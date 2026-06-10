Wer mit dem Auto durch Österreich reist, kommt an einem zentralen Thema nicht vorbei: der Maut in Österreich. Das System gehört zu den am besten organisierten, aber auch am häufigsten missverstandenen Regelungen im europäischen Straßenverkehr. Für viele Urlauber ist es zunächst nur eine zusätzliche Gebühr auf dem Weg in den Süden – tatsächlich steckt dahinter jedoch ein komplexes Modell aus Infrastrukturfinanzierung, Verkehrslenkung und digitaler Kontrolle.

Dieser Beitrag erklärt umfassend, wie das System funktioniert, welche Kosten entstehen, welche Strecken betroffen sind und welche typischen Fehler Reisende vermeiden sollten. Gleichzeitig wird deutlich, warum Österreich eines der strengsten, aber auch effizientesten Mautsysteme Europas besitzt.

Was bedeutet eine Maut überhaupt?

Der Begriff beschreibt eine Nutzungsgebühr für Straßen, Brücken, Tunnel oder Pässe. Wer diese Infrastruktur nutzt, beteiligt sich finanziell an deren Bau und Erhalt. Dieses Prinzip ist in vielen Ländern Europas verbreitet, allerdings in sehr unterschiedlichen Formen umgesetzt.

In Österreich basiert das System auf drei Hauptsäulen:

zeitabhängige Nutzung (Vignette)

streckenabhängige Gebühren

Sonderstrecken mit individuellen Tarifen

Im Gegensatz zu rein streckenbezogenen Systemen anderer Länder wird hier eine Kombination verwendet, die sowohl Transitverkehr als auch Kurzstreckenfahrer einbezieht.

Warum gibt es dieses System?

Die Einführung der Maut in Österreich ist eng mit geografischen und wirtschaftlichen Faktoren verbunden.

1. Alpine Topografie

Große Teile des Landes liegen in den Alpen. Straßenbau ist dort besonders teuer, da:

Tunnel durch massives Gestein gebohrt werden müssen

Lawinen- und Steinschlagverbauungen notwendig sind

extreme Witterungsbedingungen Schäden verursachen

Die Instandhaltungskosten liegen deutlich über dem europäischen Durchschnitt.

2. Hoher Transitverkehr

Österreich liegt im Zentrum Europas und wird täglich von tausenden Fahrzeugen durchquert, die keinen lokalen Bezug haben. Ohne Beteiligung dieser Fahrzeuge würde die Finanzierung der Infrastruktur überwiegend auf der Bevölkerung lasten.

3. Verkehrssteuerung

Durch unterschiedliche Gebührenmodelle kann der Verkehr gezielt gelenkt werden. Besonders stark belastete Routen werden dadurch gleichmäßiger ausgelastet.

4. Umweltaspekte

Ein Teil der Einnahmen fließt in Lärmschutz, Luftreinhaltung und die Modernisierung von Verkehrswegen.

Die Grundstruktur der Straßenbenutzung

Das System ist in drei große Bereiche unterteilt, die unterschiedliche Anforderungen und Kostenmodelle enthalten.

Vignette – zeitbasierte Nutzung

Die bekannteste Form ist eine zeitlich begrenzte Berechtigung für Autobahnen und Schnellstraßen. Sie gilt für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen und ist in verschiedenen Laufzeiten erhältlich.

Typische Varianten:

Kurzzeitmodelle für Urlauber

Mehrmonatslösungen

Jahresberechtigungen für Vielfahrer

Die Kontrolle erfolgt digital über Kennzeichenerkennung.

Streckenbezogene Gebühren

Bestimmte Autobahnabschnitte erfordern zusätzlich zur zeitlichen Berechtigung eine separate Zahlung. Diese Abschnitte sind meist besonders aufwendig gebaut, etwa durch Tunnel oder Brücken.

Typische betroffene Routen:

alpine Nord-Süd-Verbindungen

wichtige Transitachsen Richtung Italien

hoch frequentierte Tunnelstrecken

Sonderabschnitte

Einige Straßenabschnitte werden individuell abgerechnet. Dazu zählen insbesondere Hochgebirgsstraßen oder touristisch erschlossene Panoramarouten.

Diese Strecken sind oft unabhängig vom übrigen System und werden separat verwaltet.

