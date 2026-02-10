Auch wenn noch das Wintergrau vorherrscht, kommt der Sommer schneller als gedacht. Und da Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, ist es Zeit, Ihren Sommerurlaub in Österreich zu buchen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen ausgewählte Urlaubsorte für die perfekte Erholung in der Natur vor.
Wo kann man einen entspannten Sommerurlaub in Österreich machen?
Im Sommerurlaub in Österreich können Sie alles ausnutzen, was das schöne Land an Natur zu bieten hat:
- Urlaub in den Bergen
Wandern oder Spazierengehen, die frische Luft und den Ausblick genießen können Sie in den zahlreichen Bergen im ganzen Land.
- Urlaub am See
Österreich hat die saubersten Seen in Europa. Dort können Sie am Ufer oder bei einer Bootsfahrt entspannen oder verschiedene Wassersportarten genießen.
- Urlaub auf der Alm
Saftige Wiesen genießen, Kühe beobachten, Spazierengehen und Sonne tanken können Sie auf der Alm.
- Urlaub in Naturschutzgebieten und Nationalparks
Österreich hat sechs Nationalparks und eine Vielzahl an Naturschutzgebieten, die seltene Pflanzen und Tierarten beheimaten.
- Alles in einem genießen
Einige Städte wie Salzburg bieten Ihnen alles: eine sehenswerte Stadt, Berge und Wasser. Hier können Sie alles, was Österreich zu bieten hat, auch ohne längere Reisen genießen.
In den folgenden Abschnitten stellen wir Ihnen die schönsten Reiseziele näher vor und geben Ihnen noch einige Tipps, damit Sie stressfrei einen rundum gelungenen Sommerurlaub in Österreich genießen können.
Urlaub in den Bergen
Wanderungen verschiedener Schwierigkeitsgrade vor einem beeindruckenden Bergpanorama, Bewegung und reine Luft – das ist für viele Urlauber der Inbegriff von Erholung. Rast machen kann man in einer der zahlreichen Restaurationen und an den klaren Bergseen. Die Landschaft des Landes ist so abwechslungsreich und schön, dass es nicht einfach ist, ein Wanderziel für den Sommerurlaub in Österreich zu finden. Kriteriuen sind allerdings auch die eigene Fitness und ob man mit Kindern unterwegs ist.
Wer noch unerfahren im Bergwandern ist, sollte sich vor seinem Sommerurlaub in Österreich entsprechend vorbereiten. Dazu gehört z. B.
- vorher ausreichend zu üben,
- die Schuhe gründlich einzulaufen,
- die richtige Ausrüstung zu wählen
- und vor allem einen entsprechenden Schwierigkeitsgrad auszusuchen.
Lange Bergwanderungen sind für Ausflüge mit kleinen Kindern nicht geeignet, aber einfache Strecken mit ausreichend Pausen sind durchaus machbar. Die folgende Tabelle stellt 10 schöne Reiseziele in den Bergen für den Sommerurlaub in Österreich vor.
|Wanderziel
|Besonderheiten
|Schwierigkeitsgrad
|Hochtor
|Wanderung für erfahrene Bergsteiger auf den 2.369 hohen Gipfel
|mittel
|Lesachtal
|Einfache Wanderwege mit vielen kulinarischen Stationen
|einfach
|Hochkönig
|2.941 Höhenmeter, die relativ gut zu erreichen sind
|mittel
|Großes Walsertal
|verschiedene Gipfeltouren mit wenig frequentiereten Wegen, ein Biosphärenpark
|mittel
|Ötschergräben
|Auch “Grand Canyon” Österreichs genannt; beeindruckende Schluchten mit zahlreichen Badeplätzen
|einfach
|Gletscherweg Ingerschlöß
|Ein abwechslungsreicher Wanderweg bis auf 2.237 Meter
|einfach
|Alpbachtal
|Zahlreiche Wanderwege in den Kitzebühler Alpen rund um das schönste Dorf Österreichs
|mittel bis schwer
|Saalfelden
|Zum Entspannen und Innehalten, mit zahlreichen Steinmonumenten auf dem Weg
|einfach
|Giglachseen
|Einfache Tour für die ganze Familie mit neun Zielen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade
|einfach bis mittel
|Sölktäler Naturpark
|Für diejenigen, die vor allem Ruhe und Abgeschiedenheit suchen; Wildbäche, Wasserfälle und Seen sowie altertümliche Dörfer
|einfach bis mittel
❗Hinweis: Nur einfache Wanderwege sind für Anfänger zu empfehlen, aber eine einfache Wanderung ist dennoch nicht mit einem Spaziergang zu vergleichen. Informieren Sie sich vorab unbedingt vor Ort oder in Ihrem Reisebüro bzw. online genau über die Strecke und ob sie wirklich für Sie infrage kommt. Bedenken Sie die dünne Höhenluft und auch die Öffnungszeiten der Hütten.
