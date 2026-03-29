Österreich steht seit jeher für eine vielfältige Kulturlandschaft, die von regionalen Eigenheiten, lebendigem Brauchtum und tief verwurzelten Traditionen geprägt ist. Über Generationen hinweg wurden Bräuche weitergegeben, Feste gefeiert und Werte vermittelt, die das gesellschaftliche Leben nachhaltig beeinflusst haben. Doch in einer Zeit, die von Digitalisierung, Globalisierung und wachsender Mobilität bestimmt wird, zeigt sich ein deutlicher Wandel. Immer mehr Traditionen die schwinden geraten in den Hintergrund oder verschwinden sogar vollständig aus dem Alltag.

Während einige dieser Entwicklungen kaum auffallen, verändern sie langfristig die kulturelle Identität des Landes. Der Verlust geschieht oft schleichend – nicht durch bewusste Ablehnung, sondern durch veränderte Lebensumstände, neue Prioritäten und fehlende Weitergabe an nachfolgende Generationen.

Gesellschaftlicher Wandel als treibende Kraft

Die Gründe für das Verschwinden traditioneller Praktiken sind vielschichtig. Österreich hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert, sowohl wirtschaftlich als auch sozial. Diese Veränderungen wirken sich direkt auf das kulturelle Leben aus.

Urbanisierung: Immer mehr Menschen verlassen ländliche Regionen und ziehen in Städte. Dort verlieren lokale Bräuche oft an Bedeutung, da die Gemeinschaftsstrukturen weniger eng sind.

Immer mehr Menschen verlassen ländliche Regionen und ziehen in Städte. Dort verlieren lokale Bräuche oft an Bedeutung, da die Gemeinschaftsstrukturen weniger eng sind. Flexiblere Lebensmodelle: Unregelmäßige Arbeitszeiten, Pendeln und steigender Leistungsdruck lassen weniger Raum für zeitintensive Traditionen.

Unregelmäßige Arbeitszeiten, Pendeln und steigender Leistungsdruck lassen weniger Raum für zeitintensive Traditionen. Digitalisierung: Freizeit verlagert sich zunehmend ins Digitale. Soziale Medien ersetzen reale Treffpunkte und beeinflussen das Freizeitverhalten.

Freizeit verlagert sich zunehmend ins Digitale. Soziale Medien ersetzen reale Treffpunkte und beeinflussen das Freizeitverhalten. Globalisierung: Internationale Trends und Lebensweisen verdrängen regionale Besonderheiten.

Internationale Trends und Lebensweisen verdrängen regionale Besonderheiten. Wertewandel: Jüngere Generationen setzen andere Prioritäten und hinterfragen überlieferte Rituale.

Diese Faktoren führen dazu, dass viele Traditionen nicht mehr selbstverständlich Teil des Alltags sind, sondern aktiv gepflegt werden müssten – was jedoch immer seltener geschieht.

Brauchtum im Jahreskreis – weniger gelebte Gemeinschaft

Österreich ist bekannt für seine zahlreichen Feste und Bräuche, die sich über das gesamte Jahr verteilen. Viele davon waren einst fest im Leben der Bevölkerung verankert. Heute zeigt sich jedoch, dass einige dieser Traditionen nur noch eingeschränkt gepflegt werden.

Maibaumaufstellen

Das Maibaumaufstellen war lange Zeit ein zentrales Ereignis in vielen Gemeinden. Es brachte Menschen zusammen, stärkte das Gemeinschaftsgefühl und war oft mit Musik, Tanz und kulinarischen Angeboten verbunden. Heute wird dieser Brauch vielerorts nur noch symbolisch durchgeführt oder ganz ausgelassen, da Organisation und Teilnahme zurückgehen.

Erntedankfeste

Das Erntedankfest hat vor allem in landwirtschaftlich geprägten Regionen eine lange Tradition. Mit dem Rückgang der Landwirtschaft verliert jedoch auch dieses Fest an Bedeutung. In vielen Orten wird es zwar noch gefeiert, doch die ursprüngliche Verbindung zur Ernte und zur Natur tritt zunehmend in den Hintergrund.

