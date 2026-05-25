Österreich gehört zu den beliebtesten Reisezielen Europas für Sommerurlaub am Wasser. Zwischen Alpen, Wäldern und malerischen Dörfern liegen hunderte glasklare Seen mit hervorragender Wasserqualität. Besonders in den Sommermonaten ziehen die österreichischen Badeseen Millionen Besucher aus Deutschland, Italien, den Niederlanden und vielen weiteren Ländern an. Ob Familienurlaub, Wellnessreise, Aktivurlaub oder romantischer Kurztrip – Österreich bietet für jeden Reisetyp den passenden See.

Viele Seen erreichen im Hochsommer Wassertemperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Besonders Kärnten gilt wegen seines milden Klimas als Hotspot für Badeurlaub. Gleichzeitig locken Regionen wie das Salzkammergut, Tirol oder Vorarlberg mit spektakulären Bergkulissen und kristallklarem Wasser.

Die Kombination aus Natur, Sicherheit, guter Infrastruktur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten macht Österreich zu einem der attraktivsten Reiseziele für Urlaub am See.

Warum Österreich ideal für Badeurlaub ist

Österreich verbindet mehrere Vorteile, die Sommerurlaub am Wasser besonders attraktiv machen. Die meisten Seen verfügen über ausgezeichnete Wasserqualität, gepflegte Badeplätze und eine hervorragende touristische Infrastruktur. Viele Regionen bieten zusätzlich Wanderwege, Radstrecken, Wellnesshotels und traditionelle österreichische Gastronomie.

Besonders beliebt ist die Kombination aus:

Baden

Wandern

Wassersport

Kulinarik

Naturerlebnis

Wellness

Kultur

Viele Urlauber schätzen außerdem die vergleichsweise kurze Anreise aus Deutschland und die hohe Sicherheit in österreichischen Tourismusregionen.

Wörthersee – Der bekannteste Badesee Österreichs

Der Wörthersee in Kärnten zählt zu den berühmtesten Seen Österreichs. Türkisblaues Wasser, mediterranes Flair und elegante Orte wie Velden oder Pörtschach machen die Region zu einem der beliebtesten Sommerziele Europas.

Im Sommer erreicht der See häufig Temperaturen von bis zu 27 Grad. Besonders beliebt ist der Wörthersee bei:

Familien

Paaren

Luxusurlaubern

Wassersportlern

Badeurlaubern

Die Region bietet zahlreiche Strandbäder, Bootsverleihe, Restaurants direkt am Wasser und luxuriöse Hotels. Gleichzeitig finden Besucher viele kostenlose Badeplätze rund um den See.

Zu den beliebtesten Aktivitäten gehören:

Stand-up-Paddling

Schwimmen

Segeln

Bootsfahrten

Radfahren

Wellness

Nachtleben in Velden

Der Aussichtsturm Pyramidenkogel gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Region und bietet einen spektakulären Blick über Kärnten.

Die Hauptsaison dauert von Juni bis Anfang September. In dieser Zeit sollten Unterkünfte frühzeitig gebucht werden.

Weissensee – Naturparadies in Kärnten als Badesee

Der Weissensee gilt als einer der saubersten und ruhigsten Seen Österreichs. Große Teile der Umgebung stehen unter Naturschutz, wodurch die Region besonders naturbelassen wirkt.

Der See liegt auf rund 930 Metern Höhe und besitzt außergewöhnlich klares Wasser. Viele Besucher schätzen die entspannte Atmosphäre und die ruhige Umgebung fernab großer Touristenmassen.

Besonders beliebt ist der Weissensee bei:

Naturliebhabern

Familien

Wanderern

Ruhesuchenden

nachhaltigen Reisenden

Die Region setzt stark auf umweltfreundlichen Tourismus. Viele Bereiche rund um den See sind autofrei oder verkehrsberuhigt.

Zu den beliebtesten Aktivitäten zählen:

Kajakfahren

Schwimmen

Wandern

Mountainbiken

Angeln

Stand-up-Paddling

Durch die ruhige Atmosphäre eignet sich der Weissensee hervorragend für Erholung und nachhaltigen Natururlaub.

Badesee Wolfgangsee – Postkartenkulisse im Salzkammergut

Der Wolfgangsee zählt zu den schönsten Seen im Salzkammergut. Die Orte St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl bieten eine Mischung aus Natur, Kultur und traditioneller österreichischer Architektur.

