- Warum Österreich ideal für Badeurlaub ist
- Wörthersee – Der bekannteste Badesee Österreichs
- Weissensee – Naturparadies in Kärnten als Badesee
- Badesee Wolfgangsee – Postkartenkulisse im Salzkammergut
- Achensee – Tirols größter Badesee
- Faaker See – Der türkisblaue Traumsee
- Attersee – Paradies für Taucher und Segler
- Mondsee – Familienfreundlicher Klassiker
- Neusiedler See – Österreichs einzigartiger Steppensee
- Millstätter See – Eleganz und Erholung
- Altausseer See – Geheimtipp im Salzkammergut
- Die wärmsten Badeseen Österreichs
- Familienurlaub am See in Österreich
- Urlaub mit Hund am See
- Die beste Reisezeit für Badeurlaub in Österreich
- Geheimtipps abseits der Touristenmassen
- Nachhaltiger Tourismus an Österreichs Seen
- Tipps für Urlaub am See in Österreich
- Klopeiner See – Der wärmste Badesee Österreichs
- Ossiacher See – Vielseitiger Familiensee in Kärnten
- Zeller See – Bergpanorama und Sommerurlaub an diesem Badesee
- Hallstätter See – Weltberühmte Kulisse im Salzkammergut
- Grundlsee – Das steirische Meer und schöner Badesee im Süden
- Traunsee – Spektakuläre Kulisse in Oberösterreich
- Pressegger See – Familienfreundlicher Badesee
- Hintersteiner See – Tiroler Naturjuwel
- Lunzer See – Naturidylle in Niederösterreich - Badesee im Grünen
- Plansee – Tiroler See mit Fjordcharakter
- Badesee Fuschlsee – Smaragdgrünes Wasser im Salzkammergut
- Irrsee – Der warme Geheimtipp im Salzkammergut als Badesee
- Schwarzsee – Moorsee mit heilender Wirkung
- Badeseen in Vorarlberg – Alpenpanorama und Natur
- Campingurlaub an Österreichs Seen
- Wassersport an Österreichs Seen
- Kulinarik rund um Österreichs Badeseen
- Österreichs Badeseen als Alternative zum Mittelmeer
Österreich gehört zu den beliebtesten Reisezielen Europas für Sommerurlaub am Wasser. Zwischen Alpen, Wäldern und malerischen Dörfern liegen hunderte glasklare Seen mit hervorragender Wasserqualität. Besonders in den Sommermonaten ziehen die österreichischen Badeseen Millionen Besucher aus Deutschland, Italien, den Niederlanden und vielen weiteren Ländern an. Ob Familienurlaub, Wellnessreise, Aktivurlaub oder romantischer Kurztrip – Österreich bietet für jeden Reisetyp den passenden See.
Viele Seen erreichen im Hochsommer Wassertemperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Besonders Kärnten gilt wegen seines milden Klimas als Hotspot für Badeurlaub. Gleichzeitig locken Regionen wie das Salzkammergut, Tirol oder Vorarlberg mit spektakulären Bergkulissen und kristallklarem Wasser.
Die Kombination aus Natur, Sicherheit, guter Infrastruktur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten macht Österreich zu einem der attraktivsten Reiseziele für Urlaub am See.
Warum Österreich ideal für Badeurlaub ist
Österreich verbindet mehrere Vorteile, die Sommerurlaub am Wasser besonders attraktiv machen. Die meisten Seen verfügen über ausgezeichnete Wasserqualität, gepflegte Badeplätze und eine hervorragende touristische Infrastruktur. Viele Regionen bieten zusätzlich Wanderwege, Radstrecken, Wellnesshotels und traditionelle österreichische Gastronomie.
Besonders beliebt ist die Kombination aus:
- Baden
- Wandern
- Wassersport
- Kulinarik
- Naturerlebnis
- Wellness
- Kultur
Viele Urlauber schätzen außerdem die vergleichsweise kurze Anreise aus Deutschland und die hohe Sicherheit in österreichischen Tourismusregionen.
Wörthersee – Der bekannteste Badesee Österreichs
Der Wörthersee in Kärnten zählt zu den berühmtesten Seen Österreichs. Türkisblaues Wasser, mediterranes Flair und elegante Orte wie Velden oder Pörtschach machen die Region zu einem der beliebtesten Sommerziele Europas.
