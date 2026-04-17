Warum ist Österreich Urlaub teuer?

Österreich gilt international als eines der attraktivsten Reiseziele Europas. Gleichzeitig zeigt sich in den letzten Jahren ein klarer Gegentrend: Für viele Einheimische wird der Urlaub im eigenen Land zunehmend zur finanziellen Herausforderung. Der Begriff „Urlaub Österreich teuer“ beschreibt dabei eine Entwicklung, die nicht nur gefühlt existiert, sondern durch mehrere wirtschaftliche, strukturelle und gesellschaftliche Faktoren erklärbar ist.

Dieser Beitrag analysiert umfassend, warum der Urlaub in Österreich für viele Bewohner teurer geworden ist, welche Regionen besonders betroffen sind und welche Alternativen sowohl für Einheimische als auch für Besucher sinnvoll sein können. Gleichzeitig bietet der Text einen Überblick darüber, wie sich der Tourismusmarkt verändert und welche Rolle Preisentwicklung, Nachfrage und Infrastruktur dabei spielen.

1. Die Preisentwicklung im österreichischen Tourismus

Ein zentraler Faktor für das Empfinden „Urlaub Österreich teuer“ ist die kontinuierliche Preissteigerung in nahezu allen tourismusrelevanten Bereichen. Besonders deutlich zeigt sich das in drei Hauptsegmenten:

1.1 Unterkunftskosten

Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen haben in den letzten Jahren deutliche Preissteigerungen erfahren. Besonders in touristischen Hochburgen wie Salzburg, Tirol oder Kärnten sind die Preise stark gestiegen.

Gründe dafür:

hohe Nachfrage durch internationale Touristen

begrenztes Angebot in beliebten Regionen

steigende Betriebskosten (Energie, Personal, Instandhaltung)

In vielen Regionen übersteigen die Übernachtungskosten inzwischen das Budget durchschnittlicher Haushalte, was den Eindruck verstärkt: Urlaub Österreich teuer ist kein Einzelfall, sondern ein strukturelles Problem.

Auch die Gastronomie trägt wesentlich zur Kostenentwicklung bei. Restaurants in touristischen Zentren verlangen häufig deutlich höhere Preise als vergleichbare Lokale in weniger frequentierten Regionen.

Typische Entwicklungen:

höhere Preise in Innenstädten und Skigebieten

reduzierte Portionsgrößen bei steigenden Kosten

Zusatzkosten für Lage, Aussicht oder touristische Nähe

Gerade in Orten wie Hallstatt oder der Altstadt von Salzburg wird deutlich, dass das Preisniveau stark durch touristische Nachfrage bestimmt wird.

1.3 Freizeitangebote und Aktivitäten

Seilbahnen, Eintrittspreise für Sehenswürdigkeiten oder Freizeitparks haben ebenfalls stark angezogen.

Beispiele:

Bergbahnen in alpinen Regionen

Thermenbesuche in beliebten Kurorten

geführte Touren in historischen Städten

Diese Entwicklung verstärkt den Eindruck, dass Urlaub Österreich teuer geworden ist, selbst wenn nur einzelne Aktivitäten genutzt werden.

2. Tourismusdruck und internationale Nachfrage

Österreich ist ein global bekanntes Reiseziel. Besonders Städte wie Wien, Salzburg oder Innsbruck sowie Regionen in Tirol und Kärnten ziehen jährlich Millionen internationale Besucher an.

Dieser hohe Tourismusdruck hat direkte Auswirkungen auf die Preisstruktur:

2.1 Konkurrenz um begrenzte Kapazitäten

In touristischen Hotspots ist die Infrastruktur begrenzt:

wenige verfügbare Hotelzimmer in der Hochsaison

begrenzte Gastronomieplätze

stark frequentierte Sehenswürdigkeiten

Wenn die Nachfrage steigt, steigen automatisch die Preise. Das Resultat: Urlaub Österreich teuer wird zur logischen Konsequenz eines überlasteten Marktes.

2.2 Internationale Zahlungsbereitschaft

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Zahlungsbereitschaft internationaler Touristen. Gäste aus Ländern mit höherem Einkommen akzeptieren höhere Preise, wodurch sich das allgemeine Preisniveau anpasst.