Sonnwendfeuer

Sonnwendfeuer gehören zu den ältesten Bräuchen in Österreich. Sie stehen für Gemeinschaft und Tradition, sind jedoch mit wachsendem Aufwand verbunden. Sicherheitsvorschriften und organisatorische Hürden führen dazu, dass immer weniger Veranstaltungen stattfinden.

Diese Beispiele zeigen deutlich, wie Traditionen die schwinden oft an strukturellen Veränderungen scheitern und nicht unbedingt am fehlenden Interesse.

Traditionelles Handwerk – Wissen ohne Nachfolger

Ein besonders kritischer Bereich ist das traditionelle Handwerk. Viele Berufe, die früher eine zentrale Rolle spielten, sind heute kaum noch vertreten.

Holzschnitzer in alpinen Regionen

Schmiede mit traditioneller Fertigung

Maßschneider für Trachten

Korbflechter und Bürstenbinder

Diese Tätigkeiten erfordern jahrelange Erfahrung und werden meist innerhalb von Familien weitergegeben. Doch genau diese Weitergabe bricht zunehmend ab. Junge Menschen entscheiden sich häufiger für moderne Berufe mit stabileren Einkommen und klareren Karrierewegen.

Die Folge ist ein schleichender Verlust von Wissen, das über Generationen aufgebaut wurde. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach handgefertigten Produkten, was zu einem Spannungsfeld zwischen Tradition und Wirtschaftlichkeit führt.

Dialekte – sprachliche Identität im Wandel

Die österreichische Sprachlandschaft ist reich an Dialekten, die oft eng mit regionaler Identität verbunden sind. Dennoch zeigt sich auch hier ein deutlicher Wandel.

Standarddeutsch wird in Schule und Beruf bevorzugt

Medien beeinflussen die Sprachentwicklung

Dialekte werden teilweise als weniger professionell wahrgenommen

Vor allem jüngere Generationen passen ihre Sprache zunehmend an, um in verschiedenen sozialen Kontexten besser verstanden zu werden. Dadurch verlieren Dialekte an Bedeutung und Vielfalt.

Auch hier handelt es sich um Traditionen die schwinden, die nicht abrupt verschwinden, sondern sich langsam verändern und anpassen.

Tracht und Kleidung – vom Alltag zum Symbol

Dirndl und Lederhose gelten als Sinnbild österreichischer Kultur. Doch ihre Funktion hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt.

Früher waren Trachten ein selbstverständlicher Bestandteil des Alltags. Sie spiegelten regionale Unterschiede wider und hatten praktische Vorteile. Heute werden sie vor allem zu besonderen Anlässen getragen:

Volksfeste

Hochzeiten

touristische Veranstaltungen

Im Alltag dominieren moderne Kleidungsstile. Die Herstellung traditioneller Tracht ist aufwendig und teuer, was zusätzlich dazu beiträgt, dass sie seltener getragen wird.

Kulinarische Traditionen im Wandel

Die österreichische Küche genießt international einen hervorragenden Ruf. Dennoch verändert sich auch das Essverhalten innerhalb des Landes.

Zeitmangel führt zu weniger selbstgekochten Mahlzeiten

Fertigprodukte gewinnen an Bedeutung

Internationale Küche beeinflusst den Speiseplan

Klassische Gerichte wie regionale Hausmannskost werden zwar weiterhin geschätzt, aber seltener im Alltag zubereitet. Wissen über traditionelle Rezepte wird dadurch weniger weitergegeben.

Diese Entwicklung zeigt, dass selbst scheinbar stabile Bereiche von Traditionen die schwinden betroffen sind.

Religiöse Bräuche und ihre Bedeutung

Viele österreichische Traditionen haben einen religiösen Ursprung. Doch die Rolle der Religion hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert.

Sinkende Kirchenbindung

geringere Teilnahme an religiösen Veranstaltungen

veränderte Wertevorstellungen

Feste wie Fronleichnam oder bestimmte Adventbräuche werden zwar weiterhin gefeiert, jedoch oft ohne den ursprünglichen religiösen Hintergrund. Sie entwickeln sich zunehmend zu kulturellen statt spirituellen Ereignissen.

Vereinskultur – ein Fundament unter Druck

Vereine spielen eine zentrale Rolle bei der Pflege von Traditionen. Ob Musikverein, Feuerwehr oder Trachtengruppe – sie tragen maßgeblich zum kulturellen Leben bei.

