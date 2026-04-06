Eingebettet in die Pinzgauer Grasberge im Salzburger Land zählt Saalbach Hinterglemm zu den bekanntesten Urlaubsdestinationen Österreichs. Die Region hat sich von einer abgelegenen Bergbauernlandschaft zu einem international gefragten Tourismuszentrum entwickelt. Heute steht der Ort für eine Kombination aus moderner Infrastruktur, alpiner Natur, sportlicher Vielfalt und lebendiger Atmosphäre.

Allgemeines & Geschichte

Lage im Glemmtal im Salzburger Land

Teil der Kitzbüheler Alpen

Historisch geprägt durch Almwirtschaft und Bergbauernkultur

Erste urkundliche Erwähnungen im Mittelalter

Lange Zeit schwer zugängliches Tal mit einfacher Lebensweise

Entwicklung im Überblick:

19. Jahrhundert: Beginn erster touristischer Aktivitäten durch Bergsteiger

Frühes 20. Jahrhundert: Ausbau erster Unterkünfte und Wege

1940er–1960er: Beginn des Skitourismus

Ab den 1980er Jahren: Starker Ausbau von Liftanlagen und Infrastruktur

Heute: Internationale Ganzjahresdestination

Der Wandel vom Bauerndorf zum Tourismus-Hotspot ist im Ortsbild deutlich sichtbar – traditionelle Holzhäuser stehen neben modernen Hotels und Liftanlagen.

Geografische Besonderheiten

Höhenlage: ca. 1.003 Meter

Umgeben von sanften Grasbergen statt schroffen Felsmassiven

Besonders geeignet für Wanderer und Mountainbiker

Weitläufige Täler und gut erschlossene Berglandschaften

Gute Erreichbarkeit über das Salzburger Land

Charakter der Landschaft:

Runde Gipfel und breite Bergrücken

Dichte Wälder und Almwiesen

Zahlreiche bewirtschaftete Hütten

Panoramaausblicke ohne extreme Höhenunterschiede

Infrastruktur & Erreichbarkeit

Anbindung über Zell am See

Nächstgelegener Flughafen: Flughafen Salzburg

Gute Straßenanbindung

Öffentliche Verkehrsmittel und Shuttle-Services

Vor Ort:

Modernes Liftsystem

Dichtes Netz an Wander- und Bikewegen

Skibusse und regionale Verkehrslösungen

Digitale Services (Apps, Online-Tickets)

Sommer in Saalbach Hinterglemm

Die warme Jahreszeit verwandelt die Region in ein Paradies für Outdoor-Aktivitäten.

Wandern

Über 400 km markierte Wanderwege

Routen für Anfänger bis erfahrene Bergsteiger

Panoramawege mit Aussicht auf die Alpen

Themenwanderwege und Naturlehrpfade

Beliebte Wandergebiete:

Schattberg

Reiterkogel

Zwölferkogel

Mountainbiken

Eines der größten Bikegebiete Österreichs

Über 90 km Lines und Trails

Mehrere Bikeparks und Downhill-Strecken

Highlights:

Freeride-Strecken

Flowtrails

Downhill-Weltcup-Strecken

Bike-Verleih und Schulen

Weitere Sommeraktivitäten

Trailrunning

Paragliding

Klettersteige

Hochseilparks

Outdoor-Abenteuerprogramme

Familienangebote im Sommer

Erlebniswanderwege

Abenteuerparks

Wasserspielplätze

Geführte Naturprogramme

Winter in Saalbach Hinterglemm

Im Winter zählt die Region zu den größten und bekanntesten Skigebieten Europas.

Skigebiete in Saalbach Hinterglemm

Teil des Skicircus:

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Fakten:

Über 270 Pistenkilometer

Mehr als 70 Liftanlagen in Saalbach Hinterglemm, eignet sich gut für sportliche und begeisterte Skifahrer und Skifahrerinnen.

Moderne Beschneiungssysteme, die auch das Skifahren in eher schwierigeren oder nicht optimalen Wetterbedingungen ermöglicht, sodass einem tollen Skiurlaub nichts mehr im Wege steht, auch wenn die Natur die Umstände nicht unbedingt hergibt.

Verbindung mehrerer Orte

Kein Ausfall des Skiurlaubs, durch die modernen Beschneiungssysteme.

