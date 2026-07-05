Buschenschanken in Österreich gehören zu den beliebtesten kulinarischen Ausflugszielen des Landes. Sie verbinden regionale Weinkultur, hausgemachte Spezialitäten und gemütliche Gastlichkeit in einer einzigartigen Atmosphäre. Vor allem in der Steiermark, im Burgenland und in Niederösterreich haben Buschenschanken eine lange Tradition und sind eng mit dem Weinbau verbunden.

Wer österreichische Kulinarik authentisch erleben möchte, findet in einer Buschenschank regionale Produkte direkt vom Erzeuger, saisonale Schmankerl und oftmals einen herrlichen Ausblick auf Weinberge und sanfte Hügellandschaften. Die Kombination aus traditioneller Küche, hochwertigen Lebensmitteln und regionalen Weinen macht Buschenschanken zu einem wichtigen Bestandteil der österreichischen Genusskultur.

In diesem umfassenden Überblick werden Geschichte, Besonderheiten, typische Speisen und Getränke sowie die Bedeutung der Buschenschanken in Österreich näher beleuchtet.

Was ist eine Buschenschank?

Eine Buschenschank ist ein landwirtschaftlicher Ausschankbetrieb, in dem selbst erzeugte Produkte angeboten werden. Der Begriff leitet sich vom sogenannten „Buschen“ ab – einem Bündel aus Zweigen, das früher als Zeichen diente, dass der Betrieb geöffnet hat.

Im Unterschied zu klassischen Restaurants dürfen Buschenschanken in Österreich nur bestimmte Speisen und Getränke anbieten. Im Mittelpunkt stehen dabei:

selbst erzeugter Wein

Most

Traubensaft

Schnäpse aus eigener Produktion

Kalte Speisen und Jausen

Regionale Spezialitäten

Die genauen gesetzlichen Regelungen unterscheiden sich je nach Bundesland, doch der Grundgedanke bleibt gleich: Die Buschenschank dient dem Direktverkauf eigener landwirtschaftlicher Erzeugnisse.

Die Geschichte der Buschenschanken

Die Wurzeln der österreichischen Buschenschank reichen mehrere Jahrhunderte zurück. Bereits im 18. Jahrhundert erhielten Winzer das Recht, ihren selbst erzeugten Wein direkt an Gäste auszuschenken.

Besonders prägend war ein kaiserliches Dekret von Joseph II., das den Ausschank eigener Produkte erleichterte. Dadurch konnten Weinbauern ihre Erzeugnisse ohne Zwischenhändler verkaufen.

Im Laufe der Zeit entwickelten sich Buschenschanken zu wichtigen Treffpunkten der ländlichen Bevölkerung. Noch heute sind viele Betriebe Familienunternehmen, die seit Generationen geführt werden und traditionelle Rezepte bewahren.

Buschenschank oder Heuriger – der Unterschied

Die Begriffe Buschenschank und Heuriger werden häufig synonym verwendet, es gibt jedoch Unterschiede.

Buschenschank Heuriger Vor allem in der Steiermark, im Burgenland und in Teilen Niederösterreichs Vor allem in Wien und Niederösterreich Selbst erzeugte Produkte stehen im Mittelpunkt Schwerpunkt auf dem jungen Wein („Heuriger“) Oft strengere gesetzliche Vorgaben Größeres gastronomisches Angebot möglich Starke Verbindung zur Landwirtschaft Stärker touristisch geprägt

Beide Formen gehören jedoch zur österreichischen Weinkultur und bieten regionale Spezialitäten in gemütlicher Atmosphäre.

Typische Speisen in einer Buschenschank

Das kulinarische Angebot konzentriert sich traditionell auf kalte Speisen und Jausengerichte.