Urlaub am See
Den Sommerurlaub in Österreich an einem der zahlreichen Seen zu verbringen bietet nicht nur viele Möglichkeiten zur Erholung, sondern auch Aktvitäten für Fans von Wassersport sowie jede Menge Unterhaltung in den angrenzenden Ortschaften.
Hier sind einige Aktiväten, die den Urlaub am See abwechslungsreich und erlebnisreich machen:
- Schwimmen und Sonnenbaden
Viele Seen haben ausgewiesene Badestrände mit Liegewiesen, ideal zum Entspannen und Abkühlen.
- Wassersport
Segeln, Stand-Up-Paddling, Windsurfen, Kajakfahren und Tauchen sind an vielen Seen möglich.
- Bootsfahrten
Rundfahrten mit Ausflugsschiffen oder Bootsverleih bieten eine entspannte Möglichkeit, die Seenlandschaft zu erkunden.
- Radfahren und Wandern
Rund um die Seen führen gut ausgebaute Radwege und Wanderwege durch malerische Landschaften.
- Angeln
An vielen Seen ist Angeln erlaubt, oft mit der Möglichkeit, eine Tageskarte zu erwerben.
- Kulturelle Ausflüge
Viele Seen sind von historischen Orten, Schlössern oder Museen umgeben, die einen Besuch lohnen.
- Familienaktivitäten
Spielplätze, Minigolf, Strandbäder und Freizeitparks in der Nähe bieten Spaß für Groß und Klein.
Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der beliebtesten Seen für den Sommerurlaub in Österreich. Wenn Sie einen ruhigen Bergsee bevorzugen, dann schauen Sie doch oben in unserem Kapitel über die Bergwanderungen. Die im Folgenden vorstellten Seen bieten eine Kombination aus Natur, Freizeitaktivitäten und oft auch kulturellen Highlights, was sie zu perfekten Zielen für den Sommerurlaub macht.
|See
|Beschreibung
|Wörthersee
|Bekannt für sein warmes, klares Wasser und die lebhafte Uferpromenade in Velden. Ideal zum Schwimmen, Segeln und für Wassersport.
|Achensee
|Größter See Tirols mit kristallklarem Wasser, umgeben von Bergen. Perfekt zum Wandern, Radfahren und für Wassersportarten wie Segeln und Tauchen.
|Wolfgangsee
|Malerischer See mit charmanten Orten wie St. Wolfgang. Bietet Badestrände, Bootsfahrten und zahlreiche Wanderwege.
|Millstätter See
|Einer der wärmsten Seen Österreichs, ideal für Familien. Umgeben von Bergen mit vielen Freizeitmöglichkeiten wie Radfahren und Wandern.
|Traunsee
|Tiefster See Österreichs mit beeindruckender Bergkulisse. Beliebt zum Schwimmen, Segeln und für Ausflüge zur Burg Ort.
|Zeller See
|Zentral in Zell am See gelegen, bietet der See Bademöglichkeiten, Bootsverleih und eine schöne Uferpromenade.
|Bodensee
|Grenzt an Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ideal für Wassersport, Radfahren und kulturelle Ausflüge.