Der Wolfgangsee ist bekannt für:

glasklares Wasser

historische Dampfschiffe

Bergpanoramen

traditionelle Gastronomie

idyllische Ortskerne

Besonders beliebt ist die Region bei:

Familien

Fotografen

Wanderurlaubern

Kulturinteressierten

Paaren

Eine der bekanntesten Attraktionen ist die historische Schafbergbahn, die Besucher auf den Schafberg bringt. Von dort bietet sich ein spektakulärer Ausblick auf das gesamte Salzkammergut.

Im Sommer erreicht der See angenehme Badetemperaturen und eignet sich hervorragend für Wassersport und Badeurlaub.

Achensee – Tirols größter Badesee

Der Achensee wird häufig als „Tiroler Meer“ bezeichnet. Mit seiner beeindruckenden Bergkulisse und dem türkisfarbenen Wasser gehört er zu den spektakulärsten Seen Österreichs.

Im Vergleich zu vielen Kärntner Seen bleibt das Wasser etwas kühler. Dadurch eignet sich der Achensee besonders für Sportler und Aktivurlauber.

Die Region bietet ideale Bedingungen für:

Windsurfen

Segeln

Kitesurfen

Tauchen

Wandern

Mountainbiken

Beliebte Orte am Achensee sind:

Pertisau

Maurach

Achenkirch

Besonders Wanderer schätzen die zahlreichen Wege mit Blick auf den See und die umliegenden Berge. Der Achensee zählt zu den besten Destinationen für Aktivurlaub in Österreich und eignet sich aufgrund der vielen sportlichen Aktivitäten dann auch bestens danach als Badesee.

Faaker See – Der türkisblaue Traumsee

Der Faaker See gehört zu den schönsten Seen Kärntens. Besonders bekannt ist er für seine außergewöhnlich intensive türkisblaue Wasserfarbe. Die Farbe entsteht durch feine Kalkpartikel im Wasser, die das Sonnenlicht reflektieren. Dadurch wirkt der See an sonnigen Tagen fast karibisch.

Der Faaker See eignet sich hervorragend für:

Familienurlaub

Schwimmen

Erholung

Wassersport

Campingurlaub

Die Region bietet:

familienfreundliche Strandbäder

ruhige Naturbereiche

Wanderwege

Radstrecken

Bootsverleihe

Durch die vergleichsweise ruhige Atmosphäre zählt der Faaker See zu den beliebtesten Zielen für entspannte Sommerferien und als sehr beliebter Badesee.

Attersee – Paradies für Taucher und Segler

Der Attersee im Salzkammergut ist der größte vollständig in Österreich liegende See. Besonders bekannt ist er für seine hervorragende Wasserqualität und die außergewöhnliche Sichttiefe.

Der See gilt als Paradies für:

Taucher

Segler

Fotografen

Natururlauber

Camper

Viele Besucher schätzen die Kombination aus:

kristallklarem Wasser

Bergpanorama

historischen Villen

kleinen Badebuchten

Wassersportmöglichkeiten

Rund um den Attersee befinden sich zahlreiche Wanderwege und Aussichtspunkte. Durch die Größe des Badesees entstehen oft ideale Windverhältnisse für Segler und Surfer.

Mondsee – Familienfreundlicher Klassiker

Der Mondsee gehört zu den beliebtesten Familienseen Österreichs. Durch seine geschützte Lage erwärmt sich das Wasser vergleichsweise schnell.

Die Region bietet:

familienfreundliche Hotels

Campingplätze

Strandbäder

Wassersportangebote

Radwege

Besonders beliebt ist der Mondsee bei:

Familien mit Kindern

Badeurlaubern

Campern

Kurzurlaubern

Die gute Infrastruktur macht den Mondsee zu einem idealen Ziel für unkomplizierten Sommerurlaub.

Neusiedler See – Österreichs einzigartiger Steppensee

Der Neusiedler See im Burgenland unterscheidet sich deutlich von den alpinen Seen Österreichs. Als Steppensee erinnert die Region eher an mediterrane Landschaften. Der flache See erwärmt sich besonders schnell und zählt zu den wärmsten Seen Mitteleuropas.

Besonders beliebt ist der Neusiedler See für:

Windsurfen

Kitesurfen

Radfahren

Vogelbeobachtung

Weinurlaub

Beliebte Orte rund um den See sind:

Podersdorf

Rust

Neusiedl am See

Die Region kombiniert Badeurlaub mit Kulinarik und Weinbau und zählt zu den interessantesten Sommerdestinationen Österreichs.

