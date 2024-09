Ihr Winterurlaub in Österreich: Die besten Reiseziele 2024

Wo soll es denn sein in Ihrem nächsten Winterurlaub in Österreich hingehen? Wintersport wie Snowboarden, Skifahren oder eine ausgedehnte Winterwanderung im knirschenden Schnee bei Sonnenschein? Oder möchten Sie es sich lieber in einem Wellnesshotel gemütlich machen, bei leckerem Essen und entspannenden Behandlungen? Vielleicht möchten Sie auch in einer Therme relaxen oder einen der wunderschönen Weihnachtsmärkte oder eine Stadt im Winterzauber besuchen? Wir stellen Ihnen in diesem Artikel einige beliebte Reiseziele vor.

Die besten Regionen für Ihren Winterurlaub in Österreich

Eine Vielzahl an atemberaubenden Regionen sind perfekt für Ihren Winterurlaub in Österreich. Es erwarten Sie Skigebiete wie die berühmten Zillertaler Pisten. Hier können Sie nicht nur komfortable Unterkünfte buchen, sondern auch die besten Abfahrten genießen.

Im Salzburger Land locken malerische Landschaften und erstklassige Resorts, die einen Skiurlaub unvergesslich machen. Die hohe Schneesicherheit und die Vielzahl an Wintersportmöglichkeiten garantieren Spaß für die ganze Familie. Egal, ob Sie sich für das Skifahren oder Snowboarden entscheiden, die bestens präparierten Pisten und die moderne Infrastruktur bieten alles, was das Herz begehrt.

Sie können auch einen Wellness-Winterurlaub in Österreich mit Aktivurlaub verbinden: Achten Sie bei der Auswahl Ihres Hotels auf zusätzliche Wellnessangebote, die nach einem aufregenden Tag im Schnee für Entspannung sorgen. Planen Sie Ihren Aufenthalt gut, um das gesamte Angebot optimal auszuschöpfen.

Selbstverständlich lohnt sich auch in den Städten ein Winterurlaub in Österreich: Viele Orte sind mit Schnee bedeckt ganz besonders reizvoll, wie das schöne Salzburg und das malerische Hallstatt.

Winterurlaub in Österreich – Skifahren, Snowboarden und mehr

Wer Aktivurlaub liebt, der kommt im Winterurlaub in Österreich genauso auf seine Kosten wie im Sommer. Österreich ist eines der führenden Länder für Wintersport und bietet eine Vielzahl von erstklassigen Skigebieten, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Skifahrer und Snowboarder geeignet sind.

Hier sind einige der besten Wintersportgebiete in Österreich:

St. Anton am Arlberg : St. Anton ist bekannt für sein anspruchsvolles Gelände und sein lebhaftes Après-Ski. Mit über 300 km an Pisten und einer großen Auswahl an Off-Piste-Möglichkeiten ist dies ein Paradies für erfahrene Wintersportler. Das Gebiet bietet auch eine hervorragende Skischule für Anfänger und Fortgeschrittene.

: St. Anton ist bekannt für sein anspruchsvolles Gelände und sein lebhaftes Après-Ski. Mit über 300 km an Pisten und einer großen Auswahl an Off-Piste-Möglichkeiten ist dies ein Paradies für erfahrene Wintersportler. Das Gebiet bietet auch eine hervorragende Skischule für Anfänger und Fortgeschrittene. Kitzbühel : Kitzbühel ist berühmt für die Hahnenkamm-Abfahrt, eine der schwierigsten Abfahrten im Ski-Weltcup. Der Wintersportort bietet eine charmante Altstadt, zahlreiche Pisten und Skilifte sowie ein breites Angebot an Après-Ski-Aktivitäten. Kitzbühel ist ideal für Familien, mit vielen leicht zugänglichen Pisten.

: Kitzbühel ist berühmt für die Hahnenkamm-Abfahrt, eine der schwierigsten Abfahrten im Ski-Weltcup. Der Wintersportort bietet eine charmante Altstadt, zahlreiche Pisten und Skilifte sowie ein breites Angebot an Après-Ski-Aktivitäten. Kitzbühel ist ideal für Familien, mit vielen leicht zugänglichen Pisten. Ski Amadé : Ski Amadé ist eines der größten Skigebiete in Österreich und umfasst mehrere Regionen, darunter Schladming, Flachau und Wagrain. Insgesamt gibt es über 760 km an Pisten, die für alle Schwierigkeitsgrade geeignet sind. Die Region bietet auch zahlreiche Aktivitäten abseits der Pisten, wie Schneeschuhwanderungen und Rodeln.

