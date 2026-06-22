Urlaub im Wienerwald – 10 tolle Ausflugstipps & mehr

Ob Frühling, Sommer, Herbst und sogar im Winter, ein Urlaub im Wienerwald ist immer schön. In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10+ Reiseziele vor und verraten Ihnen spannende Fakten über diesen faszinierenden und einzigartigen Wald.

Interessante Fakten zum Wienerwald

Hier sind 10 interessante Fakten zum Wienerwald:

Grüne Lunge Wiens: Der Wienerwald ist ein großes Waldgebiet im Westen von Wien und gilt als „grüne Lunge“ der Stadt, da er das Klima verbessert, für frische Luft und Naherholung sorgt.

Der Wienerwald ist ein großes Waldgebiet im Westen von Wien und gilt als „grüne Lunge“ der Stadt, da er das Klima verbessert, für frische Luft und Naherholung sorgt. UNESCO-Biosphärenpark: Seit 2005 ist der Wienerwald ein offizieller UNESCO-Biosphärenpark, was seinen ökologischen und kulturellen Wert unterstreicht.

Seit 2005 ist der Wienerwald ein offizieller UNESCO-Biosphärenpark, was seinen ökologischen und kulturellen Wert unterstreicht. Fläche: Das Gebiet umfasst rund 1.050 Quadratkilometer und erstreckt sich über Teile von Wien und Niederösterreich. Der Wienerwald ist das größte zusammenhängende Laub-Mischwald-Gebiet.

Das Gebiet umfasst rund 1.050 Quadratkilometer und erstreckt sich über Teile von Wien und Niederösterreich. Der Wienerwald ist das größte zusammenhängende Laub-Mischwald-Gebiet. Vielfalt an Lebensräumen: Im Wienerwald gibt es eine beeindruckende Vielfalt an Flora und Fauna, darunter über hunderte Pflanzenarten und zahlreiche Tierarten wie Hirsche, Wildschweine und seltene Vögel.

Im Wienerwald gibt es eine beeindruckende Vielfalt an Flora und Fauna, darunter über hunderte Pflanzenarten und zahlreiche Tierarten wie Hirsche, Wildschweine und seltene Vögel. Wienerwald-Verein: Schon 1870 wurde der Wienerwald-Verein gegründet, um das Gebiet vor Rodung und Zersiedelung zu schützen. Mehr dazu im Video am Ende des Artikels.

Schon 1870 wurde der Wienerwald-Verein gegründet, um das Gebiet vor Rodung und Zersiedelung zu schützen. Mehr dazu im Video am Ende des Artikels. Wanderparadies: Es gibt über 1.300 Kilometer markierte Wanderwege, die durch abwechslungsreiche Landschaften führen.

Es gibt über 1.300 Kilometer markierte Wanderwege, die durch abwechslungsreiche Landschaften führen. Kulturelle Bedeutung: Der Wienerwald inspirierte viele Künstler und Komponisten, darunter Ludwig van Beethoven und Johann Strauss.

Der Wienerwald inspirierte viele Künstler und Komponisten, darunter Ludwig van Beethoven und Johann Strauss. Quellen und Flüsse: Der Wienerwald ist das Quellgebiet vieler kleiner Flüsse, unter anderem der Wienfluss, der durch die Stadt Wien fließt.

Der Wienerwald ist das Quellgebiet vieler kleiner Flüsse, unter anderem der Wienfluss, der durch die Stadt Wien fließt. Weinbaugebiet: An den südlichen Hängen des Wienerwalds wird seit Jahrhunderten Wein angebaut, was die Region zu einem beliebten Ausflugsziel für Heurigenbesuche macht.

An den südlichen Hängen des Wienerwalds wird seit Jahrhunderten Wein angebaut, was die Region zu einem beliebten Ausflugsziel für Heurigenbesuche macht. Mythen und Sagen: Um den Wienerwald ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden, etwa über Räuber, versteckte Schätze und geheimnisvolle Orte wie den „Schwarzen Turm“.

