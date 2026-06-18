Das Nova Rock Festival als Höhepunkt des österreichischen Festivalsommers

Das Nova Rock Festival zählt zu den bekanntesten und größten Musikveranstaltungen Österreichs. Jahr für Jahr zieht das Event zehntausende Besucher aus ganz Europa an und hat sich als fester Bestandteil der internationalen Festivalszene etabliert. Mit einer Mischung aus Rock, Metal, Punk, Alternative und modernen Crossover-Genres bietet das Festival ein vielseitiges Programm für Musikfans unterschiedlichster Stilrichtungen.

Die Veranstaltung findet traditionell im burgenländischen Nickelsdorf nahe der österreichisch-ungarischen Grenze statt. Dank seiner hervorragenden Infrastruktur, der internationalen Ausrichtung und der hochkarätigen Künstlerbesetzung gehört das Nova Rock Festival zu den wichtigsten Open-Air-Events im deutschsprachigen Raum.

Neben der Musik steht vor allem das Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt. Mehrere Tage lang verwandelt sich das Festivalgelände in eine eigene kleine Stadt voller Konzerte, Campingplätze, kulinarischer Angebote und unvergesslicher Erlebnisse.

Geschichte und Entwicklung des Nova Rock Festivals

Die Geschichte des Nova Rock Festivals begann im Jahr 2005. Was ursprünglich als nationales Rockfestival geplant war, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zu einem internationalen Großereignis. Bereits die ersten Ausgaben lockten bekannte Bands an und sorgten für große Aufmerksamkeit in der europäischen Musikszene.

Mit steigenden Besucherzahlen wuchs auch die Bedeutung des Festivals. Immer mehr internationale Künstler wurden verpflichtet, wodurch das Nova Rock Festival zunehmend mit renommierten Veranstaltungen in Deutschland, Belgien oder den Niederlanden konkurrierte.

Heute besuchen regelmäßig mehr als 200.000 Menschen die mehrtägige Veranstaltung. Damit gehört das Festival zu den größten Musikereignissen Europas und ist weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt.

Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung war die kontinuierliche Erweiterung des Festivalgeländes sowie die Professionalisierung der gesamten Infrastruktur. Während das Festival in den frühen Jahren noch vergleichsweise überschaubar war, hat es sich heute zu einer komplexen Festivalstadt entwickelt, die mehrere hundert Hektar umfasst.

Organisation und Aufbau des Festivalgeländes

Das Festivalgelände in Nickelsdorf wird jedes Jahr komplett neu aufgebaut. Bereits Wochen vor Beginn beginnen hunderte Arbeiter mit der Errichtung von Bühnen, Zäunen, Wegen, Sanitäranlagen und Versorgungsstationen.

Das Gelände ist klar in mehrere Zonen gegliedert:

Hauptbühnenbereich

Nebenbühnen

Campingbereiche

VIP- und Comfort-Camping

Food-Courts

Sanitäts- und Sicherheitszonen

Backstage- und Crew-Bereiche

Die Wegeführung ist so konzipiert, dass sich große Menschenmengen möglichst effizient bewegen können. Besonders wichtig ist dabei die Trennung von Camping- und Konzertbereich, um Besucherströme zu entzerren.

Zur Orientierung werden große Beschilderungen sowie digitale Festivalpläne eingesetzt. In den letzten Jahren wurden zusätzlich Festival-Apps eingeführt, die Besucher in Echtzeit über Programme, Änderungen und Sicherheitsinformationen informieren.

Ticketing und Zugangssystem

Das Nova Rock Festival nutzt ein modernes Ticket- und Zugangssystem. Der Zutritt erfolgt in der Regel über ein personalisiertes Armband, das gleichzeitig als Eintrittskarte und Zahlungsmittel dient.

Dieses sogenannte Cashless-System hat mehrere Vorteile:

Kein Bargeld auf dem Gelände notwendig

Schnellere Transaktionen bei Essen und Getränken

Bessere Kontrolle von Besucherströmen

Erhöhte Sicherheit gegen Diebstahl

Tickets sind meist in mehreren Kategorien erhältlich, darunter:

Standard Festival Pass

Kombitickets mit Camping

VIP- und Comfort-Varianten

Tageskarten für einzelne Festivaltage

Besonders VIP-Tickets bieten zusätzliche Leistungen wie separate Eingänge, bessere Sanitäranlagen, exklusive Sichtbereiche oder eigene Gastronomieangebote.