Typische Kostenstruktur

Die Gesamtkosten hängen stark von Reisedauer, Strecke und Fahrzeugtyp ab.

Zeitabhängige Gebühren

Für Kurzzeitreisen im Urlaub bewegt sich der Preis meist im unteren zweistelligen Bereich.

Streckenabhängige Zusatzkosten

Einzelne Abschnitte können pro Durchfahrt zusätzliche Gebühren verursachen, insbesondere bei Tunneln oder Alpenquerungen.

Sonderstrecken

Panoramastraßen oder hochalpine Routen liegen preislich meist höher, da sie touristisch und infrastrukturell besonders aufwendig sind.

Insgesamt bewegen sich typische Urlaubskosten häufig im Bereich weniger zehn bis maximal rund sechzig Euro pro Fahrtstrecke.

Digitale Systeme und moderne Kontrolle

Die technische Entwicklung hat das gesamte System stark verändert.

Automatische Kennzeichenerfassung

Fahrzeuge werden auf Autobahnen automatisch erkannt. Die Daten werden in Echtzeit mit zentralen Datenbanken abgeglichen.

Vollautomatisierte Überwachung

Ein großer Teil der Kontrolle erfolgt ohne menschliches Eingreifen. Dadurch sind Fehler oder Lücken im System deutlich reduziert.

Mobile Kontrollteams

Zusätzlich sind Einheiten unterwegs, die Stichproben durchführen und bei Bedarf Fahrzeuge überprüfen.

Häufige Fehler von Reisenden

Viele Probleme entstehen nicht durch Absicht, sondern durch Unwissen oder Fehlinterpretationen.

1. Späte Aktivierung

Ein häufiger Irrtum ist die Annahme, dass digitale Berechtigungen sofort nach Kauf gültig sind. In bestimmten Fällen gilt jedoch eine kurze Wartefrist.

2. Falsche Fahrzeugkategorie

Wohnmobile, Anhänger oder größere Fahrzeuge werden oft falsch eingestuft, was zu ungültigen Registrierungen führen kann.

3. Unvollständige Streckenplanung

Viele Reisende wissen nicht, dass einzelne Tunnel oder Abschnitte separat berechnet werden.

4. Verlass auf Navigationssysteme

Digitale Routenplaner berücksichtigen nicht immer alle Gebührenmodelle korrekt, insbesondere bei kurzfristigen Verkehrsänderungen.

Kontrollsysteme im Detail

Die Überwachung erfolgt auf mehreren Ebenen:

stationäre Kamerasysteme

mobile Überprüfungen

automatisierte Datenbanken

Dieses Zusammenspiel sorgt für eine nahezu lückenlose Kontrolle des gesamten Straßennetzes.

Typische Strecken für Urlaubsreisen

Österreich ist ein klassisches Transitland für Reisen Richtung Süden.

Route Richtung Italien

Diese Strecke zählt zu den meistbefahrenen Europas. Besonders in Ferienzeiten kommt es regelmäßig zu Verkehrsverdichtungen.

Route Richtung Kroatien

Über Salzburg und Kärnten führt eine weitere wichtige Verbindung in den Süden. Auch hier ist das Verkehrsaufkommen saisonal stark schwankend.

Innerösterreichische Verbindungen

Städte wie Wien, Salzburg und Innsbruck sind durch zentrale Achsen miteinander verbunden, die sowohl für Tourismus als auch für Pendelverkehr wichtig sind.

Saisonale Auswirkungen auf den Verkehr

Der Verkehrsfluss variiert stark im Jahresverlauf.

Sommer

hohe Urlaubsdichte

Staus an Wochenenden

starke Belastung der Hauptachsen

Winter

Wetterabhängige Einschränkungen

Schneefall in alpinen Regionen

reduzierte Geschwindigkeit auf Passstraßen

Übergangszeiten

Frühling und Herbst gelten als weniger belastet, jedoch können Baustellen häufiger auftreten.

Infrastruktur entlang der Routen

Die Versorgung entlang der Autobahnen ist gut ausgebaut.

Raststationen

Diese bieten:

Gastronomie

Tankmöglichkeiten

sanitäre Einrichtungen

Parkbereiche

Kurz- und Langzeitparkplätze sind vorhanden, jedoch in Ferienzeiten oft stark ausgelastet.