Geschichte des Wienerwalds

Der Wienerwald, auch Wiener Wald geschrieben, hat eine lange und bewegte Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Schon im Mittelalter war das ausgedehnte Waldgebiet ein wichtiger Rohstofflieferant für die Stadt Wien – vor allem Holz wurde für den Bau und als Brennmaterial genutzt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Wienerwald jedoch zunehmend durch Rodungen, Siedlungsbau und landwirtschaftliche Nutzung bedroht.

Bereits im 19. Jahrhundert wuchs in der Bevölkerung das Bewusstsein für den Wert des Wienerwalds als Erholungsraum und Naturschatz. 1870 wurde der Wienerwald-Verein gegründet, um das Gebiet vor weiterer Zerstörung zu schützen. Dank zahlreicher Initiativen und Schutzmaßnahmen blieb der Wienerwald bis heute weitgehend erhalten.

Im Jahr 2005 wurde er zum UNESCO-Biosphärenpark erklärt, was seine ökologische und kulturelle Bedeutung zusätzlich hervorhebt. Heute ist der Wienerwald nicht nur ein beliebtes Naherholungsgebiet, sondern auch ein Symbol für den erfolgreichen Schutz von Natur- und Kulturlandschaften in der Nähe einer Großstadt und für ein Vorbild für die Verbindung von Mensch und Natur, die eine Nutzung des Waldes in einem gesunden Maß zulässt und weite Teile der Landschaft unberührt lässt.

Urlaub im Wienerwald – 10 Highlights

Der Wienerwald bietet so viele attraktive Ausflugsziele, dass die Wahl der Highlights schwerfällt. Daher haben wir im Folgenden auch noch weitere interessante Tipps für Sie. Die Tabelle stellt zunächst eine Auswahl von 10 Top-Ausflugszielen für Ihren Urlaub im Wienerwald aus den Bereichen Erholung, Natur, Kultur und Erlebnis vor.

Ausflugsziel Kategorie Beschreibung Lainzer Tiergarten Natur/Erholung Großes Naturschutzgebiet mit Wildschweinen, Hirschen und der historischen Hermesvilla. Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz Kultur Zisterzienserkloster aus dem 12. Jahrhundert mit berühmtem Chorgesang und Führungen. Seegrotte Hinterbrühl Erlebnis Europas größter unterirdischer See, Bootstouren und spannende Führungen durch das Höhlensystem. Kahlenberg Natur/Erholung Aussichtspunkt mit Panoramablick über Wien, Wanderwege und gemütlichen Ausflugslokalen. Peilstein Natur/Erlebnis Beliebtes Klettergebiet mit Wanderwegen und beeindruckenden Felsformationen. Beethovenhaus Baden Kultur Museum im ehemaligen Wohnhaus Beethovens, Einblicke in das Leben und Schaffen des Komponisten. Hagenbachklamm Natur/Erlebnis Romantische Klamm mit Holzstegen, Wasserfällen und abwechslungsreicher Flora und Fauna. Jubiläumswarte Natur/Erholung Aussichtsturm am Gallitzinberg mit weitem Blick über Wien und den Wienerwald. Mayerling Kultur Karmel Mayerling mit Ausstellung zur Tragödie um Kronprinz Rudolf, idyllisch im Helenental. Heurige Erlebnis/Erholung Traditionelle Weingasthäuser mit regionalen Spezialitäten und gemütlicher Atmosphäre.

Aktivitäten im Urlaub im Wienerwald

In Ihrem Urlaub im Wienerwald haben Sie zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten, von entspannenden Spaziergängen bis zu langen Wanderungen, Radtouren, Wassersport und Baden.