Dies führt dazu, dass:

Preise selten lokal angepasst bleiben

Einheimische im Wettbewerb mit internationalen Gästen stehen

regionale Bevölkerung zunehmend aus touristischen Zentren verdrängt wird

3. Regionale Unterschiede innerhalb Österreichs

Nicht alle Regionen sind gleichermaßen betroffen. Der Eindruck Urlaub Österreich teuer entsteht vor allem in stark touristischen Gebieten.

3.1 Tirol und Salzburg

In diesen Regionen sind besonders:

Wintersportorte

bekannte Bergregionen

zentrale Städte

betroffen. Hier sind Unterkunft und Freizeitangebote besonders teuer.

3.2 Wien

Die Hauptstadt weist eine hohe Dichte an internationalen Besuchern auf. Besonders im Zentrum zeigt sich:

hohe Hotelpreise

teure Gastronomie

starke saisonale Preisschwankungen

3.3 Kärnten und Seenregionen

Auch Seenregionen sind betroffen, insbesondere im Sommer:

hohe Nachfrage in Ferienzeiten

begrenzte Unterkunftsverfügbarkeit

steigende Preise in Ufernähe

4. Warum der Urlaub für Einheimische besonders teuer wirkt

Der Eindruck Urlaub Österreich teuer entsteht nicht nur durch objektive Preissteigerungen, sondern auch durch den Vergleich mit früheren Jahren und alternativen Reisezielen.

4.1 Vergleich mit dem Ausland

Viele Nachbarländer bieten teilweise günstigere Alternativen:

andere Preisstrukturen im Tourismus

weniger überlaufene Regionen

niedrigere Betriebskosten

Dadurch entsteht ein subjektiver Preisunterschied.

4.2 Veränderung der Lebenshaltungskosten

Steigende Lebenshaltungskosten beeinflussen auch das Urlaubsbudget:

höhere Mieten

steigende Energiekosten

allgemeine Inflation

Dadurch bleibt weniger Geld für Freizeit und Reisen innerhalb des eigenen Landes.

5. Auswirkungen auf das Reiseverhalten

Die Entwicklung, dass Urlaub Österreich teuer geworden ist, führt zu Veränderungen im Reiseverhalten.

5.1 Kürzere Urlaube

Statt längerer Aufenthalte werden:

Kurzurlaube

Wochenendtrips

Tagesausflüge

immer beliebter.

5.2 Ausweichen ins Ausland

Viele Österreicher weichen auf günstigere Reiseziele aus:

Südosteuropa

Mittelmeerregionen

osteuropäische Länder

Diese bieten oft ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

6. Touristische Überlastung als Preistreiber

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Überlastung bestimmter Regionen.

6.1 Overtourism

In stark frequentierten Gebieten führt Overtourism zu:

höheren Preisen

Umweltbelastung

eingeschränkter Lebensqualität für Einheimische

6.2 Saisonabhängigkeit

Preise schwanken stark je nach Saison:

Winter in Skigebieten

Sommer an Seen

Feiertage und Ferienzeiten

Diese Schwankungen verstärken das Gefühl, dass Urlaub Österreich teuer ist.

7. Psychologische Faktoren der Preiswahrnehmung

Neben wirtschaftlichen Faktoren spielt auch die Wahrnehmung eine Rolle.

7.1 Erwartungshaltung

Wenn Urlaub im eigenen Land mit günstigeren Erinnerungen aus der Vergangenheit verglichen wird, entsteht ein subjektiver Preisanstieg.

7.2 Social Media Effekt

Perfekte Bilder aus sozialen Medien führen zu:

erhöhten Erwartungen

Fokus auf Hotspots

verzerrter Wahrnehmung von Preisen

8. Gibt es noch günstigen Urlaub in Österreich?

Trotz steigender Preise gibt es weiterhin Möglichkeiten, günstiger zu reisen.

8.1 Weniger bekannte Regionen

Abseits der touristischen Zentren finden sich:

kleinere Städte

ländliche Regionen

weniger bekannte Naturgebiete

Diese sind oft deutlich günstiger.