: Ski Amadé ist eines der größten Skigebiete in Österreich und umfasst mehrere Regionen, darunter Schladming, Flachau und Wagrain. Insgesamt gibt es über 760 km an Pisten, die für alle Schwierigkeitsgrade geeignet sind. Die Region bietet auch zahlreiche Aktivitäten abseits der Pisten, wie Schneeschuhwanderungen und Rodeln. Zillertal : Das Zillertal bietet eine Vielzahl von Skigebieten, darunter Mayrhofen, Zell am Ziller und die Zillertal Arena. Die Region ist bekannt für ihre breite Palette an Pisten und Snowparks sowie für ihre guten Angebote für Familien. Das Zillertal gilt als eines der schnee-sichersten Gebiete in Österreich.

: Das Zillertal bietet eine Vielzahl von Skigebieten, darunter Mayrhofen, Zell am Ziller und die Zillertal Arena. Die Region ist bekannt für ihre breite Palette an Pisten und Snowparks sowie für ihre guten Angebote für Familien. Das Zillertal gilt als eines der schnee-sichersten Gebiete in Österreich. Obertauern : Obertauern ist ein schneesicheres Skigebiet, das in der Regel von Oktober bis Mai geöffnet ist. Es bietet über 100 km an Pisten und eine sehr gute Infrastruktur. Die Lage auf über 1.600 m Höhe sorgt für optimale Schneebedingungen. Die Atmosphäre in Obertauern ist ebenfalls sehr lebhaft, mit zahlreichen Bars und Restaurants.

: Obertauern ist ein schneesicheres Skigebiet, das in der Regel von Oktober bis Mai geöffnet ist. Es bietet über 100 km an Pisten und eine sehr gute Infrastruktur. Die Lage auf über 1.600 m Höhe sorgt für optimale Schneebedingungen. Die Atmosphäre in Obertauern ist ebenfalls sehr lebhaft, mit zahlreichen Bars und Restaurants. Ischgl : Ischgl ist bekannt für sein aufregendes Après-Ski und die hohe Schneesicherheit. Das Gebiet bietet moderne Liftanlagen und ein umfangreiches Pistennetz mit über 200 km Pisten. Ischgl ist auch für seine Konzerte und Events bekannt, die während der Wintersaison stattfinden.

: Ischgl ist bekannt für sein aufregendes Après-Ski und die hohe Schneesicherheit. Das Gebiet bietet moderne Liftanlagen und ein umfangreiches Pistennetz mit über 200 km Pisten. Ischgl ist auch für seine Konzerte und Events bekannt, die während der Wintersaison stattfinden. Lech Zürs am Arlberg : Lech Zürs ist ein elegantes Skigebiet, das häufig von Prominenten besucht wird. Hier findet man hervorragend präparierte Pisten und eine exklusive Atmosphäre. Das Gebiet bietet Zugang zu vielen Backcountry-Optionen und eine Vielzahl von hochwertigen Restaurants und Unterkünften.

: Lech Zürs ist ein elegantes Skigebiet, das häufig von Prominenten besucht wird. Hier findet man hervorragend präparierte Pisten und eine exklusive Atmosphäre. Das Gebiet bietet Zugang zu vielen Backcountry-Optionen und eine Vielzahl von hochwertigen Restaurants und Unterkünften. Fieberbrunn : Fieberbrunn ist Teil des Skigebietes Saalbach Hinterglemm und bekannt für sein hervorragendes Off-Piste-Gelände. Es bietet sowohl Familienfreundlichkeit als auch herausforderndes Terrain für erfahrene Skifahrer. Die Region hat eine entspannte Atmosphäre und bietet zahlreiche Winteraktivitäten.

: Fieberbrunn ist Teil des Skigebietes Saalbach Hinterglemm und bekannt für sein hervorragendes Off-Piste-Gelände. Es bietet sowohl Familienfreundlichkeit als auch herausforderndes Terrain für erfahrene Skifahrer. Die Region hat eine entspannte Atmosphäre und bietet zahlreiche Winteraktivitäten. Alpbach : Alpbach ist für seine malerische Landschaft und seine charmante Architektur bekannt. Das Skigebiet bietet ca. 109 km an Pisten und eignet sich besonders gut für Familien und Anfänger. Zudem wird Alpbach oft als eines der schönsten Dörfer Österreichs bezeichnet.