Im Sommer erreicht der See häufig Temperaturen von bis zu 27 Grad. Besonders beliebt ist der Wörthersee bei:
- Familien
- Paaren
- Luxusurlaubern
- Wassersportlern
- Badeurlaubern
Die Region bietet zahlreiche Strandbäder, Bootsverleihe, Restaurants direkt am Wasser und luxuriöse Hotels. Gleichzeitig finden Besucher viele kostenlose Badeplätze rund um den See.
Zu den beliebtesten Aktivitäten gehören:
- Stand-up-Paddling
- Schwimmen
- Segeln
- Bootsfahrten
- Radfahren
- Wellness
- Nachtleben in Velden
Der Aussichtsturm Pyramidenkogel gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Region und bietet einen spektakulären Blick über Kärnten.
Die Hauptsaison dauert von Juni bis Anfang September. In dieser Zeit sollten Unterkünfte frühzeitig gebucht werden.
Weissensee – Naturparadies in Kärnten als Badesee
Der Weissensee gilt als einer der saubersten und ruhigsten Seen Österreichs. Große Teile der Umgebung stehen unter Naturschutz, wodurch die Region besonders naturbelassen wirkt.
Der See liegt auf rund 930 Metern Höhe und besitzt außergewöhnlich klares Wasser. Viele Besucher schätzen die entspannte Atmosphäre und die ruhige Umgebung fernab großer Touristenmassen.
Besonders beliebt ist der Weissensee bei:
- Naturliebhabern
- Familien
- Wanderern
- Ruhesuchenden
- nachhaltigen Reisenden
Die Region setzt stark auf umweltfreundlichen Tourismus. Viele Bereiche rund um den See sind autofrei oder verkehrsberuhigt.
Zu den beliebtesten Aktivitäten zählen:
- Kajakfahren
- Schwimmen
- Wandern
- Mountainbiken
- Angeln
- Stand-up-Paddling
Durch die ruhige Atmosphäre eignet sich der Weissensee hervorragend für Erholung und nachhaltigen Natururlaub.
Badesee Wolfgangsee – Postkartenkulisse im Salzkammergut
Der Wolfgangsee zählt zu den schönsten Seen im Salzkammergut. Die Orte St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl bieten eine Mischung aus Natur, Kultur und traditioneller österreichischer Architektur.
Der Wolfgangsee ist bekannt für:
- glasklares Wasser
- historische Dampfschiffe
- Bergpanoramen
- traditionelle Gastronomie
- idyllische Ortskerne
Besonders beliebt ist die Region bei:
- Familien
- Fotografen
- Wanderurlaubern
- Kulturinteressierten
- Paaren
Eine der bekanntesten Attraktionen ist die historische Schafbergbahn, die Besucher auf den Schafberg bringt. Von dort bietet sich ein spektakulärer Ausblick auf das gesamte Salzkammergut.
Im Sommer erreicht der See angenehme Badetemperaturen und eignet sich hervorragend für Wassersport und Badeurlaub.
Achensee – Tirols größter Badesee
Der Achensee wird häufig als „Tiroler Meer“ bezeichnet. Mit seiner beeindruckenden Bergkulisse und dem türkisfarbenen Wasser gehört er zu den spektakulärsten Seen Österreichs.
Im Vergleich zu vielen Kärntner Seen bleibt das Wasser etwas kühler. Dadurch eignet sich der Achensee besonders für Sportler und Aktivurlauber.
Die Region bietet ideale Bedingungen für:
- Windsurfen
- Segeln
- Kitesurfen
- Tauchen
- Wandern
- Mountainbiken
Beliebte Orte am Achensee sind:
- Pertisau
- Maurach
- Achenkirch
Besonders Wanderer schätzen die zahlreichen Wege mit Blick auf den See und die umliegenden Berge. Der Achensee zählt zu den besten Destinationen für Aktivurlaub in Österreich und eignet sich aufgrund der vielen sportlichen Aktivitäten dann auch bestens danach als Badesee.
Faaker See – Der türkisblaue Traumsee
Der Faaker See gehört zu den schönsten Seen Kärntens. Besonders bekannt ist er für seine außergewöhnlich intensive türkisblaue Wasserfarbe. Die Farbe entsteht durch feine Kalkpartikel im Wasser, die das Sonnenlicht reflektieren. Dadurch wirkt der See an sonnigen Tagen fast karibisch.