8.2 Nebensaison nutzen

Reisen außerhalb der Hauptsaison reduziert Kosten erheblich:

günstigere Unterkünfte

weniger Besucher

entspanntere Atmosphäre

8.3 Alternative Unterkunftsformen

private Zimmer

kleinere Pensionen

Campingplätze

9. Langfristige Entwicklung des Tourismus in Österreich

Der Trend, dass Urlaub Österreich teuer geworden ist, wird sich voraussichtlich weiterentwickeln. Gründe dafür:

steigende Betriebskosten

wachsender internationaler Tourismus

begrenzte Kapazitäten in beliebten Regionen

Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für nachhaltigen und regionalen Tourismus, der langfristig zu einer besseren Verteilung der Besucher führen könnte.

10. Steuern, Abgaben und öffentliche Kosten im Tourismus

Ein oft unterschätzter Faktor für den Zustand „Österreich Urlaub teuer“ sind die vielfältigen steuerlichen und kommunalen Abgaben, die direkt oder indirekt auf touristische Leistungen wirken.

10.1 Nächtigungsabgaben und Ortstaxen

In nahezu allen österreichischen Gemeinden wird eine Ortstaxe bzw. Nächtigungsabgabe pro Person und Nacht eingehoben. Diese ist in touristisch starken Regionen deutlich höher als in weniger besuchten Gegenden. Für Einheimische, die selbst im eigenen Land Urlaub machen, summiert sich dieser Betrag bei längeren Aufenthalten spürbar.

Diese Abgaben dienen zwar der Finanzierung touristischer Infrastruktur, werden aber letztlich in die Endpreise eingerechnet und verstärken den Eindruck „Österreich Urlaub teuer“.

10.2 Umsatzsteuer im Tourismussektor

Beherbergung und Gastronomie unterliegen in Österreich einem spezifischen Umsatzsteuersystem, das sich regelmäßig verändert hat. Auch wenn bestimmte Vergünstigungen gelten, wirken sich allgemeine Steuer- und Abgabenlasten indirekt auf Endpreise aus. Besonders in Kombination mit steigenden Betriebskosten führt dies dazu, dass viele Konsumenten sagen: Österreich Urlaub teuer sei keine subjektive Wahrnehmung mehr, sondern Realität.

11. Arbeitskräftemangel und steigende Lohnkosten

Ein weiterer zentraler Preistreiber ist der akute Arbeitskräftemangel im Tourismus.

11.1 Personalmangel in Hotellerie und Gastronomie

Viele Betriebe in Tourismusregionen kämpfen mit fehlendem Personal. Gründe dafür sind:

unattraktive Arbeitszeiten (Wochenenden, Feiertage)

saisonale Beschäftigung

hohe Lebenshaltungskosten in touristischen Regionen

Um Mitarbeiter zu halten, müssen Betriebe höhere Löhne zahlen oder zusätzliche Benefits anbieten. Diese Mehrkosten werden direkt auf Preise umgelegt und verstärken den Eindruck „Österreich Urlaub teuer“.

11.2 Abhängigkeit von internationalen Arbeitskräften

Ein großer Teil der Arbeitskräfte im Tourismus stammt aus dem Ausland. Steigende Kosten für Unterkunft, Transport und Verwaltung dieser Arbeitskräfte erhöhen die Gesamtkosten für Betriebe zusätzlich. Dadurch entsteht ein struktureller Kostendruck, der sich langfristig kaum vermeiden lässt.

12. Immobilienmarkt und Kurzzeitvermietung

Ein besonders relevanter, bisher nicht erwähnter Faktor ist die Entwicklung des Immobilienmarktes in touristischen Regionen.

12.1 Verdrängung von Wohnraum

In vielen Orten werden Wohnungen zunehmend in Ferienapartments umgewandelt. Dadurch sinkt das Angebot an langfristigem Wohnraum für Einheimische, während gleichzeitig die Nachfrage nach touristischen Unterkünften steigt.

Das Ergebnis:

steigende Mietpreise für Personal

höhere Betriebskosten für Tourismusbetriebe

zunehmende Spekulation mit Immobilien

Diese Entwicklung trägt indirekt stark dazu bei, dass „Österreich Urlaub teuer“ immer häufiger als strukturelles Problem wahrgenommen wird.

12.2 Plattformökonomie und Gebühren

Digitale Buchungsplattformen verlangen hohe Provisionen von Unterkunftsanbietern. Diese Kosten werden fast immer auf den Endkunden überwälzt. Besonders kleine Betriebe ohne eigene Direktbuchungssysteme sind davon betroffen.