|Attersee
|Besonders geeignet für Familien. Gut erreichbar, bietet der Attersee viel Abwechslung, z. B. Tauchen, Segeln, aber auch Reiten, Golfspielen u. v. m.
|Mondsee
|Am Mondsee im Salzkammergut, eingebettet in Berge kann man baden, wandern und radfahren. Auch Zeugnisse jungsteintzeitlicher Siedlungen, wie die Pfähle, sind sehenswert.
|Weißensee
|Gelegen im großen Naturpark Weißensee und der sauberste See in Kärnten, sind See und Umgebung vor allem für Urlauber, die eine naturbelassene Umgebung zu schätzen wissen.
Urlaub auf der Alm
Im Sommerurlaub in Österreich bietet sich die Alm an: Auf den Bergweiden der Alpen gibt es viele schöne Aktivitäten zu erleben, die Natur und Tradition verbinden. Hier sind einige typische Dinge, die man machen kann:
- Wandern und Bergsteigen
Die Alpen bieten zahlreiche Wanderwege für alle Schwierigkeitsgrade. Man kann gemütliche Spaziergänge machen oder anspruchsvolle Gipfeltouren unternehmen.
- Almwirtschaft erleben
Viele Almen sind bewirtschaftet, hier kann man frische regionale Produkte wie Käse, Butter, Speck und hausgemachte Spezialitäten probieren und oft auch bei der Arbeit der Sennerinnen und Senner zuschauen.
- Entspannen in der Natur
Die Ruhe und frische Bergluft laden zum Abschalten im Sommerurlaub in Österreich ein. Man kann einfach die Aussicht genießen, ein Buch lesen oder ein Picknick machen.
- Mountainbiken
Für sportliche Urlauber gibt es oft Mountainbike-Strecken mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden.
- Tierbeobachtung
Auf der Alm trifft man oft auf Kühe, Ziegen, Murmeltiere oder Steinböcke. Das Beobachten der Tiere in ihrer natürlichen Umgebung ist besonders schön.
- Kulturelle Veranstaltungen
Je nach Region gibt es traditionelle Feste, Musik oder Brauchtumsveranstaltungen, die einen Einblick in die alpine Kultur geben.
- Sommerrodelbahn oder Klettergärten
In vielen Alpentälern gibt es auch Freizeitangebote wie Sommerrodelbahnen oder Kletterparks für Familien und Abenteuerlustige.
- Fotografieren
Die Landschaft mit ihren Bergen, Blumenwiesen und Almgebäuden ist ein Paradies für Fotografen.
Tipp: Besuch einer Sennerei
Den Sommerurlaub in Österreich auf der Alm zu verbringen, ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Kinder sehen hier vielleicht zum ersten Mal Kühe, die üppigen Wiesen laden zum Spazierengehen und Verweilen ein. Sie können Sonne satt genießen, ein schönes Picknick machen – und leckeren Käse kaufen. Die zahlreichen Sennereien verkaufen ihre nachhaltigen Leckereien aus frischer, gesunder Heumilch direkt vor Ort, und viele Sorten können Sie nur dort genießen. Für Fans von köstlichen Käsespezialitäten ist also die Alm ein Muss. Spannend ist es auch, besonders für die Kleinen. Die Erlebnissennerei im Zillertal bietet einen Einblick hinter die Kulissen. Sie können sehen, wie die Kühe gemolken werden und wie Käse, Butter und Joghurt hergestellt werden.
Urlaub in Naturschutzgebieten und Nationalparks
Österreich ist bekannt für seine vielen Naturschutzgebiete und Vorbild für den Naturschutz in Europa. Neben den sechs Nationalparks gibt es noch zahlreiche weitere naturbelassene Gebiete mit seltenen Pflanzen und Tieren, die Sie in Ihrem Sommerurlaub in Österreich besuchen können. Viele davon sind besonders für Ausflüge mit der ganzen Familie geeignet – Lernstoff für die Kleinen (und Großen) inklusive.