: Alpbach ist für seine malerische Landschaft und seine charmante Architektur bekannt. Das Skigebiet bietet ca. 109 km an Pisten und eignet sich besonders gut für Familien und Anfänger. Zudem wird Alpbach oft als eines der schönsten Dörfer Österreichs bezeichnet. Bad Kleinkirchheim: Dieses Gebiet ist nicht nur für das Skifahren bekannt, sondern auch für seine Thermalbäder. Bad Kleinkirchheim hat über 100 km an Pisten und bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten abseits des Skifahrens. Es ist besonders familienfreundlich und hat eine entspannte Atmosphäre.

Österreichs Wintersportgebiete bieten für jeden Geschmack etwas – von anspruchsvollen Pisten über gemütliche Familienoptionen bis hin zu aufregendem Après-Ski. Egal, ob Sie ein erfahrener Skifahrer sind oder gerade erst anfangen, die Vielfalt und Schönheit dieser Regionen sorgt für unvergessliche Erlebnisse in Ihrem Winterurlaub in Österreich.

Winterurlaub in Österreich abseits der Pisten: Winterwandern und Schneeschuhwanderungen

Auch abseits der Pisten finden Sie eine Menge Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. Winterwandern und Schneeschuhwanderungen bieten Ihnen die Möglichkeit, in Ihrem Winterurlaub in Österreich die unberührte Natur hautnah zu erleben. Sie können geführte Touren buchen, aber Zahlreiche gut ausgeschilderte Wege führen durch die malerische Landschaften. Die Luft ist frisch, die Stille der verschneiten Wälder schafft eine beruhigende Atmosphäre, ideal für entspannte Tage im Freien. Sie können mit passender Ausrüstung und Vorbereitung alleine losziehen oder geführte Touren buchen, aber natürlich können Sie auch einfach locker spazierengehen, um die wunderschöne, schneebeckte Landschaft zu genießen.

Die Top-Veranstaltungen im Winterurlaub in Österreich – vom Weihnachtsmarkt bis zum Event

Österreich verwandelt sich im Winter in ein Märchenland: Schnee, festliche Atmosphäre und aufregender Veranstaltungen, die Ihren Winterurlaub in Österreich zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Von traditionellen Weihnachtsmärkten, speziellen winterlichen Ausstellungen oder Events bis hin zu atemberaubenden Sportereignissen gibt es für jeden etwas zu erleben.

Spannende Veranstaltungen

Österreich ist auch im Winter ein wahres Paradies für Festlichkeiten und Veranstaltungen. Egal, ob Sie sportliche Herausforderungen suchen oder einfach die festliche Atmosphäre genießen möchten, das Land bietet eine Vielzahl von Erlebnissen, die Ihren Winterurlaub in Österreich unvergesslich machen. Planen Sie rechtzeitig, damit Sie Ihre gewünschte Veranstaltung nicht verpassen. Hier stellen wir Ihnen ein paar vor:

Hahnenkammrennen in Kitzbühel: Das Hahnenkammrennen, das jedes Jahr im Januar stattfindet, ist eines der bekanntesten Ski-Rennen der Welt. Der spektakuläre Abfahrtslauf zieht nicht nur internationale Skifans an, sondern auch Prominenz und hunderte von Tausenden von Zuschauern. Die malerische Stadt Kitzbühel bietet ein fantastisches Ambiente für dieses aufregende Sportereignis.

Fackelwanderungen und Schnee-Events : In vielen Skigebieten werden besondere Veranstaltungen wie Fackelwanderungen oder Schneeschuhwanderungen angeboten, die Ihnen die Möglichkeit geben, die winterliche Landschaft in einem ganz neuen Licht zu entdecken. Wer gerne aktiv ist, kann sich auch für nächtliches Ski- oder Snowboardfahren anmelden – ein unvergessliches Abenteuer unter Mondschein und Sternen!

: In vielen Skigebieten werden besondere Veranstaltungen wie Fackelwanderungen oder Schneeschuhwanderungen angeboten, die Ihnen die Möglichkeit geben, die winterliche Landschaft in einem ganz neuen Licht zu entdecken. Wer gerne aktiv ist, kann sich auch für nächtliches Ski- oder Snowboardfahren anmelden – ein unvergessliches Abenteuer unter Mondschein und Sternen! Schneefestival in St. Johann im Pongau : Das Schneefestival in St. Johann im Pongau, das in der Regel im Februar stattfindet, bietet eine einzigartige Mischung aus Kunst und Tradition. Skulpturen aus Schnee und Eis, Live-Musik und verschiedene kulinarische Stände machen dieses Event zu einem Highlight für den Winterurlaub in Österreich für die ganze Familie. Workshops und Kinderaktivitäten sorgen dafür, dass auch die Kleinsten auf ihre Kosten kommen.