Wintersportmöglichkeiten

Skifahren

Snowboarden

Freeride

Skitouren

Alternativen zum Skifahren

Winterwandern

Schneeschuhwandern

Rodeln

Langlaufen

Pferdeschlittenfahrten

Après-Ski & Nachtleben

Saalbach Hinterglemm ist bekannt für sein lebendiges Nachtleben. Gerade für junge Urlauber und Gruppenurlaube bietet Saalbach eine große Auswahl an abendlichen Aktivitäten.

Bars und Clubs

Après-Ski-Hütten

Live-Musik

Events und Partys

Kulinarik

Die Gastronomie in Saalbach Hinterglemm verbindet Tradition und Internationalität.

Typische Gerichte

Kasnocken

Pinzgauer Kaspressknödel

Kaiserschmarrn

Brettljause

Kulinarische Besonderheiten

Regionale Produkte aus dem Pinzgau

Kombination aus alpiner Küche und internationalen Einflüssen

Große Auswahl an Restaurants – von urig bis gehoben

Almhütten

Authentische Atmosphäre

Regionale Spezialitäten

Panoramaausblick

Veranstaltungen & Events

Ganzjährig finden zahlreiche Veranstaltungen statt.

Sommer

Bike-Festivals

Musikveranstaltungen

Open-Air-Events

Winter

Skishows

Sportevents

Après-Ski-Veranstaltungen

Highlights

Internationale Wettbewerbe

Saisoneröffnungen und -abschlüsse

Nachhaltigkeit & Umwelt

Förderung umweltfreundlicher Mobilität

Schutz alpiner Lebensräume

Nachhaltige Tourismuskonzepte

Bewusstsein für Natur und Ressourcen

Unterkunftsmöglichkeiten

Luxushotels

Mittelklassehotels

Pensionen

Ferienwohnungen

Chalets

Besonderheiten:

Große Auswahl

Moderne Ausstattung

Oft direkter Zugang zu Pisten oder Wanderwegen

Zielgruppen

Saalbach Hinterglemm spricht verschiedene Reisende an:

Aktivurlauber

Wintersportler

Mountainbiker

Familien

Gruppen und Eventreisende

Vorteile des Urlaubsortes

Ganzjahresdestination

Große Vielfalt an Aktivitäten

Moderne Infrastruktur

Gute Erreichbarkeit

Breites Unterkunftsangebot

Nachteile des Urlaubsortes

Hohe Besucherzahlen in der Hauptsaison

Teilweise hohe Preise

Weniger ruhige Atmosphäre im Ortszentrum

Starke touristische Prägung

Atmosphäre & Lebensgefühl

Lebendig und dynamisch

Stark touristisch geprägt

Internationale Gäste

Kombination aus Sport und Unterhaltung

Vertiefende Einblicke und zusätzliche Perspektiven auf den schönen Urlaubsort in Saalbach Hinterglemm

Abseits der bekannten Themen rund um Sport, Infrastruktur und Veranstaltungen eröffnet Saalbach Hinterglemm eine Vielzahl weiterer Aspekte, die insbesondere für Erstbesucher interessant sind. Diese betreffen nicht nur praktische Reiseinformationen, sondern auch weniger offensichtliche Besonderheiten der Region, die das Gesamtbild des Urlaubsortes prägen.

Anreiseerlebnis und erste Eindrücke

Die Anreise nach Saalbach Hinterglemm ist bereits ein Teil des Urlaubserlebnisses. Das Glemmtal erstreckt sich als langgezogenes Tal, das sich langsam in die Bergwelt hineinzieht. Besonders für Reisende, die zum ersten Mal ankommen, entsteht dabei ein stetiger Übergang von urbanen Strukturen hin zu einer zunehmend alpinen Landschaft.

Die Fahrt über Zell am See hinein ins Tal vermittelt bereits einen Eindruck von der Topografie: bewaldete Hänge, offene Wiesenflächen und die ersten sichtbaren Liftanlagen. Mit jedem Kilometer wird die touristische Prägung stärker sichtbar, gleichzeitig bleibt die Natur stets präsent.

Gerade im Winter wirkt die Ankunft durch verschneite Dächer, beleuchtete Straßen und das geschäftige Treiben besonders eindrucksvoll, während im Sommer grüne Almwiesen und klare Bergluft dominieren.