Millstätter See – Eleganz und Erholung

Der Millstätter See zählt zu den schönsten Seen Kärntens und verbindet Natur mit gehobenem Tourismus.

Die Region ist bekannt für:

Wellnesshotels

Seepromenaden

hervorragende Wasserqualität

Wanderwege

Bootsfahrten

Der See eignet sich besonders für:

Wellnessurlaub

romantische Reisen

Familienurlaub

Erholung

Viele Hotels verfügen über private Seezugänge und hochwertige Spa-Angebote.

Altausseer See – Geheimtipp im Salzkammergut

Der Altausseer See gehört zu den ruhigeren Seen Österreichs und gilt als echter Geheimtipp.

Die Region bietet:

beeindruckende Berglandschaften

traditionelle österreichische Kultur

ruhige Natur

Wanderwege

weniger Massentourismus

Besonders beliebt ist der Altausseer See bei:

Naturliebhabern

Ruhesuchenden

Wanderurlaubern

Fotografen

Das Ausseerland zählt zu den authentischsten Regionen Österreichs.

Die wärmsten Badeseen Österreichs

Viele Urlauber suchen gezielt nach warmen Seen für Badeferien. Besonders in Kärnten und im Burgenland erreichen einige Seen im Sommer Temperaturen von bis zu 28 Grad.

Zu den wärmsten Seen Österreichs gehören:

Klopeiner See

Wörthersee

Faaker See

Ossiacher See

Neusiedler See

Wer bereits im Juni baden möchte, sollte bevorzugt Kärntner Seen wählen.

Familienurlaub am See in Österreich

Österreich eignet sich hervorragend für Familienurlaub. Viele Seen verfügen über:

flache Uferbereiche

Spielplätze

Wasserrutschen

familienfreundliche Hotels

sichere Badezonen

Besonders familienfreundlich gelten:

Mondsee

Wörthersee

Wolfgangsee

Faaker See

Klopeiner See

Viele Regionen bieten zusätzlich Freizeitparks, Sommerrodelbahnen und Erlebniswanderwege.

Urlaub mit Hund am See

Immer mehr österreichische Seen bieten hundefreundliche Badeplätze.

Besonders beliebt für Urlaub mit Hund sind:

Weissensee

Wolfgangsee

Attersee

Faaker See

Vor Reiseantritt sollten die lokalen Regeln geprüft werden, da Hunde in manchen Strandbädern nur eingeschränkt erlaubt sind.

Die beste Reisezeit für Badeurlaub in Österreich

Juni

weniger Touristen

angenehme Temperaturen

ruhigere Atmosphäre

Juli und August

Hochsaison

warmeste Wassertemperaturen

viele Veranstaltungen

früh buchen empfohlen

September

oft stabiles Wetter

weniger Besucher

warme Seen in Kärnten

Viele Reisende bevorzugen den September wegen der ruhigeren Atmosphäre.

Geheimtipps abseits der Touristenmassen

Neben den bekannten Seen gibt es zahlreiche ruhige Alternativen.

Brennsee

Ruhiger Natursee in Kärnten mit familienfreundlicher Atmosphäre.

Afritzer See

Naturnaher Badesee mit entspannter Umgebung.

Turnersee

Kleiner warmer Badesee in Kärnten.

Forstsee

Versteckter Natursee nahe Velden.

Diese Seen eignen sich ideal für Reisende, die Ruhe und Natur suchen.

Nachhaltiger Tourismus an Österreichs Seen

Viele Regionen investieren stark in nachhaltigen Tourismus und Naturschutz. Bei Benutzung des Badesees gibt es Regeln.

Besucher sollten:

keinen Müll hinterlassen

Naturschutzgebiete respektieren

lokale Betriebe unterstützen

öffentliche Verkehrsmittel nutzen

Besonders Regionen wie der Weissensee gelten als Vorbilder für nachhaltigen Sommertourismus.

Tipps für Urlaub am See in Österreich

Frühzeitig buchen

Beliebte Regionen sind im Sommer schnell ausgebucht.

Wetter beachten

In Bergregionen kann das Wetter rasch wechseln.

Öffentliche Badeplätze prüfen

Nicht alle Uferbereiche sind frei zugänglich.

Aktivitäten kombinieren

Viele Regionen bieten:

Wandern

Wellness

Kulinarik

Wassersport

Kulturangebote

Dadurch eignet sich Österreich ideal für abwechslungsreiche Sommerferien.