Doch viele dieser Vereine stehen vor Herausforderungen:

Nachwuchsmangel

zeitliche Belastung der Mitglieder

Konkurrenz durch digitale Freizeitangebote

Ohne aktive Beteiligung verlieren Vereine ihre Funktion als Träger von Brauchtum. Damit gehen auch viele Traditionen die schwinden einher, die eng mit diesen Strukturen verbunden sind.

Volksmusik und kulturelle Ausdrucksformen

Volksmusik, Tänze und regionale Kunstformen sind wichtige Bestandteile der österreichischen Kultur. Dennoch zeigt sich auch hier ein Rückgang im Alltag.

Moderne Musik dominiert den Markt

Traditionelle Veranstaltungen sprechen weniger junge Menschen an

kulturelle Angebote verändern sich

Zwar gibt es Initiativen zur Förderung dieser Kunstformen, doch ihr Stellenwert im täglichen Leben nimmt ab.

Zwischen Bewahrung und Anpassung

Nicht alle Traditionen verschwinden vollständig. Viele werden angepasst oder neu interpretiert, um in die moderne Zeit zu passen.

Kombination aus Tradition und Innovation

touristische Inszenierung von Brauchtum

neue Formen von Veranstaltungen

Diese Entwicklungen zeigen, dass Kultur nicht statisch ist, sondern sich ständig verändert. Dennoch stellt sich die Frage, wie viel ursprüngliche Bedeutung erhalten bleibt.

Die Rolle der nächsten Generation

Die Zukunft traditioneller Praktiken hängt maßgeblich davon ab, ob sie an jüngere Generationen weitergegeben werden. Bildung, Familie und Gemeinschaft spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Wenn Wissen nicht aktiv vermittelt wird, geraten selbst bedeutende kulturelle Elemente in Vergessenheit. Gleichzeitig besteht die Herausforderung darin, Traditionen so zu gestalten, dass sie auch für junge Menschen relevant bleiben.

Die nächste Generation, die schwindet – und was das für Österreichs Traditionen bedeutet

Ein besonders entscheidender Punkt im Zusammenhang mit kulturellem Wandel ist die Frage, wie stark sich jüngere Generationen noch mit überlieferten Bräuchen identifizieren. Während Traditionen über Jahrhunderte hinweg selbstverständlich von Eltern an Kinder weitergegeben wurden, zeigt sich heute eine deutliche Veränderung. Viele Traditionen die schwinden sind nicht deshalb gefährdet, weil sie aktiv abgelehnt werden, sondern weil die Weitergabe schlicht nicht mehr stattfindet.

Junge Menschen wachsen in einer völlig anderen Lebensrealität auf. Digitale Medien, globale Trends und individuelle Lebensentwürfe prägen den Alltag stärker als regionale Zugehörigkeit. Dadurch verschiebt sich auch die Wahrnehmung von Tradition: Was früher als identitätsstiftend galt, wird heute oft als optional oder sogar irrelevant betrachtet.

Schule und Bildung – fehlender Bezug zur gelebten Kultur

Ein zentraler Faktor für die Weitergabe von Traditionen ist das Bildungssystem. Zwar werden historische Inhalte und kulturelle Hintergründe im Unterricht behandelt, doch die praktische Erfahrung bleibt oft aus.

Traditionen werden theoretisch vermittelt, aber selten aktiv erlebt

Schulveranstaltungen mit Brauchtumsbezug nehmen ab

Fokus liegt stärker auf internationalen Kompetenzen als auf regionaler Kultur

Dadurch entsteht eine Lücke zwischen Wissen und tatsächlicher Erfahrung. Viele junge Menschen kennen Traditionen nur noch aus Büchern oder Medien, ohne selbst daran teilgenommen zu haben. Auch hier zeigt sich, wie Traditionen die schwinden schleichend aus dem Alltag verschwinden, obwohl sie theoretisch noch präsent sind.