Der Faaker See eignet sich hervorragend für:
- Familienurlaub
- Schwimmen
- Erholung
- Wassersport
- Campingurlaub
Die Region bietet:
- familienfreundliche Strandbäder
- ruhige Naturbereiche
- Wanderwege
- Radstrecken
- Bootsverleihe
Durch die vergleichsweise ruhige Atmosphäre zählt der Faaker See zu den beliebtesten Zielen für entspannte Sommerferien und als sehr beliebter Badesee.
Attersee – Paradies für Taucher und Segler
Der Attersee im Salzkammergut ist der größte vollständig in Österreich liegende See. Besonders bekannt ist er für seine hervorragende Wasserqualität und die außergewöhnliche Sichttiefe.
Der See gilt als Paradies für:
- Taucher
- Segler
- Fotografen
- Natururlauber
- Camper
Viele Besucher schätzen die Kombination aus:
- kristallklarem Wasser
- Bergpanorama
- historischen Villen
- kleinen Badebuchten
- Wassersportmöglichkeiten
Rund um den Attersee befinden sich zahlreiche Wanderwege und Aussichtspunkte. Durch die Größe des Badesees entstehen oft ideale Windverhältnisse für Segler und Surfer.
Mondsee – Familienfreundlicher Klassiker
Der Mondsee gehört zu den beliebtesten Familienseen Österreichs. Durch seine geschützte Lage erwärmt sich das Wasser vergleichsweise schnell.
Die Region bietet:
- familienfreundliche Hotels
- Campingplätze
- Strandbäder
- Wassersportangebote
- Radwege
Besonders beliebt ist der Mondsee bei:
- Familien mit Kindern
- Badeurlaubern
- Campern
- Kurzurlaubern
Die gute Infrastruktur macht den Mondsee zu einem idealen Ziel für unkomplizierten Sommerurlaub.
Neusiedler See – Österreichs einzigartiger Steppensee
Der Neusiedler See im Burgenland unterscheidet sich deutlich von den alpinen Seen Österreichs. Als Steppensee erinnert die Region eher an mediterrane Landschaften. Der flache See erwärmt sich besonders schnell und zählt zu den wärmsten Seen Mitteleuropas.
Besonders beliebt ist der Neusiedler See für:
- Windsurfen
- Kitesurfen
- Radfahren
- Vogelbeobachtung
- Weinurlaub
Beliebte Orte rund um den See sind:
- Podersdorf
- Rust
- Neusiedl am See
Die Region kombiniert Badeurlaub mit Kulinarik und Weinbau und zählt zu den interessantesten Sommerdestinationen Österreichs.
Millstätter See – Eleganz und Erholung
Der Millstätter See zählt zu den schönsten Seen Kärntens und verbindet Natur mit gehobenem Tourismus.
Die Region ist bekannt für:
- Wellnesshotels
- Seepromenaden
- hervorragende Wasserqualität
- Wanderwege
- Bootsfahrten
Der See eignet sich besonders für:
- Wellnessurlaub
- romantische Reisen
- Familienurlaub
- Erholung
Viele Hotels verfügen über private Seezugänge und hochwertige Spa-Angebote.
Altausseer See – Geheimtipp im Salzkammergut
Der Altausseer See gehört zu den ruhigeren Seen Österreichs und gilt als echter Geheimtipp.
Die Region bietet:
- beeindruckende Berglandschaften
- traditionelle österreichische Kultur
- ruhige Natur
- Wanderwege
- weniger Massentourismus
Besonders beliebt ist der Altausseer See bei:
- Naturliebhabern
- Ruhesuchenden
- Wanderurlaubern
- Fotografen
Das Ausseerland zählt zu den authentischsten Regionen Österreichs.
Die wärmsten Badeseen Österreichs
Viele Urlauber suchen gezielt nach warmen Seen für Badeferien. Besonders in Kärnten und im Burgenland erreichen einige Seen im Sommer Temperaturen von bis zu 28 Grad.
Zu den wärmsten Seen Österreichs gehören:
- Klopeiner See
- Wörthersee
- Faaker See
- Ossiacher See
- Neusiedler See
Wer bereits im Juni baden möchte, sollte bevorzugt Kärntner Seen wählen.
