine Einzelkabine oder eine für zwei Personen buchen, haben Kissen und Decke und bekommen sogar Frühstück ans Bett. So kommen Sie ausgeruht an Ihrem Zielort an und müssen auch nicht auf Ihr Gepäck warten.

Sie verlieren keine wertvolle Tageszeit mit Reisen und können direkt in Ihr Abenteuer starten, sobald Sie am Bahnhof angekomen sind. Zudem ermöglicht Ihnen das Reisen im Nachtzug, gleich mehrere Städte in einer Reise zu kombinieren, ohne die Mühe des häufigen Kofferpackens und Auspackens. Komfort spielt ebenfalls eine große Rolle: Moderne Nachtzüge bieten verschiedene Klassen von Schlaf- und Liegewagen an, sodass Sie je nach Budget und Vorlieben auswählen können. Es gibt sogar Einzelkabinen, die besonders für Alleinreisende interessant sind. Mehr zu den verschiedenen Ausstattungen erfahren Sie weiter unten!

Welche Länder bieten Nachtzüge an?

Zu den Ländern in Europa , die einen eigenen Nachtzug mit Schlafmöglichkeiten anbieten, gehören Österreich, Tschechien, Kroatien, Polen und Ungarn. In allen anderen Ländern ohne Liege- oder Schlafwagen können Sie diese als Partnerangebote Ihres jeweiligen Bahnanbieters nutzen und buchen, z. B. in Deutschland oder der Schweiz.

Der ÖBB Nightjet – der modernste Nachtzug Europas

Die Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) haben richtig investiert und stellen in Europa in die modernsten Nachtzüge. Mit dem neuen ÖBB Nightjet können Sie mehr als 25 europäische Metropolen erreichen. Je nach Budget und gewünschtem Komfort können Sie aus verschiedenen Angeboten wählen. Grundsätzlich gibt es die drei Kategorien: Sitzwagen, Liegewagen/Mini Cabin und Schlafwagen. Wir stellen Ihnen diese im Folgenden genauer vor.

Noch ein paar Infos vorab:

Es gibt separate Liegewagen für alleinreisende Frauen (Damenabteil).

Sie können als Alleinreisender auch einen einzelnen Platz in einem Mehrpersonenabteil buchen.

Privatabteile können für 1 Person, 2 Personen und 3 Personen gebucht werden.

Bis zu 3 Erwachsene und maximal 5 Kinder können Liegewagen mit 6 Liegen buchen (sprich, bei Reisen mit Kindern muss immer eine erwachsene Person mit im Abteil reisen).

Es gibt auch Liegewagen für 4 Personen und private Sitzabteile.

Sie können zwei Schlafwagenabteile mit Verbindungstür buchen.

Wie Sie sehen, gibt es für jede Reisekonstellation das passende Angebot.

Sitzplatz im Großraumwagen oder im Abteil

Die günstigste Lösung für den Nachtzug ist ein Platz im Sitzwagen. Dabei können Sie wählen zwischen dem Großraumwagen und einem Abteil für 6 Personen. In einigen Nightjet-Zügen können bis zu drei Personen auch ein Privatabteil buchen.

Waschräume und Toiletten befinden sich auf dem Gang. Sie haben ausreichend Gepäckablagemöglichkeiten und gemütliche Sitze. Die neueren NightJet-Modelle bieten auch eine durchgängige Kopfstütze, die mehr Privatsphäre garantiert, klappbare Armlehnen, ein Leselicht und natürlich auch gratis WLAN.

In den Abteilen können die Sitze verstellt werden, so dass zusammen mit dem gegenüberliegenden Sitz eine Liege entsteht. Wenn Sie mit drei Personen ein Privatabteil buchen, haben Sie so schon fast einen Liegewagen.

Die Liegewagen

Ein Liegewagen im Nachtzug eignet sich für Gruppenreisen, Familien oder Einzelreisende. Der ÖBB Nightjet bietet hier schon einiges mehr an Komfort als ein Sitzwagen. Es gibt Abteile für 4 und 6 Personen, die von innen verschließbar sind. Sie erhalten eine Decke, ein Laken und ein Kopfkissen. Ein einfaches Frühstück mit zwei Semmeln, Wasser, Kaffee, Marmelade und Butter ist inclusive – weitere Getränke und Snacks können Sie beim Personal bestellen.

Folgenden Komfort können Sie im Liegewagen genießen:

ein versenkbarer Tisch

kostenfreies WLAN

individuelle Beleuchtung

mehrere Steckdosen und induktives Laden

NFC-Karte zum Absperren des Abteils

Abteil nur für alleinreisende Frauen

Der Liegewagen ist eine komfortable und kostengünstigere Alternative zum Schlafwagen. Wer mehr Privatsphäre möchte, der kann auf die MiniCabin zurückgreifen.

