Steigende Lebensmittelpreise haben das Einkaufsverhalten vieler Menschen verändert. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten greifen bewusst zu einer Supermarkt-Eigenmarke, um das Haushaltsbudget zu entlasten. Was früher oft als günstige Alternative mit geringerer Qualität galt, hat sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Heute überzeugen zahlreiche Eigenmarken nicht nur mit attraktiven Preisen, sondern auch mit hochwertigen Zutaten, regionaler Herkunft und nachhaltigen Produktionsstandards.

In Österreich gehören Eigenmarken längst zum festen Bestandteil jedes Supermarkts. Ob bei Spar, Billa, Hofer, Lidl oder Penny – nahezu jede Handelskette bietet mehrere Produktlinien für unterschiedliche Ansprüche und Budgets an. Während einige Marken vor allem auf besonders günstige Preise setzen, richten sich andere gezielt an Genießer oder an Menschen, die Wert auf Bio-Produkte und regionale Lebensmittel legen.

Auch für Urlauber, die Österreich besuchen, lohnt sich ein Blick auf die Eigenmarken der heimischen Supermärkte. Wer eine Ferienwohnung nutzt oder einen längeren Aufenthalt plant, kann beim täglichen Einkauf deutlich sparen, ohne dabei auf typische österreichische Spezialitäten oder hochwertige Lebensmittel verzichten zu müssen.

Doch welche Supermarkt-Eigenmarke bietet tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Handelsketten und worauf sollte beim Einkauf geachtet werden?

Was ist eine Supermarkt-Eigenmarke überhaupt?

Eine Supermarkt-Eigenmarke ist eine Produktmarke, die ausschließlich von einer bestimmten Supermarktkette verkauft wird. Anders als bekannte Markenhersteller wie Milka, Barilla oder Coca-Cola werden Eigenmarken direkt vom jeweiligen Händler entwickelt und vermarktet. Produziert werden die Produkte jedoch häufig von denselben Unternehmen, die auch bekannte Markenartikel herstellen. Viele Verbraucher wissen nicht, dass sich hinter zahlreichen Eigenmarken renommierte Produzenten verbergen. Molkereien, Bäckereien oder Fleischverarbeiter produzieren oft parallel für verschiedene Handelsketten und bekannte Marken. Unterschiede bestehen häufig lediglich bei Verpackung, Rezeptur oder Marketingkosten.

Dadurch können Eigenmarken deutlich günstiger angeboten werden. Da hohe Werbebudgets entfallen und Supermarktketten große Mengen einkaufen, entstehen Kostenvorteile, die an die Kundschaft weitergegeben werden. Heute umfasst das Sortiment einer Supermarkt-Eigenmarke längst nicht mehr nur Grundnahrungsmittel. Angeboten werden unter anderem:

Milchprodukte

Brot und Gebäck

Fleisch und Wurst

Tiefkühlprodukte

Getränke

Süßwaren

Bio-Lebensmittel

vegane Produkte

Haushaltsartikel

Kosmetik

Tiernahrung

In vielen Supermärkten stammen mittlerweile mehr als ein Drittel aller verkauften Lebensmittel aus den eigenen Markenprogrammen.

Warum greifen immer mehr Menschen zu einer Supermarkt-Eigenmarke?

Die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre hat dazu geführt, dass viele Haushalte ihre Ausgaben genauer planen. Besonders Lebensmittel zählen zu jenen Bereichen, in denen sich bereits mit kleinen Änderungen erhebliche Einsparungen erzielen lassen. Eine Supermarkt-Eigenmarke bietet hier einen entscheidenden Vorteil: Viele Produkte kosten zwischen 20 und 50 Prozent weniger als vergleichbare Markenartikel.

Besonders deutlich zeigt sich dies bei alltäglichen Produkten wie:

Milch

Butter

Nudeln

Reis

Mehl

Zucker

Mineralwasser

Tiefkühlgemüse

Konserven

Wer regelmäßig Eigenmarken kauft, kann auf das Jahr gerechnet mehrere hundert Euro sparen.

Doch längst geht es nicht mehr ausschließlich um den Preis. Viele Konsumenten achten verstärkt auf Herkunft, Nachhaltigkeit und kurze Transportwege. Deshalb bieten zahlreiche österreichische Supermärkte inzwischen auch hochwertige Eigenmarken mit regionalen Zutaten oder Bio-Zertifizierung an. Dadurch hat sich das Image der Supermarkt-Eigenmarke grundlegend verändert. Während früher vor allem der niedrige Preis im Mittelpunkt stand, entscheiden sich heute viele Menschen bewusst für Eigenmarken, weil Qualität und Herkunft überzeugen.