Österreich besitzt weit mehr als nur die bekannten Klassiker wie Wörthersee oder Wolfgangsee. Über das gesamte Land verteilt finden sich zahlreiche weitere Seen, die mit glasklarem Wasser, beeindruckenden Bergkulissen und hoher Wasserqualität überzeugen. Viele dieser Seen gelten noch immer als Geheimtipps und bieten ideale Bedingungen für entspannte Sommerferien abseits großer Touristenmassen.

Gerade Reisende, die Natur, Ruhe und authentische österreichische Regionen erleben möchten, entdecken rund um kleinere Seen oft besonders charmante Orte und unverfälschte Landschaften.

Klopeiner See – Der wärmste Badesee Österreichs

Der Klopeiner See in Südkärnten zählt zu den beliebtesten Badeseen Österreichs und gilt als einer der wärmsten Seen Europas. Im Hochsommer erreicht das Wasser häufig Temperaturen von bis zu 28 Grad. Dadurch beginnt die Badesaison oft bereits im Mai.

Die Region rund um den Klopeiner See ist besonders familienfreundlich und bietet:

lange Promenaden

flache Einstiege

zahlreiche Hotels

Campingplätze

Wassersportangebote

Radwege

Besonders beliebt ist der See bei:

Familien mit Kindern

Badeurlaubern

Wellnessurlaubern

Campern

Aktivurlaubern

Die Region Südkärnten profitiert vom milden Klima der Alpen-Adria-Region und zählt zu den sonnigsten Gegenden Österreichs. Dadurch eignet sich der Klopeiner See perfekt für klassischen Sommerurlaub am Wasser.

Neben Baden und Schwimmen bieten sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten:

Tennis

Golf

Stand-up-Paddling

Kajakfahren

Wandern

Radfahren

Abends sorgen Restaurants, Cafés und kleine Veranstaltungen entlang der Promenade für mediterranes Urlaubsgefühl.

Ossiacher See – Vielseitiger Familiensee in Kärnten

Der Ossiacher See gehört zu den vielseitigsten Badeseen Österreichs. Zwischen der Gerlitzen Alpe und den Ossiacher Tauern gelegen, verbindet die Region Natur, Wassersport und Familienurlaub.

Der See eignet sich hervorragend für:

Familienferien

Aktivurlaub

Camping

Wassersport

Kurzreisen

Zu den beliebtesten Aktivitäten gehören:

Segeln

Windsurfen

Schwimmen

Mountainbiken

Wandern

Bootsfahrten

Besonders bekannt ist die Region außerdem für das jährlich stattfindende „Carinthische Sommer“-Festival, eines der renommiertesten Kulturfestivals Österreichs.

Die Orte rund um den See bieten eine gute touristische Infrastruktur mit:

Hotels

Ferienwohnungen

Strandbädern

Restaurants

Campingplätzen

Durch die zentrale Lage eignet sich der Ossiacher See hervorragend als Ausgangspunkt für Ausflüge in Kärnten.

Zeller See – Bergpanorama und Sommerurlaub an diesem Badesee

Der Zeller See im Salzburger Land zählt zu den spektakulärsten Badeseen Österreichs. Umgeben von Bergen bietet die Region eine perfekte Kombination aus Badeurlaub und alpinem Naturerlebnis.

Besonders beliebt ist der See bei:

Wanderurlaubern

Familien

Wassersportlern

Fotografen

Aktivurlaubern

Im Sommer locken:

Strandbäder

Bootsfahrten

Stand-up-Paddling

Schwimmen

Segeln

Radfahren

Die Stadt Zell am See zählt zu den bekanntesten Urlaubsorten Österreichs und bietet zahlreiche Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten.

Ein großer Vorteil der Region ist die Kombination aus See und Bergen. Während tagsüber gebadet wird, können Urlauber gleichzeitig Wanderungen oder Ausflüge in die Alpen unternehmen.

Durch die ausgezeichnete Infrastruktur eignet sich Zell am See sowohl für luxuriöse Sommerreisen als auch für Familienurlaub.

Hallstätter See – Weltberühmte Kulisse im Salzkammergut

Der Hallstätter See gehört zu den bekanntesten Fotomotiven Österreichs. Das historische Dorf Hallstatt zieht jedes Jahr Besucher aus aller Welt an und zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Der See beeindruckt durch:

spektakuläre Bergkulissen

kristallklares Wasser

historische Architektur

traditionelle österreichische Kultur

Obwohl der Hallstätter See aufgrund seiner Tiefe etwas kühler bleibt als Kärntner Seen, bietet er dennoch zahlreiche Möglichkeiten für Sommerurlaub.