Wandern

Im Wienerwald gibt es zahlreiche berühmte Wanderwege, die Natur, Geschichte und herrliche Ausblicke miteinander verbinden. Hier sind einige der bekanntesten Routen:

Stadtwanderweg 1 (Kahlenberg): Einer der beliebtesten Wiener Stadtwanderwege führt von Nussdorf durch Weinberge und Wälder auf den Kahlenberg. Von dort genießt man einen beeindruckenden Blick über Wien.

Einer der beliebtesten Wiener Stadtwanderwege führt von Nussdorf durch Weinberge und Wälder auf den Kahlenberg. Von dort genießt man einen beeindruckenden Blick über Wien. Stadtwanderweg 2 (Hermannskogel): Dieser Weg führt zum höchsten Punkt Wiens, dem Hermannskogel (542 m), mit dem markanten Habsburgwarte-Turm. Die Strecke verläuft durch dichte Wälder und vorbei an historischen Stätten.

Dieser Weg führt zum höchsten Punkt Wiens, dem Hermannskogel (542 m), mit dem markanten Habsburgwarte-Turm. Die Strecke verläuft durch dichte Wälder und vorbei an historischen Stätten. Stadtwanderweg 4 (Jubiläumswarte): Start ist in Ottakring, dann geht es durch den Dehnepark und über den Gallitzinberg zur Jubiläumswarte, einem Aussichtsturm mit weitem Blick über Wien und den Wienerwald.

Start ist in Ottakring, dann geht es durch den Dehnepark und über den Gallitzinberg zur Jubiläumswarte, einem Aussichtsturm mit weitem Blick über Wien und den Wienerwald. Wienerwald Rundwanderweg: Ein Fernwanderweg mit etwa 120 Kilometern Länge, der in mehreren Etappen rund um den Wienerwald führt und dabei zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Naturdenkmäler und charmante Orte verbindet.

Ein Fernwanderweg mit etwa 120 Kilometern Länge, der in mehreren Etappen rund um den Wienerwald führt und dabei zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Naturdenkmäler und charmante Orte verbindet. Beethovengang & Beethovenweg: Diese Wege führen durch die malerische Umgebung von Heiligenstadt und Nussdorf, wo Ludwig van Beethoven oft spazierte und komponierte.

Diese Wege führen durch die malerische Umgebung von Heiligenstadt und Nussdorf, wo Ludwig van Beethoven oft spazierte und komponierte. Wasserleitungsweg: Entlang der historischen I. Wiener Hochquellenwasserleitung kann man von Bad Vöslau bis nach Mödling wandern und dabei die Bedeutung des Wienerwalds als Wasserspeicher erleben.

Entlang der historischen I. Wiener Hochquellenwasserleitung kann man von Bad Vöslau bis nach Mödling wandern und dabei die Bedeutung des Wienerwalds als Wasserspeicher erleben. Peilstein-Rundwanderweg: Rund um den markanten Peilstein, ein beliebtes Ziel für Kletterer, verläuft ein abwechslungsreicher Wanderweg mit spektakulären Felsformationen und schönen Ausblicken.

Rund um den markanten Peilstein, ein beliebtes Ziel für Kletterer, verläuft ein abwechslungsreicher Wanderweg mit spektakulären Felsformationen und schönen Ausblicken. Hagenbachklamm: Ein romantischer Wanderweg führt durch die wildromantische Schlucht mit Holzstegen, Wasserfällen und üppiger Vegetation – besonders beliebt bei Familien.

Ein romantischer Wanderweg führt durch die wildromantische Schlucht mit Holzstegen, Wasserfällen und üppiger Vegetation – besonders beliebt bei Familien. Helenentalwanderweg: Von Baden führt ein schöner Weg durch das Helenental nach Mayerling, vorbei an historischen Orten und idyllischen Plätzen entlang der Schwechat.

Von Baden führt ein schöner Weg durch das Helenental nach Mayerling, vorbei an historischen Orten und idyllischen Plätzen entlang der Schwechat. Lainzer Tiergarten Rundweg: Im ehemaligen kaiserlichen Jagdgebiet kann man auf gut markierten Wegen Wildschweine beobachten und das berühmte Hermesvilla-Schloss besuchen.