: Das Schneefestival in St. Johann im Pongau, das in der Regel im Februar stattfindet, bietet eine einzigartige Mischung aus Kunst und Tradition. Skulpturen aus Schnee und Eis, Live-Musik und verschiedene kulinarische Stände machen dieses Event zu einem Highlight für den Winterurlaub in Österreich für die ganze Familie. Workshops und Kinderaktivitäten sorgen dafür, dass auch die Kleinsten auf ihre Kosten kommen. Silvester-Feierlichkeiten : Österreich hat einige der besten Silvesterfeiern Europas. In Wien findet die größte Silvesternacht Europas am Ring statt, mit Konzerten, Tanz, kulinarischen Ständen und dem traditionellen Feuerwerk um Mitternacht. In den Alpenregionen wird ebenfalls lautstark gefeiert, mit speziellen Veranstaltungen in vielen Skigebieten, wo man das neue Jahr mit Skifahren und anschließenden Fackelabfahrten willkommen heißen kann.

: Österreich hat einige der besten Silvesterfeiern Europas. In Wien findet die größte Silvesternacht Europas am Ring statt, mit Konzerten, Tanz, kulinarischen Ständen und dem traditionellen Feuerwerk um Mitternacht. In den Alpenregionen wird ebenfalls lautstark gefeiert, mit speziellen Veranstaltungen in vielen Skigebieten, wo man das neue Jahr mit Skifahren und anschließenden Fackelabfahrten willkommen heißen kann. Ski-Weltcup in Schladming : Schladming ist bekannt für seine jährlichen Ski-Weltcup-Rennen, die im Januar stattfinden. Dieses Event zieht Tausende Zuschauer an, die die besten Skifahrer der Welt hautnah erleben möchten. Die stimmungsvolle Atmosphäre und die erstklassige Organisation machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis für Sportbegeisterte.

: Schladming ist bekannt für seine jährlichen Ski-Weltcup-Rennen, die im Januar stattfinden. Dieses Event zieht Tausende Zuschauer an, die die besten Skifahrer der Welt hautnah erleben möchten. Die stimmungsvolle Atmosphäre und die erstklassige Organisation machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis für Sportbegeisterte. Eisschießen und Winterspiele : In den ländlichen Regionen Österreichs sind traditionsreiche Winterspiele wie Eisschießen und Eisstockschießen sehr beliebt. In vielen Gemeinden finden Turniere statt, bei denen Teams gegeneinander antreten. Diese Veranstaltungen bieten einen Blick auf die lokale Kultur und sind eine perfekte Gelegenheit, um sich mit Einheimischen zu treffen.

: In den ländlichen Regionen Österreichs sind traditionsreiche Winterspiele wie Eisschießen und Eisstockschießen sehr beliebt. In vielen Gemeinden finden Turniere statt, bei denen Teams gegeneinander antreten. Diese Veranstaltungen bieten einen Blick auf die lokale Kultur und sind eine perfekte Gelegenheit, um sich mit Einheimischen zu treffen. Ski- und Snowboard-Festival: Einige Skigebiete, wie das Zillertal, veranstalten spezielle Festivals, die dem Wintersport gewidmet sind. Hier können Gäste neue Ausrüstungen testen, Tipps von Profis erhalten und an Workshops teilnehmen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Live-Konzerte und Après-Ski-Events sorgen für zusätzliche Unterhaltung.

Besuchen Sie die schönsten Weihnachtsmärkte in Ihrem Winterurlaub in Österreich

Die kalte Jahreszeit ist in Österreich nicht nur für ihre schneebedeckten Berge und festlichen Bräuche bekannt, sondern vor allem auch für ihre bezaubernden Weihnachtsmärkte. Diese Märkte sind wahre Highlights der Adventszeit und bieten eine stimmungsvolle Atmosphäre, die Besucher in ihren Bann ziehen. Es gibt zahlreiche, viele Städte bieten gleich mehrere verschiedene Advents-, Weihnachts- und Wintermärkte an. Hier sind einige der bekannstesten und schönsten Weihnachtsmärkte, die man im Winterurlaub in Österreich nicht verpassen sollte.