Orientierung im Ort

Für Erstbesucher ist die Orientierung im Tal zunächst einfacher als in vielen anderen alpinen Regionen. Saalbach und Hinterglemm liegen entlang einer Hauptstraße, die das gesamte Tal erschließt. Dadurch ergibt sich eine klare Struktur:

Saalbach bildet das zentrale, etwas kompaktere Ortszentrum

Hinterglemm ist weitläufiger und moderner geprägt

Dazwischen liegen zahlreiche Hotels, Pensionen und Liftzugänge

Die meisten wichtigen Punkte – Bergbahnen, Restaurants, Verleihstationen – sind fußläufig erreichbar oder gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden. Dadurch entsteht ein hoher Komfortfaktor, insbesondere für Reisende ohne eigenes Auto.

Tagesablauf im Urlaub

Ein typischer Urlaubstag unterscheidet sich je nach Jahreszeit deutlich, folgt aber oft einem klaren Rhythmus.

Im Sommer:

Der Tag beginnt früh, häufig mit klarem Wetter und angenehmen Temperaturen. Viele Aktivitäten wie Wandern oder Biken starten bereits am Vormittag, um die stabilen Wetterbedingungen zu nutzen. Mittags wird oft eine Pause auf einer Alm eingelegt, bevor am Nachmittag weitere Touren oder entspannte Aktivitäten folgen. Abends verlagert sich das Geschehen in Restaurants oder auf Hotelterrassen.

Im Winter:

Der Fokus liegt auf dem Skibetrieb, der meist am Vormittag beginnt. Die Pisten sind zu dieser Zeit am besten präpariert. Mittags bieten Skihütten eine Kombination aus Erholung und kulinarischem Erlebnis. Der Nachmittag endet häufig mit Après-Ski, bevor der Abend in Restaurants oder Bars ausklingt.

Dieser strukturierte Tagesablauf ist typisch für viele alpine Destinationen, wird in Saalbach Hinterglemm jedoch durch die hohe Dichte an Angeboten besonders intensiv erlebt.

Unterkunftslagen und ihre Unterschiede

Die Wahl der Unterkunft hat großen Einfluss auf das Urlaubserlebnis. In Saalbach Hinterglemm lassen sich verschiedene Lagen unterscheiden:

Zentrale Lage:

Direkt im Ortszentrum gelegen, mit unmittelbarem Zugang zu Liften, Restaurants und Nachtleben. Besonders geeignet für Reisende, die kurze Wege und ein lebendiges Umfeld bevorzugen.

Randlage:

Etwas außerhalb gelegen, ruhiger und oft mit mehr Naturbezug. Häufig günstiger und entspannter, jedoch mit etwas längeren Wegen.

Hanglage:

Viele Unterkünfte befinden sich leicht erhöht mit Blick ins Tal. Diese bieten oft beeindruckende Ausblicke, erfordern jedoch teilweise zusätzliche Wege oder Transfers.

Diese Unterschiede sind besonders für Erstbesucher relevant, da sie maßgeblich beeinflussen, wie aktiv oder ruhig der Aufenthalt erlebt wird.

Verhalten in der Natur

Die alpine Umgebung erfordert ein gewisses Maß an Rücksicht und Bewusstsein.

Wege sollten nicht verlassen werden, um die Vegetation zu schützen

Weidetiere auf Almen sind zu respektieren

Müllvermeidung spielt eine zentrale Rolle

Lärm wird in ruhigen Naturbereichen als störend empfunden

Diese Aspekte sind nicht nur für den Naturschutz wichtig, sondern auch für ein harmonisches Miteinander zwischen Gästen und Einheimischen.

Wetterumschwünge und ihre Bedeutung

Ein wesentliches Merkmal alpiner Regionen ist die schnelle Veränderung des Wetters. Auch in Saalbach Hinterglemm können sich Bedingungen innerhalb kurzer Zeit ändern.

Sonnige Morgen können in Gewitter übergehen

Temperaturunterschiede zwischen Tal und Berg sind deutlich

Windverhältnisse variieren stark

Für Touristen bedeutet das:

Flexible Planung ist entscheidend

Wetterberichte sollten regelmäßig geprüft werden

Geeignete Kleidung ist unerlässlich

Diese Dynamik macht den Aufenthalt abwechslungsreich, erfordert jedoch auch Aufmerksamkeit.