Familienurlaub am See in Österreich
Österreich eignet sich hervorragend für Familienurlaub. Viele Seen verfügen über:
- flache Uferbereiche
- Spielplätze
- Wasserrutschen
- familienfreundliche Hotels
- sichere Badezonen
Besonders familienfreundlich gelten:
- Mondsee
- Wörthersee
- Wolfgangsee
- Faaker See
- Klopeiner See
Viele Regionen bieten zusätzlich Freizeitparks, Sommerrodelbahnen und Erlebniswanderwege.
Urlaub mit Hund am See
Immer mehr österreichische Seen bieten hundefreundliche Badeplätze.
Besonders beliebt für Urlaub mit Hund sind:
- Weissensee
- Wolfgangsee
- Attersee
- Faaker See
Vor Reiseantritt sollten die lokalen Regeln geprüft werden, da Hunde in manchen Strandbädern nur eingeschränkt erlaubt sind.
Die beste Reisezeit für Badeurlaub in Österreich
Juni
- weniger Touristen
- angenehme Temperaturen
- ruhigere Atmosphäre
Juli und August
- Hochsaison
- warmeste Wassertemperaturen
- viele Veranstaltungen
- früh buchen empfohlen
September
- oft stabiles Wetter
- weniger Besucher
- warme Seen in Kärnten
Viele Reisende bevorzugen den September wegen der ruhigeren Atmosphäre.
Geheimtipps abseits der Touristenmassen
Neben den bekannten Seen gibt es zahlreiche ruhige Alternativen.
Brennsee
Ruhiger Natursee in Kärnten mit familienfreundlicher Atmosphäre.
Afritzer See
Naturnaher Badesee mit entspannter Umgebung.
Turnersee
Kleiner warmer Badesee in Kärnten.
Forstsee
Versteckter Natursee nahe Velden.
Diese Seen eignen sich ideal für Reisende, die Ruhe und Natur suchen.
Nachhaltiger Tourismus an Österreichs Seen
Viele Regionen investieren stark in nachhaltigen Tourismus und Naturschutz. Bei Benutzung des Badesees gibt es Regeln.
Besucher sollten:
- keinen Müll hinterlassen
- Naturschutzgebiete respektieren
- lokale Betriebe unterstützen
- öffentliche Verkehrsmittel nutzen
Besonders Regionen wie der Weissensee gelten als Vorbilder für nachhaltigen Sommertourismus.
Tipps für Urlaub am See in Österreich
Frühzeitig buchen
Beliebte Regionen sind im Sommer schnell ausgebucht.
Wetter beachten
In Bergregionen kann das Wetter rasch wechseln.
Öffentliche Badeplätze prüfen
Nicht alle Uferbereiche sind frei zugänglich.
Aktivitäten kombinieren
Viele Regionen bieten:
- Wandern
- Wellness
- Kulinarik
- Wassersport
- Kulturangebote
Dadurch eignet sich Österreich ideal für abwechslungsreiche Sommerferien.
Österreich besitzt weit mehr als nur die bekannten Klassiker wie Wörthersee oder Wolfgangsee. Über das gesamte Land verteilt finden sich zahlreiche weitere Seen, die mit glasklarem Wasser, beeindruckenden Bergkulissen und hoher Wasserqualität überzeugen. Viele dieser Seen gelten noch immer als Geheimtipps und bieten ideale Bedingungen für entspannte Sommerferien abseits großer Touristenmassen.
Gerade Reisende, die Natur, Ruhe und authentische österreichische Regionen erleben möchten, entdecken rund um kleinere Seen oft besonders charmante Orte und unverfälschte Landschaften.
Klopeiner See – Der wärmste Badesee Österreichs
Der Klopeiner See in Südkärnten zählt zu den beliebtesten Badeseen Österreichs und gilt als einer der wärmsten Seen Europas. Im Hochsommer erreicht das Wasser häufig Temperaturen von bis zu 28 Grad. Dadurch beginnt die Badesaison oft bereits im Mai.