Wien Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz ist mit Sicherheit einer der bekanntesten und beliebtesten Weihnachtsmärkte in Österreich. Hier erstrahlt die eindrucksvolle Kulisse des Rathauses in festlichem Licht. Über 150 Stände bieten eine Vielzahl an Geschenken, handgefertigten Produkten und kulinarischen Spezialitäten wie Punsch und gebrannte Mandeln. Das abwechslungsreiche Programm mit Musik und Kinderaktivitäten macht den Besuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Salzburg Der Salzburger Christkindlmarkt findet im Herzen der Altstadt statt, wo Besucher die festlichen Klänge von Chorgesang und das Licht der schönen Weihnachtsdekoration genießen können. Der Markt erstreckt sich rund um den Dom und bietet ein reichhaltiges Angebot an Kunsthandwerk, traditionellen Leckereien wie Mozartkugeln und Glühwein. Die einzigartige Kulisse der Salzburger Festung, die im Hintergrund thront, verleiht diesem Markt einen besonderen Charme. Innsbruck Innsbruck bietet mehrere Weihnachtsmärkte, wobei der größte am Marktplatz stattfindet. Umgeben von schneebedeckten Bergen und der beeindruckenden Skyline der Stadt, können Besucher hier Produkte von lokalen Handwerkern, Tiroler Spezialitäten und köstliche Punschvariationen entdecken. Die Alpenfestung und die Altstadt mit festlichen Lichtinstallationen schaffen eine unvergleichliche Atmosphäre. Graz Graz verwandelt seine wunderschöne Altstadt in ein Winterparadies. Der Hauptplatz und der Joanneumsviertel sind die zentralen Orte, an denen die vielen Stände stehen. Hier finden Besucher einzigartige handgemachte Geschenke, traditionelle Steirische Köstlichkeiten und ein reichhaltiges Programm mit Konzerten und kulturellen Veranstaltungen. Besonders schön ist das Lichtspiel auf den historischen Gebäuden der Altstadt. Bregenz Der Weihnachtsmarkt in Bregenz am Bodensee ist ein wahres Juwel. Die wunderbare Lage am See und die Festbeleuchtung verleihen dem Markt eine romantische Atmosphäre. Hier finden Besucher Stände mit regionalen Spezialitäten, Kunsthandwerk und einem vielfältigen Angebot an Geschenkideen. Der Blick auf die umliegende Landschaft und die Lichter der Stadt machen den Besuch besonders einladend. Linz Der Linzer Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt bietet eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne. Die festlich dekorierten Stände bieten alles von Kunsthandwerk bis kulinarischen Köstlichkeiten. Die lebendige Atmosphäre wird durch zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte und Aktivitäten für Kinder bereichert, die den Markt zu einem besonderen Ort für Familien machen.

Die Weihnachtsmärkte in Österreich sind nicht nur ein Ort für erholsame Stunden in der Vorweihnachtszeit, sie sind auch eine Gelegenheit, die traditionsreiche Kultur des Landes zu erleben. Mit einer Vielzahl an Angeboten, schöner Beleuchtung und einer einladenden Atmosphäre ziehen diese Märkte jedes Jahr unzählige Besucher an – ein absolutes Muss für alle, die die festliche Stimmung in vollen Zügen genießen möchten. Sie sollten bei Ihrem Winterurlaub in Österreich auch einen Besuch auf einem der Märkte einplanen.

Wellnesshotels und Thermen – Orte zum Entspannen und Genießen

Es muss nicht immer Sport sein! Ein Winterurlaub in Österreich in einem Wellnesshotel oder in einer Therme bringt schon nach kurzer Zeit Tiefenentspannung und ist auch für ein Wochenende ideal. Anschließend haben Sie genug Kraft getankt, um sich weiteren wunderbaren Ausflugszielen zuwenden zu können, oder genießen Sie es in Verbindung mit einem Städtetrip.

Die besten Wellnesshotels

Österreich bietet eine Fülle von erstklassigen Wellnesshotels, die sowohl für einen erholsamen Urlaub als auch für aktive Sportler und Familien geeignet sind. Dank der traumhaften Berglandschaften und der hochwertigen Wellness-Angebote sind diese Hotels ideale Rückzugsorte, um Körper und Geist zu entspannen und sich zu regenerieren.