Sicherheits- und Notfallmanagement

Sicherheit spielt beim Nova Rock Festival eine zentrale Rolle. Aufgrund der hohen Besucherzahlen ist ein umfassendes Sicherheitskonzept notwendig, das jährlich weiterentwickelt wird.

Dazu gehören:

Mehrere hundert Sicherheitskräfte

Videoüberwachung wichtiger Bereiche

Kontrollierte Ein- und Ausgänge

Notfall- und Evakuierungspläne

Zusammenarbeit mit Polizei und Rettungsdiensten

Zusätzlich gibt es medizinische Stationen über das gesamte Gelände verteilt. Diese sind rund um die Uhr besetzt und können im Notfall schnell reagieren.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Prävention von Überfüllung vor den Hauptbühnen. Hier werden sogenannte Crowd-Management-Systeme eingesetzt, die Besucherströme analysieren und bei Bedarf regulierend eingreifen.

Infrastruktur, Versorgung und Logistik

Die logistische Leistung hinter dem Festival ist enorm. Während der Veranstaltung müssen täglich zehntausende Menschen versorgt werden.

Dazu gehören:

Frischwasserstationen

mobile Stromversorgung

Müllentsorgung im Dauerbetrieb

Lieferketten für Lebensmittel

Treibstoffversorgung für Generatoren

Die Versorgung erfolgt meist über ein Netzwerk aus regionalen und internationalen Partnern. Besonders wichtig ist die kontinuierliche Nachlieferung von Lebensmitteln, Getränken und technischen Materialien.

Auch die Mülllogistik spielt eine große Rolle. Nach jedem Festivaltag wird das Gelände teilweise gereinigt, um hygienische Standards zu gewährleisten.

Arbeit, Crew und Festivalbetrieb hinter den Kulissen

Ein großer Teil des Festivals besteht aus unsichtbarer Arbeit im Hintergrund. Mehrere tausend Personen sind während des Events im Einsatz, darunter:

Bühnen- und Tontechniker

Lichttechniker

Sicherheitskräfte

Sanitäter

Reinigungspersonal

Logistikteams

Gastronomiepersonal

Produktionsleitung und Stage Manager

Viele dieser Teams arbeiten in Schichten rund um die Uhr. Besonders während der Aufbau- und Abbauphase ist der Aufwand enorm.

Der Abbau nach dem Festival dauert oft mehrere Tage und ist logistisch ebenso komplex wie der Aufbau selbst.

Medien, Presse und internationale Berichterstattung

Das Nova Rock Festival wird regelmäßig von nationalen und internationalen Medien begleitet. Pressevertreter, Fotografen und Content-Creator berichten live vom Gelände.

Es gibt eigene Pressebereiche, in denen Journalisten Interviews führen, Konzerte beobachten und Material erstellen können. Viele große Musikportale und Magazine veröffentlichen tägliche Berichte über Line-up, Stimmung und besondere Momente.

Auch Social Media spielt eine große Rolle. Künstler, Besucher und Veranstalter verbreiten Eindrücke in Echtzeit, wodurch das Festival eine globale digitale Reichweite erreicht.

Barrierefreiheit und Inklusion

In den letzten Jahren wurde das Thema Barrierefreiheit stark ausgebaut. Das Festival bietet spezielle Bereiche für Menschen mit Behinderungen, darunter:

barrierefreie Zugänge zu Bühnen

spezielle Viewing-Plattformen

barrierefreie Sanitäranlagen

Assistenzservices vor Ort

Ziel ist es, allen Besuchern ein möglichst gleichwertiges Festivalerlebnis zu ermöglichen.

Wirtschaftliche und regionale Struktur

Das Nova Rock Festival ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für das Burgenland. Neben direkten Einnahmen durch Ticketverkauf entstehen enorme indirekte Effekte.

Profitierende Branchen sind:

Hotellerie und Tourismus

Gastronomie

Transport- und Shuttle-Dienste

regionale Lieferanten

Sicherheits- und Eventfirmen

Viele Betriebe in der Region erzielen während des Festivals einen erheblichen Teil ihres Jahresumsatzes.