Hier sind einige Urlaubsziele:
|Reiseziel
|Beschreibung
|Nationalpark Hohe Tauern
|Größter Nationalpark Österreichs mit Gletschern, Wasserfällen und vielfältiger Tierwelt.
|Nationalpark Gesäuse
|Wildes Gebirge mit tiefen Schluchten, ideal für Wanderer und Kletterer.
|Nationalpark Kalkalpen
|Urwälder, Karstlandschaften und zahlreiche Wanderwege prägen diesen Park.
|Nationalpark Donau-Auen
|Einzigartige Auenlandschaft mit seltenen Pflanzen und Tieren entlang der Donau.
|Nationalpark Thayatal
|Wildromantisches Tal mit vielfältiger Flora und Fauna, ideal für Naturbeobachtungen.
|Biosphärenpark Wienerwald
|Naherholungsgebiet mit Wäldern, Weinbergen und historischen Stätten.
|Biosphärenpark Großes Walsertal
|Alpenlandschaft mit nachhaltiger Landwirtschaft und Wanderwegen.
|Naturschutzgebiet Neusiedler See – Seewinkel
|Steppenlandschaft mit Salzlacken, ideal für Vogelbeobachtung.
|Nationalpark Gesäuse
|Beeindruckende Bergwelt mit Flusstälern und Kletterrouten.
|Nationalpark Kalkalpen
|Reich an Buchenwäldern und seltenen Tierarten, perfekt für Naturfreunde.
Diese Ziele bieten in Ihrem Sommerurlaub in Österreich vielfältige Möglichkeiten für Naturerlebnisse, Wanderungen und Erholung in geschützter Umgebung.
Aktivitäten in den Naturschutzgebieten
In den Naturschutzgebieten und Nationalparks Österreichs bieten sich vielfältige Aktivitäten an. Sie sind so gestaltet, dass sie die Natur respektieren und schützen, während sie den Besuchern im Sommerurlaub in Österreich ein intensives Naturerlebnis ermöglichen. Dazu gehören:
- Wandern und Naturbeobachtung
Gut markierte Wanderwege führen durch verschiedene Landschaften, von Urwäldern bis zu Berggipfeln. Dabei lassen sich seltene Pflanzen und Tiere beobachten.
- Geführte Touren und Ranger-Programme
Viele Parks bieten geführte Wanderungen, Exkursionen und Informationsveranstaltungen mit Rangern an, um Wissen über Flora, Fauna und Schutzmaßnahmen zu vermitteln.
- Fotografie und Vogelbeobachtung
Spezielle Beobachtungspunkte und Verstecke ermöglichen das Fotografieren und Beobachten von Wildtieren, darunter seltene Vogelarten.
- Radfahren und Mountainbiken
In ausgewiesenen Bereichen sind Radwege vorhanden, die Natur und Bewegung verbinden, ohne die empfindlichen Ökosysteme zu stören.
- Klettern und Bergsteigen
In einigen Nationalparks gibt es Kletterrouten und Bergtouren, die Naturerlebnis mit sportlicher Herausforderung verbinden.
- Besuch von Informationszentren und Museen
Viele Parks verfügen über Besucherzentren mit Ausstellungen zu Natur, Geschichte und Umweltschutz.
- Entspannung und Erholung
Die ruhige, unberührte Natur lädt zum Abschalten, Meditieren und Genießen der Landschaft im Sommerurlaub in Österreich ein.
- Nachhaltiger Tourismus und Umweltbildung
Angebote wie Workshops oder Kinderprogramme fördern das Bewusstsein für den Schutz der Natur.