Neues Angebot: Die MiniCabin

Die Minicabin ist ein Liegewagen für eine Person. Sie funktioniert ähnlich wie eines der Kapselhotels, die sich so langsam auch in Europa durchsetzen und vor allem von jungen Menschen genutzt werden. Der Reisende hat eine kleine Privatkabine mit etwas Platz am Kopfteil für Handtasche, Laptop und Ähnliches. Auch ein Fenster ist vorhanden. Auch wenn die Decke der Kabine ausreichend hoch sind, so dass auch größere Personen sitzen können, ist sie insgesamt etwas beengt und kommt daher eher weniger für ältere oder eingeschränkte Reisende in Betracht – Platzangst sollte man auch nicht unbedingt haben.

Das Angebot ist das Gleiche wie im Liegewagen: Decke, Kissen und Laken sind vorhanden, ein Frühstück ist inklusive und das Zugpersonal nimmt gern ihre Getränke- und Essensbestellungen entgegen. Einen Einblick in eine MiniCabin im Nachtzug der ÖBB gibt Ihnen das Video.

Schlafwagen

Der Schlafwagen ist sozusagen die Königsklasse für Reisen im Nachtzug. Sie können ein Abteil für 1 Person, für 2 oder 3 Personen buchen. Im ÖBB und einigen EuroNight Zügen können Sie optional einen eigenen Waschraum haben, ansonsten hat jedes Abteil eine Waschecke mit einem kleinen Waschbecken. Die neuen Züge verfügen sogar über Duschen.

Die Abteile sind groß genug auch zum Arbeiten und zum Entspannen. Im Schlafwagen ist Folgendes inklusive:

Handtücher und Toilettenartikel (wie Seife, Ohropax und sogar Hausschuhe)

Bezogenes Bett mit Laken, Bettdecke und Kissen

Abteile per NFC-Karte immer von innen und teils auch von außen verschließbar

Rufsystem zum Personal

Weckservice auf Wunsch

ein Frühstück à la carte und ein Heißgetränk

Getränke sowie kalte und warme Snacks von der Speisekarte können beim Personal bestellt werden. Hier können Sie die Speisekarte einsehen. Bestimmte Wünsche wie z. B. ein glutenfreies Frühstück müssen Sie 72 Stunden vor Reisebeginn bestellen.

Der Schlafwagen ist somit die bequemste, aber entsprechend auch teuerste Reisemöglichkeit im Nachtzug.

Barrierefrei reisen

Die ÖBB bietet ihren Kunden auch die Möglichkeit, bequem mit dem Rollstuhl zu reisen. Es gibt spezielle barrierefreie Abteile mit entsprechender Toilette bzw. Waschraum, auch eine Begleitperson kann mitreisen. Buchen Sie Ihr Abteil und den gewünschten Service bitte mindestends 36 Stunden vor dem geplanten Reisebeginn.

Standardmäßig bietet das barrierefreie Abteil Folgendes:

1 Rollstuhlabteil mit 2 Liegeplätzen

Rollstuhltaugliches WC

Hilfe am Bahnsteig beim Einstieg

Serviceruftaster

Platz für einen Servicehund

Wenn Sie die Comfort-Variante wählen, erhalten Sie zusätzlich noch folgenden Service:

Niederflureinstieg

Modern ausgestattetes barrierefreies Abteil

barrierefreies WC direkt neben dem Abteil

Platz für bis zu zwei mobilitätseingeschränkte Personen, mit Begleitperson oder ohne

EuroNight – Eine europäische Lösung

Neben dem Nightjet gibt es noch weitere Nachtzug-Angebote, mit denen Sie durch Europa reisen können, abgedeckt werden hauptsächlich Ost- und Südeuropa und Skandinavien. Die EuroNight Reisen werden in Kooperation mehrerer europäischer Bahngesellschaften betrieben:

Österreich (ÖBB) (zusätzlich zum Nightjet)

Tcheschische Bahn (CD)

Ungarische Bahn (MAV)

Polnische Bahn (PKP)

Slovakische Bahn (ZSSK)

Wenn Sie Glück haben, erwischen Sie einen günstigen Sparpreis. Die Tabelle zeigt die preiswertesten Angebote für die jeweilige Ausstattung.