Die Region rund um den Klopeiner See ist besonders familienfreundlich und bietet:
- lange Promenaden
- flache Einstiege
- zahlreiche Hotels
- Campingplätze
- Wassersportangebote
- Radwege
Besonders beliebt ist der See bei:
- Familien mit Kindern
- Badeurlaubern
- Wellnessurlaubern
- Campern
- Aktivurlaubern
Die Region Südkärnten profitiert vom milden Klima der Alpen-Adria-Region und zählt zu den sonnigsten Gegenden Österreichs. Dadurch eignet sich der Klopeiner See perfekt für klassischen Sommerurlaub am Wasser.
Neben Baden und Schwimmen bieten sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten:
- Tennis
- Golf
- Stand-up-Paddling
- Kajakfahren
- Wandern
- Radfahren
Abends sorgen Restaurants, Cafés und kleine Veranstaltungen entlang der Promenade für mediterranes Urlaubsgefühl.
Ossiacher See – Vielseitiger Familiensee in Kärnten
Der Ossiacher See gehört zu den vielseitigsten Badeseen Österreichs. Zwischen der Gerlitzen Alpe und den Ossiacher Tauern gelegen, verbindet die Region Natur, Wassersport und Familienurlaub.
Der See eignet sich hervorragend für:
- Familienferien
- Aktivurlaub
- Camping
- Wassersport
- Kurzreisen
Zu den beliebtesten Aktivitäten gehören:
- Segeln
- Windsurfen
- Schwimmen
- Mountainbiken
- Wandern
- Bootsfahrten
Besonders bekannt ist die Region außerdem für das jährlich stattfindende „Carinthische Sommer“-Festival, eines der renommiertesten Kulturfestivals Österreichs.
Die Orte rund um den See bieten eine gute touristische Infrastruktur mit:
- Hotels
- Ferienwohnungen
- Strandbädern
- Restaurants
- Campingplätzen
Durch die zentrale Lage eignet sich der Ossiacher See hervorragend als Ausgangspunkt für Ausflüge in Kärnten.
Zeller See – Bergpanorama und Sommerurlaub an diesem Badesee
Der Zeller See im Salzburger Land zählt zu den spektakulärsten Badeseen Österreichs. Umgeben von Bergen bietet die Region eine perfekte Kombination aus Badeurlaub und alpinem Naturerlebnis.
Besonders beliebt ist der See bei:
- Wanderurlaubern
- Familien
- Wassersportlern
- Fotografen
- Aktivurlaubern
Im Sommer locken:
- Strandbäder
- Bootsfahrten
- Stand-up-Paddling
- Schwimmen
- Segeln
- Radfahren
Die Stadt Zell am See zählt zu den bekanntesten Urlaubsorten Österreichs und bietet zahlreiche Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten.
Ein großer Vorteil der Region ist die Kombination aus See und Bergen. Während tagsüber gebadet wird, können Urlauber gleichzeitig Wanderungen oder Ausflüge in die Alpen unternehmen.
Durch die ausgezeichnete Infrastruktur eignet sich Zell am See sowohl für luxuriöse Sommerreisen als auch für Familienurlaub.
Hallstätter See – Weltberühmte Kulisse im Salzkammergut
Der Hallstätter See gehört zu den bekanntesten Fotomotiven Österreichs. Das historische Dorf Hallstatt zieht jedes Jahr Besucher aus aller Welt an und zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Der See beeindruckt durch:
- spektakuläre Bergkulissen
- kristallklares Wasser
- historische Architektur
- traditionelle österreichische Kultur
Obwohl der Hallstätter See aufgrund seiner Tiefe etwas kühler bleibt als Kärntner Seen, bietet er dennoch zahlreiche Möglichkeiten für Sommerurlaub.
Besonders beliebt sind:
- Bootsfahrten
- Schwimmen
- Fotografieren
- Wandern
- Kultururlaub
Die Region eignet sich hervorragend für Reisende, die Natur und Kultur kombinieren möchten.
In den Sommermonaten sollte frühzeitig gebucht werden, da Hallstatt zu den meistbesuchten Reisezielen Österreichs zählt.
Grundlsee – Das steirische Meer und schöner Badesee im Süden
Der Grundlsee wird oft als „Steirisches Meer“ bezeichnet und gehört zu den größten Seen der Steiermark. Die Region Ausseerland zählt zu den schönsten Naturlandschaften Österreichs.