Weitere Tipps für Ihren Sommerurlaub in Österreich
Lecker essen & trinken
Frische Bergluft macht hungrig! Typische Gerichte der österreichischen Alpen sind herzhaft, bodenständig und oft aus regionalen Zutaten zubereitet. Die Tabelle zeigt eine Auswahl klassischer Spezialitäten, die Sie nicht nur in der kühleren Jahreszeit, sondern auch in Ihrem Sommerurlaub in Österreich genießen werden.
|Spezialität
|Beschreibung
|Kaspressknödel
|Knödel aus altbackenem Brot und würzigem Bergkäse, in der Pfanne gebraten und oft mit Sauerkraut oder Salat serviert.
|Brettljause
|Eine deftige Jauseplatte mit verschiedenen Aufschnitten wie Speck, Schinken, Kaminwurzen, dazu Käse, Radieschen, Gurken und frisches Bauernbrot.
|Tiroler Gröstl
|Gebratene Kartoffeln mit Zwiebeln, Speck und oft Rindfleisch, dazu ein Spiegelei – ein klassisches, kräftiges Gericht.
|Schweinsbraten oder Hirschgulasch
|Fleischgerichte, die oft mit Knödeln oder Spätzle und Kraut serviert werden, besonders beliebt in den kühleren Monaten, aber auch im Sommer lecker.
|Speckknödel
|Deftige Knödel mit Speckstückchen, in Brühe serviert oder gebraten.
|Almbutter und frischer Bergkäse
|Direkt von der Alm, oft mit Bauernbrot oder frischem Gebäck gegessen. Viele Sorten kann man nur direkt bei der Sennerei erwerben.
|Apfelstrudel oder Topfenstrudel
|Süße Nachspeisen aus der österreichischen Backtradition, oft mit Vanillesauce oder Sahne.
|Kaiserschmarrn
|Fluffiger, zerrissener Pfannkuchen mit Puderzucker bestreut, oft mit Zwetschgenröster (Pflaumenkompott).
Diese Gerichte spiegeln die alpine Küche wider: herzhaft, sättigend und mit viel Liebe zur regionalen Tradition.
Ziele für einen Kurzurlaub
Nicht nur ausgedehnte Ferien, auch ein Kurztrip im Sommerurlaub in Österreich lohnt sich. Das Land bietet viele attraktive Reiseziele an, die Natur, Kultur und Erholung verbinden, die man auch in wenigen Tagen genießen kann. Dazu zählen:
- Salzburg
Die historische Altstadt, Festspielatmosphäre und die Nähe zu Seen und Bergen machen Salzburg ideal für einen kurzen Städtetrip mit Naturerlebnis.
- Wachau
Malerisches Donautal mit Weinbergen, Burgen und charmanten Dörfern. Perfekt für Rad- und Wandertouren sowie kulinarische Genüsse.
- Hallstatt
Das UNESCO-Weltkulturerbe am Hallstätter See bietet beeindruckende Landschaften, Bergtouren und kulturelle Highlights.
- Innsbruck
Stadt und Berge in einem: Kultur, Shopping und Bergsportmöglichkeiten sind hier ideal für einen abwechslungsreichen Kurzurlaub.
- Gmunden am Traunsee
Charmante Stadt am See mit Schloss Ort, ideal für entspannte Tage am Wasser und leichte Wanderungen.
- Kitzbühel
Bekannt als Wintersportort, bietet Kitzbühel im Sommer schöne Wanderwege, Mountainbike-Strecken und gemütliche Altstadtflair.
- Bad Ischl
Historische Kurstadt mit kaiserlicher Geschichte, umgeben von Seen und Bergen, ideal für Erholung und Kultur.
Diese Ziele sind gut erreichbar und bieten vielfältige Möglichkeiten, um in kurzer Zeit Natur, Kultur und Erholung zu genießen.
Fazit
Ein Sommerurlaub in Österreich lohnt sich immer. Ob Aktivurlaub, Aktivitäten wie Wandern und Spazierengehen in unberührter Natur, Baden, Segeln und Tauchen, das klare Wasser eines Bergsees oder majestätische Gipfel – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Städte wie Wien und Salzburg bieten dabei nicht nur Kultur, sondern auch jede Menge Möglichkeiten für Naturerlebnisse mit Bergen, Seen und Wäldern. In diesem Artikel haben wir Ihnen eine Auswahl erlebenswerter Ziele vorgestellt – wenn Sie noch unentschlossen sind und etwas ganz Besonderes suchen, dann legen wir Ihnen unseren Artikel über 15 einzigartige Naturwunder Österreichs ans Herz.