Hier sind einige der besten:

Aqua Dome – Tirols Thermal Spa Resort : In den Ötztaler Alpen gelegen, bietet Aqua Dome ein einzigartiges Wellnesserlebnis für Ihren Winterurlaub in Österreich mit beeindruckenden Außenpools, die von Bergpanorama umgeben sind. Das Hotel verfügt über ein umfangreiches Spa-Angebot, luxuriöse Zimmer und hervorragende Gastronomie.

: In den Ötztaler Alpen gelegen, bietet Aqua Dome ein einzigartiges Wellnesserlebnis für Ihren Winterurlaub in Österreich mit beeindruckenden Außenpools, die von Bergpanorama umgeben sind. Das Hotel verfügt über ein umfangreiches Spa-Angebot, luxuriöse Zimmer und hervorragende Gastronomie. Schwarzer Adler Innsbruck : Mit einer Mischung aus traditionellem Tiroler Charme und modernem Luxus, bietet das Hotel ein erstklassiges Wellnessangebot in der Hauptstadt der Alpen. Der Wellnessbereich umfasst einen Innenpool, Saunen und verschiedene Anwendungen.

: Mit einer Mischung aus traditionellem Tiroler Charme und modernem Luxus, bietet das Hotel ein erstklassiges Wellnessangebot in der Hauptstadt der Alpen. Der Wellnessbereich umfasst einen Innenpool, Saunen und verschiedene Anwendungen. Biohotel Stanglwirt : Dieses familiengeführte Hotel in Going am Wilden Kaiser ist bekannt für seine nachhaltige Philosophie und bietet ein großes Wellnessangebot mit einem Holzsaunadorf, einem Naturbadeteich und einem umfangreichen Spa-Bereich, alles umgeben von einer atemberaubenden Berglandschaft. Wenn Sie einen nachhaltigen Winterurlaub in Österreich machen wollen, dann sollten Sie dieses Hotel in Erwägung ziehen.

: Dieses familiengeführte Hotel in Going am Wilden Kaiser ist bekannt für seine nachhaltige Philosophie und bietet ein großes Wellnessangebot mit einem Holzsaunadorf, einem Naturbadeteich und einem umfangreichen Spa-Bereich, alles umgeben von einer atemberaubenden Berglandschaft. Wenn Sie einen nachhaltigen Winterurlaub in Österreich machen wollen, dann sollten Sie dieses Hotel in Erwägung ziehen. Hotel Jagdhof – Stubai : Im Stubaital gelegen, besticht das Hotel Jagdhof durch sein großzügiges Wellnesszentrum, das Spa und die breite Palette an Anwendungen. Zu den Highlights gehören der große Wohlfühlbereich und der atemberaubende Blick auf die umliegenden Berge.

: Im Stubaital gelegen, besticht das Hotel Jagdhof durch sein großzügiges Wellnesszentrum, das Spa und die breite Palette an Anwendungen. Zu den Highlights gehören der große Wohlfühlbereich und der atemberaubende Blick auf die umliegenden Berge. Thermalhotel Leitner : Dieses Hotel in Bad Waltersdorf hat einen direkten Zugang zu einer der besten Thermen der Steiermark. Neben den Thermalanwendungen bietet das Hotel auch ein umfassendes Wellnessangebot, einschließlich Massagen und Beauty-Behandlungen.

: Dieses Hotel in Bad Waltersdorf hat einen direkten Zugang zu einer der besten Thermen der Steiermark. Neben den Thermalanwendungen bietet das Hotel auch ein umfassendes Wellnessangebot, einschließlich Massagen und Beauty-Behandlungen. Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat : In Ahrntal gelegen, bietet dieses Luxushotel eine erstklassige Wellnesslandschaft, die außergewöhnliche Behandlungen und eine traumhafte Ausstattung umfasst. Die Kombination aus alpiner Eleganz und modernem Design macht es zu einem besonderen Ort der Entspannung.

: In Ahrntal gelegen, bietet dieses Luxushotel eine erstklassige Wellnesslandschaft, die außergewöhnliche Behandlungen und eine traumhafte Ausstattung umfasst. Die Kombination aus alpiner Eleganz und modernem Design macht es zu einem besonderen Ort der Entspannung. Hotel Post Lermoos : Das Hotel Post Lermoos bietet nicht nur einen spektakulären Blick auf die Zugspitze, sondern auch einen großzügigen Wellnessbereich mit Innen- und Außenpools, Saunen und verschiedenen Anwendungen. Ein idealer Ort, um Körper und Geist zu verwöhnen.