Welche Supermarkt-Eigenmarken gibt es in Österreich?

Österreich verfügt über eine besonders vielfältige Supermarktlandschaft. Fast jede große Handelskette setzt inzwischen auf mehrere Eigenmarken, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.

Spar

Spar bietet gleich mehrere Eigenmarken an.

S-Budget

Die klassische Preislinie richtet sich an preisbewusste Käufer. Das Sortiment umfasst mehrere hundert Produkte des täglichen Bedarfs.

Spar Natur*pur

Diese Linie konzentriert sich auf Bio-Produkte und nachhaltige Landwirtschaft.

Spar Premium

Hier stehen hochwertige Zutaten, besondere Spezialitäten und Feinkostprodukte im Mittelpunkt.

Billa

Auch Billa verfolgt ein mehrstufiges Eigenmarken-Konzept.

Clever

Die bekannteste günstige Supermarkt-Eigenmarke Österreichs bietet ein umfangreiches Sortiment vom Frühstück bis zum Tiefkühlregal.

Ja! Natürlich

Seit vielen Jahren zählt Ja! Natürlich zu den bekanntesten Bio-Marken Österreichs und genießt bei vielen Konsumenten großes Vertrauen.

Billa Bio

Ergänzend dazu wächst auch das klassische Bio-Sortiment kontinuierlich.

Hofer

Hofer setzt traditionell besonders stark auf Eigenmarken.

Bekannte Beispiele sind:

Milfina

Milfina Bio

Gourmet

Milsani

Cucina

Choceur

Natur Aktiv

Zurück zum Ursprung

Vor allem “Zurück zum Ursprung” genießt einen hervorragenden Ruf für regionale Herkunft und hohe Tierwohlstandards.

Lidl Österreich

Lidl bietet ebenfalls zahlreiche Eigenmarken an.

Besonders bekannt sind:

Milbona

Chef Select

Combino

Bellarom

Freeway

Lupilu

Cien

Vemondo

Vor allem Vemondo hat sich als beliebte Marke für vegane Lebensmittel etabliert.

Penny

Penny konzentriert sich auf günstige Preise.

Zu den wichtigsten Marken gehören:

Ich bin Österreich

Food for Future

San Fabio

Today

Naturgut

Gerade “Ich bin Österreich” hebt regionale Lebensmittel besonders hervor.

Preisvergleich: Wo lässt sich am meisten sparen?

Beim täglichen Einkauf zeigen sich teilweise deutliche Preisunterschiede zwischen Markenartikeln und einer Supermarkt-Eigenmarke. Ein typischer Warenkorb mit Grundnahrungsmitteln fällt bei Eigenmarken häufig deutlich günstiger aus.

Beispiele:

Milch

Butter

Joghurt

Nudeln

Reis

Toastbrot

Mineralwasser

Tiefkühlgemüse

Tomatensauce

Haferflocken

Während Markenprodukte bei einem durchschnittlichen Einkauf schnell einen höheren Gesamtbetrag erreichen, lassen sich mit Eigenmarken oft zweistellige Euro-Beträge sparen. Über das gesamte Jahr summieren sich diese Unterschiede erheblich. Vor allem Familien sowie Menschen mit einem begrenzten Budget profitieren von diesen Preisvorteilen.

Auch Touristen, die mehrere Tage oder Wochen in Österreich verbringen und sich selbst versorgen, können ihre Urlaubskosten deutlich reduzieren. Gerade Ferienwohnungen oder Campingurlaube bieten sich dafür an. Wer im Supermarkt gezielt zu einer Supermarkt-Eigenmarke greift, erhält häufig Produkte, die qualitativ mit bekannten Marken vergleichbar sind, aber deutlich weniger kosten.

Qualitätsvergleich: Welche Supermarkt-Eigenmarke überzeugt im Alltag?

Der Preis ist für viele Menschen der wichtigste Grund, zu einer Supermarkt-Eigenmarke zu greifen. Doch entscheidend ist letztlich die Frage, ob die Qualität mit bekannten Markenprodukten mithalten kann. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass viele Eigenmarken heute weit mehr bieten als nur günstige Preise. Besonders bei Grundnahrungsmitteln sind die Unterschiede zwischen Markenartikeln und einer Supermarkt-Eigenmarke oft überraschend gering. Milch, Butter, Joghurt, Nudeln, Mehl oder Reis stammen häufig sogar aus denselben Produktionsstätten wie bekannte Markenprodukte. In Blindverkostungen fällt es Konsumentinnen und Konsumenten regelmäßig schwer, die Produkte voneinander zu unterscheiden.

