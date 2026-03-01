Das Flughafengelände von Zell am See taucht jedes Jahr aufs Neue in ein Winterwonderland. Im Januar findet jährlich das Fat Ice Race in Zell am See statt. Das absolute Traumevent für Sportbegeisterte und unfassbar guten Motorsport.

Das Wintersportgelände besticht mit einer vereisten Rennstrecke oder aber eine sogar teilweise noch schneebedeckte Fahrbahn. Das große Wintersportrennen begeistert mit der modernen Automobilwelt, gekoppelt an Luxus und Faszination. Das Fat-Ice-Race ist ein Treffpunkt für extrovertierte Sportbegeisterte, die den Nervenkitzel brauchen und lieben.

Aber wie entstand das Fat-Ice Race?

Es wurde schon immer auf zugefrorenen Eisflächen gefahren

Entstand aus Liebhaber-Event im Rallye Modus

Das erste Rennen gab es bereits in den 50er Jahren

Es war ein Eisrennen zu Ehren von Ferdinand Porsche in Zell am See

Das erste Rennen war ein Skijöring – eine Mischung aus Skifahren und Autorennen. Es wurden Skifahrer am Auto über die Eisfläche gezogen.

Der Porschegründer hat familiäre Verbindungen nach Zell am See

Das Rennen ist ein Publikumsmagnet für viele Sportbegeisterte und wurde durch den sehr hohen Besuch und den Ansturm von Begeisterten zur festen Wintertradition.

Wie hat sich das Eisrennen entwickelt?

Das Eisrennen hat sich in den 50er – 70er Jahren weiterentwickelt.

Von einer lokalen Tradition in Maria Alm zu einem Motorsport Veranstaltung, die international besucht wird.

Nicht nur Skijöring, sondern auch Autorennen auf der Eisoberfläche

Modelle wie Porsche 356 oder Porsche Spyder

Liebe zu Autos vergrößerte das Publikum

Die Strecke ist sehr anders als eine klassische Rundstrecke

Ende des Fat Ice Rennens im Jahre 1975:

Das erste Mal wurde das Eisrennen im Jahre 1975 eingestellt.

Auslöser war ein Todesfall auf dem Eis. Der See brach ein und ein Fahrer starb.

Dies sorgte für Erschütterung, weswegen das Eisrennen vorerst eingestellt wurde.

Über 40 Jahre schlummerte nun das Rennen.

Die Wiederentdeckung des Fat Ice Races:

Im Jahre 2019 wurde das Rennen wieder zum Leben erweckt.

Der Urenkel von Ferdinand Porsche rief das Motorsport-Event erneut ins Leben

Insbesondere junge Menschen sollten von der Strahlkraft des eigentlichen Motorsport-Event wieder begeistert werden können

Das Format sollte weiterentwickelt und attraktiver gemacht werden. Nicht nur der Motorsport steht im Fokus, sondern auch Lifestyle, Kultur und Community.

Aus diesen Überlegungen ergab sich das GP Fat Ice Race.

Präperierte Eisstrecke, die am Flughafen im Zell am See ausgetragen wird.

Technisch hohe Anforderungen an die Fahrer – erfahrene Fahrer sind erforderlich

Auch die Fahrzeuge müssen eine gewisse, technische Leistung erbringen

Weitere Show-Acts, Skifjöring, Party-Elemente und tolles Rahmenprogramm für junge Leute.

Wiederbelebung des Klassikers aus den 50ern

Wie hat sich das Motorsport-Event dann weiterentwickelt?

Aus dem GP Ice-Race aus dem Jahre 2019, wurde dann das FAT.Ice-Race im Jahre 2024

Noch mehr Teilnehmerklassen

Weiteres Rahmenprogramm

Internationales Publikum, über Österreich hinaus

Weiterentwicklung des Konzepts, was über den traditionellen Motorsport hinaus geht.

Vereint noch mehr den Community und Kulturgedanken.

High-Society-Event

Eher hochpreisig

Besuch von Stars und Sternchen

Die Kosten des Tickets sind entsprechend hoch

Welche Aktivitäten gibt es beim Fat Ice Race noch?

Motorsport & Event:

In erster Linie steht natürlich das Motorsport-Event.