So entsteht ein zusätzlicher Preisaufschlag, der den Eindruck „Österreich Urlaub teuer“ weiter verstärkt.

13. Energiepreise und Betriebskosten im Tourismus

Die Energiekrise der letzten Jahre hat den Tourismussektor besonders hart getroffen.

13.1 Heizung, Kühlung und Infrastruktur

Hotels und Bergunterkünfte haben hohe Energiekosten durch:

ganzjährige Heizung in alpinen Regionen

Warmwasserbereitung

Wellness- und Spa-Bereiche

Kühlung im Sommer

Diese Kosten sind in den letzten Jahren stark gestiegen und wirken sich unmittelbar auf Übernachtungspreise aus. Viele Gäste stellen fest: Österreich Urlaub teuer ist auch ein Ergebnis globaler Energieentwicklungen.

13.2 Nachhaltigkeitsinvestitionen

Viele Betriebe investieren zunehmend in nachhaltige Technologien wie Photovoltaik oder Wärmepumpen. Diese Investitionen sind langfristig sinnvoll, verursachen aber kurzfristig hohe Kosten, die ebenfalls in Preise einfließen.

14. Verkehr, Mobilität und Infrastrukturkosten

Ein weiterer Aspekt, der häufig übersehen wird, sind die Kosten der Anreise und Mobilität innerhalb Österreichs.

14.1 Maut- und Vignettenkosten

Die Nutzung von Autobahnen ist in Österreich kostenpflichtig. Zusätzlich kommen häufig Streckenmauten in alpinen Regionen hinzu. Für Familien oder Reisende mit mehreren Etappen summieren sich diese Kosten erheblich.

Dies verstärkt den Gesamteindruck „Österreich Urlaub teuer“, da bereits die Anreise teuer ist.

14.2 Öffentlicher Verkehr in Tourismusregionen

Zwar gibt es ein gut ausgebautes Bahnnetz, jedoch sind regionale Shuttle- und Bergverkehrssysteme in touristischen Gebieten oft kostenpflichtig und preislich nicht immer günstig. Besonders in abgelegenen Tälern ist der öffentliche Verkehr begrenzt, was zusätzliche Kosten für Mietwagen oder Taxis verursacht.

15. Versicherungen, Haftung und Sicherheitsstandards

Auch rechtliche und versicherungstechnische Anforderungen beeinflussen die Preise im Tourismus.

15.1 Höhere Haftungsstandards

Hotels, Seilbahnen und Freizeitbetriebe müssen umfangreiche Sicherheits- und Haftungsauflagen erfüllen. Diese beinhalten:

regelmäßige technische Prüfungen

Sicherheitszertifizierungen

erhöhte Versicherungsprämien

Diese laufenden Kosten werden in die Preise eingerechnet und tragen dazu bei, dass „Österreich Urlaub teuer“ nicht nur subjektiv erscheint, sondern auch strukturell begründet ist.

16. Dynamische Preisgestaltung und Digitalisierung

Die Digitalisierung hat den Tourismusmarkt stark verändert.

16.1 Algorithmische Preisgestaltung

Viele Hotels und Buchungsplattformen verwenden heute dynamische Preissysteme. Das bedeutet:

Preise steigen bei hoher Nachfrage automatisch

kurzfristige Buchungen sind oft deutlich teurer

beliebte Zeiträume werden stark verteuert

Diese Systeme führen dazu, dass zwei Gäste im selben Hotel völlig unterschiedliche Preise zahlen. Für viele entsteht dadurch der Eindruck, dass Österreich Urlaub teuer und unberechenbar geworden ist.

16.2 Einfluss von Vergleichsportalen

Online-Vergleichsportale erhöhen den Wettbewerbsdruck, führen aber gleichzeitig dazu, dass Anbieter ihre Preise strategisch anpassen. Besonders in Top-Regionen führt dies oft zu einer generellen Preisangleichung nach oben.

17. Klimawandel und saisonale Unsicherheiten

Der Klimawandel wirkt sich zunehmend auf den Tourismus aus und beeinflusst indirekt die Preisstruktur.

17.1 Kürzere Wintersaisonen

In vielen Skigebieten werden Wintersaisonen kürzer oder unsicherer. Um wirtschaftlich stabil zu bleiben, erhöhen Betreiber die Preise in der verbleibenden Saison.