🚅 Tickets für … ab … Sparschiene 19,90 Euro Sitzplatz 29,90 Euro Liegewagen 49,90 Euro Schlafwagen 69,90 Euro

Bei den EuroNight Trains gibt es sowohl Direktverbindungen als auch solche mit Umsteigemöglichkeiten. Die Ausstattung ist mit dem des Nightjet vergleichbar: Es gibt Sitzplätze, Liegewagen (Couchette) und in den meisten Zügen auch Schlafwagen sowie einen Speisewagen, in dem mit kalten und warmen Speisen für Ihr leibliches Wohl gesorgt wird.

Mehr zur Ausstattung des EuroNight Nachtzug Angebots:

Schlafwagen für Einzelpersonen, 2er- und 4er-Gruppen: klappbare Betten, Schrank, Tisch, Lampe

Liegewagen (Couchette): 4er- und 6er-Abteile mit jeweils 2 und 3 Liegen übereinander

Sitzwagen: verstellbare Sitze, Tisch und Leselampe

Waschräume und Toiletten befinden sich auf dem Flur

Fahrräder können mit vorheriger Reservierung mitgenommen werden

Bettwäsche und Kissen sowie Frühstück sind inklusive

Sie können Schlafwagen in der Economy Preisklasse (2. Klasse) und Deluxe (1. Klasse) wählen.

Bitte beachten Sie: Die Ausstattung und der Komfort der Züge können sich beim jeweiligen Bahnbetreiber im Angebot und Komfort unterscheiden. Die EuroNight Linien haben auch ein geringeres Streckennetz als der ÖBB, der die meisten europäischen Länder anfährt.

Günstig im Nachtzug unterwegs mit dem Interrail- oder Eurorail-Pass

Wenn Sie sich für eine Reise – ob im Nachtzug oder tagsüber – innerhalb Europas entschieden haben, stellt sich nun die Frage, welche Art von Fahrkarte für Sie am günstigsten ist, nicht nur preislich gesehen, sondern auch praktisch. Das hängt natürlich auch davon ab, ob Sie nur ein Reiseziel auf direktem Weg erreichen möchten oder mehrere Städte über mehrere Tage verteilt bereisen wollen. In einem solchen Fall bietet sich ein Interrail- oder Eurorail-Ticket an.

Das Interrail-Ticket ist eine Flatrate-Fahrkarte, die Sie entweder für nur ein Land mit dem “Interrail One Country Pass” oder für mehr als 10.000 Destinationen in 33 Ländern innerhalb Europas mit dem “Interrail Global Pass” nutzen können. Mehrere Bahnanbieter haben sich hierfür zusammengeschlossen, z. B. die Deutsche Bahn (DB), die schweizer Bahn (SBB) und die spanische (Renfe).

Interrail One Country Pass: Erkunden Sie ein Land an 3 bis 8 Tagen im Zeitraum eines Monats. Kosten: ab 58 Euro.

Interrail Global Pass: Bereisen Sie 33 europäische Länder zwischen 4 Tagen und 3 Monaten. Kosten: ab 194 Euro.

Die Preise sind der Stand von November 2024.

Das System ist denkbar einfach: Zeigen Sie einfach Ihren Interrail-Pass bei der Kartenkontrolle vor. Sollten Sie spezielle Züge nutzen wollen, wie einen Nachtzug, dann müssen Sie einen Sitzplatz bzw. ein Liegewagen- oder Schlafwagenabteil buchen. In diesem Fall kommen noch ein Aufschlag dazu – wenn Sie das Upgrade für einen Nachtzug buchen, erhalten Sie aber einen guten Rabatt und zahlen nicht den sonst fälligen vollen Preis. Denken Sie aber bitte auch hier daran, dies rechtzeitig vor Reiseantritt zu buchen.

Eine Europa Rundreise mit dem Nachtzug hat jede Menge Vorteile. Sie sparen kostbare Zeit, indem Sie Ihre Nachtruhe mit dem Reisen verbinden, sparen immens an Hotelkosten, lästiges Ein- und Auschecken ist nicht nötig. Statt gestresst von Abfahrtszeiten im dichten Verkehr zum Bahnhof zu hetzen, kommen Sie morgens völlig entspannt und ausgeruht an Ihrem Ziel an. Viele Menschen empfinden auch die Bewegungen des Zugs als sehr angenehm – je neuer der Zug, desto schöner.

Was ist der Unterschied zwischen einem Interrail Pass und einem Eurorail Pass?