: Das Hotel Post Lermoos bietet nicht nur einen spektakulären Blick auf die Zugspitze, sondern auch einen großzügigen Wellnessbereich mit Innen- und Außenpools, Saunen und verschiedenen Anwendungen. Ein idealer Ort, um Körper und Geist zu verwöhnen. Interalpen-Hotel Tyrol : Dieses Fünf-Sterne-Hotel liegt auf einem Hochplateau inmitten der Alpen und bietet einen exquisiten Wellnessbereich mit einem beeindruckenden Spa, das auch maßgeschneiderte Behandlungen bietet. Der großzügige Bereich umfasst Pools, Saunen und einen Fitnessbereich.

: Dieses Fünf-Sterne-Hotel liegt auf einem Hochplateau inmitten der Alpen und bietet einen exquisiten Wellnessbereich mit einem beeindruckenden Spa, das auch maßgeschneiderte Behandlungen bietet. Der großzügige Bereich umfasst Pools, Saunen und einen Fitnessbereich. Gartenhotel Crystal : In der Ausgabe der Nähe von Zell am See gelegen, bietet dieses Hotel ein umfassendes Wellnessprogramm. Das Hotel verfügt über einen großen Spa-Bereich mit verschiedenen Saunen, einem Schwimmbad und einem schönen Gartenbereich.

: In der Ausgabe der Nähe von Zell am See gelegen, bietet dieses Hotel ein umfassendes Wellnessprogramm. Das Hotel verfügt über einen großen Spa-Bereich mit verschiedenen Saunen, einem Schwimmbad und einem schönen Gartenbereich. Das Central – Alpine . Luxury . Life: In Sölden gelegen, ist dieses Hotel der perfekte Ort für Wellness und Erholung nach einem Tag auf der Piste. Das Spa-Angebot umfasst unter anderem verschiedene Saunen, ein Hallenbad und eine breite Palette an Anwendungen.

Die schönsten Thermen

Österreich ist bekannt für seine beeindruckenden Thermen, die sowohl Entspannung als auch Wellness inmitten der malerischen Natur bieten. Hier sind einige der schönsten Thermen des Landes, die Sie in Ihrem Winterurlaub in Österreich besuchen können – aber natürlich auch zu jeder anderen Jahreszeit:

Therme Geinberg : Diese Therme im Innviertel bietet nicht nur ein umfangreiches Wellness-Angebot, sondern auch eine wunderschöne Saunalandschaft. Die Thermenlandschaft umfasst Innen- und Außenpools mit verschiedenen Temperaturen, Whirlpools und einen großen Natursee. Der Wellnessbereich bietet zudem Anwendungen mit regionalen Produkten.

: Diese Therme im Innviertel bietet nicht nur ein umfangreiches Wellness-Angebot, sondern auch eine wunderschöne Saunalandschaft. Die Thermenlandschaft umfasst Innen- und Außenpools mit verschiedenen Temperaturen, Whirlpools und einen großen Natursee. Der Wellnessbereich bietet zudem Anwendungen mit regionalen Produkten. Aqua Dome – Tirols Thermen Resort : In den Ötztaler Alpen gelegen, bietet der Aqua Dome beeindruckende Panoramablicke auf die Berge. Die Thermenlandschaft ist einzigartig und verfügt über thermale Außenpools, die mit einer beeindruckenden Landschaft und den umliegenden Bergen harmonieren. Der Wellnessbereich ist mit verschiedenen Saunen und Behandlungen ausgestattet, die auf Entspannung und Regeneration ausgerichtet sind.

: In den Ötztaler Alpen gelegen, bietet der Aqua Dome beeindruckende Panoramablicke auf die Berge. Die Thermenlandschaft ist einzigartig und verfügt über thermale Außenpools, die mit einer beeindruckenden Landschaft und den umliegenden Bergen harmonieren. Der Wellnessbereich ist mit verschiedenen Saunen und Behandlungen ausgestattet, die auf Entspannung und Regeneration ausgerichtet sind. Therme Erding : Obwohl diese Therme die größte europäische Therme ist, zieht sie mit ihren zahlreichen Bereichen wie der Thermenwelt, der Galaxy Rutschenwelt und dem Wellnessbereich viele Besucher an. Die tropische Atmosphäre mit Palmen und Karibikflair macht sie zu einem besonderen Erlebnis.