Das führt dazu, dass Wintersporturlaube besonders stark vom Eindruck „Österreich Urlaub teuer“ betroffen sind.

17.2 Wetterabhängige Preisrisiken

Auch im Sommer führen Wetterunsicherheiten zu kurzfristigen Preissteigerungen, da Anbieter versuchen, Einnahmeverluste auszugleichen.

18. Öffentliche Finanzierung touristischer Regionen

Viele touristische Regionen sind stark abhängig von Einnahmen aus dem Tourismus selbst.

18.1 Kommunale Abhängigkeit

Gemeinden finanzieren Infrastruktur wie:

Straßen

Wanderwege

Skilifte

Besucherzentren

Diese Kosten werden teilweise durch touristische Abgaben gedeckt, was wiederum die Preise erhöht. Für Besucher entsteht so der Eindruck „Österreich Urlaub teuer sei auch eine Form der Quersubventionierung“.

19. Psychologische Effekte der Gesamtpreiswahrnehmung

Neben den wirtschaftlichen Faktoren verstärken auch neue Vergleichsmaßstäbe den Eindruck steigender Preise.

19.1 Ganzheitliche Reisekostenbetrachtung

Früher wurden oft nur Unterkunftskosten betrachtet. Heute rechnen viele Reisende:

Unterkunft

Essen

Mobilität

Aktivitäten

Gebühren

zusammen. Dadurch wirkt der Gesamtu

rlaub deutlich teurer, und der Begriff „Österreich Urlaub teuer“ wird häufiger verwendet.

19.2 Erwartung an „Premium-Destination“

Österreich wird international als hochwertiges Reiseziel wahrgenommen. Diese Positionierung führt dazu, dass hohe Preise als normal akzeptiert werden – auch wenn sie für Einheimische zunehmend belastend sind.

Alles klar — hier ist die überarbeitete Version der Erweiterung, mit sauber eingebauten Formulierungen, in denen „Österreich Urlaub teuer“ natürlich im Satzfluss vorkommt und nicht als störendes Schlagwort wirkt:

19.3 Verstärkte Markenwahrnehmung und internationale Positionierung

Österreich hat sich im internationalen Tourismus über Jahrzehnte als hochwertige Alpen- und Kulturdestination etabliert, wodurch sich ein Preisniveau entwickelt hat, das im Ausland häufig mit gehobener Qualität verbunden wird und bei vielen Reisenden den Eindruck verstärkt, dass „Österreich Urlaub teuer“ geworden ist, weil hohe Standards inzwischen fest im Angebotssystem verankert sind.

Diese Premiumpositionierung führt dazu, dass nicht nur internationale Gäste, sondern auch Einheimische höhere Preise als selbstverständlich wahrnehmen, wodurch sich der Eindruck verstärkt, dass „Österreich Urlaub teuer“ weniger eine Ausnahme als vielmehr ein strukturelles Merkmal des Marktes ist.

Da sich Regionen im Wettbewerb mit anderen alpinen Topdestinationen messen, entsteht ein kontinuierlicher Anpassungsdruck nach oben, der dazu beiträgt, dass „Österreich Urlaub teuer“ zunehmend als Teil der Markenidentität wahrgenommen wird.

19.4 Einfluss von Luxus- und High-End-Tourismus

Der wachsende Luxus- und Chaletmarkt verändert die Preislandschaft vieler Regionen deutlich, weil selbst klassische Mittelklassebetriebe ihre Preise anpassen, wodurch sich der Eindruck verstärkt, dass „Österreich Urlaub teuer“ nicht nur einzelne Spitzenangebote betrifft, sondern das gesamte Preisgefüge beeinflusst.

Wenn hochwertige Resorts und exklusive Wellnessangebote dominieren, verschiebt sich das gesamte Preisverständnis einer Region, sodass viele Gäste berichten, dass „Österreich Urlaub teuer“ besonders im direkten Vergleich mit früheren Jahren auffällt.

Durch die räumliche Nähe von Luxus- und Standardangeboten entsteht ein Vergleichsdruck, der dazu führt, dass sich der Eindruck „Österreich Urlaub teuer“ auch auf ursprünglich günstigere Kategorien ausweitet.