Diese Wanderwege bieten für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel passende Routen für Ihren Urlaub im Wienerwald – von gemütlichen Spaziergängen bis zu ausgedehnten Tagestouren.

Radtouren

Radfahren ist im Urlaub im Wienerwald gut möglich und sehr beliebt. Es gibt ein weit verzweigtes Netz an Radwegen und Mountainbike-Strecken, das sowohl für gemütliche Genussradler als auch für sportlich Ambitionierte geeignet ist. Die ausgeschilderten Routen führen durch abwechslungsreiche Landschaften, vorbei an Wiesen, Wäldern, Weinbergen und Sehenswürdigkeiten.

Besonders beliebt sind der Wienerwald-Radweg, mehrere Mountainbike-Rundstrecken sowie familienfreundliche Wege entlang der Donau und anderen Flüssen und durch idyllische Ortschaften. Viele Gasthäuser und Heurigen entlang der Strecken laden zum Einkehren und Verweilen ein. Auch E-Bike-Verleih und geführte Radtouren werden angeboten. Hier finden Sie schöne Radstrecken im Detail.

Reiten

Auch Pferdefans kommen im Urlaub im Wienerwald auf ihre Kosten. Er bietet eine lange Reitstrecke durch die Bundesforste mit einer Gesamtlänge von 250 Kilometern. Beachten Sie: Sie benötigen eine Reitmarke und dürfen sich nur auf den ausgeschilderten Pfaden bewegen.

Aktivitäten im Biosphärenpark

Besonders für Kinder geeignet: Der Biosphärenpark Wienerwald hat zahlreiche spannende Angebote, die die Kleinen, aber auch die Großen begeistern werden. Unter anderem können Sie im Urlaub im Wienerwald besuchen:

Biosphärenpark-Cup:

In der Kartause Mauerbach findet jährlich der Biosphärenpark-Cup statt, bei dem alle Altergruppen teilnehmen können. In 10 Stationen werden Rätsel gelöst, Naturwissen vertieft und die Umwelt mit allen Sinnen erfahrbar gemacht.

In der Kartause Mauerbach findet jährlich der Biosphärenpark-Cup statt, bei dem alle Altergruppen teilnehmen können. In 10 Stationen werden Rätsel gelöst, Naturwissen vertieft und die Umwelt mit allen Sinnen erfahrbar gemacht. Bildungs- und Erlebnisprogramm:

Der Biosphärenpark bietet ein umfangreiches Programm für Ihren nächsten Urlaub im Wienerwald. Führungen, Workshops, Zeichenkurse, Naturerlebnisse und vieles mehr – hier wird es auch Kinder nicht langweilig.

Der Biosphärenpark bietet ein umfangreiches Programm für Ihren nächsten Urlaub im Wienerwald. Führungen, Workshops, Zeichenkurse, Naturerlebnisse und vieles mehr – hier wird es auch Kinder nicht langweilig. Streuobstwiesen:

Hier kann man Obst pflücken, Säfte und Marmelade herstellen, und sogar neue Bäume pflanzen. Ganz nebenbei erfährt man so einiges über die Obstsorten und die Bäume.

Hier kann man Obst pflücken, Säfte und Marmelade herstellen, und sogar neue Bäume pflanzen. Ganz nebenbei erfährt man so einiges über die Obstsorten und die Bäume. Tag der Artenvielfalt:

Der Wienerwald ist bekannt für seine zahlreichen Pflanzen und Tierarten. 100 Experten und Expertinnen betreuen diese Aktion und gehen mit Kindern auf Entdeckungsreise.