Brettljause

Die klassische Brettljause ist das bekannteste Gericht vieler Buschenschanken. Serviert werden unter anderem:

Geselchtes

Speck

Hauswürste

Verhackertes

Aufstriche

Kren

Essiggurken

Bauernbrot

Steirische Spezialitäten

Besonders in der Steiermark gehören folgende Gerichte häufig zum Angebot:

Käferbohnensalat

Kürbiskernaufstrich

Steirischer Kartoffelsalat

Schweinsbraten kalt aufgeschnitten

Schafkäse mit Kernöl

Vegetarische Angebote

Immer mehr Buschenschanken erweitern ihr Sortiment um vegetarische Spezialitäten wie:

Verschiedene Aufstriche

Käseteller

Gemüseplatten

Salate mit regionalen Zutaten

Brotvariationen aus handwerklicher Herstellung





Die Rolle der Buschenschanken für den regionalen Tourismus

Buschenschanken sind nicht nur fester Bestandteil der österreichischen Esskultur, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für den regionalen Tourismus. Jedes Jahr besuchen zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland die Weinregionen Österreichs, um die Verbindung aus Natur, Kulinarik und Gastfreundschaft zu erleben. Besonders in den Sommer- und Herbstmonaten zählen Buschenschanken zu den beliebtesten Ausflugszielen und tragen wesentlich zur touristischen Attraktivität der jeweiligen Regionen bei.

Viele Weinorte haben sich in den vergangenen Jahren gezielt auf Genussreisende spezialisiert. Neben den Buschenschanken entstanden Weinwanderwege, Themenpfade, Aussichtspunkte und Veranstaltungsprogramme, die Besucher dazu einladen, die Landschaft aktiv zu erkunden. Dadurch profitieren nicht nur die Weinbaubetriebe, sondern auch Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und weitere regionale Unternehmen.

Gerade für kleinere Gemeinden stellen Buschenschanken einen wichtigen Bestandteil der regionalen Identität dar. Sie schaffen Arbeitsplätze, fördern den Direktverkauf landwirtschaftlicher Produkte und stärken die lokale Wirtschaft nachhaltig.

Saisonale Produkte bestimmen das Angebot

Ein wesentliches Merkmal österreichischer Buschenschanken ist die enge Orientierung an den Jahreszeiten. Anders als in vielen Gastronomiebetrieben wird das Speisenangebot regelmäßig an die saisonale Verfügbarkeit regionaler Zutaten angepasst.

Im Frühling dominieren frische Kräuter, Radieschen, Bärlauch, Spargel und leichte Salate. Während der Sommermonate kommen sonnengereifte Tomaten, Gurken, Paprika und verschiedene Käsespezialitäten auf den Tisch. Im Herbst erweitert sich das Angebot um Kürbisgerichte, Käferbohnen, Trauben, Sturm sowie Wildspezialitäten aus den umliegenden Regionen. Selbst im Winter bieten manche Buschenschanken hausgemachte Aufstriche, Geräuchertes oder eingelegte Spezialitäten an.

Diese saisonale Vielfalt sorgt nicht nur für abwechslungsreiche Speisekarten, sondern unterstützt gleichzeitig nachhaltige Landwirtschaft und kurze Lieferwege.

Handwerk und Tradition in Familienbetrieben

Die meisten Buschenschanken werden seit mehreren Generationen als Familienbetrieb geführt. Das Wissen über Weinbau, Lebensmittelherstellung und traditionelle Rezepte wird innerhalb der Familie weitergegeben und kontinuierlich gepflegt.

Viele Betriebe produzieren ihre Fleischwaren selbst, backen eigenes Brot oder stellen Marmeladen, Chutneys und Aufstriche nach überlieferten Rezepturen her. Auch die Weinproduktion erfolgt häufig vollständig auf dem eigenen Weingut – von der Pflege der Rebstöcke über die Lese bis hin zur Abfüllung der Flaschen.

Diese enge Verbindung zwischen Landwirtschaft und Gastronomie schafft ein hohes Maß an Transparenz. Gäste wissen häufig genau, woher die Lebensmittel stammen und unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden.

Architektur und Atmosphäre

Buschenschanken zeichnen sich nicht nur durch ihre Speisen aus, sondern auch durch ihr besonderes Ambiente. Viele Betriebe befinden sich in liebevoll restaurierten Bauernhöfen oder traditionellen Weingütern. Holzbalken, Natursteinmauern, Innenhöfe und Weinlauben prägen das Erscheinungsbild.

Besonders beliebt sind schattige Gastgärten unter alten Kastanienbäumen oder Weinreben. Von vielen Terrassen eröffnet sich ein weiter Blick über Weinberge, Obstgärten oder sanfte Hügellandschaften. Diese ruhige Umgebung macht Buschenschanken zu einem idealen Ort für entspannte Stunden fernab des hektischen Alltags.