Sie möchten gern Europa mit dem Nachtzug bereisen und fragen sich, ob Sie einen Interrail Pass oder einen Eurorail Pass kaufen sollen? Die Leistungen der beiden Tickets sind die gleichen – welchen Sie benötigen, hängt davon ab, ob Sie in einem europäischen Land wohnen oder nicht. Menschen mit Staatsangehörigkeit eines europäischen Landes (ganz Europa, nicht nur EU) oder mit rechtmäßigem Wohnsitz in einem europäischen Land kaufen einen Interrail Pass, alle anderen benötigen einen Eurorail Pass.

Es gibt aber auch noch weitere lokale Angebote: Sie können Sie z. B. in Deutschland einen German Rail Pass kaufen, wenn Ihr Wohnsitz im Ausland liegt. Dieses Ticket funktioniert ähnlich wie der Interrail One Country Pass.

Die schönsten Reiseziele in Österreich und in Europa mit dem Nachtzug erkunden

Egal, ob Sie eine Erholungsreise an einem schönen See, am Meer oder in den Bergen genießen möchten, eine Städtetour in den Metropolen Europas und den vielen wunderbaren Kleinstädten, Wandern, Skifahren, Kunst und Kultur erleben möchten – mit einem Nachtzug können Sie fast alle Gegenden Europas ausgeruht und ausgeschlafen erreichen. Allein der österreichischen Nightjet bringt Sie entspannt in 25 europäische Großstädte in Italien, Österreich, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Tschechien und viele weitere.

Verbindungen mit dem Nightjet sind beispielsweise:

Wien – Linz – Paris

Graz – Wien – Dresden – Berlin

Zürich – Basel – Amsterdam

Innsbruck – München – Hamburg

Berlin – Köln – Brüssel

Der EuroNight Nachtzug fährt unter anderem folgende Strecken:

Budapest – Bratislava – Prag – Berlin

Zürich – Leipzig – Dresden – Prag

Prag – Feldkirch – Zürich

Während Sie mit dem Flugzeug meist außerhalb der Städte landen und dann erstmal in einen Zug oder ein Taxi steigen müssen, um zu Ihrem eigentlichen Ziel zu gelangen, bringt Sie der Nachtzug direkt ins Zentrum des Geschehens. Wenn Sie aus dem Bahnhof gehen, sind Sie gleich mitten in der Stadt und können Ihre Erkundungen beginnen. Dazu gibt es noch wunderschöne historische Bahnhofsgebäude wie z. B. in Leipzig zu bewundern.

Wo kann ich Tickets für einen Nachtzug kaufen?

Tickets für eine Fahrt mit dem Nightjet, dem EuroNight Zug und auch die Interrail und Eurorail Pässe können Sie bequem über das Internet buchen, entweder über die Internetseite des Betreibers oder andere Anbieter. Natürlich können Sie die Karten (eventuell inklusive Beratung) auch oft am Schalter Ihres jeweiligen Bahnanbieters erwerben, an den Automaten vor Ort und in Reisebüros am Bahnhof oder anderen Reisebüros, die auch Bahntickets verkaufen. Die ÖBB und andere Anbieter haben auch eigenen Apps, über die die Fahrkarten gekauft werden können und Reservierungen vorgenommen werden können. Oder Sie machen eine telefonische Buchung, wenn Ihnen das lieber ist.

Fazit

Zugreisen werden zunehmend beliebter und entwickeln sich immer mehr zu einer Alternative zum Flugzeug. Das gilt besonders für lange Strecken: Eine Fahrt mit dem Nachtzug mag zwar etwas länger dauern – oder vielleicht auch nicht, wenn man die An- und Abreise zum Flugzeug und die Gepäckausgabe mit einrechnet -, ist aber deutlich bequemer und entspannter und dazu noch umweltfreundlich, ob mit der Familie oder Freunden oder auch allein. Einzelreisende oder Menschen, die lieber allein schlafen möchten, freuen sich über die neuen MiniCabins im Nightjet der ÖBB. Besonders die modernen und neuen Züge machen die Reise im Nachtzug zu einem tollen Erlebnis.

Reisen mit dem Nachtzug haben noch weitere Vorteile: Sie fahren einfach von einem zentralen Bahnhof zum anderen, sparen sich ein Hotel und somit bares Geld, und außerdem sparen Sie auch viel kostbare Zeit, da Sie Ihre Reise im Schlaf verbringen. Sie kommen gut erholt und entspannt an Ihrem Ziel an und können sich gleich ins Abenteuer stürzen.

Spielend einfach können Sie Europa bereisen mit dem Interrail oder Eurorail Pass und damit auch noch viel Geld sparen, wenn Sie ein Upgrade für einen Liegewagen oder Schlafwagen buchen. Ganz egal, ob Sie nur in einem Land reisen möchten oder innerhalb von Europa, für alles gibt es ein passendes Angebot.

FAQ