Kultur und Geschichte

Im Urlaub im Wienerwald können Sie regelmäßig Konzerte, Ausstellungen und vielfältige Kulturveranstaltungen genießen. Viele Schlösser, Klöster und historische Orte dienen als stimmungsvolle Kulissen für klassische Konzerte, Chormusik, Jazzabende oder Open-Air-Events. Besonders bekannt sind die Sommerkonzerte im Stift Heiligenkreuz, das Kulturprogramm im Stift Klosterneuburg und in der Hermesvilla sowie zahlreiche Musik- und Theaterfestivals in Baden und Mödling.

Auch kleinere Orte bieten lokale Feste, Lesungen, Kunstausstellungen und Märkte, die oft mit regionaler Kulinarik verbunden sind. Museen wie das Beethovenhaus in Baden oder das Essl Museum in Klosterneuburg zeigen wechselnde Ausstellungen und bieten spezielle Programme für Kinder und Familien. Der Wienerwald ist somit nicht nur ein Naturparadies, sondern auch eine lebendige Kulturlandschaft mit abwechslungsreichem Veranstaltungsangebot rund ums Jahr.

Schlösser, Burgen und Klöster

Im Urlaub im Wienerwald können Sie zahlreiche beeindruckende Sehenswürdigkeiten wie Schlösser und Klöster besichtigen. Hier einige der bekanntesten:

Stift Heiligenkreuz

Das Zisterzienserkloster aus dem 12. Jahrhundert ist eines der ältesten durchgehend bewohnten Klöster der Welt. Berühmt für seine romanische Architektur, den Kreuzgang und den gregorianischen Chorgesang.

Das Zisterzienserkloster aus dem 12. Jahrhundert ist eines der ältesten durchgehend bewohnten Klöster der Welt. Berühmt für seine romanische Architektur, den Kreuzgang und den gregorianischen Chorgesang. Stift Klosterneuburg

Ein prächtiges Augustiner-Chorherrenstift mit barockem Prunk, der berühmten Verduner Altar und einer traditionsreichen Weinkellerei. Führungen und kulturelle Veranstaltungen werden regelmäßig angeboten.

Ein prächtiges Augustiner-Chorherrenstift mit barockem Prunk, der berühmten Verduner Altar und einer traditionsreichen Weinkellerei. Führungen und kulturelle Veranstaltungen werden regelmäßig angeboten. Schloss Mayerling

Ehemaliges Jagdschloss, bekannt durch die Tragödie um Kronprinz Rudolf. Heute beherbergt es ein Karmelitinnenkloster und eine Ausstellung zur Geschichte des Ortes und der Habsburger.

Ehemaliges Jagdschloss, bekannt durch die Tragödie um Kronprinz Rudolf. Heute beherbergt es ein Karmelitinnenkloster und eine Ausstellung zur Geschichte des Ortes und der Habsburger. Schloss Liechtenstein (Maria Enzersdorf)

Mittelalterliche Burg, die malerisch am Rande des Wienerwalds liegt. Sie kann im Rahmen von Führungen besichtigt werden und bietet einen tollen Ausblick auf das Umland.

Mittelalterliche Burg, die malerisch am Rande des Wienerwalds liegt. Sie kann im Rahmen von Führungen besichtigt werden und bietet einen tollen Ausblick auf das Umland. Hermesvilla im Lainzer Tiergarten

Ein romantisches Schloss, das Kaiser Franz Joseph seiner Frau Elisabeth („Sisi“) schenkte. Heute Museum mit wechselnden Ausstellungen und prachtvollen Räumen.

Ein romantisches Schloss, das Kaiser Franz Joseph seiner Frau Elisabeth („Sisi“) schenkte. Heute Museum mit wechselnden Ausstellungen und prachtvollen Räumen. Stift Neukloster (Wiener Neustadt, nah am Wienerwald)

Ehemaliges Zisterzienserkloster mit beeindruckender gotischer Kirche und historischen Kunstwerken, heute ein wichtiges spirituelles Zentrum.