Familienstrukturen im Wandel

Früher war die Familie der wichtigste Ort für die Weitergabe von Bräuchen und Werten. Gemeinsame Feste, Rituale und Gewohnheiten prägten den Alltag. Heute haben sich Familienstrukturen jedoch stark verändert:

Mehr Einpersonenhaushalte

steigende Mobilität

weniger gemeinsame Zeit im Alltag

Traditionen, die stark an familiäre Rituale gebunden sind, verlieren dadurch an Stabilität. Wenn gemeinsame Abläufe fehlen, werden auch Bräuche weniger selbstverständlich weitergeführt.

Regionale Identität verliert an Bedeutung

Österreich war lange Zeit durch starke regionale Unterschiede geprägt. Dialekte, Kleidung, Küche und Bräuche variierten von Ort zu Ort. Diese Vielfalt war ein wesentlicher Bestandteil der kulturellen Identität.

Heute nimmt diese regionale Bindung jedoch ab:

Menschen ziehen häufiger um

Arbeitsplätze sind nicht mehr ortsgebunden

soziale Netzwerke ersetzen lokale Gemeinschaften

Die Folge ist eine zunehmende Vereinheitlichung. Regionale Besonderheiten treten in den Hintergrund, wodurch viele Traditionen die schwinden ihre Grundlage verlieren.

Digitalisierung verändert das Freizeitverhalten

Die Art und Weise, wie Freizeit gestaltet wird, hat sich grundlegend verändert. Digitale Angebote konkurrieren direkt mit traditionellen Aktivitäten.

Streaming, Gaming und Social Media dominieren die Freizeit

Veranstaltungen vor Ort verlieren an Bedeutung

spontane, flexible Freizeitgestaltung ersetzt feste Termine

Traditionen, die regelmäßige Teilnahme und Engagement erfordern, haben es unter diesen Bedingungen schwer. Sie passen oft nicht in einen Alltag, der von Flexibilität und Individualität geprägt ist.

Traditionelle Feste im privaten Raum verschwinden

Neben öffentlichen Veranstaltungen gab es in Österreich zahlreiche kleine, private Rituale, die heute kaum noch gepflegt werden.

gemeinsames Backen zu bestimmten Anlässen

Hausbräuche rund um Jahreszeiten

traditionelle Spiele und Lieder

Diese unscheinbaren Elemente sind besonders gefährdet, da sie selten dokumentiert sind. Wenn sie nicht aktiv gelebt werden, verschwinden sie oft vollständig. Genau hier zeigt sich besonders deutlich, wie Traditionen die schwinden im Stillen verloren gehen.

Landwirtschaftliche Lebensweise im Rückgang

Ein großer Teil österreichischer Traditionen ist eng mit der Landwirtschaft verbunden. Mit dem strukturellen Wandel in diesem Bereich verändert sich auch das kulturelle Leben.

kleinere Betriebe verschwinden

industrielle Landwirtschaft nimmt zu

direkte Verbindung zur Natur geht verloren

Viele Bräuche hatten ursprünglich eine praktische Funktion im landwirtschaftlichen Alltag. Wenn dieser Alltag verschwindet, verlieren auch die dazugehörigen Traditionen ihre Bedeutung.

Arbeitswelt und ihre Auswirkungen

Auch die moderne Arbeitswelt beeinflusst den Erhalt von Traditionen stärker als oft angenommen.

Wochenendarbeit und flexible Arbeitszeiten erschweren Teilnahme an Festen

steigende Mobilität reduziert lokale Bindung

berufliche Prioritäten verdrängen kulturelle Aktivitäten

Traditionen erfordern Zeit und Engagement. Wenn beides knapp wird, geraten sie automatisch ins Hintertreffen.

Tourismus verändert die Wahrnehmung von Tradition

Österreich ist ein beliebtes Reiseziel, und viele Traditionen werden gezielt für den Tourismus inszeniert. Das hat zwei Seiten:

positive Effekte: Erhalt und Sichtbarkeit von Brauchtum

negative Effekte: Vereinfachung und Kommerzialisierung

Traditionen werden oft angepasst, um für Besucher attraktiver zu wirken. Dabei geht jedoch teilweise ihre ursprüngliche Bedeutung verloren. Es entstehen neue Formen, die zwar sichtbar sind, aber weniger mit dem ursprünglichen Alltag zu tun haben.