Sicherheit

Gut beleuchtete und frequentierte Bereiche gelten als sicherer für Pausen.

Digitale Buchung und neue Entwicklungen

Die klassische Klebevignette wird zunehmend durch digitale Lösungen ersetzt.

Vorteile

keine physische Plakette erforderlich

einfache Zuordnung über Kennzeichen

keine Verlustgefahr

Herausforderungen

mögliche Eingabefehler

eingeschränkte kurzfristige Aktivierung

Abhängigkeit von korrekten Fahrzeugdaten

Internationale Besonderheiten

Da Österreich ein Transitland ist, gelten besondere Anforderungen für internationale Reisende.

Unterschiedliche Systeme in Nachbarländern

Nach der Durchfahrt ändern sich Gebührenmodelle teilweise vollständig, etwa in Italien, Slowenien oder der Schweiz.

Keine automatische Übertragbarkeit

Eine in Österreich gültige Berechtigung gilt nicht außerhalb des Landes.

Bedeutung für die Reiseplanung

Das gesamte System hat direkten Einfluss auf:

Routenwahl

Reisezeit

Kostenstruktur

Verkehrsbelastung

Eine gute Vorbereitung reduziert nicht nur Risiken, sondern verbessert auch die Planbarkeit der gesamten Fahrt erheblich.

Zusätzliche wichtige Aspekte zur Maut in Österreich

Neben den bereits beschriebenen Grundlagen, Kostenstrukturen und organisatorischen Abläufen gibt es eine Reihe weiterer Faktoren, die für Reisende und Urlauber von großer Bedeutung sind. Diese betreffen insbesondere technische Entwicklungen, regionale Besonderheiten, rechtliche Details, Verkehrssicherheit sowie praktische Alltagssituationen auf Österreichs Straßen. Viele dieser Aspekte werden in der Reiseplanung unterschätzt, haben jedoch direkten Einfluss auf Ablauf, Kosten und Komfort einer Fahrt durch das Land.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Durchsetzung

Das österreichische System basiert auf klar definierten gesetzlichen Grundlagen, die eine konsequente Durchsetzung ermöglichen. Dabei handelt es sich nicht um eine freiwillige Gebühr, sondern um eine verpflichtende Nutzungsregelung für bestimmte Straßennetze.

Kontrollprinzip ohne Anhalten

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Ländern besteht darin, dass die Überprüfung in den meisten Fällen ohne Anhalten des Fahrzeugs erfolgt. Die Erfassung geschieht automatisch während der Fahrt. Dadurch wird der Verkehrsfluss nicht unterbrochen, gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit einer unentdeckten Nutzung sehr gering.

Nachträgliche Prüfung

Auch nachdem ein Fahrzeug eine Strecke passiert hat, können Daten nachträglich ausgewertet werden. Dies bedeutet, dass Unregelmäßigkeiten nicht zwingend sofort, sondern auch zeitverzögert erkannt werden können.

Ersatzforderungen

Bei fehlender oder fehlerhafter Registrierung wird in der Regel eine Ersatzforderung gestellt, die deutlich über den regulären Kosten liegt. Diese dient sowohl als Ausgleich für die Nutzung als auch als abschreckende Maßnahme.

Die technologische Grundlage des Systems ist hochentwickelt und basiert auf zentralisierten Datenbanken.

Alle erfassten Kennzeichen werden in Echtzeit mit zentralen Servern abgeglichen. Dadurch kann unmittelbar festgestellt werden, ob eine gültige Berechtigung vorliegt.

Die gespeicherten Daten werden verschlüsselt verarbeitet und dienen ausschließlich der Überprüfung der Straßenbenutzung. Persönliche Informationen werden dabei auf das notwendige Minimum reduziert.

Automatisierte Fehlererkennung

Das System erkennt typische Eingabefehler wie vertauschte Zeichen oder ungültige Kombinationen automatisch und kann in vielen Fällen direkt eine Warnung ausgeben.

Besondere Regelungen für internationale Reisende

Da Österreich ein klassisches Transitland ist, gelten besondere Anforderungen für Fahrzeuge aus dem Ausland.