Ehemaliges Zisterzienserkloster mit beeindruckender gotischer Kirche und historischen Kunstwerken, heute ein wichtiges spirituelles Zentrum. Stift Lilienfeld

Eines der größten mittelalterlichen Klöster Österreichs, mit weitläufiger Anlage, prachtvoller Kirche und Kreuzgang. Führungen geben Einblick in Geschichte und Klosterleben.

Eines der größten mittelalterlichen Klöster Österreichs, mit weitläufiger Anlage, prachtvoller Kirche und Kreuzgang. Führungen geben Einblick in Geschichte und Klosterleben. Schloss Wilhelminenberg

Am westlichen Stadtrand Wiens gelegen, heute ein Hotel und Veranstaltungsort mit herrlichem Panoramablick über Wien und den Wienerwald.

Diese Sehenswürdigkeiten verbinden Geschichte, Architektur und Kultur und machen einen Ausflug in den Wienerwald besonders abwechslungsreich. Viele bieten Führungen, Veranstaltungen oder Museen an und sind von Wien aus gut erreichbar.

Urlaub im Wienerwald mit Kindern

Im Urlaub im Wienerwald gibt es viele Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele, die besonders familienfreundlich sind und Kindern spannende Erlebnisse bieten. Neben dem Biosphärenpark bieten sich beispielsweise die folgenden Ausflugsziele an:

Lainzer Tiergarten

Ein großes, eingezäuntes Naturschutzgebiet mit Wildschweinen, Hirschen und Mufflons. Es gibt zahlreiche kinderwagentaugliche Wege, Naturspielplätze und die Hermesvilla als Märchenschloss.

Ein großes, eingezäuntes Naturschutzgebiet mit Wildschweinen, Hirschen und Mufflons. Es gibt zahlreiche kinderwagentaugliche Wege, Naturspielplätze und die Hermesvilla als Märchenschloss. Hagenbachklamm

Eine wildromantische Schlucht mit Holzstegen, kleinen Wasserfällen und viel Natur. Der Weg ist abenteuerlich, aber auch für Familien gut geeignet.

Eine wildromantische Schlucht mit Holzstegen, kleinen Wasserfällen und viel Natur. Der Weg ist abenteuerlich, aber auch für Familien gut geeignet. Naturpark Sparbach

Österreichs ältester Naturpark mit Wildschweinen, Spielplätzen, Streichelzoo, Ruinen und Abenteuerspielbereichen. Ideal für einen Tagesausflug mit Kindern.

Österreichs ältester Naturpark mit Wildschweinen, Spielplätzen, Streichelzoo, Ruinen und Abenteuerspielbereichen. Ideal für einen Tagesausflug mit Kindern. Seegrotte Hinterbrühl

Europas größter unterirdischer See, der im Rahmen einer spannenden Führung per Boot erkundet werden kann. Ein echtes Abenteuer für kleine Entdecker.

Europas größter unterirdischer See, der im Rahmen einer spannenden Führung per Boot erkundet werden kann. Ein echtes Abenteuer für kleine Entdecker. Wienerwaldsee

Ein schöner Ort für Spaziergänge, Picknick und Naturbeobachtung. Es gibt einen Erlebnisspielplatz und einen Naturlehrpfad rund um den See.

Ein schöner Ort für Spaziergänge, Picknick und Naturbeobachtung. Es gibt einen Erlebnisspielplatz und einen Naturlehrpfad rund um den See. Erlebnisweg Troppberg

Ein abwechslungsreicher Rundweg mit vielen Stationen zum Spielen, Lernen und Entdecken. Besonders geeignet für Grundschulkinder.

Ein abwechslungsreicher Rundweg mit vielen Stationen zum Spielen, Lernen und Entdecken. Besonders geeignet für Grundschulkinder. Kletterpark Purkersdorf

Ein moderner Hochseilgarten mit verschiedenen Parcours für Kinder und Erwachsene, ideal für sportliche Familien.