Clever: Der Preis-Leistungs-Sieger für den Alltag

Die Marke Clever zählt zu den bekanntesten Eigenmarken Österreichs. Das Sortiment umfasst mehrere hundert Produkte und deckt nahezu den gesamten täglichen Bedarf ab. Besonders bei Grundnahrungsmitteln überzeugt Clever durch ein sehr attraktives Preisniveau. Zu den beliebtesten Produkten gehören Milchprodukte, Teigwaren, Konserven und Tiefkühlartikel. Viele dieser Produkte bieten eine solide Qualität, die für den täglichen Gebrauch vollkommen ausreichend ist. Wer vor allem auf das Budget achtet, findet bei Clever zahlreiche Möglichkeiten zum Sparen. Ein weiterer Vorteil liegt in der breiten Verfügbarkeit. Da Clever in vielen Filialen vertreten ist, können Konsumentinnen und Konsumenten ihren gesamten Einkauf unkompliziert mit Produkten derselben Supermarkt-Eigenmarke ergänzen.

S-Budget: Die günstige Alternative bei Spar

Auch S-Budget richtet sich an preisbewusste Käufer. Die Produktlinie umfasst zahlreiche Lebensmittel und Haushaltsartikel zu besonders günstigen Preisen. Im direkten Vergleich mit anderen Billiglinien zeigen viele Produkte eine vergleichbare Qualität. Besonders bei Basisprodukten wie Mineralwasser, Zucker, Mehl oder Haferflocken bietet S-Budget ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Interessant ist, dass viele Verbraucher S-Budget inzwischen nicht mehr ausschließlich als Sparlösung betrachten. Die Marke hat sich als feste Größe im österreichischen Lebensmittelhandel etabliert und wird von vielen Haushalten bewusst bevorzugt.

Zurück zum Ursprung: Regionalität als Qualitätsmerkmal

Wenn es um hochwertige Lebensmittel geht, wird häufig die Hofer-Linie „Zurück zum Ursprung“ genannt. Diese Supermarkt-Eigenmarke setzt auf nachvollziehbare Herkunft, regionale Produktion und hohe Standards bei Tierwohl und Nachhaltigkeit. Besonders bei Milchprodukten, Fleischwaren und Eiern genießt die Marke einen hervorragenden Ruf. Die Herkunft der Produkte ist oft detailliert dokumentiert, was für viele Konsumenten ein wichtiges Kaufargument darstellt. Zwar liegen die Preise meist über klassischen Billigmarken, dennoch bleiben sie häufig unter dem Niveau vergleichbarer Premium-Markenprodukte. Dadurch entsteht eine interessante Kombination aus Qualität und Preisbewusstsein.

Ja! Natürlich: Österreichs bekannteste Bio-Eigenmarke

Im Bereich Bio-Lebensmittel gehört Ja! Natürlich seit vielen Jahren zu den bekanntesten Marken des Landes. Das Sortiment reicht von Obst und Gemüse über Milchprodukte bis hin zu Fleisch und Fertiggerichten. Die Marke profitiert von ihrem langjährigen Vertrauen bei österreichischen Konsumenten. Viele Produkte stammen aus heimischer Landwirtschaft und erfüllen strenge Bio-Richtlinien. Für Touristen bietet Ja! Natürlich zudem eine gute Möglichkeit, regionale Bio-Produkte kennenzulernen und österreichische Lebensmittel in hoher Qualität zu probieren. Besonders bei Käse, Milchprodukten und saisonalen Spezialitäten finden sich zahlreiche Produkte mit regionalem Bezug.