Der Grundlsee begeistert durch:
- glasklares Wasser
- beeindruckende Berglandschaften
- ruhige Atmosphäre
- traditionelle Orte
- ausgezeichnete Wasserqualität
Besonders beliebt ist die Region bei:
- Naturliebhabern
- Wanderurlaubern
- Fotografen
- Ruhesuchenden
Zu den beliebtesten Aktivitäten zählen:
- Bootsfahrten
- Angeln
- Schwimmen
- Wandern
- Radfahren
Die traditionelle österreichische Architektur und die ruhige Atmosphäre machen den Grundlsee zu einem idealen Ziel für entspannte Sommerferien.
Traunsee – Spektakuläre Kulisse in Oberösterreich
Der Traunsee zählt zu den tiefsten Seen Österreichs und beeindruckt mit seiner dramatischen Bergkulisse. Besonders der Traunstein prägt das Panorama der Region.
Die Orte Gmunden und Traunkirchen zählen zu den bekanntesten Urlaubsorten am See.
Der Traunsee eignet sich besonders für:
- Segler
- Wanderer
- Fotografen
- Kulturinteressierte
- Aktivurlauber
Zu den beliebtesten Aktivitäten gehören:
- Segeln
- Tauchen
- Schwimmen
- Wandern
- Bootsfahrten
Die Region bietet zahlreiche traditionelle Cafés, historische Gebäude und wunderschöne Seepromenaden. Durch die Kombination aus Natur und Kultur zählt der Traunsee zu den vielseitigsten Reisezielen Österreichs.
Pressegger See – Familienfreundlicher Badesee
Der Pressegger See in Kärnten gehört zu den wärmsten Seen Österreichs und gilt als echter Geheimtipp für Familienurlaub.
Der See überzeugt durch:
- warmes Wasser
- flache Uferbereiche
- familienfreundliche Atmosphäre
- ruhige Umgebung
Besonders Familien mit Kindern schätzen:
- sichere Badeplätze
- Spielmöglichkeiten
- Campingplätze
- kurze Wege
Die Region Nassfeld-Pressegger See verbindet Badeurlaub mit alpinem Naturerlebnis und bietet zusätzlich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.
Hintersteiner See – Tiroler Naturjuwel
Der Hintersteiner See gilt als einer der schönsten Bergseen Tirols. Das intensiv türkisfarbene Wasser und die umliegenden Berge schaffen eine außergewöhnliche Landschaft.
Der See eignet sich besonders für:
- Wanderurlaub
- Naturfotografie
- ruhige Sommerferien
- Tagesausflüge
Da der See relativ kühl bleibt, steht hier eher das Naturerlebnis als klassischer Badeurlaub im Mittelpunkt.
Besonders beliebt sind:
- Wanderungen rund um den See
- Naturfotografie
- ruhige Badeplätze
- Bergpanorama
Der Hintersteiner See zählt zu den schönsten Naturkulissen Tirols.
Lunzer See – Naturidylle in Niederösterreich – Badesee im Grünen
Der Lunzer See ist der einzige natürliche See Niederösterreichs und liegt eingebettet in die Mostviertler Alpen.
Die Region begeistert durch:
- ruhige Natur
- sauberes Wasser
- Wanderwege
- traditionelle österreichische Dörfer
Besonders beliebt ist der See bei:
- Wanderern
- Natururlaubern
- Familien
- Ruhesuchenden
Im Vergleich zu bekannten Tourismusregionen geht es hier deutlich entspannter zu.
Die Region eignet sich hervorragend für nachhaltigen Tourismus und naturnahe Sommerferien.
Plansee – Tiroler See mit Fjordcharakter
Der Plansee nahe der deutschen Grenze gehört zu den beeindruckendsten Seen Tirols. Durch seine langgezogene Form erinnert er teilweise an skandinavische Fjorde.
Der See begeistert mit:
- kristallklarem Wasser
- spektakulären Bergen
- ruhiger Atmosphäre
- hervorragender Wasserqualität
Beliebte Aktivitäten:
- Tauchen
- Kajakfahren
- Schwimmen
- Wandern
- Mountainbiken
Die Region eignet sich ideal für Aktivurlaub und Naturerlebnis.
Badesee Fuschlsee – Smaragdgrünes Wasser im Salzkammergut
Der Fuschlsee zählt zu den saubersten Seen Österreichs und ist besonders für seine intensive smaragdgrüne Farbe bekannt.