Soziale Struktur und Gästeprofil

Saalbach Hinterglemm zieht ein breites internationales Publikum an. Die Mischung aus Gästen ist vielfältig:

Wintersportler aus ganz Europa

Mountainbiker und Outdoor-Enthusiasten

Familien mit Kindern

Gruppen und Eventreisende

Diese Vielfalt sorgt für eine lebendige Atmosphäre, führt aber auch dazu, dass der Ort weniger abgeschieden wirkt als kleinere Bergdörfer.

Rolle der Bergbahnen im Alltag

Die Bergbahnen sind nicht nur Transportmittel, sondern ein zentraler Bestandteil des Urlaubserlebnisses. Sie ermöglichen den einfachen Zugang zu Höhenlagen, die sonst nur schwer erreichbar wären.

Im Sommer dienen sie als Einstiegspunkt für Wanderungen und Bike-Touren, im Winter als Verbindung zwischen den Pisten. Für viele Besucher strukturieren die Betriebszeiten der Bahnen den gesamten Tagesablauf.

Umgang mit Höhenunterschieden

Auch wenn die Berge rund um Saalbach Hinterglemm eher sanft erscheinen, sind die Höhenunterschiede nicht zu unterschätzen.

Unterschied zwischen Tal und Gipfel oft mehrere hundert Meter

Körperliche Belastung steigt mit Höhe und Aktivität

Pausen und Anpassung sind wichtig

Für Einsteiger empfiehlt sich ein langsamer Einstieg in sportliche Aktivitäten.

Atmosphäre im Jahresverlauf

Die Stimmung im Ort verändert sich stark mit den Jahreszeiten.

Hochsaison:

Sehr lebendig

Viele Veranstaltungen

Hohe Besucherzahlen

Nebensaison:

Deutlich ruhiger

Mehr Raum für Erholung

Eingeschränktes Angebot

Diese Unterschiede ermöglichen unterschiedliche Urlaubserlebnisse – von aktiv und gesellig bis ruhig und naturbezogen.

Bedeutung der Almhüttenkultur

Ein prägendes Element ist die Hüttenkultur. Sie verbindet Naturerlebnis mit kulinarischen und sozialen Aspekten.

Treffpunkt für Wanderer und Skifahrer

Traditionelle Speisen und Getränke

Oft familiengeführt

Der Aufenthalt auf einer Alm ist weniger funktional als vielmehr Teil des gesamten Urlaubserlebnisses.

Licht- und Naturerlebnisse

Besonders eindrucksvoll sind die Lichtverhältnisse in den Bergen.

Klare Sicht bei gutem Wetter

Intensive Farben bei Sonnenauf- und -untergang

Sternenhimmel mit geringer Lichtverschmutzung

Diese Eindrücke tragen wesentlich zur Wahrnehmung der Region bei und unterscheiden sie von urbanen Räumen.

Geräuschkulisse und Ruhe

Ein oft unterschätzter Faktor ist die akustische Wahrnehmung.

Morgens: ruhige Naturgeräusche

Tagsüber: Aktivität und Bewegung

Abends: Mischung aus Ruhe und Ortsleben

In abgelegenen Bereichen dominiert Stille, während im Zentrum eine lebendige Geräuschkulisse herrscht.

Einfluss des Tourismus auf das Ortsbild

Der starke Tourismus hat das Erscheinungsbild deutlich geprägt.

Moderne Hotelanlagen

Ausbau von Infrastruktur

Anpassung an internationale Standards

Gleichzeitig bleiben traditionelle Elemente sichtbar, wodurch ein spannender Kontrast entsteht.

Verhalten im Skigebiet und auf Trails

Für einen reibungslosen Ablauf gelten bestimmte Regeln.

Im Winter:

Rücksicht auf andere Skifahrer

Einhaltung von Pistenregeln

Kontrolle der Geschwindigkeit

Im Sommer:

Beachtung von Vorfahrtsregeln auf Trails

Rücksicht auf Wanderer

Nutzung ausgewiesener Strecken

Diese Regeln tragen zur Sicherheit und zum positiven Gesamterlebnis bei.