: Obwohl diese Therme die größte europäische Therme ist, zieht sie mit ihren zahlreichen Bereichen wie der Thermenwelt, der Galaxy Rutschenwelt und dem Wellnessbereich viele Besucher an. Die tropische Atmosphäre mit Palmen und Karibikflair macht sie zu einem besonderen Erlebnis. Therme Loipersdorf : Diese Therme in der Steiermark ist bekannt für ihre große Wasserfläche und den vielfältigen Wellnessbereich. Besucher können die verschiedenen Innen- und Außenpools sowie eine breite Palette an Saunen und Ruheräumen genießen. Die Therme bietet auch zahlreiche Wellnessanwendungen und Freizeitmöglichkeiten.

: Diese Therme in der Steiermark ist bekannt für ihre große Wasserfläche und den vielfältigen Wellnessbereich. Besucher können die verschiedenen Innen- und Außenpools sowie eine breite Palette an Saunen und Ruheräumen genießen. Die Therme bietet auch zahlreiche Wellnessanwendungen und Freizeitmöglichkeiten. Felsentherme Bad Gastein : Diese Therme befindet sich in einer beeindruckenden Berglandschaft und bietet einen außergewöhnlichen Blick auf die umliegenden Gipfel. Die Felsentherme kombiniert modernes Design mit natürlichen Felsen und mineralhaltigem Wasser. Die Saunawelt und die Relaxzone sorgen für eine entspannende Atmosphäre.

: Diese Therme befindet sich in einer beeindruckenden Berglandschaft und bietet einen außergewöhnlichen Blick auf die umliegenden Gipfel. Die Felsentherme kombiniert modernes Design mit natürlichen Felsen und mineralhaltigem Wasser. Die Saunawelt und die Relaxzone sorgen für eine entspannende Atmosphäre. Therme Bad Waltersdorf : Diese Therme ist eine der ältesten Thermalquellen in Österreich. Die Therme Bad Waltersdorf begeistert mit ihrem großzügigen Wellness-Bereich und zahlreichen Freizeitaktivitäten. Der weitläufige Außenbereich mit mehreren Pools ist ideal zum Entspannen.

: Diese Therme ist eine der ältesten Thermalquellen in Österreich. Die Therme Bad Waltersdorf begeistert mit ihrem großzügigen Wellness-Bereich und zahlreichen Freizeitaktivitäten. Der weitläufige Außenbereich mit mehreren Pools ist ideal zum Entspannen. Alpenbad Leogang : Inmitten der beeindruckenden Landschaft der Salzburger Alpen bietet das Alpenbad Leogang eine Kombination aus Sport, Wellness und Erholung. Die Therme verfügt über einen Außenpool mit Bergblick sowie eine breite Palette an Wellnessanwendungen und Saunen.

: Inmitten der beeindruckenden Landschaft der Salzburger Alpen bietet das Alpenbad Leogang eine Kombination aus Sport, Wellness und Erholung. Die Therme verfügt über einen Außenpool mit Bergblick sowie eine breite Palette an Wellnessanwendungen und Saunen. Therme Linsberg Asia : Diese asiatisch inspirierte Therme in der Nähe von Wiener Neustadt bietet ein einzigartiges Ambiente mit verschiedenen Saunen, einem großen Wellnessbereich und einer Vielzahl von Behandlungsoptionen. Die Therme verfügt über Innen- und Außenpools sowie einen schönen Gartenbereich.

: Diese asiatisch inspirierte Therme in der Nähe von Wiener Neustadt bietet ein einzigartiges Ambiente mit verschiedenen Saunen, einem großen Wellnessbereich und einer Vielzahl von Behandlungsoptionen. Die Therme verfügt über Innen- und Außenpools sowie einen schönen Gartenbereich. Stegersbach Therme: Die Therme Stegersbach ist bekannt für ihre zahlreichen Becken und ihre Saunalandschaft. Hier kann man entspannen und sich gleichzeitig aktiv bewegen, beispielsweise im Bewegungsbecken oder bei Massagen. Die Umgebung bietet zudem Möglichkeiten für Wanderungen und Erholung in der Natur.

Österreichs Thermen sind ein ideales Ziel für alle, die Entspannung und Erholung suchen. Von atemberaubenden Bergpanoramen bis hin zu luxuriösen Wellnessanwendungen bieten diese Thermen ein unvergessliches Erlebnis für Körper und Geist. Egal, ob für einen kurzen Wellnessurlaub oder einen ausgedehnten Aufenthalt – die Auswahl ist vielfältig und lässt keine Wünsche offen.

Häufig gestellte Fragen zum Winterurlaub in Österreich