Besonders beliebt sind:

Bootsfahrten

Schwimmen

Fotografieren

Wandern

Kultururlaub

Die Region eignet sich hervorragend für Reisende, die Natur und Kultur kombinieren möchten.

In den Sommermonaten sollte frühzeitig gebucht werden, da Hallstatt zu den meistbesuchten Reisezielen Österreichs zählt.

Grundlsee – Das steirische Meer und schöner Badesee im Süden

Der Grundlsee wird oft als „Steirisches Meer“ bezeichnet und gehört zu den größten Seen der Steiermark. Die Region Ausseerland zählt zu den schönsten Naturlandschaften Österreichs.

Der Grundlsee begeistert durch:

glasklares Wasser

beeindruckende Berglandschaften

ruhige Atmosphäre

traditionelle Orte

ausgezeichnete Wasserqualität

Besonders beliebt ist die Region bei:

Naturliebhabern

Wanderurlaubern

Fotografen

Ruhesuchenden

Zu den beliebtesten Aktivitäten zählen:

Bootsfahrten

Angeln

Schwimmen

Wandern

Radfahren

Die traditionelle österreichische Architektur und die ruhige Atmosphäre machen den Grundlsee zu einem idealen Ziel für entspannte Sommerferien.

Traunsee – Spektakuläre Kulisse in Oberösterreich

Der Traunsee zählt zu den tiefsten Seen Österreichs und beeindruckt mit seiner dramatischen Bergkulisse. Besonders der Traunstein prägt das Panorama der Region.

Die Orte Gmunden und Traunkirchen zählen zu den bekanntesten Urlaubsorten am See.

Der Traunsee eignet sich besonders für:

Segler

Wanderer

Fotografen

Kulturinteressierte

Aktivurlauber

Zu den beliebtesten Aktivitäten gehören:

Segeln

Tauchen

Schwimmen

Wandern

Bootsfahrten

Die Region bietet zahlreiche traditionelle Cafés, historische Gebäude und wunderschöne Seepromenaden. Durch die Kombination aus Natur und Kultur zählt der Traunsee zu den vielseitigsten Reisezielen Österreichs.

Pressegger See – Familienfreundlicher Badesee

Der Pressegger See in Kärnten gehört zu den wärmsten Seen Österreichs und gilt als echter Geheimtipp für Familienurlaub.

Der See überzeugt durch:

warmes Wasser

flache Uferbereiche

familienfreundliche Atmosphäre

ruhige Umgebung

Besonders Familien mit Kindern schätzen:

sichere Badeplätze

Spielmöglichkeiten

Campingplätze

kurze Wege

Die Region Nassfeld-Pressegger See verbindet Badeurlaub mit alpinem Naturerlebnis und bietet zusätzlich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.

Hintersteiner See – Tiroler Naturjuwel

Der Hintersteiner See gilt als einer der schönsten Bergseen Tirols. Das intensiv türkisfarbene Wasser und die umliegenden Berge schaffen eine außergewöhnliche Landschaft.

Der See eignet sich besonders für:

Wanderurlaub

Naturfotografie

ruhige Sommerferien

Tagesausflüge

Da der See relativ kühl bleibt, steht hier eher das Naturerlebnis als klassischer Badeurlaub im Mittelpunkt.

Besonders beliebt sind:

Wanderungen rund um den See

Naturfotografie

ruhige Badeplätze

Bergpanorama

Der Hintersteiner See zählt zu den schönsten Naturkulissen Tirols.

Lunzer See – Naturidylle in Niederösterreich – Badesee im Grünen

Der Lunzer See ist der einzige natürliche See Niederösterreichs und liegt eingebettet in die Mostviertler Alpen.

Die Region begeistert durch:

ruhige Natur

sauberes Wasser

Wanderwege

traditionelle österreichische Dörfer

Besonders beliebt ist der See bei:

Wanderern

Natururlaubern

Familien

Ruhesuchenden

Im Vergleich zu bekannten Tourismusregionen geht es hier deutlich entspannter zu.

Die Region eignet sich hervorragend für nachhaltigen Tourismus und naturnahe Sommerferien.

Plansee – Tiroler See mit Fjordcharakter

Der Plansee nahe der deutschen Grenze gehört zu den beeindruckendsten Seen Tirols. Durch seine langgezogene Form erinnert er teilweise an skandinavische Fjorde.

