Impfdesaster in Australien und Israel: Zahl der Todesfälle explodiert

Es ist ein furchtbarer Trend, der sich abzeichnet: Wochenblick berichtete bereits über die dramatischen Entwicklungen in Dänemark, Südkorea und Neuseeland, wo mit zunehmender Zahl der “Durchgeimpften” auch die vermeintlichen Covid-Todeszahlen in die Höhe schießen. Traurigerweise ist dieselbe Entwicklung nun auch in Australien und dem “Impflabor Israel”, wie es Pfizer-Chef Albert Bourla sinngemäß bezeichnete, festzustellen. In Israel ist die höchste Übersterblichkeit seit P(l)andemiebeginn zu verzeichnen. Und: 70 Prozent aller Toten in Australien, die seit Beginn der Krise 2020 Covid zugerechnet werden, verstarben in den letzten viereinhalb Monaten. 84 Prozent der Bevölkerung in Down Under sind doppelt gestochen.

“Ich glaube, dass Israel im Moment zum Weltlabor geworden ist, weil sie derzeit nur unseren Impfstoff verwenden und einen sehr großen Teil ihrer Bevölkerung geimpft haben, so dass wir sowohl wirtschaftliche als auch gesundheitliche Indizes untersuchen können”, sagte Bourla damals.

Höchste Übersterblichkeit in Israel seit Pandemiebeginn

Und wenn man sich die Daten aus Israel ansieht, bekommt man es mit der Angst zu tun. Der europäische Mortalitäts-Monitor (EuroMomo) gibt für Israel die höchste Übersterblichkeit seit Beginn der Corona-Krise an.

Auch auf Our World in Data ist die Zahl der täglichen Corona-Toten auf einem bedauerlichen Allzeithoch. Und das vor dem Hintergrund der am wenigsten tödlichen Omikron-Variante und der Tatsache, dass über 66 Prozent der israelischen Bevölkerung “vollständig geimpft” sind. Wie Dr. Peter F. Mayer auf seinem TKP-Blog berichtet, gehen 82 Prozent der Sterbefälle in Israel auf “Geimpfte” zurück.

Australien: 70 Prozent aller Covid-Todesfälle in letzten 5 Monaten

Die aktuellen Daten aus Australien geben ebenfalls Anlass zur Beunruhigung. So berichtete der Sydney Morning Herald am 07.05.2022 unter dem Titel „Wir leben mit COVID, aber mehr von uns sterben als je zuvor“:

“… die Zahl der Todesfälle durch das Virus in Australien ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 7495 gestiegen. Allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres gab es mehr als doppelt so viele Todesfälle wie während der gesamten Pandemie, bis Samstag waren es 5269.“

Vom Beginn der Pandemie bis zum 31.12.2021 wurden in Down Under laut Our World in Data insgesammt 2.253 COVID-19 Todesfälle gemeldet.

Bis zum 08.05.2022 ist diese Gesamtzahl der Corona-Toten auf 7.516 explodiert. Das bedeutet einen extremen Anstieg der gemeldeten COVID-Todesfällen um 5.263 seit 31.12.2021. Das sind 70 Prozent aller COVID-19 Todesfälle, die während des gesamten COVID-19 Pandemieverlaufs, seit Beginn im März 2020, in Australien gemeldet wurden. Und das nur in den letzten fünf Monaten.

Mit Stand vom 09.05.2022 waren, laut Our World in Data, 84% der Bevölkerung in Australien zumindest doppelt geimpft. Die COVID-19 Pandemie in Australien wurde also durch die experimentellen Corona-Stiche alles andere als gestoppt! Oder sind es am Ende die Gentechnik-Injektionen selbst, die so viele Tote verursachen? Hinweise darauf gibt es mittlerweile genug, wie Wochenblick (u.a. hier, hier, hier oder hier) immer wieder berichtete.

Über 70 Prozent der Todesfälle zumindest doppelt gestochen

Am Beispiel des australischen Bundesstaates New South Wales wird die Dramatik der Situation deutlich: Laut Bericht der Gesundheitsbehörde gibt es in der 15. Kalenderwoche 2022 einen eklatanten Anstieg von COVID-19 Todesfällen – und zwar hauptsächlich bei dreifach und noch öfter Gentherapierten.

Knapp die Hälfte der Toten hatte schon drei oder mehr Injektionen

Hier die Tabelle 2 der obigen Grafik im Detail: 48,19% der vermeintlichen COVID-19 Todesfälle in der 15. Kalenderwoche 2022 waren also Personen, die bereits drei oder sogar mehr COVID-Stiche erhalten hatten! Insgesamt sind damit 70 Prozent der Covid-Todesfälle zumindest doppelt geimpft.