Milbona, Chef Select und Co.: Die Stärke von Lidl

Lidl hat sein Eigenmarkensortiment in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Vor allem Milbona bei Milchprodukten und Chef Select bei Tiefkühl- und Fertigprodukten erfreuen sich großer Beliebtheit. Viele dieser Produkte überzeugen durch ein modernes Sortiment und attraktive Preise. Gerade bei Joghurt, Käse und Tiefkühlwaren können die Eigenmarken oftmals problemlos mit bekannten Herstellern konkurrieren. Darüber hinaus hat Lidl mit Vemondo eine erfolgreiche Linie für pflanzliche Lebensmittel aufgebaut. Die Nachfrage nach veganen Alternativen steigt kontinuierlich, weshalb diese Supermarkt-Eigenmarke zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Wo Markenprodukte weiterhin Vorteile haben können

Trotz der hohen Qualität vieler Eigenmarken gibt es Produktgruppen, in denen Markenhersteller weiterhin eine starke Position besitzen. Dies betrifft vor allem Produkte mit besonders ausgeprägtem Geschmack oder speziellen Rezepturen. Beispiele sind bekannte Softdrinks, Schokolade, Kaffee oder bestimmte Gewürzmischungen. Hier legen viele Konsumenten Wert auf den vertrauten Geschmack, den Eigenmarken nicht immer exakt nachbilden können.

Auch bei Innovationen sind Markenhersteller häufig schneller. Neue Produkte erscheinen oftmals zunächst als Markenartikel, bevor vergleichbare Varianten als Supermarkt-Eigenmarke auf den Markt kommen. Dennoch zeigt sich, dass die Qualitätsunterschiede in vielen Bereichen deutlich kleiner geworden sind. Für zahlreiche alltägliche Einkäufe bietet eine Supermarkt-Eigenmarke daher eine wirtschaftlich attraktive Alternative.

Viele Eigenmarken werden von bekannten Herstellern produziert

Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass Produkte einer Supermarkt-Eigenmarke grundsätzlich aus anderen oder minderwertigen Fabriken stammen als bekannte Markenartikel. Tatsächlich arbeiten viele Handelsketten mit renommierten Lebensmittelherstellern zusammen, die sowohl Eigenmarken als auch Markenprodukte produzieren. Dabei werden häufig dieselben Produktionsanlagen genutzt, allerdings können sich Rezepturen, Zutaten oder Verpackungen unterscheiden.

So kommt es vor, dass Milchprodukte, Käse oder Backwaren aus derselben Molkerei oder Bäckerei stammen, obwohl sie unter unterschiedlichen Markennamen verkauft werden. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass beide Produkte identisch sind. Manche Händler geben eigene Qualitätsvorgaben vor oder verzichten bewusst auf bestimmte Zutaten, um einen günstigeren Verkaufspreis zu ermöglichen.

Für Verbraucher bedeutet das vor allem eines: Der Markenname allein sagt wenig über die tatsächliche Qualität eines Produkts aus. Ein Blick auf die Zutatenliste und die Herkunft liefert oft deutlich aussagekräftigere Informationen.

Eigenmarken haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert

Noch vor einigen Jahrzehnten standen Eigenmarken vor allem für möglichst günstige Produkte mit einfacher Ausstattung. Verpackungen wirkten schlicht, die Auswahl war begrenzt und viele Konsumenten griffen lieber zu bekannten Markenherstellern.

Heute hat sich das Bild grundlegend gewandelt. Die meisten Supermarktketten investieren gezielt in die Weiterentwicklung ihrer Supermarkt-Eigenmarke und reagieren auf aktuelle Ernährungstrends. Dadurch finden sich inzwischen zahlreiche Produkte, die auf spezielle Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Dazu gehören unter anderem:

laktosefreie Lebensmittel

glutenfreie Produkte

vegane Alternativen

vegetarische Fertiggerichte

proteinreiche Lebensmittel

zuckerreduzierte Produkte

Bio-Lebensmittel

regionale Spezialitäten

Die Eigenmarken decken damit nahezu alle Bereiche des modernen Lebensmittelmarktes ab und konkurrieren zunehmend direkt mit bekannten Markenherstellern.

Nachhaltigkeit spielt bei Eigenmarken eine immer größere Rolle

Neben dem Preis gewinnt auch das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung. Viele Handelsunternehmen investieren in umweltfreundlichere Verpackungen, kurze Lieferwege und eine verantwortungsvolle Produktion.

Eine moderne Supermarkt-Eigenmarke setzt heute häufig auf:

recyclingfähige Verpackungen

weniger Kunststoff

FSC-zertifizierte Papierverpackungen

CO₂-reduzierte Produktionsprozesse

regionale Lieferanten

nachhaltige Fischerei

höhere Tierwohlstandards

Gerade bei Bio- und Premium-Eigenmarken gehört Nachhaltigkeit inzwischen zu den wichtigsten Kaufargumenten. Verbraucher achten zunehmend darauf, woher Lebensmittel stammen und unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden.

Auch Touristen, die bewusst regionale Produkte kaufen möchten, profitieren von diesen Entwicklungen. Eigenmarken bieten häufig eine einfache Möglichkeit, österreichische Lebensmittel mit nachvollziehbarer Herkunft zu entdecken.