Medien und ihre Rolle

Medien beeinflussen maßgeblich, welche Inhalte wahrgenommen und weitergegeben werden.

traditionelle Themen erhalten weniger Aufmerksamkeit

moderne Trends dominieren Berichterstattung

kulturelle Inhalte werden oft vereinfacht dargestellt

Dadurch verschiebt sich auch das öffentliche Interesse. Was nicht sichtbar ist, wird weniger wahrgenommen – und gerät schneller in Vergessenheit.

Viele Traditionen bestehen nicht nur aus sichtbaren Bräuchen, sondern auch aus praktischem Wissen.

Verarbeitung von Lebensmitteln

Umgang mit Naturmaterialien

traditionelle Techniken im Haushalt

Dieses Wissen wird oft nicht mehr aktiv vermittelt. Wenn es nicht angewendet wird, verschwindet es mit der Zeit vollständig. Auch hier zeigt sich ein zentraler Aspekt von Traditionen die schwinden.

Veränderungen im Jahresrhythmus

Früher war das Leben stark an den Jahreszeiten orientiert. Viele Traditionen entstanden aus diesem Rhythmus heraus.

saisonale Abläufe verlieren an Bedeutung

ganzjährige Verfügbarkeit von Produkten verändert Gewohnheiten

feste Zeitpunkte für Bräuche werden weniger relevant

Diese Entwicklung führt dazu, dass Traditionen ihre ursprüngliche Funktion verlieren und seltener praktiziert werden.

Individualisierung der Gesellschaft

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die zunehmende Individualisierung. Menschen gestalten ihr Leben stärker nach persönlichen Vorstellungen.

weniger Verpflichtung gegenüber Gemeinschaft

größere Vielfalt an Lebensstilen

Traditionen werden zur freiwilligen Option

Diese Entwicklung ist grundsätzlich positiv, führt jedoch dazu, dass gemeinschaftliche Bräuche weniger verbindlich sind.

Neue Traditionen entstehen

Während alte Praktiken verschwinden, entstehen gleichzeitig neue Formen von Ritualen und Gewohnheiten.

digitale Rituale (z. B. jährliche Online-Events)

moderne Formen von Gemeinschaft

neue Feierkulturen

Diese ersetzen jedoch nicht vollständig die traditionellen Strukturen, sondern verändern das kulturelle Gesamtbild.

Die Rolle von Initiativen und Vereinen im Zeitalter Traditionen die schwinden

Trotz vieler Herausforderungen gibt es zahlreiche Initiativen, die sich aktiv für den Erhalt von Traditionen einsetzen.

lokale Projekte zur Brauchtumspflege

Workshops und Veranstaltungen

Bildungsangebote mit kulturellem Fokus

Diese Initiativen zeigen, dass Traditionen die schwinden nicht zwangsläufig verschwinden müssen, wenn bewusst gegengesteuert wird.

Langfristige Auswirkungen auf die Gesellschaft

Der Verlust von Traditionen hat nicht nur kulturelle, sondern auch gesellschaftliche Folgen.

geringeres Gemeinschaftsgefühl

Verlust regionaler Identität

weniger Verbindung zur Geschichte

Traditionen erfüllen oft eine soziale Funktion, die über ihren ursprünglichen Zweck hinausgeht. Ihr Verschwinden verändert daher auch das Zusammenleben.