Ein moderner Hochseilgarten mit verschiedenen Parcours für Kinder und Erwachsene, ideal für sportliche Familien. Bienenlehrpfad in Tullnerbach

Ein lehrreicher Themenweg, der Kindern spielerisch das Leben der Bienen und die Bedeutung des Naturschutzes näherbringt.

Ein lehrreicher Themenweg, der Kindern spielerisch das Leben der Bienen und die Bedeutung des Naturschutzes näherbringt. Klosterneuburg – Stift & Essl Museum

Das Stift bietet spezielle Kinderführungen und Workshops, das nahegelegene Museum spannende Ausstellungen für junge Besucher.

Das Stift bietet spezielle Kinderführungen und Workshops, das nahegelegene Museum spannende Ausstellungen für junge Besucher. Heurigen mit Spielplatz

Viele traditionelle Heurigenlokale im Wienerwald haben große Gärten und Spielplätze, sodass Eltern entspannen und Kinder spielen können.

Diese Ziele bieten Natur, Abenteuer und Wissenswertes und machen den Wienerwald zu einem idealen Ausflugsziel für Familien.

Unterkünfte

Auch wenn Wien nur ca. eine Stunde entfernt ist, bietet es sich für einen längeren Urlaub im Wienerwald an, direkt vor Ort eine Unterkunft zu buchen. Nicht nur klassische Hotels und Kurhotels gibt es dort, sondern auch Pensionen, private Unterkünfte, Ferienwohnungen und -häuser, Chalets, Gästehäuser, Motels und Zimmer auf Weingütern und Bauernhöfen. Camping und Zelten sind auf ausgewiesenen Plätzen ebenso möglich Sie können unter mehr als 200 Möglichkeiten wählen. Hier finden Sie sämtliche Angebote und können auch direkt buchen.

Die Tabelle stellt ihnen zehn Highlights unter den Unterkünften vor.

Unterkunft Beschreibung Hotel Sacher Baden Geschichtsträchtiges Hotel mit Cafè und Restaurant, kann auch privat für Veranstaltungen gemietet werden. Chalet Feinis Exklusiv: Nur zwei freie Wohnungen hat dieses Chalet im Vierkanthof – top Ausstattung ist garantiert. Gänswoad Hof Dieser alte Bauernhof, der bereits seit 1321 in Betrieb ist, bietet zwei Wohnungen mit Kochmöglichkeit. Hotel Braugasthof Fabrik Modernes Hotel in einer ehemaligen Schnapsfabrik. Heute Braugasthof, bietet es zahlreiche köstliche Biersorten. Carl Michael Ziehrer-Haus Diese am Kurpark gelegene Pension mit zahlreichen Attraktionen in Laufnähe war einmal eine Unterkunft für Künstler. Schlaffass in Tattendorf Originelle und urige Unterkunft in gemütlichen Fässern aus Holz – für Naturfans. Blockhütte Montezila Ebenfalls urig und gemütlich ist diese Holzhütte. Die Lage ist in der Nähe von Wien Weinpension Andrea Das Weingut mit wunderschönen Gärten und gemütlichen Zimmern bietet hausgemachte Spezialitäten. Sommerhaus Zur Eule Dieses gemütliche Ferienhaus ist mitten im Wald gelegen hat sowohl Terasse als auch Garten. Donaupark-Camping Dieser kleine Campinghof ist in unmittelbarer Nähe zu Wien in Klosterneuburg gelegen und am Donauradweg gelegen.

Fazit zu Urlaub im Wienerwald

Ob ein Tagesausflug oder über einen längeren Zeitraum, ein Urlaub im Wienerwald bietet zahlreiche Möglichkeiten für Erholung, Aktivitäten, Kultur und Naturerlebnisse. Auch Angebote für Kinder kommen nicht zu kurz. Durch die direkte Nähe zu Wien lässt sich der Urlaub mit einer Städtetour verbinden. Unter mehr als 200 verschiedensten Unterkünften können Sie etwas Passendes wählen.