Der See begeistert mit:

kristallklarem Wasser

spektakulären Bergen

ruhiger Atmosphäre

hervorragender Wasserqualität

Beliebte Aktivitäten:

Tauchen

Kajakfahren

Schwimmen

Wandern

Mountainbiken

Die Region eignet sich ideal für Aktivurlaub und Naturerlebnis.

Badesee Fuschlsee – Smaragdgrünes Wasser im Salzkammergut

Der Fuschlsee zählt zu den saubersten Seen Österreichs und ist besonders für seine intensive smaragdgrüne Farbe bekannt.

Die Region bietet:

Wanderwege direkt am Wasser

ruhige Badeplätze

glasklares Wasser

traditionelle Gasthäuser

Besonders beliebt ist der See bei:

Naturliebhabern

Ruhesuchenden

Fotografen

Wanderurlaubern

Durch seine Nähe zu Salzburg eignet sich der Fuschlsee auch hervorragend für Tagesausflüge

Irrsee – Der warme Geheimtipp im Salzkammergut als Badesee

Der Irrsee gehört zu den wärmsten Seen Oberösterreichs und bleibt trotz seiner Schönheit vergleichsweise ruhig.

Die Region eignet sich hervorragend für:

Familienurlaub

Camping

ruhige Badeferien

Natururlaub

Besonders geschätzt werden:

die geringe Touristendichte

die hohe Wasserqualität

die entspannte Atmosphäre

Der Irrsee zählt zu den unterschätzten Perlen des Salzkammerguts.

Schwarzsee – Moorsee mit heilender Wirkung

Mehrere österreichische Seen tragen den Namen Schwarzsee. Besonders bekannt ist der Schwarzsee bei Kitzbühel.

Der Moorsee ist bekannt für:

warmes Wasser

dunkle Wasserfarbe

natürliche Moorbestandteile

entspannte Atmosphäre

Viele Besucher schätzen die angenehme Wassertemperatur und die ruhige Umgebung.

Der See eignet sich ideal für:

Familien

Erholung

kurze Sommerausflüge

Badeseen in Vorarlberg – Alpenpanorama und Natur

Auch Vorarlberg bietet wunderschöne Seen für Sommerurlaub.

Besonders beliebt sind:

Bodensee

Lünersee

Formarinsee

Der Bodensee zählt zu den größten Seen Europas und bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten:

Segeln

Radfahren

Schwimmen

Kultururlaub

Der Lünersee dagegen begeistert durch spektakuläre Hochgebirgslandschaften und gilt als einer der schönsten Bergseen Österreichs.

Campingurlaub an Österreichs Seen

Campingurlaub wird in Österreich immer beliebter. Viele Seen verfügen über moderne Campingplätze direkt am Wasser.

Besonders beliebte Regionen für Camping sind:

Wörthersee

Faaker Badesee

Ossiacher Badesee

Attersee

Mondsee

Wolfgangsee

Viele Campingplätze bieten:

private Badezugänge

Restaurants

Wellnessbereiche

Fahrradverleih

Familienangebote

Durch die hohe Qualität der Anlagen zählt Österreich zu den beliebtesten Campingdestinationen Europas.

Wassersport an Österreichs Seen

Österreich bietet ideale Bedingungen für Wassersport.

Beliebte Sportarten:

Segeln

Windsurfen

Kitesurfen

Kajakfahren

Stand-up-Paddling

Tauchen

Wasserski

Besonders bekannt für Wassersport sind:

Achensee

Neusiedler See

Attersee

Wörthersee

Zeller See

Viele Regionen verfügen über professionelle Wassersportschulen und Verleihstationen.

Kulinarik rund um Österreichs Badeseen

Die Regionen rund um die Badeseen bieten hervorragende österreichische Küche.

Typische Spezialitäten:

Kärntner Kasnudeln

Steirischer Backhendlsalat

frischer Fisch aus Seen

Kaiserschmarrn

österreichische Mehlspeisen

Besonders beliebt sind Restaurants mit Seeterrassen und regionaler Küche. Viele Regionen kombinieren Badeurlaub mit Kulinarik und Weinbau.

Österreichs Badeseen als Alternative zum Mittelmeer

Immer mehr Urlauber entscheiden sich bewusst gegen überfüllte Mittelmeerstrände und wählen stattdessen Badeurlaub in Österreich.

Die Vorteile:

kürzere Anreise

hohe Sicherheit

hervorragende Wasserqualität

weniger extreme Hitze

Kombination aus Bergen und Seen

nachhaltiger Tourismus

Gerade Familien schätzen die entspannte Atmosphäre und die gute Infrastruktur der österreichischen Seenregionen.