Dicke Autos

Motor-Extremsport

Spektakuläre Ice-Show

Rallye Performance Autos bis hin zu modernen Elektro-Autos

Skijöring

Warm-Up Party:

Doch das Motorsportevent hat noch viel mehr zu bieten. Unter anderem steht auf dem Rahmenprogramm auch die legendäre Warm-Up Party:

Freiluft-Party mit Foodtruck

Drinks und DJ

Start in das Motorsport-Wochenende

Fahrzeugausstellungen:

Seltene Showfahrzeuge die ausgestelt und vom Publikum bewundert werden können.

Lässt das Herz für Motorsportbegeisterte höherschlagen.

Perfekt für Fans

Highlights auf dem Ice:

Skijöring, was sehr besonders ist

Spektakuläre Shows, die über dem Ice und in der Luft stattfinden.

Es waren Flying Bulls Mustang am Himmel zu sehen

Musik & Parties:

Am Abend gibt es Events und DJs, die für eine unvergessliche Nacht sorgen

Community & Kultur:

Das Event vereint die Leidenschaft zum Motorsport.

Es ist ein Treffpunkt für die Auto-Community, Sportbegeisterte, Fotografie-Fans, Influencer, Promis und Sternchen, Lifestyle-Fans

Internationalität:

Doch auch verschiedene Nationalitäten treffen aufeinander und laden in der atemberaubenden Kulisse zu einem tollen, ereignisreichen Wochenende ein.

Das Event vereint unterschiedliche Interessen und verbindet einige Menschen miteinander.

Was kosten die Tickets und wie bekomme ich ein Ticket?

Ein Tagesticket kostet ca. 139,00 Euro, sie ist für den ganzen Veranstaltungstag gültig.

Vip-Tickets kosten 1911,00 Euro. Sie beinhalten allerdings auch einen exklusiven Zugang mit Zusatzleistungen, wie den Zugang zu VIP-Bereichen, besondere Sitzplätze, die Möglichkeit zu parken und ein gestelltes Catering.

Die Tickets sind sehr schnell ausverkauft und könnten auch auf Zweitplattformen gekauft werden. Hier werden die Preise ähnlich gehandelt.

Parktickets können auch für ein reguläres Tagesticket zusätzlich erworben werden.

Was ist in einem Standard-Ticket enthalten?

Zutritt zum Event, ganztägig

Zugang zum sogenannten Paddock Bereich – dieser ermöglicht den Blick auf die Autos und die Rennteams (der Platz und die Sicht hängt natürlich von der Art des Tickets ab)

Was oft nicht enthalten ist, ist der Zugang zu den Aftershow-Partys nach der großen Wintersportveranstaltung

Auch VIP-Extras sind in den „normalen“ Tickets nicht unbedingt enthalten.

Auch Parkplatztickets können erworben werden, zwischen 25,00 und 35,00 Euro

Woher bekomme ich Tickets für das Motorsport-Event „Fat-Ice-Race“:

Der offizielle Shop des Fat Ice Race bietet auf der Internetseite Tickets an

Allerdings sind die Tickets sehr schnell ausverkauft und werden deswegen auch auf dem Zweitmarkt gehandelt über „Ticketswap“ oder „eBay-Kleinanzeigen“

Welches Ticket ist für mich geeignet?

Tagesticket – 139,00 Euro

Eignet sich perfekt wenn:

Du Rennshow- und Motorsportaffin bist

Du Fan von nicht unbedingt „klassischen“ Events bist

Du gute Stimmung und buntes Publikum haben willst

Du ein Luxus-Event mit Freunden oder Familie genießen willst

Spektakuläres Event mit toller Aussicht

Einzigartiges Event

Adrenalin und Nervenkitzel

Das VIP Ticket – 1911,0o Euro

Nur empfehlenswert, wenn du stark begeistert bist von Motorsport und Ski

Du auf VIP-Service, Catering und Komfort stehst

Du ein sehr gehobenes Event und Luxus liebst

Du nah an der Strecke zu den Autos sitzen willst, besondere Extras liebst und eventuell auch Kontakt zu Promis suchst

Du ein absolutes Highlight-Erlebnis haben willst, dass du niemals vergessen wirst