Regionale Produkte werden immer wichtiger

Viele Konsumentinnen und Konsumenten legen heute Wert darauf, Lebensmittel aus Österreich zu kaufen. Die großen Supermarktketten haben auf diesen Wunsch reagiert und erweitern ihre regionalen Sortimente kontinuierlich.

Eine Supermarkt-Eigenmarke enthält heute häufig Produkte aus den einzelnen Bundesländern. Je nach Saison finden sich beispielsweise:

Äpfel aus der Steiermark

Erdäpfel aus Niederösterreich

Käse aus Vorarlberg

Milch aus Tirol

Kürbiskernöl aus der Steiermark

Marillenprodukte aus der Wachau

Für Touristen bietet dies eine gute Gelegenheit, regionale Spezialitäten kennenzulernen, ohne gezielt Hofläden oder Spezialgeschäfte aufsuchen zu müssen. Gleichzeitig profitieren heimische Produzenten von langfristigen Partnerschaften mit dem Lebensmitteleinzelhandel.

Premium-Eigenmarken werden immer beliebter

Neben günstigen Preiseinstiegsmarken entwickeln viele Handelsketten inzwischen hochwertige Produktlinien. Diese Premium-Eigenmarken richten sich an Menschen, die besonderen Wert auf Qualität, Geschmack und außergewöhnliche Zutaten legen.

Typische Merkmale sind:

traditionelle Herstellungsverfahren

ausgewählte Rohstoffe

handwerkliche Verarbeitung

internationale Spezialitäten

Feinkostprodukte

saisonale Delikatessen

Der Preis liegt häufig unter vergleichbaren Markenartikeln im Feinkostbereich, wodurch Premium-Eigenmarken eine interessante Alternative darstellen.

Gerade zu Feiertagen oder besonderen Anlässen erweitern viele Supermärkte ihr Sortiment um exklusive Eigenmarkenprodukte wie Pralinen, edle Kekse, hochwertige Weine oder besondere Käsespezialitäten.

Eigenmarken überzeugen auch bei Haushalts- und Drogerieartikeln

Nicht nur Lebensmittel werden unter einer Supermarkt-Eigenmarke verkauft. Viele Handelsketten bieten inzwischen ein umfangreiches Sortiment für Haushalt und Körperpflege an.

Dazu gehören beispielsweise:

Waschmittel

Geschirrspülmittel

Küchenrollen

Toilettenpapier

Shampoo

Duschgel

Zahnpasta

Sonnencreme

Rasierer

Reinigungsmittel

Gerade in diesen Bereichen sind die Preisunterschiede zu bekannten Marken oft besonders groß. Viele Verbraucher berichten, dass sie im Alltag kaum Unterschiede in der Anwendung feststellen.

Für Urlauber, die nur wenige Tage in Österreich verbringen, können Eigenmarken auch hier eine praktische Lösung sein, wenn kurzfristig Hygieneartikel oder Haushaltsprodukte benötigt werden.

Saisonale Eigenmarken sorgen für Abwechslung

Ein weiterer Vorteil vieler Eigenmarken ist das wechselnde Saisonangebot. Während bekannte Marken häufig ganzjährig dieselben Produkte verkaufen, ergänzen Supermärkte ihr Sortiment regelmäßig um zeitlich begrenzte Spezialitäten.

Besonders beliebt sind:

Grillprodukte im Sommer

Eisvariationen

Weihnachtsgebäck

Osterartikel

Herbstspezialitäten mit Kürbis

Wildgerichte

regionale Aktionswochen

internationale Themenwochen

Dadurch können Verbraucher regelmäßig neue Produkte ausprobieren, ohne auf teure Spezialitäten zurückgreifen zu müssen.

Wann lohnt sich trotzdem ein Markenprodukt?

Obwohl eine Supermarkt-Eigenmarke in vielen Bereichen überzeugt, gibt es Produktgruppen, bei denen Markenhersteller weiterhin Vorteile bieten können.

Dazu zählen beispielsweise besonders innovative Lebensmittel oder Produkte mit patentierten Rezepturen. Auch bei Spezialprodukten für Allergiker oder medizinischer Ernährung verfügen Markenhersteller oft über ein größeres Sortiment.

Darüber hinaus investieren bekannte Marken regelmäßig in Forschung und Produktentwicklung. Neue Geschmacksrichtungen oder technologische Innovationen gelangen daher häufig zunächst als Markenprodukt in den Handel, bevor vergleichbare Eigenmarken folgen.