Emotionale Wirkung der Berglandschaft

Die Wirkung der Landschaft geht über das Visuelle hinaus.

Gefühl von Weite und Freiheit

Reduktion auf einfache Strukturen

Distanz zum Alltag

Viele Besucher empfinden den Aufenthalt als ausgleichend und inspirierend.

Besonderheiten für Erstbesucher

Für Reisende, die zum ersten Mal nach Saalbach Hinterglemm kommen, ergeben sich einige typische Eindrücke:

Überraschung über die Größe des Skigebiets

Hohe Qualität der Infrastruktur

Kombination aus Natur und touristischer Entwicklung

Unterschiedliche Erlebnisräume innerhalb eines Tals

Diese Vielfalt macht den Ort besonders zugänglich, aber auch facettenreich.

Vor- und Nachteile im Sommer oder Winter Urlaub in Saalbach Hinterglemm zu machen:

Kategorie Sommer – Vorteile Sommer – Nachteile Winter – Vorteile Winter – Nachteile Landschaft & Natur Grüne Almwiesen, klare Bergluft, vielfältige Natur Weniger „spektakulär“ als hochalpine Regionen Verschneite Winterlandschaft, klassische Alpenkulisse Abhängig von Schneelage (trotz Beschneiung) Aktivitäten Wandern, Biken, Paragliding, vielseitige Outdoor-Angebote Wetterabhängig (Gewitter möglich) Großes Skigebiet, Snowboarden, Wintervielfalt Fokus stark auf Wintersport Infrastruktur Weniger überlaufen, entspannter nutzbar Teilweise eingeschränkte Liftzeiten Top ausgebaute Infrastruktur, viele Lifte offen Hohe Auslastung in der Hauptsaison Besucheraufkommen Ruhiger als im Winter, mehr Platz In Ferienzeiten trotzdem gut besucht Sehr lebendig, internationale Atmosphäre Oft sehr voll, lange Wartezeiten Preise Häufig günstiger als Winter Hochsaisonpreise im Sommer möglich Große Auswahl an Angeboten Deutlich höhere Preise (Skipass, Unterkunft) Erlebnisfaktor Natur, Ruhe, aktive Erholung Weniger Events als im Winter Action, Sport, Après-Ski, Events Weniger Ruhe und Erholung im Zentrum Familienfreundlichkeit Viele Erlebniswege und Naturangebote Weniger „Spektakel“ für Jugendliche Skischulen, Funparks, Winterspaß Höhere Kosten für Familien Wetterbedingungen Angenehme Temperaturen Wetterwechsel, Gewitter Schneesicherheit, Winterfeeling Kälte, eingeschränkte Sicht bei Schlechtwetter Kulinarik & Hütten Ruhige Almen, entspannte Atmosphäre Weniger Hütten geöffnet als im Winter Lebendige Skihütten, große Auswahl Oft überfüllt zur Mittagszeit Nachtleben Ruhiger, entspannter Weniger Party-Angebote Bekannt für Après-Ski und Nachtleben Lauter, weniger Rückzugsmöglichkeiten Flexibilität Viele individuelle Touren möglich Planung wetterabhängig Klare Struktur durch Skibetrieb Weniger flexibel (an Lifte gebunden) Erholung Gute Balance aus Aktivität und Ruhe Weniger Wellness-Fokus als im Winter Kombination aus Sport und Wellness Weniger ruhige Bereiche im Zentrum

Fazit zum Urlaubsort Saalbach Hinterglemm

Saalbach Hinterglemm zählt zu den bekanntesten und vielseitigsten Urlaubsdestinationen in den österreichischen Alpen und hat sich über viele Jahrzehnte hinweg von einem ursprünglich landwirtschaftlich geprägten Tal zu einem international gefragten Tourismuszentrum entwickelt. Die Region liegt eingebettet in den Pinzgauer Grasbergen und zeichnet sich durch eine vergleichsweise sanfte, aber dennoch abwechslungsreiche Berglandschaft aus, die sowohl im Sommer als auch im Winter ideale Bedingungen für unterschiedlichste Aktivitäten bietet.