Zudem sorgt das Festival für internationale Sichtbarkeit der Region, was langfristig auch den Tourismus stärkt.

Besucherstruktur und Verhalten

Die Besucher des Nova Rock Festivals sind international und sehr heterogen. Neben klassischen Rock- und Metal-Fans gibt es zunehmend auch jüngere Besucher, die das Festival als Gesamterlebnis betrachten.

Typische Verhaltensmuster sind:

frühes Anstehen vor Hauptbühnen

Wechsel zwischen Camping und Konzertbereich

intensive Nutzung von Social Media

gemeinschaftliche Aktivitäten auf dem Campingplatz

Das Festival ist stark erlebnisorientiert, wobei viele Besucher nicht nur einzelne Konzerte, sondern das gesamte „Festivalgefühl“ suchen.

Wetterbedingungen und Einfluss auf das Festival

Das Wetter spielt eine zentrale Rolle für den Festivalverlauf. Da das Nova Rock im Juni stattfindet, kann es sowohl sehr heiß als auch regnerisch sein.

Hitze führt häufig zu:

hoher Belastung auf dem Gelände

erhöhter Wasserverbrauch

Anpassung von Bühnenzeiten

Regen kann dagegen:

Wege aufweichen

Campingbereiche erschweren

aber auch zur typischen Festivalatmosphäre beitragen

Die Veranstalter reagieren flexibel auf Wetterbedingungen und passen Infrastruktur und Sicherheitsmaßnahmen entsprechend an.

Zukunftsplanung und Weiterentwicklung

Das Nova Rock Festival entwickelt sich kontinuierlich weiter. Zukünftige Schwerpunkte liegen vor allem auf:

weiterer Digitalisierung (Apps, Cashless, Tracking-Systeme)

nachhaltiger Energieversorgung

Reduktion von Plastik und Abfall

Verbesserung der Besucherführung

Ausbau von Komfort-Camping

noch internationaleren Line-ups

Gleichzeitig bleibt der Kern des Festivals unverändert: Live-Musik, Gemeinschaft und ein mehrtägiges intensives Erlebnis.

Die wichtigsten Fragen zum Nova Rock Festival in Österreich:

Was ist das Nova Rock Festival? Das Nova Rock Festival ist das größte Rock- und Metal-Festival Österreichs. Es findet jedes Jahr im Juni in Nickelsdorf (Burgenland) statt und gehört zu den wichtigsten Festivals in Europa. Wo genau findet es statt? Das Festivalgelände liegt in Nickelsdorf, direkt an der Grenze zu Ungarn. Es handelt sich um ein großes, extra aufgebautes Open-Air-Gelände mit Campingflächen und mehreren Bühnen. Welche Tickets gibt es? Es gibt verschiedene Ticketarten:

– Festivalpass (mehrere Tage)

– Tageskarten

– VIP-Tickets

– Camping ist bei fast allen Tickets automatisch enthalten

Wichtig: Auch wenn Camping inklusive ist, muss man nicht dort übernachten. Muss man am Campingplatz übernachten? Nein. Man kann:

– am Campingplatz schlafen

– ein Hotel in der Umgebung nehmen

– jeden Tag anreisen

Man kann das Gelände mit dem Festivalband jederzeit verlassen und wieder betreten. Wie kommt man zum Festival? Typische Optionen:

– Zug bis Nickelsdorf + Shuttlebus

– Auto (Parkplätze vorhanden, aber oft voll)

– Reisebusse aus vielen Städten

Viele Besucher reisen früh am Tag an, um Staus zu vermeiden Wie ist das Camping auf dem Nova Rock Festival? Das Camping ist ein großer Teil des Festivals:

– große freie Flächen

– unterschiedliche Bereiche (Standard, Comfort, Caravan etc.)

– Sanitäranlagen und Duschen vorhanden

– sehr gemeinschaftlich und laut Wer geht zum Nova Rock Festival? Sehr international:

– Österreich, Deutschland, Italien, Ungarn, Tschechien, Schweiz u. a.