Moderne Buschenschanken verbinden traditionelle Bauweise häufig mit zeitgemäßem Design. Große Glasfronten, nachhaltige Baumaterialien und stilvolle Einrichtungen schaffen einen gelungenen Mix aus Tradition und Moderne.



Buschenschank-Routen und Genussstraßen

In vielen Weinregionen wurden spezielle Genussrouten eingerichtet, die mehrere Buschenschanken miteinander verbinden. Diese Strecken eignen sich hervorragend für Tagesausflüge oder mehrtägige Genussreisen.

Besonders bekannt sind die Südsteirische Weinstraße, die Schilcher Weinstraße, die Sausaler Weinstraße oder verschiedene Genussrouten im Burgenland und in Niederösterreich. Entlang dieser Strecken wechseln sich Weingüter, Buschenschanken, Aussichtspunkte und regionale Direktvermarkter ab.

Viele Besucher kombinieren den Ausflug mit Wanderungen oder Radtouren. Dadurch entsteht ein abwechslungsreiches Urlaubserlebnis, das Natur, Bewegung und Kulinarik miteinander verbindet.



Regionale Spezialitäten als kulinarisches Kulturgut

Die Speisen einer Buschenschank spiegeln die kulinarische Vielfalt Österreichs wider. Viele Gerichte basieren auf Rezepten, die seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten überliefert werden.

Besonders charakteristisch ist die Verwendung regionaler Zutaten. Käse stammt häufig von nahegelegenen Almen, Fleisch von regionalen Bauernhöfen und Gemüse aus dem eigenen Garten. Auch Brot wird vielfach noch nach traditionellen Backverfahren hergestellt.

Durch diese enge Verbindung zwischen Landwirtschaft und Küche bleiben zahlreiche regionale Spezialitäten erhalten und werden an kommende Generationen weitergegeben. Buschenschanken leisten somit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des kulinarischen Kulturerbes Österreichs.

Genuss ohne Hektik

Ein Besuch in einer Buschenschank unterscheidet sich deutlich vom klassischen Restaurantbesuch. Statt eines schnellen Essens steht der bewusste Genuss im Mittelpunkt. Viele Gäste verbringen mehrere Stunden bei einer Jause, einem Glas Wein und guten Gesprächen.

Diese entschleunigte Atmosphäre gehört zu den wichtigsten Merkmalen einer Buschenschank. Sie lädt dazu ein, regionale Spezialitäten ohne Zeitdruck zu genießen und gleichzeitig die Landschaft auf sich wirken zu lassen.

Gerade in einer zunehmend schnelllebigen Gesellschaft gewinnen solche Orte immer mehr an Bedeutung. Sie bieten Raum für Erholung, Begegnung und bewussten Genuss.



Kulinarische Vielfalt für unterschiedliche Geschmäcker

Obwohl Buschenschanken traditionell für ihre herzhaften Jausen bekannt sind, hat sich das Angebot in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Viele Betriebe berücksichtigen heute unterschiedliche Ernährungsformen und bieten neben klassischen Fleischgerichten auch vegetarische und teilweise vegane Alternativen an.

Hausgemachte Aufstriche, saisonale Gemüsegerichte, Käsevariationen oder frische Salate ergänzen die Speisekarte. Dadurch sprechen Buschenschanken ein breites Publikum an und verbinden traditionelle Küche mit modernen Ernährungsgewohnheiten.

Buschenschanken als Treffpunkt für Kultur und Gemeinschaft

Neben dem gastronomischen Angebot erfüllen Buschenschanken auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Sie dienen als Treffpunkt für Familien, Freunde und Nachbarn und fördern den Austausch zwischen Einheimischen und Gästen.

Darüber hinaus finden in vielen Buschenschanken regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt. Dazu zählen kleine Konzerte, Lesungen, Weinverkostungen oder regionale Feste. Solche Veranstaltungen stärken das Gemeinschaftsgefühl und machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Gerade diese Kombination aus Kulinarik, Kultur und Gastfreundschaft macht Buschenschanken zu einem unverwechselbaren Bestandteil der österreichischen Lebensart und trägt dazu bei, regionale Traditionen lebendig zu halten.