19.5 Social-Media-Dynamik und Standortkonzentration

Die starke Präsenz bestimmter Orte in sozialen Medien führt zu einer Konzentration von Besuchern, wodurch genau diese Regionen überlastet werden und Preise steigen, was wiederum den Eindruck verstärkt, dass „Österreich Urlaub teuer“ vor allem in bekannten Hotspots Realität ist.

Da Algorithmen bevorzugt ohnehin stark frequentierte Orte weiter verbreiten, entsteht ein Kreislauf aus Nachfrage und Preissteigerung, der dazu beiträgt, dass „Österreich Urlaub teuer“ sich besonders an wenigen ikonischen Orten bemerkbar macht.

Gleichzeitig geraten weniger bekannte Regionen in den Hintergrund, obwohl dort oft deutlich günstigere Alternativen bestehen, was den Eindruck verstärkt, dass „Österreich Urlaub teuer“ nicht überall gleichermaßen zutrifft.

19.6 Preisangleichung durch Vergleichsdruck

Durch digitale Buchungsplattformen und transparente Preisvergleiche orientieren sich viele Anbieter an regionalen Höchstpreisen, wodurch sich ein allgemeines Niveau bildet, das dazu führt, dass „Österreich Urlaub teuer“ zunehmend als Standard wahrgenommen wird.

Selbst kleinere Betriebe passen ihre Preise häufig nach oben an, um wettbewerbsfähig zu bleiben, was den Effekt verstärkt, dass „Österreich Urlaub teuer“ nicht nur ein Luxusphänomen ist, sondern auch den Mittelstand betrifft.

Diese gegenseitige Orientierung innerhalb der Branche sorgt langfristig für eine Angleichung der Preise nach oben, wodurch sich der Eindruck „Österreich Urlaub teuer“ weiter verfestigt.

19.7 Veränderung der Gästestruktur

Die zunehmende Internationalisierung des Tourismus führt dazu, dass zahlungskräftige Gäste stärker dominieren, wodurch sich das Preisniveau insgesamt anhebt und viele Einheimische den Eindruck gewinnen, dass „Österreich Urlaub teuer“ geworden ist, weil sich die Angebote stärker an dieser Zielgruppe orientieren.

Gleichzeitig weichen preisbewusste Reisende häufiger ins Ausland aus, was die verbleibende Nachfrage zusätzlich verändert und dazu beiträgt, dass „Österreich Urlaub teuer“ im Inland stärker spürbar wird.

Diese strukturelle Verschiebung beeinflusst langfristig die Preisgestaltung der Betriebe, die sich zunehmend an einem internationalen Publikum orientieren.

19.8 Erlebnisökonomie und Zusatzkosten

Urlaube bestehen heute häufig aus vielen einzeln buchbaren Leistungen, wodurch sich die Gesamtkosten eines Aufenthalts stark erhöhen und viele Gäste den Eindruck haben, dass „Österreich Urlaub teuer“ bereits bei alltäglichen Freizeitaktivitäten beginnt.

Selbst Natur- und Kulturerlebnisse werden zunehmend organisatorisch und infrastrukturell begleitet, was zusätzliche Kosten verursacht und dazu führt, dass „Österreich Urlaub teuer“ auch im Bereich früher kostenloser Aktivitäten wahrgenommen wird.

Die Summe dieser Einzelbestandteile führt oft zu einer höheren Gesamtbelastung als ursprünglich erwartet.

19.9 Psychologische Referenzpreis-Verschiebung

Durch kontinuierliche Preisveränderungen verschiebt sich langfristig die Wahrnehmung dessen, was als normal gilt, wodurch viele Menschen heute schneller den Eindruck haben, dass „Österreich Urlaub teuer“ geworden ist, auch wenn sich einzelne Preise nur schrittweise verändert haben.

Der Vergleich mit günstigeren Auslandszielen verstärkt diesen Effekt zusätzlich und führt dazu, dass „Österreich Urlaub teuer“ subjektiv stärker wahrgenommen wird als es rein statistisch der Fall ist.

Gleichzeitig verändern sich Erinnerungswerte an frühere Urlaube, wodurch aktuelle Preise oft als überproportional hoch eingeschätzt werden.

19.10 Langfristige strukturelle Marktdynamik