Häufig gestellte Fragen zu Sommerurlaub in Österreich
-
Welche Aktivitäten sind im Sommerurlaub in Österreich besonders beliebt?
Wandern, Mountainbiken, Klettern und Schwimmen in Seen sind typische Aktivitäten im Sommerurlaub in Österreich. Zudem bieten viele Regionen kulturelle Feste, Almwirtschaftserlebnisse und Naturerkundungen an. Die Alpen laden zu vielfältigen Outdoor-Erlebnissen für alle Altersgruppen ein.
-
Wie ist das Wetter in Österreich im Sommer?
Der Sommer in Österreich ist meist warm und sonnig, mit Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad Celsius. In den Bergen kann es abends kühler werden. Gelegentliche Gewitter sind typisch, besonders am Nachmittag. Die beste Reisezeit ist von Juni bis September.
-
Welche Regionen eignen sich besonders für einen Sommerurlaub in Österreich?
Beliebte Regionen für einen Sommerurlaub in Österreich sind Tirol, Salzburg, Kärnten und die Steiermark. Diese bieten eine Kombination aus Bergen, Seen und kulturellen Highlights. Der Nationalpark Hohe Tauern und die Salzkammergut-Region sind ebenfalls sehr attraktiv für Natur- und Aktivurlauber.
-
Gibt es spezielle Angebote für Familien im Sommerurlaub?
Viele Urlaubsorte in Österreich bieten familienfreundliche Unterkünfte, Freizeitparks, kinderfreundliche Wanderwege und betreute Programme. Schwimmbäder, Tierparks und Abenteuer-Spielplätze sorgen für Abwechslung bei Kindern und Eltern.
-
Welche kulinarischen Spezialitäten sind im Sommerurlaub typisch?
Regionale Gerichte wie Kaspressknödel, frischer Bergkäse, Brettljause und Kaiserschmarrn sind beliebt. Viele Almen bieten hausgemachte Produkte und traditionelle Speisen, die die alpine Küche widerspiegeln und ideal für eine Stärkung nach Outdoor-Aktivitäten sind.
-
Wie ist die Anreise zu den beliebten Sommerurlaubsorten in Österreich?
Österreich ist gut mit dem Auto, Zug oder Flugzeug erreichbar. Die Bahnverbindungen sind gut ausgebaut, besonders zu touristischen Regionen. Viele Orte sind auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom nächstgelegenen Flughafen oder Bahnhof gut erreichbar.
-
Welche Unterkünfte sind im Sommerurlaub in Österreich typisch?
Von gemütlichen Almhütten über familienfreundliche Hotels bis zu Ferienwohnungen und Campingplätzen ist alles möglich. Viele Unterkünfte bieten spezielle Angebote für Wanderer oder Radfahrer und sind oft in landschaftlich reizvollen Gegenden gelegen.
-
Welche Naturschutzgebiete und Nationalparks kann man im Sommer besuchen?
Der Nationalpark Hohe Tauern, der Nationalpark Gesäuse und der Nationalpark Kalkalpen sind besonders bekannt. Sie bieten vielfältige Wanderwege, seltene Tier- und Pflanzenarten sowie geführte Touren, die Naturerlebnisse mit Umweltschutz verbinden.
-
Gibt es in Österreich im Sommer kulturelle Veranstaltungen?
Zahlreiche Musikfestivals, traditionelle Feste und Märkte finden im Sommer statt. Veranstaltungen wie die Salzburger Festspiele oder regionale Almabtriebe bieten Einblicke in Kultur und Brauchtum und bereichern den Urlaub mit besonderen Erlebnissen.
-
Welche Ausrüstung ist für einen Sommerurlaub in den Alpen empfehlenswert?
Bequeme Wanderschuhe, wetterfeste Kleidung, Sonnenschutz und ein Rucksack mit Wasserflasche sind wichtig. Je nach Aktivität können Trekkingstöcke, Badesachen oder Fahrradhelm sinnvoll sein. Auch eine Kamera für die beeindruckende Landschaft sollte nicht fehlen.