FAQ – 10 Fragen zum Thema Buschenschanken in Österreich:

Was sind Buschenschanken in Österreich? Buschenschanken in Österreich sind traditionelle Gaststätten, in denen Winzer oder landwirtschaftliche Betriebe selbst erzeugte Produkte wie Wein, Most, Säfte sowie regionale Spezialitäten anbieten. Besonders in den Weinregionen sind Buschenschanken in Österreich ein beliebtes Ausflugsziel. Wo findet man die besten Buschenschanken in Österreich? Die besten Buschenschanken in Österreich befinden sich vor allem in der Steiermark, im Burgenland, in Niederösterreich und in Teilen Kärntens. Jede Region bietet ihre eigenen kulinarischen Spezialitäten und ausgezeichnete Weine. Welche Speisen werden in Buschenschanken in Österreich serviert? In Buschenschanken in Österreich werden traditionell kalte Speisen wie Brettljause, Speck, Käse, Aufstriche, hausgemachtes Brot und saisonale Spezialitäten serviert. Das Angebot variiert je nach Region und Betrieb. Wann haben Buschenschanken in Österreich geöffnet? Viele Buschenschanken in Österreich haben saisonale Öffnungszeiten. Die sogenannten „Ausg’steckt“-Zeiten werden von den Betrieben individuell festgelegt und informieren darüber, wann Gäste bewirtet werden. Dürfen Buschenschanken in Österreich warme Speisen anbieten? Traditionell dürfen Buschenschanken in Österreich überwiegend kalte Speisen servieren. Die genauen Regelungen unterscheiden sich je nach Bundesland und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Was ist der Unterschied zwischen Buschenschanken in Österreich und einem Restaurant? Buschenschanken in Österreich dürfen hauptsächlich selbst produzierte Lebensmittel und Getränke anbieten. Im Gegensatz dazu bieten Restaurants in der Regel eine umfangreichere Speisekarte mit warmen Gerichten und Getränken verschiedener Hersteller an. Sind Buschenschanken in Österreich familienfreundlich? Ja, viele Buschenschanken in Österreich verfügen über große Gärten, Spielplätze oder weitläufige Außenbereiche und eignen sich hervorragend für Familien mit Kindern. Kann man in Buschenschanken in Österreich Wein kaufen? Ja, in den meisten Buschenschanken in Österreich können Besucher die Weine direkt beim Winzer verkosten und anschließend Flaschen für den Genuss zu Hause erwerben. Muss man für Buschenschanken in Österreich reservieren? Eine Reservierung ist bei Buschenschanken in Österreich besonders an Wochenenden, Feiertagen und während der Weinlese empfehlenswert. Kleinere Betriebe sind häufig schnell ausgebucht. Warum sind Buschenschanken in Österreich so beliebt? Buschenschanken in Österreich verbinden regionale Kulinarik, hausgemachte Produkte und gemütliche Atmosphäre mit echter Gastfreundschaft. Sie bieten Gästen die Möglichkeit, regionale Weine und Spezialitäten direkt beim Erzeuger zu genießen.

Nachhaltigkeit und Regionalität als Zukunft der Buschenschanken

Buschenschanken stehen heute mehr denn je für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und natürlichen Ressourcen. Das Konzept der Direktvermarktung ermöglicht kurze Transportwege, da viele der angebotenen Produkte direkt auf dem eigenen Hof oder in unmittelbarer Umgebung hergestellt werden. Dadurch gelangen Fleisch, Käse, Obst, Gemüse und Wein ohne lange Lieferketten zum Gast. Diese regionale Wertschöpfung schont nicht nur die Umwelt, sondern stärkt gleichzeitig die heimische Landwirtschaft und trägt zum Erhalt kleiner Familienbetriebe bei.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Transparenz der Lebensmittelherstellung. Gäste wissen häufig genau, woher die verwendeten Zutaten stammen und können sich persönlich mit den Produzenten austauschen. Dieser direkte Kontakt schafft Vertrauen und vermittelt ein besseres Verständnis für die Arbeit, die hinter hochwertigen regionalen Produkten steckt. Gerade in Zeiten, in denen Nachhaltigkeit und bewusster Konsum für viele Menschen immer wichtiger werden, gewinnen Buschenschanken dadurch zusätzlich an Bedeutung.