Unterschiedliche Kennzeichenformate

Fahrzeuge aus verschiedenen Ländern besitzen unterschiedliche Kennzeichenformate, die im System korrekt erkannt und zugeordnet werden müssen. Probleme entstehen häufig bei:

Sonderzeichen

abweichenden Schriftformaten

kurzen oder sehr langen Kennzeichenkombinationen

Sprach- und Systemunterschiede

Da die Buchungssysteme mehrsprachig aufgebaut sind, kann es bei der Eingabe zu Missverständnissen kommen, insbesondere wenn Übersetzungen oder automatische Formularanpassungen verwendet werden.

Mietwagen im Ausland

Bei Mietfahrzeugen aus Nachbarländern ist besonders darauf zu achten, dass die Registrierung korrekt auf das aktuelle Kennzeichen übertragen wurde. Fehler entstehen häufig bei kurzfristigen Fahrzeugwechseln.

Einfluss auf Navigation und digitale Routenplanung

Moderne Navigationssysteme spielen eine zentrale Rolle bei der Reiseplanung, sind jedoch nicht immer vollständig auf das komplexe Gebührensystem abgestimmt.

Optimierung nach Zeit statt Kosten

Viele Navigationssysteme priorisieren die schnellste Route, nicht unbedingt die günstigste. Dadurch können automatisch Strecken gewählt werden, die zusätzliche Gebühren verursachen.

Dynamische Umleitungen

Bei Staus oder Baustellen berechnen Systeme alternative Routen in Echtzeit. Diese können jedoch ungewollt über kostenpflichtige Abschnitte führen, die ursprünglich nicht eingeplant waren.

Offline-Navigation

In alpinen Regionen ist die Netzabdeckung teilweise eingeschränkt. Offline-Karten bieten hier eine wichtige Ergänzung, da sie unabhängig von Mobilfunkverbindungen funktionieren.

Baustellen, Sperren und saisonale Einschränkungen

Ein weiterer wichtiger Faktor sind regelmäßige Bau- und Wartungsarbeiten.

Großbaustellen auf Transitstrecken

Auf stark befahrenen Routen werden regelmäßig Sanierungen durchgeführt, die zu:

Spurverengungen

Geschwindigkeitsbegrenzungen

temporären Umleitungen

führen können.

Nacht- und Wochenendsperren

Um den Verkehrsfluss tagsüber zu entlasten, werden Bauarbeiten häufig in die Nacht verlegt. Dies kann kurzfristige Sperren einzelner Fahrspuren oder Tunnelbereiche zur Folge haben.

Wetterbedingte Einschränkungen

In alpinen Regionen können zusätzlich spontane Sperren auftreten, etwa durch:

Lawinengefahr

Steinschlag

starke Schneefälle

Wirtschaftliche Bedeutung für Regionen

Die Finanzierung über das Straßennutzungssystem hat auch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen.

Finanzierung der Infrastruktur

Ein großer Teil der Einnahmen wird direkt in den Erhalt und Ausbau der Verkehrswege investiert. Dazu zählen:

Tunnelbau

Brückensanierungen

Lärmschutzmaßnahmen

Regionale Entwicklung

Besonders abgelegene Regionen profitieren von einer gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur, da sie wirtschaftlich besser erreichbar werden.

Tourismus

Der Tourismus ist stark von der Erreichbarkeit abhängig. Gut ausgebaute Alpenrouten ermöglichen einen stabilen Zustrom an Besuchern, insbesondere in der Sommer- und Wintersaison.

Umwelt- und Klimafaktoren

Auch ökologische Aspekte spielen eine zunehmende Rolle.

Emissionsreduktion

Durch Verkehrslenkung und digitale Steuerung soll der Verkehrsfluss optimiert und Staus reduziert werden. Dies führt indirekt zu geringeren Emissionen.

Förderung alternativer Antriebe

In einigen Bereichen werden umweltfreundliche Fahrzeuge durch spezielle Regelungen oder Vorteile unterstützt, etwa bei Parksystemen oder Zufahrten in bestimmten Zonen.

Lärmschutzmaßnahmen

Entlang stark befahrener Strecken werden Schallschutzwände und spezielle Asphaltbeläge eingesetzt, um die Belastung für Anwohner zu reduzieren.