Dein Geldbeutel es natürlich hergibt und du dich nicht in Unsummen stürzt

Es hängt ganz stark von den finanziellen Mitteln ab, von deinen Bedürfnissen und wie stark du Fan bist. Viele Motorsportbegeisterte sind bereit für ihr Hobby sehr viel Geld auszugeben. Wer aber nicht so viel Geld ausgeben will und trotzdem ein unvergessliches Wochenende haben möchte, der kann auch mit dem „normalen Ticket“, was ja trotzdem auch nicht günstig ist, ein ganz tolles und ereignisreiches Wochenende haben und mit Sportbegeisterten und Motorsportfans zusammen sein. Erinnerungen können mit dem Kauf und dem Besuch für das Fat Ice Race definitiv geschaffen werden.

Wie stellen sich die Teams zusammen?

Profiteams und Amateurteams:

Professionelles Motorsport-Team

Rallye-Fahrer

Privatrennfahrer

Showcars zusammen

Was gibt es zu gewinnen?

Es ist ein sportlicher Wettbewerb, allerdings geht es nicht um die Rundenzeit

Automobil-Kultur und sportlicher Wahnsinn steht mehr im Fokus

Auto Ästhetik steht im Vordergrund

Das Community-Feeling soll eher gestärkt werden

Die Stunts und die actionreichen Drives sind im Fokus, weniger die Zeit

Das Motto der Veranstaltung lautet „Fun over Speed“

Besonderheiten am Standort „Zell am See“:

Zell am See liegt im schönen österreichischen Bundesland Salzburg. Die Bergfront und die Kulisse ist atemberaubend und für viele Touristinnen und Touristen, sowie Skifahrer ein absolutes Traumevent. In der Nähe des Skigebiets Kaprun wird das Event ausgerichtet.

Findet auf dem Flugplatzgelände Zell am See statt

Es wird eine temporäre Rennstrecke eingerichtet, die mit Schnee und Eis präpariert wird.

Enge Kurven

Es wird Möglichkeit zum Driften gegeben und auch für das Skifjöring ist es wichtig, dass genügend Fläche vorhanden ist.

Die Beschaffenheit der Rennstrecke ändert sich ständig und ist nicht dauerhaft Asphalt und gerade Strecke, was die Fahrbedingungen nicht unbedingt leicht macht und sehr herausfordernd ist.

Die Temperatur, das Wetter, die Sonneneinstrahlung und das Fahrzeug beeinflussen den Fahrstil.

Welche Autos finde ich auf der Strecke?

Historische Rallye Autos:

Allradfahrzeuge, die einen historischen Background haben und in der Rallye-Welt dominieren. Insbesondere aus den 80er Jahren.

Der klassische Sportwagen:

Auch der klassische Sportwagen ist auf der Rennstrecke vertreten. Aber auch in der Oldtimer-Variante aus den 60er, 70er oder 80er Jahren. Sie werden mit Spikes ausgestattet, sodass auch diese Ikonen gut über die Eisstrecke kommen und keine Gefahr für die Fahrer besteht.

Das Fahrwerk ist ebenfalls höhergelegt. Besonders auffällige Lackierungen sind auch sehr beliebt, was aber ja in der Motorsport-Branche allgemein bekannt ist.

Neue/moderne Wagen:

Auch neue Fahrzeugmodelle sind beim Fat Ice Race vertreten. Hier handelt es sich um neue, aktuelle Supersportwagen, GTs oder auch umgebaute Wagen, die für dieses Event modifiziert wurden.

Buggys

Natürlich darf auf diesem atemberaubendem Auto-Motorsport-Event auch kein Buggy fehlen. Die Offroad-Fahrzeuge sind natürlich nochmal anders spannend und liefern durch ihre Offenheit spektakuläre Bilder.

Aber wie ist es möglich auf Eis zu fahren und was gibt es für die Rennfahrer zu beachten?

Das Fahren auf einer vereisten Fahrbahn ist nochmal etwas ganz anderes als das Fahren auf einer asphaltierten Rennstrecke.

Die Strecke ist sehr herausfordernd und darf wirklich nur von erfahrenen Motorsportlern oder Rennfahrern gefahren werden.