Auch beim Weinbau setzen zahlreiche Betriebe zunehmend auf umweltschonende Methoden. Viele Winzer reduzieren den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel, fördern die Artenvielfalt in den Weinbergen oder bewirtschaften ihre Flächen nach biologischen beziehungsweise nachhaltigen Richtlinien. Begrünte Rebzeilen, natürliche Lebensräume für Insekten und ein verantwortungsvoller Umgang mit Wasser tragen dazu bei, die Kulturlandschaft langfristig zu erhalten.

Neben ökologischen Aspekten spielt auch die Qualität der Produkte eine entscheidende Rolle. Da viele Lebensmittel direkt vor Ort verarbeitet werden, bleiben Geschmack, Frische und Nährstoffe optimal erhalten. Hausgemachte Aufstriche, frisch gebackenes Brot, saisonales Obst und Gemüse sowie sorgfältig ausgebaute Weine spiegeln den hohen Anspruch vieler Buschenschank-Betriebe wider. Die Speisekarten orientieren sich dabei bewusst an der jeweiligen Jahreszeit, wodurch Gäste immer wieder neue regionale Spezialitäten entdecken können.

Darüber hinaus leisten Buschenschanken einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung regionaler Traditionen. Alte Rezepte, traditionelle Herstellungsverfahren und handwerkliche Techniken werden von Generation zu Generation weitergegeben und bleiben dadurch lebendig. Gleichzeitig entwickeln viele Betriebe ihr Angebot behutsam weiter und verbinden bewährte Klassiker mit modernen kulinarischen Ideen. So entstehen kreative Variationen regionaler Gerichte, ohne den ursprünglichen Charakter der Buschenschank zu verlieren.

Für Urlauber bieten Buschenschanken die Möglichkeit, Land und Leute authentisch kennenzulernen. Statt standardisierter Gastronomie erleben Besucher eine persönliche Atmosphäre, in der Gastfreundschaft und Regionalität im Mittelpunkt stehen. Viele Gastgeber nehmen sich Zeit für Gespräche, geben Einblicke in den Weinbau oder erklären die Herstellung ihrer Produkte. Diese persönliche Note macht den Besuch zu einem besonderen Erlebnis und unterscheidet Buschenschanken deutlich von klassischen Gastronomiebetrieben.

Mit ihrer Kombination aus regionaler Küche, nachhaltiger Landwirtschaft, traditionellem Handwerk und herzlicher Gastlichkeit sind Buschenschanken ein bedeutender Bestandteil der österreichischen Genusskultur. Sie verbinden kulinarische Qualität mit verantwortungsvollem Wirtschaften und zeigen eindrucksvoll, wie regionale Lebensmittel, kulturelles Erbe und nachhaltiger Tourismus erfolgreich miteinander verbunden werden können. Auch in Zukunft werden Buschenschanken daher eine wichtige Rolle für die ländlichen Regionen Österreichs spielen und sowohl Einheimischen als auch Gästen authentische Genussmomente bieten.

Fazit

Buschenschanken sind weit mehr als einfache Einkehrmöglichkeiten – sie verkörpern ein bedeutendes Stück österreichischer Kultur, Tradition und Lebensart. Seit Jahrhunderten verbinden sie Weinbau, Landwirtschaft und regionale Kulinarik auf authentische Weise und bieten Gästen die Möglichkeit, hochwertige Produkte direkt beim Erzeuger zu genießen. Besonders in den Weinregionen der Steiermark, des Burgenlandes und Niederösterreichs prägen Buschenschanken das Landschaftsbild und sind ein wichtiger Bestandteil des regionalen Tourismus.

Die Kombination aus hausgemachten Spezialitäten, selbst erzeugten Weinen und herzlicher Gastfreundschaft macht jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Gleichzeitig leisten Buschenschanken einen wertvollen Beitrag zum Erhalt traditioneller Familienbetriebe, regionaler Rezepte und nachhaltiger Landwirtschaft. Durch kurze Lieferwege, saisonale Zutaten und die direkte Vermarktung eigener Produkte stehen sie beispielhaft für bewussten Genuss und verantwortungsvolles Wirtschaften.