Charakteristisch für Saalbach Hinterglemm ist die Kombination aus moderner Infrastruktur und alpiner Natur. Während traditionelle Elemente wie Almhütten, bäuerliche Strukturen und regionale Kultur weiterhin präsent sind, wurde die touristische Infrastruktur kontinuierlich ausgebaut. Heute verfügt die Region über ein dichtes Netz an Bergbahnen, Wanderwegen und Bike-Strecken sowie über ein breites Angebot an Unterkünften und gastronomischen Einrichtungen. Diese Entwicklung ermöglicht es, ein großes Spektrum an Besuchern anzusprechen – von Familien über Aktivurlauber bis hin zu internationalen Gästen mit gehobenen Ansprüchen.

Im Sommer präsentiert sich Saalbach Hinterglemm als weitläufiges Outdoor-Paradies. Wanderer profitieren von hunderten Kilometern markierter Wege, die sich durch Almwiesen, Wälder und über aussichtsreiche Höhenzüge ziehen. Besonders hervorzuheben ist die Eignung der Region für Mountainbiker, da sie zu den größten und bekanntesten Bike-Destinationen Österreichs gehört. Ergänzt wird das Angebot durch Aktivitäten wie Trailrunning, Paragliding oder geführte Naturerlebnisse. Die Landschaft ist dabei zugänglich und vielseitig, wodurch sowohl Einsteiger als auch erfahrene Sportler passende Möglichkeiten finden.

Im Winter verwandelt sich die Region in eines der größten zusammenhängenden Skigebiete Europas. Der Skicircus bietet ein umfangreiches Pistennetz, moderne Liftanlagen und vielfältige Abfahrten für unterschiedliche Leistungsniveaus. Neben dem klassischen Skifahren spielen auch Snowboarden, Freeride und alternative Winteraktivitäten wie Schneeschuhwandern oder Rodeln eine wichtige Rolle. Ergänzt wird das sportliche Angebot durch ein lebendiges Après-Ski und zahlreiche Veranstaltungen, die zur besonderen Atmosphäre der Region beitragen.

Ein wesentliches Merkmal von Saalbach Hinterglemm ist die hohe Servicequalität. Die touristischen Angebote sind gut organisiert, die Wege kurz und die Orientierung im Tal vergleichsweise einfach. Gleichzeitig sorgt die Internationalität der Gäste für eine dynamische und lebendige Stimmung. Besonders im Winter ist die Region stark frequentiert, während der Sommer insgesamt etwas ruhiger und naturnäher erlebt werden kann.

Auch kulinarisch bietet die Region eine breite Vielfalt. Die Küche basiert auf traditionellen alpinen Gerichten, wird jedoch durch moderne Einflüsse und internationale Trends ergänzt. Almhütten spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie nicht nur Verpflegung bieten, sondern auch Teil des kulturellen Erlebnisses sind. Regionale Produkte, frische Zutaten und authentische Zubereitung tragen zur Qualität des gastronomischen Angebots bei.

Neben den klassischen touristischen Aspekten gewinnt auch das Thema Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung. Maßnahmen zum Schutz der Natur, zur Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe und zur Verbesserung der Mobilität werden kontinuierlich weiterentwickelt. Gleichzeitig setzt die Region auf Digitalisierung, um den Aufenthalt für Gäste komfortabler und effizienter zu gestalten.

Für Erstbesucher ist besonders die klare Struktur des Tals von Vorteil. Saalbach und Hinterglemm liegen entlang einer Hauptachse, wodurch viele Angebote leicht erreichbar sind. Die Kombination aus zentralen, lebendigen Bereichen und ruhigeren Randlagen ermöglicht unterschiedliche Urlaubserlebnisse innerhalb derselben Region.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Saalbach Hinterglemm eine Destination ist, die vor allem durch ihre Vielseitigkeit überzeugt. Die Region bietet sowohl intensive sportliche Aktivitäten als auch Möglichkeiten zur Erholung und Naturerfahrung. Während der Winter durch Dynamik, Events und Wintersport geprägt ist, steht im Sommer die aktive Erkundung der Landschaft im Vordergrund. Diese ganzjährige Attraktivität, kombiniert mit einer modernen Infrastruktur und einer starken touristischen Ausrichtung, macht Saalbach Hinterglemm zu einem der führenden Urlaubsziele im Alpenraum.