Die Region bietet:
- Wanderwege direkt am Wasser
- ruhige Badeplätze
- glasklares Wasser
- traditionelle Gasthäuser
Besonders beliebt ist der See bei:
- Naturliebhabern
- Ruhesuchenden
- Fotografen
- Wanderurlaubern
Durch seine Nähe zu Salzburg eignet sich der Fuschlsee auch hervorragend für Tagesausflüge
Irrsee – Der warme Geheimtipp im Salzkammergut als Badesee
Der Irrsee gehört zu den wärmsten Seen Oberösterreichs und bleibt trotz seiner Schönheit vergleichsweise ruhig.
Die Region eignet sich hervorragend für:
- Familienurlaub
- Camping
- ruhige Badeferien
- Natururlaub
Besonders geschätzt werden:
- die geringe Touristendichte
- die hohe Wasserqualität
- die entspannte Atmosphäre
Der Irrsee zählt zu den unterschätzten Perlen des Salzkammerguts.
Schwarzsee – Moorsee mit heilender Wirkung
Mehrere österreichische Seen tragen den Namen Schwarzsee. Besonders bekannt ist der Schwarzsee bei Kitzbühel.
Der Moorsee ist bekannt für:
- warmes Wasser
- dunkle Wasserfarbe
- natürliche Moorbestandteile
- entspannte Atmosphäre
Viele Besucher schätzen die angenehme Wassertemperatur und die ruhige Umgebung.
Der See eignet sich ideal für:
- Familien
- Erholung
- kurze Sommerausflüge
Badeseen in Vorarlberg – Alpenpanorama und Natur
Auch Vorarlberg bietet wunderschöne Seen für Sommerurlaub.
Besonders beliebt sind:
- Bodensee
- Lünersee
- Formarinsee
Der Bodensee zählt zu den größten Seen Europas und bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten:
- Segeln
- Radfahren
- Schwimmen
- Kultururlaub
Der Lünersee dagegen begeistert durch spektakuläre Hochgebirgslandschaften und gilt als einer der schönsten Bergseen Österreichs.
Campingurlaub an Österreichs Seen
Campingurlaub wird in Österreich immer beliebter. Viele Seen verfügen über moderne Campingplätze direkt am Wasser.
Besonders beliebte Regionen für Camping sind:
- Wörthersee
- Faaker Badesee
- Ossiacher Badesee
- Attersee
- Mondsee
- Wolfgangsee
Viele Campingplätze bieten:
- private Badezugänge
- Restaurants
- Wellnessbereiche
- Fahrradverleih
- Familienangebote
Durch die hohe Qualität der Anlagen zählt Österreich zu den beliebtesten Campingdestinationen Europas.
Wassersport an Österreichs Seen
Österreich bietet ideale Bedingungen für Wassersport.
Beliebte Sportarten:
- Segeln
- Windsurfen
- Kitesurfen
- Kajakfahren
- Stand-up-Paddling
- Tauchen
- Wasserski
Besonders bekannt für Wassersport sind:
- Achensee
- Neusiedler See
- Attersee
- Wörthersee
- Zeller See
Viele Regionen verfügen über professionelle Wassersportschulen und Verleihstationen.
Kulinarik rund um Österreichs Badeseen
Die Regionen rund um die Badeseen bieten hervorragende österreichische Küche.
Typische Spezialitäten:
- Kärntner Kasnudeln
- Steirischer Backhendlsalat
- frischer Fisch aus Seen
- Kaiserschmarrn
- österreichische Mehlspeisen
Besonders beliebt sind Restaurants mit Seeterrassen und regionaler Küche. Viele Regionen kombinieren Badeurlaub mit Kulinarik und Weinbau.
Österreichs Badeseen als Alternative zum Mittelmeer
Immer mehr Urlauber entscheiden sich bewusst gegen überfüllte Mittelmeerstrände und wählen stattdessen Badeurlaub in Österreich.
Die Vorteile:
- kürzere Anreise
- hohe Sicherheit
- hervorragende Wasserqualität
- weniger extreme Hitze
- Kombination aus Bergen und Seen
- nachhaltiger Tourismus
Gerade Familien schätzen die entspannte Atmosphäre und die gute Infrastruktur der österreichischen Seenregionen.