Warum verschwinden Traditionen heute schneller als früher? Die Geschwindigkeit des Wandels ist höher als in früheren Generationen. Digitalisierung, Mobilität und gesellschaftliche Veränderungen führen dazu, dass Bräuche schneller an Bedeutung verlieren. Sind alle Traditionen gleichermaßen betroffen? Nein, besonders gefährdet sind kleine, lokale und wenig dokumentierte Bräuche. Große Feste bleiben oft länger erhalten, während unscheinbare Rituale schneller verschwinden. Warum fällt es schwer, Traditionen weiterzugeben? Zeitmangel, veränderte Lebensweisen und fehlendes Interesse erschweren die Weitergabe. Viele Traditionen erfordern aktive Beteiligung, die im Alltag oft fehlt. Welche Rolle spielen Städte bei diesem Wandel? In Städten ist die Anbindung an lokale Bräuche schwächer. Gemeinschaften sind weniger eng, wodurch Traditionen seltener gelebt werden. Gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern? Ja, ländliche Regionen pflegen Traditionen oft stärker als urbane Gebiete. Dennoch sind auch dort Traditionen die schwinden zunehmend sichtbar. Können Medien Traditionen beeinflussen? Ja, Medien entscheiden mit, welche Themen sichtbar sind. Traditionelle Inhalte erhalten oft weniger Aufmerksamkeit als moderne Trends. Warum wirken manche Traditionen für junge Menschen unattraktiv? Sie werden oft als starr oder nicht zeitgemäß wahrgenommen. Ohne Anpassung verlieren sie an Relevanz. Welche Rolle spielt die Familie heute noch? Die Familie bleibt wichtig, doch gemeinsame Rituale nehmen ab. Dadurch werden Traditionen weniger selbstverständlich weitergegeben. Gibt es Traditionen, die wieder an Bedeutung gewinnen? Ja, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit und Regionalität entstehen neue Formen, die an alte Bräuche anknüpfen. Wie wirkt sich die Globalisierung aus? Internationale Einflüsse verdrängen regionale Besonderheiten. Gleichzeitig entstehen neue kulturelle Mischformen. Sind Traditionen nur im ländlichen Raum relevant? Nein, auch Städte haben eigene kulturelle Praktiken. Allerdings sind diese oft weniger langfristig stabil. Sie werden selten bewusst wahrgenommen und kaum dokumentiert. Wenn sie nicht aktiv gelebt werden, gehen sie verloren. Welche Bedeutung hat Zeit für Traditionen? Traditionen benötigen regelmäßige Wiederholung. Wenn Zeit fehlt, werden sie schnell vernachlässigt. Können Schulen Traditionen die schwinden besser vermitteln? Ja, durch praktische Erfahrungen statt rein theoretischer Inhalte könnten Traditionen stärker verankert werden. Welche Rolle spielen Vereine heute noch? Sie sind wichtige Träger von Brauchtum, kämpfen jedoch oft mit Nachwuchsproblemen.

Fazit: Zwischen Verlust und Neubeginn

Die Analyse zeigt deutlich, dass viele Traditionen die schwinden Teil eines umfassenden gesellschaftlichen Wandels in Österreich sind. Veränderungen in der Arbeitswelt, der Familie, der Bildung und im Freizeitverhalten führen dazu, dass überlieferte Bräuche immer weniger selbstverständlich gelebt werden. Besonders deutlich wird dies in der jungen Generation, die mit digitalen Medien, internationalen Einflüssen und flexiblen Lebensmodellen aufwächst. Ohne bewusste Weitergabe verlieren viele Rituale ihre ursprüngliche Bedeutung, und ein Teil des kulturellen Erbes droht dauerhaft in Vergessenheit zu geraten.

Doch das Verschwinden von Traditionen ist nicht ausschließlich negativ zu bewerten. Kultur ist dynamisch, und manche Bräuche passen schlicht nicht mehr in den modernen Alltag. Gleichzeitig entstehen neue Formen von Gemeinschaft und Brauchtum, die teilweise an alte Traditionen anknüpfen. Die Herausforderung besteht darin, diese Entwicklung bewusst zu steuern: Traditionen sollten so vermittelt und angepasst werden, dass sie sowohl ihre Identität bewahren als auch für heutige Lebensrealitäten relevant bleiben.

Initiativen, Vereine und Bildungseinrichtungen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Wer aktiv Veranstaltungen organisiert, Workshops anbietet oder lokale Bräuche in den Unterricht integriert, trägt maßgeblich dazu bei, dass Traditionen die schwinden nicht vollständig verloren gehen. Auch die Rolle der Familie darf nicht unterschätzt werden, da gerade private Rituale und Weitergabe von Wissen entscheidend für den Erhalt kultureller Praktiken sind.

Insgesamt zeigt sich, dass Österreichs kulturelle Vielfalt noch erhalten werden kann, wenn Bewahrung und Anpassung in Einklang gebracht werden. Die Herausforderung liegt darin, alte Werte mit neuen Formen zu verbinden und das Bewusstsein für die Bedeutung von Bräuchen zu stärken. So können Traditionen die schwinden nicht nur dokumentiert, sondern auch aktiv gelebt und an kommende Generationen weitergegeben werden. Nur so bleibt die kulturelle Identität des Landes lebendig und zukunftsfähig.