Für den alltäglichen Einkauf spielt dies jedoch meist eine untergeordnete Rolle. Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker, Milch, Butter oder Nudeln unterscheiden sich zwischen Marken- und Eigenmarkenprodukten oft nur gering, sodass hier das Preis-Leistungs-Verhältnis häufig zugunsten der Eigenmarken ausfällt.

Bewusst vergleichen statt automatisch zur Marke greifen

Die große Auswahl zeigt, dass sich ein genauer Blick auf das Regal lohnt. Eine Supermarkt-Eigenmarke ist längst nicht mehr nur eine günstige Alternative, sondern in vielen Produktkategorien eine qualitativ überzeugende Wahl. Wer Preise, Zutaten, Herkunft und Qualität miteinander vergleicht, kann den Einkauf gezielt an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Für den Wocheneinkauf empfiehlt sich daher eine Kombination aus verschiedenen Produktlinien. Während Grundnahrungsmittel häufig problemlos als Eigenmarke gekauft werden können, lohnt sich bei einzelnen Spezialitäten oder persönlichen Lieblingsprodukten weiterhin der Vergleich mit bekannten Marken. Auf diese Weise lassen sich die Haushaltskosten spürbar senken, ohne bei Geschmack, Qualität oder Genuss größere Kompromisse eingehen zu müssen.

Zusammenfassung:

Supermarkt-Eigenmarken haben sich in Österreich in den vergangenen Jahren von reinen Billigprodukten zu hochwertigen und vielseitigen Alternativen zu klassischen Markenartikeln entwickelt. Während früher vor allem der niedrige Preis im Vordergrund stand, überzeugen Eigenmarken heute zunehmend durch eine gute Qualität, regionale Herkunft, nachhaltige Produktionsweisen und ein breites Sortiment. Die großen Handelsketten wie Spar, Billa, Hofer, Lidl und Penny bieten mittlerweile unterschiedliche Eigenmarkenlinien an, die sowohl preisbewusste Käufer als auch Konsumenten mit hohen Ansprüchen an Bio-Produkte, Regionalität oder Premiumqualität ansprechen.

Ein wesentlicher Vorteil von Eigenmarken liegt im ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Da Werbe- und Marketingkosten geringer ausfallen und die Handelsunternehmen große Mengen einkaufen, können viele Produkte deutlich günstiger angeboten werden als vergleichbare Markenartikel. Besonders bei Grundnahrungsmitteln wie Milch, Butter, Nudeln, Reis oder Mehl sind die Qualitätsunterschiede häufig gering, sodass Verbraucher ohne spürbare Einbußen erhebliche Einsparungen erzielen können. Gerade Familien, Menschen mit begrenztem Budget und Touristen profitieren von diesen Preisvorteilen.

Darüber hinaus haben sich Eigenmarken an aktuelle Verbraucherwünsche angepasst. Nachhaltigkeit, regionale Herkunft, Bio-Qualität sowie vegane, glutenfreie oder laktosefreie Produkte spielen heute eine immer größere Rolle. Marken wie „Ja! Natürlich“, „Zurück zum Ursprung“ oder „Spar Natur*pur“ zeigen, dass Eigenmarken längst nicht mehr ausschließlich für günstige Preise stehen, sondern auch hohe Qualitäts- und Umweltstandards erfüllen können. Gleichzeitig investieren die Handelsketten kontinuierlich in innovative Sortimente und nachhaltigere Verpackungslösungen.

Dennoch behalten Markenprodukte in bestimmten Bereichen ihre Bedeutung. Vor allem bei Spezialprodukten, innovativen Entwicklungen oder Produkten mit unverwechselbarem Geschmack bevorzugen viele Konsumenten weiterhin bekannte Marken. Für den täglichen Einkauf reicht jedoch in den meisten Fällen eine hochwertige Eigenmarke vollkommen aus. Insgesamt zeigt sich, dass Eigenmarken heute eine wirtschaftlich attraktive und qualitativ überzeugende Alternative darstellen. Wer Preise, Zutaten, Herkunft und Qualität bewusst vergleicht, kann seine Haushaltskosten deutlich senken, ohne auf Genuss oder hochwertige Lebensmittel verzichten zu müssen. Damit leisten Supermarkt-Eigenmarken einen wichtigen Beitrag zu einem bewussten, nachhaltigen und zugleich kostengünstigen Einkauf in Österreich.