– Mischung aus jungen und erfahrenen Festivalbesuchern Lohnt sich das Nova Rock Festival? Wenn man Rock/Metal magst:

– sehr großes Line-up

– einzigartiges Camping-Erlebnis

– riesige Festival-Atmosphäre

– zählt zu den Top-Festivals in Europa Ist das Nova Rock Festival eher Party oder Konzert? Beides:

– tagsüber Konzerte

– nachts Camping-Party

– viele Besucher bleiben fast durchgehend auf dem Gelände Was passiert bei schlechtem Wetter? Das Festival findet trotzdem statt:

– Regen und Schlamm sind möglich

– Gelände ist nicht überdacht

– wetterfeste Kleidung ist wichtig

Anreise im Detail und Verkehrsmanagement

Die Anreise zum Nova Rock Festival ist ein zentraler organisatorischer Bestandteil, da jedes Jahr zehntausende Besucher gleichzeitig nach Nickelsdorf reisen. Besonders charakteristisch ist, dass das Festivalgelände in einer relativ ländlichen Region liegt und keine städtische Infrastruktur direkt angeschlossen ist.

Die Hauptanreise erfolgt über die Autobahn A4 (Ostautobahn). Bereits mehrere Kilometer vor dem Gelände werden Verkehrsleitsysteme eingerichtet, die den Verkehr auf verschiedene Park- und Campingzonen verteilen. Dabei arbeiten Veranstalter, Polizei und lokale Behörden eng zusammen, um Staus möglichst zu reduzieren.

Ein wichtiges Konzept ist die Trennung von:

Tagesbesuchern

Campern

Crew- und Lieferverkehr

Dadurch werden Verkehrsströme entzerrt und kritische Engpässe im Eingangsbereich vermieden. Besonders am ersten Festivaltag ist die Belastung am höchsten, weshalb viele Besucher bereits am Vortag anreisen.

Zusätzlich werden Shuttlebus-Systeme aus größeren Städten wie Wien, Graz oder Budapest eingesetzt. Diese Busse fahren in festen Zeitintervallen und sind speziell auf die An- und Abreisezeiten der Konzerte abgestimmt.

Aufbau und Abbau: Eine temporäre Stadt entsteht

Ein weniger sichtbarer, aber entscheidender Aspekt des Nova Rock Festivals ist der vollständige temporäre Aufbau des gesamten Geländes. Das Festival existiert außerhalb der vier Veranstaltungstage praktisch nicht.

Der Aufbau beginnt mehrere Wochen vor Festivalstart. Dabei wird eine komplette Infrastruktur neu geschaffen:

Straßen und Schotterwege

Stromleitungen und Notstromaggregate

Wasserversorgungssysteme

Abwasser- und Tanksysteme

Bühnenkonstruktionen

Sicherheitszäune und Barrieren

Die beiden Hauptbühnen bestehen aus mehreren hundert Tonnen Stahl, Technik und Rigging. Sie werden in Einzelteilen angeliefert und vor Ort zusammengesetzt. Besonders die Licht- und Tontechnik ist hochkomplex und wird von spezialisierten Teams installiert.

Der Abbau nach dem Festival erfolgt deutlich schneller, meist innerhalb weniger Tage. Danach wird das Gelände wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Dieser „Reset“ ist notwendig, da die Pannonia Fields landwirtschaftlich genutzt werden.

Technik hinter den Bühnen

Die technische Infrastruktur des Nova Rock Festivals gehört zu den größten im deutschsprachigen Raum. Jede Hauptbühne ist mit modernster Audio- und Lichttechnik ausgestattet, die speziell für große Open-Air-Events entwickelt wurde.

Typisch sind:

Line-Array-Soundsysteme mit extrem hoher Reichweite

LED-Wände in Stadiongröße

Pyrotechnik bei Headliner-Shows

synchronisierte Lichtshows mit mehreren hundert Scheinwerfern

Die Tonqualität ist so ausgelegt, dass sie auch auf große Distanz stabil bleibt. Dabei müssen Umwelteinflüsse wie Wind, Hitze oder Regen berücksichtigt werden.

Ein besonderes Merkmal ist die parallele Nutzung mehrerer Bühnen mit minimalen Überschneidungen im Programm, um möglichst viele Besucherströme zu verteilen.

Umweltbedingungen und Geländecharakter

Das Festivalgelände in Nickelsdorf ist eine offene, flache Ebene ohne natürlichen Schatten. Dadurch entstehen extreme Wetterbedingungen, die das Festivalerlebnis stark prägen.