Die Reifen der Rennfahrzeuge sind mit Spikes ausgestattet. Die Spikes können sich in die Eisfläche eingraben und verhindern somit, dass das Fahrzeug ins Schleudern gerät.

Das Fahrverhalten auf der Eisfläche ist dennoch sehr sensibel und darf keinesfalls unterschätzt werden.

Kleine Bewegungen mit dem Lenkrad, leichtes Bremsen oder zu viel Gas können massive Auswirkungen auf das Fahrverhalten haben.

Kleine, subtile Bewegungen damit entsprechend eingegriffen und reagiert werden kann und das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückkommt.

Allradantrieb ist definitiv ein Vorteil

Es wird gedriftet, alleine für die spektakulären Bilder, aber es muss gut gekonnt sein

Motorsport ist sehr gefährlich und darf nicht unterschätzt werden.

Aber wie ist es möglich auf Eis zu fahren und was gibt es für die Rennfahrer zu beachten?

Das Fat Ice-Race ist ein spektakuläres Motorsport-Event. Allerdings ist es auch mit einem großen Winterfestival vergleichbar. Die Begeisterten Besucher sind nicht nur wegen der spektakulären Szenen im Eis hier, sondern das ganze Ambiente und die Szene ist eine Stimmung und ein „Vibe“.

Streetfoodstände

Live-Musik

Musiker die auftreten

Party und DJ

Aftershow-Party für VIPs

Doch auch die Kleidung auf diesem unglaublichen Event darf nicht außer Acht gelassen werden. Hier wird auf Motorsport-Kleidung gesetzt, große Pilotenbrillen und Streetwear. Das Event ist auch der Verbund mit Lifestyle und Modemarken. Diese platzieren sich auch auf dem Event.

Was macht das Fat Ice Race so besonders?

Die Autos in allen Formen und Farben, egal ob Oldtimer oder neue Autos

Die Begeisterung am Motorsport zieht sich durch alle Programmpunkte und wird bei den Besuchern spürbar

Die spektakuläre Kulisse im Winterwonderland

Die Nähe zu den Motorsportlern und den Racern ist gigantisch und ergreifend

Die visuelle Ästhetik ist auch nicht zu unterschätzen und ist natürlich den Preis des Tickets wert

Lifestyle Event

Wirtschaftlicher Aspekt der für das Fat Ice Race und die Region Zell am See spricht:

Für Zell am See bedeutet das ein enormer Wirtschaftsfaktor.

Hotels profitieren enorm vom Fat Ice Race

Skigebiete profitieren

Die Anbieter auf dem Rennen können Essen verkaufen

Durch den Ticketverkauf und das große Event wird Zell am See für viele Touristen sehr attraktiv

Das Rennen fördert auch das Image der Region, da es sich um ein Lifestyle-Event handelt und hier auch einige internationale Gäste zu Besuch sind.

Warum ist Skijöring eine so spektakuläre Disziplin?

Skijöring verbindet einzigartigen Wintersport und Motorsport. Diese beiden Disziplinen sind bei vielen Touristinnen und Touristen sehr beliebt. Aber was ist eigentlich Skijöring? Skijöring ist ein Skifahrer, der sich mit einem Seil oder einer Haltevorrichtung am Auto festhält und auf Skiern steht. Sie werden also von einem Fahrzeug die komplette, vereiste Strecke gezogen. Während der Fahrt entstehen hierbei tolle Momente wie beispielsweise:

Ein Sprung über die Ski Rampe mit den Skiern, was für einzigartige Fotos sorgt.

Die Skifahrenden müssen mit schnellen Richtungswechseln rechnen und müssen entsprechend vorbereitet sein.

Der Fahrer des Sportwagens und der Skifahrer müssen sich perfekt aufeinander abstimmen und synchron die Rampe oder die vereiste Strecke meistern.

Diese spektakulären Bilder sorgen regelrecht für Gänsehaut und für unfassbar interessante Bilder.

Automobilhersteller, Foodtrucks oder auch andere Aussteller nutzen natürlich die Bühne und stellen ihr Essen, die Autos oder andere Dinge für Touristinnen und Touristen aus. Aber auch für Creator und Videografen ist das Fat Ice Race ein atemberaubendes Event. Das Event ist besonders gut geeignet für Instagram.