Die wichtigsten Punkte im Überblick

Tradition mit Geschichte: Buschenschanken blicken auf eine jahrhundertealte Entwicklung zurück und sind eng mit dem österreichischen Weinbau verbunden.

Buschenschanken blicken auf eine jahrhundertealte Entwicklung zurück und sind eng mit dem österreichischen Weinbau verbunden. Regionale Produkte: Serviert werden überwiegend selbst erzeugte Lebensmittel und Getränke aus eigener landwirtschaftlicher Produktion.

Serviert werden überwiegend selbst erzeugte Lebensmittel und Getränke aus eigener landwirtschaftlicher Produktion. Typische Spezialitäten: Brettljause, Speck, Käse, Aufstriche, Käferbohnen, Bauernbrot sowie regionale Weine und Most gehören zu den Klassikern.

Brettljause, Speck, Käse, Aufstriche, Käferbohnen, Bauernbrot sowie regionale Weine und Most gehören zu den Klassikern. Authentische Atmosphäre: Gemütliche Gastgärten, Weinlauben und familiengeführte Betriebe schaffen eine besondere Wohlfühlatmosphäre.

Gemütliche Gastgärten, Weinlauben und familiengeführte Betriebe schaffen eine besondere Wohlfühlatmosphäre. Nachhaltigkeit bei Buschenschanken in Österreich: Kurze Transportwege, saisonale Zutaten und die Förderung regionaler Landwirtschaft unterstützen einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Kurze Transportwege, saisonale Zutaten und die Förderung regionaler Landwirtschaft unterstützen einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Touristische Bedeutung: Buschenschanken sind beliebte Ausflugsziele und stärken die Wirtschaft vieler Weinregionen.

Buschenschanken sind beliebte Ausflugsziele und stärken die Wirtschaft vieler Weinregionen. Familienbetriebe: Viele Buschenschanken werden seit Generationen geführt und bewahren traditionelles Wissen sowie handwerkliche Herstellungsverfahren.

Viele Buschenschanken werden seit Generationen geführt und bewahren traditionelles Wissen sowie handwerkliche Herstellungsverfahren. Vielfältiges Angebot: Neben klassischen Jausengerichten finden sich heute zunehmend vegetarische und moderne regionale Spezialitäten auf den Speisekarten.

Neben klassischen Jausengerichten finden sich heute zunehmend vegetarische und moderne regionale Spezialitäten auf den Speisekarten. Kultur und Gemeinschaft: Buschenschanken sind Orte der Begegnung und fördern den Austausch zwischen Einheimischen und Gästen.

Buschenschanken sind Orte der Begegnung und fördern den Austausch zwischen Einheimischen und Gästen. Erlebnis für alle Sinne: Landschaft, Kulinarik, Gastfreundschaft und Wein verbinden sich zu einem einzigartigen Gesamterlebnis.

Wer Österreich von seiner genussvollsten Seite kennenlernen möchte, sollte den Besuch einer Buschenschank fest einplanen. Hier treffen hochwertige regionale Lebensmittel, traditionsreicher Weinbau und echte Gastfreundschaft aufeinander. Gerade in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit, Regionalität und bewusster Konsum immer mehr an Bedeutung gewinnen, zeigen Buschenschanken eindrucksvoll, wie Tradition und Moderne erfolgreich miteinander verbunden werden können. Sie bewahren kulturelles Erbe, stärken die heimische Landwirtschaft und bieten Besuchern authentische Genussmomente, die weit über einen gewöhnlichen Restaurantbesuch hinausgehen. Damit bleiben Buschenschanken auch künftig ein unverzichtbarer Bestandteil der österreichischen Genuss- und Weinkultur.

Buschenschanken stehen für gelebte Regionalität, höchste Qualität und den bewussten Genuss regionaler Spezialitäten in einzigartiger Atmosphäre. Sie verbinden Tradition, nachhaltige Landwirtschaft und herzliche Gastfreundschaft und vermitteln Besuchern ein authentisches Stück österreichischer Kultur. Wer die Vielfalt der österreichischen Weinregionen entdecken möchte, findet in einer Buschenschank den idealen Ort, um Kulinarik, Natur und Geselligkeit auf besondere Weise zu erleben.