Im Sommer können Temperaturen von über 30 Grad auftreten. Gleichzeitig ist das Gelände sehr windanfällig, was sowohl Vorteile (Abkühlung) als auch Nachteile (Staubentwicklung) mit sich bringt.

Bei Regen verwandeln sich Teile des Geländes schnell in schlammige Flächen, da der Boden aus landwirtschaftlich genutzten Feldern besteht. Deshalb werden in vielen Bereichen spezielle Bodenverstärkungen, Holzplatten oder Schotterwege eingesetzt.

Diese Bedingungen sind ein charakteristisches Merkmal des Nova Rock Festivals und prägen den Ruf als „hartes, aber echtes Open-Air-Erlebnis“.

Festival-Alltag und Tagesstruktur

Der typische Festivalalltag folgt einem festen, aber flexiblen Rhythmus. Viele Besucher stehen bereits am Vormittag auf, obwohl die ersten großen Konzerte oft erst am Nachmittag beginnen.

Der Tagesablauf sieht häufig so aus:

Vormittag: Frühstück am Campingplatz, soziale Aktivitäten

Mittag: Weg zur Bühne, erste kleinere Acts

Nachmittag: Hauptacts auf Nebenbühnen

Abend: Headliner auf den Main Stages

Nacht: Campingplatz-Atmosphäre und Aftershows

Zwischen den Konzerten wechseln viele Besucher ständig zwischen Camping- und Bühnenbereich. Diese Mobilität ist ein zentrales Element des Festivalerlebnisses.

Soziale Dynamik auf dem Campingplatz

Der Campingbereich ist ein eigenständiger sozialer Raum, der oft als „Festival innerhalb des Festivals“ beschrieben wird. Hier entstehen temporäre Gemeinschaften, die sich aus internationalen Besuchern zusammensetzen.

Typische soziale Strukturen:

spontane Nachbarschaftsgruppen

internationale Freundeskreise

thematische Camps (z. B. Ländergruppen oder Fan-Camps)

Viele Besucher dekorieren ihre Zelte oder Plätze individuell, um Orientierung und Wiedererkennung zu schaffen. Dadurch entsteht eine visuelle Vielfalt, die den Campingbereich stark prägt.

Wirtschaftliche Logistik und Lieferketten

Die Versorgung eines Festivals dieser Größe erfordert komplexe Lieferketten. Täglich müssen tausende Portionen Essen, Getränke und Verbrauchsmaterialien bereitgestellt werden.

Die Logistik umfasst:

tägliche Lebensmittelanlieferungen

Kühlketten für empfindliche Produkte

Getränkemanagement in großen Mengen

Abfallentsorgung in Echtzeit

Viele Lieferungen erfolgen nachts oder früh morgens, um den Besucherbetrieb nicht zu stören. Gleichzeitig müssen Sicherheits- und Hygienestandards eingehalten werden.

Personalstruktur und Arbeitsaufwand

Während des Festivals arbeiten mehrere tausend Personen gleichzeitig. Diese setzen sich aus unterschiedlichen Bereichen zusammen:

Festivalorganisation und Produktionsleitung

Bühnen- und Veranstaltungstechnik

Sicherheitsdienste und Crowd Management

medizinische Notfallteams

Gastronomiepersonal

Reinigung und Entsorgung

freiwillige Helfer und Support-Teams

Viele dieser Mitarbeiter arbeiten in 12-Stunden-Schichten oder im Rotationssystem, um einen 24-Stunden-Betrieb zu ermöglichen.

Kommunikation und digitale Infrastruktur

Ein modernes Festival wie das Nova Rock ist stark digitalisiert. Da klassische Mobilfunknetze im Festivalzeitraum oft überlastet sind, werden zusätzliche Kommunikationssysteme eingesetzt.

Dazu gehören:

temporäre Mobilfunkmasten

Festival-WLAN in Teilbereichen

offizielle App für Programm und Infos

digitale Cashless-Zahlungssysteme

Die App ist besonders wichtig, da sie Echtzeit-Updates zu Bandverschiebungen, Wetterwarnungen oder Sicherheitsmeldungen liefert.

Medizinische Versorgung und Notfallstruktur

Die medizinische Versorgung ist auf große Menschenmengen ausgelegt. Mehrere Sanitätsstationen sind über das gesamte Gelände verteilt.