Häufig gestellte Fragen zum Thema Urlaub im Wienerwald

Welche Aktivitäten bietet der Wienerwald? Der Wienerwald lädt zu Wanderungen, Radtouren, Reitausflügen und Kletterabenteuern ein. Naturfreunde genießen vielfältige Flora und Fauna, während Kulturliebhaber Schlösser, Klöster und Museen entdecken können. Auch Weinverkostungen und Heurigenbesuche sind sehr beliebt. Wann ist die beste Reisezeit für Urlaub im Wienerwald? Die beste Reisezeit ist von Frühling bis Herbst, wenn das Wetter mild ist und die Natur in voller Blüte steht. Im Frühling locken blühende Wiesen, im Sommer angenehme Temperaturen, im Herbst bunte Wälder. Auch im Winter sind Spaziergänge und einzelne Wintersportarten möglich. Gibt es familienfreundliche Angebote im Wienerwald? Ja, zahlreiche Wanderwege sind kinderwagentauglich, es gibt Wildgehege, Naturspielplätze und Erlebniswege. Besonders beliebt sind der Lainzer Tiergarten, die Hagenbachklamm und Themenwege wie der Bienenlehrpfad. Viele Gasthäuser und Hotels sind auf Familien eingestellt. Welche Unterkünfte stehen im Wienerwald zur Verfügung? Im Wienerwald gibt es eine große Auswahl an Unterkünften: von gemütlichen Pensionen und familiengeführten Gasthöfen über moderne Hotels bis hin zu romantischen Schlössern. Auch Campingplätze und Ferienwohnungen bieten Übernachtungsmöglichkeiten in der Natur. Wie gelangt man am besten in den Wienerwald? Der Wienerwald ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. S-Bahnen, Regionalzüge und Busse fahren regelmäßig von Wien und Umgebung in die wichtigsten Orte. Viele Wanderungen und Ausflugsziele beginnen direkt an Haltestellen oder Bahnhöfen. Welche kulinarischen Spezialitäten sollte man probieren? Regionale Spezialitäten sind Wienerwald-Forelle, Wildgerichte, hausgemachte Mehlspeisen und natürlich der berühmte Wiener Wein. Ein Besuch beim Heurigen, wo lokale Weine und Schmankerln serviert werden, gehört zum Pflichtprogramm beim Urlaub im Wienwald. Welche Sehenswürdigkeiten sind besonders empfehlenswert? Zu den Highlights zählen das Stift Heiligenkreuz, die Seegrotte Hinterbrühl, der Lainzer Tiergarten mit Hermesvilla, das Beethovenhaus in Baden, der Peilstein und zahlreiche Aussichtspunkte wie Kahlenberg und Jubiläumswarte. Vielerorts gibt es Führungen und Events. Gibt es im Wienerwald ausgeschilderte Wander- und Radwege? Der Wienerwald verfügt über ein dichtes Netz bestens markierter Wander- und Radwege. Thematische Routen, Fernwanderwege und Rundtouren bieten für jedes Fitnesslevel passende Strecken. Übersichtskarten und digitale Tourenplaner erleichtern die Orientierung. Ist der Wienerwald auch für kurze Ausflüge geeignet? Ja, ein Urlaub im Wienerwald muss nicht lang sein, das Gebiet eignet sich ideal für Tagesausflüge. Viele Sehenswürdigkeiten, Wanderwege und Heurigen sind in weniger als einer Stunde von Wien erreichbar. So lassen sich Naturgenuss und Erholung perfekt in den Alltag integrieren. Welche Veranstaltungen finden im Wienerwald statt? Das ganze Jahr über gibt es Feste, Konzerte, Weinverkostungen, geführte Wanderungen und Kulturveranstaltungen. Besonders beliebt sind der Wienerwald-Advent, Sommerkonzerte in Schlössern sowie Wein- und Genussfeste in den malerischen Ortschaften der Region.