Welche Pflichten ergeben sich für die Fahrer des Skijörings?

Helm und Overallpflicht

Die Fahrzeuge, die über die vereiste Fläche fahren, müssen alle technisch überprüft werden.

Rettungsteam ist vor Ort und Rettungsgassen müssen freigehalten werden.

Es gibt auch über die Strecke verteilt weitere Absperrungen für die Sicherheit der Zuschauerinnen und Zuschauer aber auch für die Veranstalter und Motorsportler.

Feuerwehr und medizinische Versorgung ist auch gegeben.

Wo wird über das Fat Ice Race berichtet? Wird das Event übertragen?

Über das Event wird in verschiedenen Motorsportmagazinen berichtet

Auch Lifestyle Magazine oder die sozialen Medien berichten darüber. Gerade Influencer oder große Brands zeigen ihren Tag öffentlich und nehmen die Kamera mit und filmen.

Über die sozialen Netzwerke gehen auch einige Menschen oder Content Creator Live und filmen das Event über ihren Kanal.

Youtube bietet auch einige Einblicke des spektakulären Events.

Besonders eignet sich der Schneestaub, der sich aufgrund der wilden Skijöring Fahrt ergibt. Das bietet wieder die Möglichkeit einzigartige Bilder oder Videos zu schießen.

Rallye Legenden sind dabei, die den Bekanntheitsgrad nach oben pushen.

Das spektakuläre Bergpanorama ist einzigartig und sieht auf Fotos, Videos oder Dokumentationen toll aus.

Das Event gewinnt durch die sozialen Medien, große Brands oder Influencerinnen und Influencer immer mehr an Bekanntheit und wird demnach auch immer größer und bekannter.

Der Ticketverkauf:

Der Ticketverkauf ist weitestgehend online. Letztes Jahr und auch im Jahre 2026 waren es an die 5000 Besucherinnen und Besucher. Die Tickets wurden binnen weniger Tage komplett ausverkauft und wurden nur noch auf dem Zweitmarkt gehandelt. Das Event bekommt immer mehr Aufmerksamkeit und ist natürlich auch international sehr beliebt, was den Ticketverkauf natürlich ankurbelt und ein Ticket zu bekommen begehrter macht.

Wer noch Geld zum Jahresanfang über hat, Weihnachts- oder Urlaubsgeld erhalten hat und Lust auf ein einzigartiges Motorsportevent hat, der ist definitiv beim Fat Ice Race richtig und sollte es sich nicht entgehen lassen vorbeizuschauen.

Das Ticket ist jeden Pfennig wert und bietet ein atemberaubendes Ambiente mit großartigen Stunts, Acts, Foodtrucks und Bergpanorama sowohl auf der Straße als auch in der Luft. Wer die Möglichkeit hat ein Ticket zu ergattern, sollte es sich keinesfalls entgehen lassen und dieses Event mitnehmen.

Beim Ticketverkauf ist es wichtig, dass man schnell ist und rechtzeitig zugreift, da die Tickets im Handumdrehen ausverkauft sind. Schnell sein lohnt sich und Spaß ist bei diesem Race sicherlich vorprogrammiert, vor allem für Motorsportliebhaber!

Das Event ist wirklich ein absoluter Hingucker und für Groß und Klein ein absolutes Ereignis. Wer einen tollen, ereignisreichen Nachmittag erleben möchte, mit ein bisschen Exklusivität, der darf sich das Wintersportspektakel nicht entgehen lassen und sollte unbedingt dabei sein.

Wenn du jetzt Lust hast, an diesem tollen Event teilzunehmen, dann informiere dich rechtzeitig, wann der Ticketverkauf für das kommende Jahr startet und sichere dir eine Eintrittskarte.

Das Event wirst du nicht mehr vergessen, viel erleben und spektakuläre sportliche Leistung sehen.

Für dein leibliches Wohl ist auch gesorgt und tolle Bilder für deine Kameraroll sind auch garantiert.

Ein Instagram-Event, dass die Teilnehmenden in eine atemberaubende Welt der Superlative eintauchen lässt und die Lust auf fantastischen Motorsport steigert.

Tolle Kulisse und ein Nachmittag mit der Creme de la Creme verbringen und in eine ganz besondere und andere Welt eintaucheb.