Typische Ausstattung:

mobile Einsatzteams

Rettungsfahrzeuge direkt am Gelände

Notarztstationen

Erste-Hilfe-Zelte im Campingbereich

Die häufigsten Einsätze betreffen Kreislaufprobleme, kleinere Verletzungen oder alkoholbedingte Zwischenfälle. Die Infrastruktur ist darauf ausgelegt, schnelle Reaktionszeiten zu gewährleisten.

Kultur und Bedeutung für die Musikszene

Das Nova Rock Festival hat sich über die Jahre zu einer festen Größe in der europäischen Rock- und Metal-Kultur entwickelt. Es dient nicht nur als Konzertveranstaltung, sondern auch als Treffpunkt der Szene.

Viele Bands nutzen das Festival als:

Plattform für neue Albumtouren

Ort für internationale Reichweite

Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erreichen

Gleichzeitig ist das Festival für viele Fans ein jährlicher Fixpunkt, der weit über die Musik hinausgeht.

Fazit: Nova Rock Festival – lohnt sich der Besuch?

Das Nova Rock Festival zählt zu den größten und bekanntesten Rock- und Metal-Festivals Europas und hat sich über viele Jahre hinweg als feste Größe im internationalen Festivalkalender etabliert. Es verbindet hochkarätige Musikacts, ein extrem großes Veranstaltungsgelände und eine ausgeprägte Campingkultur zu einem intensiven Gesamterlebnis, das weit über ein gewöhnliches Konzertformat hinausgeht. Die besondere Stärke des Festivals liegt in seiner Kombination aus Größe, Vielfalt und Atmosphäre, die für viele Besucher ein zentrales Argument für eine Teilnahme darstellt.

Ein Besuch lohnt sich besonders für Menschen, die Rock-, Metal- und Alternative-Musik nicht nur konsumieren, sondern als Erlebnis in einer großen Gemeinschaft verstehen wollen. Das Festival bietet nicht nur mehrere Bühnen mit internationalen Headlinern, sondern auch eine enorme Bandbreite an Subgenres, wodurch sowohl Fans harter Gitarrenmusik als auch jüngerer Crossover-Stile auf ihre Kosten kommen. Hinzu kommt die internationale Besucherstruktur, die das Festival zu einem Treffpunkt für Menschen aus ganz Europa macht und eine sehr offene, gemeinschaftliche Stimmung erzeugt.

Besonders positiv hervorzuheben ist die Atmosphäre auf dem Campingplatz, die für viele Besucher einen ebenso wichtigen Teil des Festivals darstellt wie die Konzerte selbst. Hier entstehen spontane soziale Gruppen, gemeinsame Abende und eine temporäre „Festivalstadt“, die rund um die Uhr aktiv ist. Diese soziale Dynamik ist ein wesentlicher Grund, warum viele Besucher jedes Jahr wiederkommen.

Allerdings ist das Nova Rock Festival nicht für jeden geeignet. Aufgrund der Größe, der hohen Besucherzahlen und der teilweise extremen Wetterbedingungen kann das Erlebnis sehr intensiv und auch anstrengend sein. Wer großen Menschenmengen, langen Wegen zwischen Camping- und Bühnenbereichen oder lauter, durchgehender Beschallung nicht viel abgewinnen kann, wird hier schnell an Grenzen stoßen. Ebenso kann das Campen auf offenem Gelände bei Hitze, Regen oder Schlamm körperlich fordernd sein.

Für Menschen, die Komfort, Ruhe oder klare Strukturen bevorzugen, ist ein klassischer Konzertbesuch oder ein kleineres Festival oft besser geeignet. Auch Personen, die wenig Interesse an Rock- oder Metal-Musik haben, werden das musikalische Konzept des Nova Rock nur bedingt attraktiv finden, da der Fokus klar auf diesen Genres liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Nova Rock Festival ein intensives, energiegeladenes und einzigartiges Musikerlebnis bietet, das besonders für offene, abenteuerlustige und musikaffine Besucher geeignet ist. Es ist kein entspanntes Freizeit-Event, sondern ein mehrtägiges Erlebnis mit hoher Intensität, das sowohl körperlich als auch sozial fordernd sein kann. Wer sich jedoch auf diese Bedingungen einlässt, erhält eines der prägendsten Festivalerlebnisse im europäischen Raum.