Viele Herausforderungen entstehen erst während der Fahrt selbst.

Kurzfristige Routenänderungen

Bei Staus oder Unfällen ändern Navigationssysteme die Route automatisch, was zu ungeplanten Strecken führen kann.

Pausenplanung

Raststationen sind in Ferienzeiten oft stark frequentiert. In Spitzenzeiten kann es schwierig sein, freie Parkplätze oder Sitzplätze zu finden.

Zeitdruck bei Transitfahrten

Viele Reisende unterschätzen die tatsächliche Fahrzeit durch alpine Regionen, insbesondere bei Sommerverkehr oder Baustellen.

Unterschiede zwischen Haupt- und Nebenrouten

Nicht alle Straßen sind gleich stark reguliert oder belastet.

Hauptverkehrsachsen

Diese sind:

gut ausgebaut

stark überwacht

häufig belastet

Nebenstrecken

Diese sind:

weniger reguliert

landschaftlich anspruchsvoller

oft langsamer befahrbar

Allerdings werden Nebenstrecken oft gewählt, um stark frequentierte Hauptachsen zu umgehen, was nicht immer eine Zeitersparnis bedeutet.

Entwicklung der digitalen Zukunft

Die Zukunft der Straßenbenutzung geht klar in Richtung vollständiger Digitalisierung.

Vollständig virtuelle Systeme

Langfristig wird erwartet, dass physische Nachweise vollständig entfallen und nur noch digitale Profile verwendet werden.

Automatisierte Abrechnungssysteme

Fahrten könnten künftig vollständig automatisch erfasst und abgerechnet werden, ohne dass eine manuelle Registrierung notwendig ist.

Integration in Navigationssysteme

Zukünftig könnten Navigationssysteme direkt Gebühren und Routenoptimierung kombinieren, um bereits vor Fahrtbeginn die effizienteste Strecke vorzuschlagen.

Bedeutung für Reisende im Gesamtzusammenhang

Für Reisende ergibt sich aus allen genannten Faktoren ein klares Gesamtbild: Die Nutzung des Straßennetzes in Österreich ist stark strukturiert, digitalisiert und systematisch organisiert. Fehler entstehen in den meisten Fällen nicht durch komplizierte Regeln, sondern durch fehlende Vorbereitung oder falsche Annahmen.

Besonders relevant sind:

korrekte digitale Registrierung

Verständnis für regionale Unterschiede

realistische Reisezeitplanung

Beachtung saisonaler Belastungen

Kenntnis über technische Kontrollsysteme

FAQ: Maut in Österreich

Was ist die Maut in Österreich und warum muss sie bezahlt werden? Die Maut in Österreich ist eine gesetzlich vorgeschriebene Nutzungsgebühr für Autobahnen, Schnellstraßen und bestimmte Sonderstrecken. Sie dient der Finanzierung, Instandhaltung und dem Ausbau des hochbelasteten Straßennetzes, insbesondere im alpinen Raum mit teuren Tunneln und Brücken. Wie funktioniert die Maut in Österreich für Urlauber? Die Maut in Österreich wird je nach Strecke unterschiedlich erhoben: entweder zeitabhängig über eine Vignette, streckenabhängig auf bestimmten Autobahnabschnitten oder als Sondergebühr für Tunnel und Bergstraßen. Wie viel kostet die Maut in Österreich für ein Auto? Die Maut in Österreich kostet je nach Variante unterschiedlich: Kurzzeitvignetten liegen meist im niedrigen zweistelligen Bereich, während längere Zeiträume und einzelne Strecken zusätzlich Gebühren verursachen können. Wo muss ich in Österreich Maut bezahlen? Die Maut in Österreich gilt auf Autobahnen und Schnellstraßen sowie auf bestimmten Strecken wie alpinen Tunneln oder Hochgebirgsstraßen. Landstraßen sind in der Regel kostenfrei. Gibt es in Österreich eine Maut ohne Vignette? Die Maut in Österreich kann in bestimmten Fällen auch ohne klassische Vignette anfallen, nämlich auf Strecken mit zusätzlicher Gebühr oder Sonderabschnitten wie Tunneln oder Bergpässen. Welche Strecken in Österreich haben zusätzliche Maut? Die Maut in Österreich umfasst zusätzliche Gebühren unter anderem auf der Brennerroute, im Tauerntunnel-Bereich und auf der Pyhrn-Autobahn sowie auf Panoramastraßen wie der Großglockner Hochalpenstraße. Was passiert, wenn man in Österreich ohne Maut fährt? Wer ohne gültige Maut in Österreich unterwegs ist, muss mit Ersatzgebühren und zusätzlichen Verwaltungsstrafen rechnen. Die Kontrolle erfolgt automatisch über Kameras und mobile Einheiten. Wann muss man die Maut in Österreich kaufen? Die Maut in Österreich sollte vor der Einfahrt auf Autobahnen oder Schnellstraßen erworben werden. Bei digitalen Varianten kann es in bestimmten Fällen eine kurze Aktivierungszeit geben. Ist die digitale Maut in Österreich sofort gültig? Die Maut in Österreich ist bei digitalen Käufen nicht immer sofort gültig, da gesetzliche Aktivierungsfristen gelten können. Daher ist eine rechtzeitige Buchung vor Fahrtbeginn wichtig. Brauche ich für jede Straße in Österreich eine Maut? Die Maut in Österreich gilt nur für Autobahnen, Schnellstraßen und bestimmte Sonderstrecken. Normale Bundes- und Landstraßen können in der Regel ohne Gebühren genutzt werden. Gilt die Maut auch für Wohnmobile? Die Maut gilt auch für Wohnmobile, jedoch abhängig von Gewicht und Fahrzeugklasse. Größere Fahrzeuge können in eine andere Tarifkategorie fallen. Wird die Maut automatisch kontrolliert? Die Maut in Österreich wird größtenteils automatisch kontrolliert. Kameras erfassen Kennzeichen und gleichen diese mit digitalen Systemen ab, ohne dass Fahrzeuge angehalten werden müssen. Kann man die Gebühren für die Maut online kaufen? Die Maut in Österreich kann online erworben werden. Dabei wird das Kennzeichen registriert und digital im System hinterlegt, sodass keine physische Vignette notwendig ist. Welche Strafen gibt es bei fehlender Maut in Österreich? Bei fehlender Maut in Österreich drohen Ersatzgebühren, Verwaltungsstrafen und Nachforderungen. Die Höhe kann deutlich über den regulären Kosten liegen. Warum ist die Maut in Österreich so wichtig für Reisende? Die Maut in Österreich ist wichtig, weil sie die Nutzung des Straßennetzes regelt und finanziert. Für Reisende ist sie entscheidend für die Routenplanung, Kostenkalkulation und Vermeidung von Strafen.

Fazit: Maut in Österreich

Die Maut in Österreich stellt ein zentrales Element der Finanzierung und Organisation des Straßennetzes dar und betrifft nahezu alle Reisenden, die das Land mit dem Auto durchqueren. Sie basiert auf einem klar strukturierten System aus zeitabhängiger Vignette, streckenbezogenen Gebühren sowie zusätzlichen Sonderabschnitten für besonders aufwendige Infrastruktur wie Tunnel oder alpine Passstraßen. Dieses Modell sorgt dafür, dass sowohl Inlands- als auch Transitverkehr einen fairen Beitrag zur Instandhaltung der stark beanspruchten Verkehrswege leisten.

Besonders wichtig ist die frühzeitige Planung vor Reiseantritt, da unterschiedliche Streckenarten unterschiedliche Anforderungen mit sich bringen. Während die Vignette für das Grundnetz ausreicht, können einzelne Routen zusätzliche Kosten verursachen, die oft erst bei der konkreten Fahrtplanung sichtbar werden. Moderne digitale Systeme haben die Abwicklung zwar vereinfacht, gleichzeitig aber auch neue Fehlerquellen geschaffen, etwa durch falsche Eingaben oder verspätete Aktivierung.

Für Urlauber bedeutet dies, dass eine gute Vorbereitung entscheidend ist, um unnötige Kosten, Verzögerungen oder Strafen zu vermeiden. Navigationssysteme bieten zwar Unterstützung, berücksichtigen jedoch nicht immer alle Besonderheiten des Systems zuverlässig. Auch saisonale Faktoren wie Ferienzeiten oder Winterbedingungen beeinflussen die Reise erheblich.